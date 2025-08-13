Новини
Донарума с прощално писмо до феновете на ПСЖ: Някой реши, че трябва да си тръгна

13 Август, 2025 08:31

Беше огромна чест да играя за този клуб и да живея в този град

Донарума с прощално писмо до феновете на ПСЖ: Някой реши, че трябва да си тръгна - 1
Снимка: БГНЕС
Джанлуиджи Донарума публикува тази вечер в Instagram съобщение до феновете на Пари Сен Жермен, след като френският шампион реши да го остави извън състава. Не минаха и 24 часа, откакто ПСЖ обяви, че Джанлуиджи Донарума не е включен в групата за мача за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм в Удине в сряда вечер, а италианският вратар реагира светкавично. Носителят на Шампионската лига (5:0 на финала в Мюнхен срещу Байерн) публикува в Instagram на английски, френски и италиански прощално писмо, адресирано до феновете на отбора от „Парк де Пренс“.

„Към специалните фенове на Париж, още от първия ден, в който пристигнах, дадох всичко от себе си – на терена и извън него – за да си спечеля мястото и да защитавам вратата на Пари Сен Жермен. За съжаление, някой реши, че вече не мога да бъда част от групата и не мога да допринеса за успеха на отбора. Разочарован съм и обезкуражен. Надявам се да имам възможността да погледна феновете от „Парк де Пренс“ в очите още веднъж и да се сбогувам подобаващо. Ако това не се случи, искам да знаете, че подкрепата и обичта ви означават всичко за мен и че никога няма да ги забравя. Винаги ще пазя в паметта си всички емоции, магически нощи и вас, тези, които ме накараха да се чувствам като у дома си. Към моите съотборници – моето второ семейство – благодаря ви за всяка битка, всеки смях, всеки момент, който споделихме. Винаги ще бъдете мои братя. Беше огромна чест да играя за този клуб и да живея в този град. Благодаря ви, Париж!", написа Донарума.

Донарума визира Луис Енрике, треньорът, който му направи забележка за играта му с крака и който го извади от титулярния състав след трансфера на Люка Шевалие (23 г.) от Лил за 40 милиона евро.

Италианският вратар плаща цената, задето не е приел намаление на заплатата си от 12,5 милиона евро нето, за да се вмести в тавана на заплатите, наложен от катарските собственици, и по този начин влиза в последната година от договора си.

ПСЖ се опитва да се отърве от него през последните три седмици на летния трансферен прозорец, но иска 50 милиона евро. Основният отбор, интересуващ се от Джиджо Донарума, е Манчестър Сити, където е желан от Пеп Гуардиола на мястото на Едерсон, който е на път да премине в Галатасарай.


