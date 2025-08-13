CNN: Путин и Тръмп ще разговарят във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън

Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, насрочена за 15 август, ще се проведе във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска.

Това съобщи CNN, позовавайки се на служители на Белия дом.

Според телевизионния канал, американските представители наскоро са се сблъскали със сериозен проблем при намирането на място за срещата на върха. Оказа се, че поради пиковия туристически сезон в Аляска, практически няма достъпни и подходящи места за провеждане на среща на върха. След като разгледали варианти в Джуно, Анкъридж и Феърбанкс, организаторите стигнаха до заключението, че само Анкъридж разполага с подходящи съоръжения.

Източници отбелязват, че Белият дом се е надявал да избегне провеждането на среща с руския лидер в американски военен обект. Елмендорф-Ричардсън обаче се оказа единственото място, което отговаря на всички изисквания за провеждане на историческата среща.

Сигурността на руския президент Владимир Путин в Аляска ще бъде осигурена не само от личната му охрана, но и от агенти на Тайните служби на САЩ. Това потвърди във вторник пред ТАСС бившият високопоставен служител на Тайните служби на САЩ Робърт Макдоналд.

„Когато президентът Путин пристигне в Съединените щати, той ще има обичайната си лична охрана от Русия. Но ще има и лична охрана от Тайните служби на САЩ. Не искаме нищо да се случи с президента Путин, когато е тук. Точно както руските власти не биха искали нищо да се случи с президента Тръмп, ако е в Русия“, каза Макдоналд.

Той каза още, че в миналото е бил един от охранителите, които са придружавали президента на САЩ Джордж Буш по време на посещения в Русия и други страни. „Бях агентът, отговорен за осигуряването на сигурността на [Буш-младши] в хотел „Астория“ в Санкт Петербург“, уточни Макдоналд. Той отбеляза, че по това време е общувал тясно с колеги от руските разузнавателни служби. „Изградихме професионални отношения и работим в хармония помежду си цяла седмица“, каза Макдоналд.

„На работно ниво между служителите на компетентните органи съществуват професионални отношения на място. Те работят много добре заедно, в пълна хармония помежду си. И са способни да се абстрахират от политическите различия. Абсолютно съм уверен в това“, добави настоящият преподавател в катедрата по наказателно право в частния университет в Ню Хейвън (Кънектикът).