25 загинали при израелски обстрел близо до пунктове за помощ в Газа

Най-малко 25 души са загинали през последното денонощие при израелски обстрел в близост до пунктове за раздаване на хуманитарна помощ в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

По данни на болниците "Насер" и "Ал Ауда", жертвите са били застреляни по пътя към пунктовете за помощ или докато са чакали пристигането на конвои.

В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще позволи на палестинците да напуснат някои от най-гъсто населените райони на анклава преди предстоящата военна офанзива. Той подкрепи идеята на американския президент Доналд Тръмп за "доброволна миграция" на голяма част от над 2-милионното население на Газа. Предложение, което критици определят като форма на етническо прочистване.

Междувременно усилията за подновяване на преговорите за прекратяване на огъня бяха възобновени след месечно прекъсване. Представители на "Хамас" и Египет се срещнаха днес в Кайро, съобщи Тахер ал Нуну от движението. Израел обяви, че няма да изпрати свой екип за разговорите.