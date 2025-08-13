Новини
25 загинали при израелски обстрел близо до пунктове за помощ в Газа

13 Август, 2025 21:44, обновена 13 Август, 2025 21:45 453 16

Нетаняху обмисля "доброволна миграция" на палестинци, докато преговорите за примирие се възобновяват в Кайро.

25 загинали при израелски обстрел близо до пунктове за помощ в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 25 души са загинали през последното денонощие при израелски обстрел в близост до пунктове за раздаване на хуманитарна помощ в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

По данни на болниците "Насер" и "Ал Ауда", жертвите са били застреляни по пътя към пунктовете за помощ или докато са чакали пристигането на конвои.

В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще позволи на палестинците да напуснат някои от най-гъсто населените райони на анклава преди предстоящата военна офанзива. Той подкрепи идеята на американския президент Доналд Тръмп за "доброволна миграция" на голяма част от над 2-милионното население на Газа. Предложение, което критици определят като форма на етническо прочистване.

Междувременно усилията за подновяване на преговорите за прекратяване на огъня бяха възобновени след месечно прекъсване. Представители на "Хамас" и Египет се срещнаха днес в Кайро, съобщи Тахер ал Нуну от движението. Израел обяви, че няма да изпрати свой екип за разговорите.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мальовица

    9 1 Отговор
    Сякаш живота на арабите има по малка стойност от живота на укрите.

    21:48 13.08.2025

  • 2 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Родните либерасти жалкопаветници що мълчат? Или сал укрите броят за хора! Коре дари ли заплатка за Газа? Тагаренко, ноеф, паси, надиту мъцнаха ли нещо тея нацисти?

    21:49 13.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    2 7 Отговор
    Пф....толкоз руснаци загиват всяка сутрин тичайки се крият в мазетата 😁

    Коментиран от #11

    21:50 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хъхъ

    7 1 Отговор
    Каква е тази доброволна миграция? И защо тогава не направят коридор, за да ги прехвърлят на Западния бряг в палестинската автономия? Ами много просто защо - защото те планират да прогонят и избият всички палестинци и да заграбят и последния сантиметър от тяхната земя.

    21:51 13.08.2025

  • 6 Пешо от панелката

    10 0 Отговор
    25 загинали, трима леко ранени в Украйна, но Путин е лош, Нетаняху е наш човек

    21:52 13.08.2025

  • 7 Факти, защо

    9 0 Отговор
    Триете коментари, които изтъкват истината? Нали така загина и българинът, който работеше към ООН? Или мнението на хората няма значение?

    Коментиран от #16

    21:53 13.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тъгите на България... и Палестина

    4 1 Отговор
    Вижте как "цивилизования" свят мълчи оглушително и активно подкрепя геноцид над цял народ! Не съм очаквал нищо по-различно от люлката на фашизма и нацизма!


    Каква е таз Европа, с човещина прочута,
    и зрителка спокойна на таз картина люта,
    коя не ще да викне със глас неустрашим:
    Махнете се, диваци! Не щем да ви търпим!
    Но не!… Това не бива! В това се тя не меси,
    че то не иде никак на нейни интереси...
    И нашта борба люта със този род на злото,
    петно на нашто време и срам на обществото,
    в Европа не повдига ни скръб, ни жал, ни гнев...

    21:56 13.08.2025

  • 10 Много е просто

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Луганск":

    Тогава марширувай към "велика русия". Тук е България!

    Коментиран от #13

    21:58 13.08.2025

  • 11 съсел ,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    БЪРКАШ , КАКТО ВИНАГИ - КРИЯТ СЕ САМО ТВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ УКРИТЕ !

    22:00 13.08.2025

  • 12 Учуден

    4 0 Отговор
    "жертвите са били застреляни по пътя към пунктовете за помощ или докато са чакали пристигането на конвои"

    Нашите жълтопаветници няма ли да кажат някоя дума в защита на палестинците или ще продължават да се правят на ударени. Защо така бе господа евроатлантици мълчите сега, а надигате вой до небесата ако руснаците ударят някоя "детска градина" в Украйна пълна брадати "дечица" въоръжени автомати. Да не би да има нещо общо с това че грантовете за "справяне с руското влияние" идват от един евреин с унгарско потекло.

    22:00 13.08.2025

  • 13 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много е просто":

    България я има тъкмо заради Русия иначе тук щеше да е Турция ама някои "българи" това не им харесва.

    22:03 13.08.2025

  • 14 сериозен

    1 4 Отговор
    Като се убиват славяни - се радваме , като убиват мюсюлмани и араби - ревем до Бога . Българите сме наистина много лош ген , както Бойко каза преди време ...

    22:04 13.08.2025

  • 15 Ъъъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    Точно 2(две) изречения за загиналите. Всичко останало е за плановете на Израел и за някакви мирни преговоеи, за Нетаняху и т.н.

    Хвала!

    22:07 13.08.2025

  • 16 Читател

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти, защо":

    "Или мнението на хората няма значение?"

    Ти сега ли разбра - мнението на хората във фашистка Европа и в частност България няма никакво значение - единствено има значение от къде идват парите а те идват от няколко богати еврейски фамилии в краварника на които им казват "дълбоката държава" там.

    22:08 13.08.2025