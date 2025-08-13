25 загинали при израелски обстрел близо до пунктове за помощ в Газа

Най-малко 25 души са загинали през последното денонощие при израелски обстрел в близост до пунктове за раздаване на хуманитарна помощ в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.
По данни на болниците "Насер" и "Ал Ауда", жертвите са били застреляни по пътя към пунктовете за помощ или докато са чакали пристигането на конвои.
В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще позволи на палестинците да напуснат някои от най-гъсто населените райони на анклава преди предстоящата военна офанзива. Той подкрепи идеята на американския президент Доналд Тръмп за "доброволна миграция" на голяма част от над 2-милионното население на Газа. Предложение, което критици определят като форма на етническо прочистване.
Междувременно усилията за подновяване на преговорите за прекратяване на огъня бяха възобновени след месечно прекъсване. Представители на "Хамас" и Египет се срещнаха днес в Кайро, съобщи Тахер ал Нуну от движението. Израел обяви, че няма да изпрати свой екип за разговорите.
1 Мальовица
21:48 13.08.2025
2 Хохо Бохо
21:49 13.08.2025
3 Злобното Джуджи
Коментиран от #11
21:50 13.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хъхъ
21:51 13.08.2025
6 Пешо от панелката
21:52 13.08.2025
7 Факти, защо
Коментиран от #16
21:53 13.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тъгите на България... и Палестина
Каква е таз Европа, с човещина прочута,
и зрителка спокойна на таз картина люта,
коя не ще да викне със глас неустрашим:
Махнете се, диваци! Не щем да ви търпим!
Но не!… Това не бива! В това се тя не меси,
че то не иде никак на нейни интереси...
И нашта борба люта със този род на злото,
петно на нашто време и срам на обществото,
в Европа не повдига ни скръб, ни жал, ни гнев...
21:56 13.08.2025
10 Много е просто
До коментар #8 от "Луганск":Тогава марширувай към "велика русия". Тук е България!
Коментиран от #13
21:58 13.08.2025
11 съсел ,
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":БЪРКАШ , КАКТО ВИНАГИ - КРИЯТ СЕ САМО ТВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ УКРИТЕ !
22:00 13.08.2025
12 Учуден
Нашите жълтопаветници няма ли да кажат някоя дума в защита на палестинците или ще продължават да се правят на ударени. Защо така бе господа евроатлантици мълчите сега, а надигате вой до небесата ако руснаците ударят някоя "детска градина" в Украйна пълна брадати "дечица" въоръжени автомати. Да не би да има нещо общо с това че грантовете за "справяне с руското влияние" идват от един евреин с унгарско потекло.
22:00 13.08.2025
13 Антитрол
До коментар #10 от "Много е просто":България я има тъкмо заради Русия иначе тук щеше да е Турция ама някои "българи" това не им харесва.
22:03 13.08.2025
14 сериозен
22:04 13.08.2025
15 Ъъъъъъъъъъ
Хвала!
22:07 13.08.2025
16 Читател
До коментар #7 от "Факти, защо":"Или мнението на хората няма значение?"
Ти сега ли разбра - мнението на хората във фашистка Европа и в частност България няма никакво значение - единствено има значение от къде идват парите а те идват от няколко богати еврейски фамилии в краварника на които им казват "дълбоката държава" там.
22:08 13.08.2025