Новини
Свят »
САЩ »
Училищен автобус се преобърна в Тексас, няколко ученици са ранени ВИДЕО

Училищен автобус се преобърна в Тексас, няколко ученици са ранени ВИДЕО

14 Август, 2025 06:41, обновена 14 Август, 2025 05:45 455 0

  • катастрофа-
  • автобус-
  • ученици-
  • пострадали-
  • сащ-
  • тексас

Най-малко един човек е с опасност за живота

Училищен автобус се преобърна в Тексас, няколко ученици са ранени ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Училищен автобус от Тексас, превозващ повече от 40 ученици, се преобръща, след като се отклони от селски път в първия учебен ден, при което бяха ранени няколко ученици, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Най-малко един човек е с опасност за живота, а други двама са с "потенциално животозастрашаващи наранявания", заяви по време на пресконференция Кевин Паркър от службата за спешна медицинска помощ в окръг Остин-Травис.

Автобусът се е движел по селски участък от двулентов път, когато се е отклонил от дясната страна "по неизвестна причина" и се е преобърнал, заяви сержант Били Рей от Департамента за обществена безопасност, като добави, че властите все още разследват причината за катастрофата.

Видеозапис от мястото на инцидента показва, че жълтият училищен автобус лежи на страната си до пътя с повреден покрив и няколко счупени прозореца.

Служители на училището и на службата за спешна помощ заявиха, че в автобуса е имало 42 деца, а шофьорът е сред 12-те души, които са били транспортирани до болници. Длъжностните лица не съобщават дали лицето с животозастрашаващи наранявания е ученик или шофьорът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ