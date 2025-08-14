САЩ отмениха някои санкции срещу Русия преди срещата в Аляска

Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите заяви, че освобождаването обхваща трансакции, които "обичайно са инцидентни и необходими за присъствието или подкрепата на срещи в щата Аляска между правителството на Съединените американски щати и правителството на Руската федерация".
Паузата ще остане в сила до 20 август, добави OFAC.
През последните години Вашингтон наложи широк спектър от санкции на руски длъжностни лица и компании, най-вече заради агресивната война на Москва срещу Украйна. Тези мерки биха могли да възпрепятстват пътуването до Аляска на участниците в преговорите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Коментиран от #4
06:06 14.08.2025
2 вен серемос
06:15 14.08.2025
3 Делон
Коментиран от #5
06:22 14.08.2025
4 Кво да мести/?
До коментар #1 от "Име":Дилдото?
06:25 14.08.2025
5 ......
До коментар #3 от "Делон":И да стоиш на сянка.
06:26 14.08.2025
6 Делон
06:26 14.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Здрасти
06:29 14.08.2025
11 филип
06:34 14.08.2025
12 Разбира се
06:45 14.08.2025