Новини
Свят »
САЩ »
САЩ отмениха някои санкции срещу Русия преди срещата в Аляска

САЩ отмениха някои санкции срещу Русия преди срещата в Аляска

14 Август, 2025 06:47, обновена 14 Август, 2025 05:53 1 469 12

  • санкции-
  • русия-
  • сащ-
  • путин-
  • тръмп-
  • аляска

Мярката е временна

САЩ отмениха някои санкции срещу Русия преди срещата в Аляска - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите заяви, че освобождаването обхваща трансакции, които "обичайно са инцидентни и необходими за присъствието или подкрепата на срещи в щата Аляска между правителството на Съединените американски щати и правителството на Руската федерация".

Паузата ще остане в сила до 20 август, добави OFAC.

През последните години Вашингтон наложи широк спектър от санкции на руски длъжностни лица и компании, най-вече заради агресивната война на Москва срещу Украйна. Тези мерки биха могли да възпрепятстват пътуването до Аляска на участниците в преговорите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    12 3 Отговор
    Другарят Путин, ще трябва пак да си го премести, както когато ги наложиха тези санкции.

    Коментиран от #4

    06:06 14.08.2025

  • 2 вен серемос

    10 6 Отговор
    Санкциите нямат знаячение за Империята Русия.Путин пътува навсякъде.А, Крем е руски от 1783 године с указ на Екатерина Велика за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА.

    06:15 14.08.2025

  • 3 Делон

    14 3 Отговор
    Срещата на 15.08.2025 година :Тромпета отива при Путин,за да даде отчет, че Аляска е рускаа.Продадена е за 7 милиона долара,за да може Императар Алессандър II с Руската Армия ,въоръжена с модерно за времето и оръжие да тръгне за България и да ни освободи он 500 години Нурско робство.Това е ИСТИНАТА.Мисирки да пишете ИСТИНАТА.!!!

    Коментиран от #5

    06:22 14.08.2025

  • 4 Кво да мести/?

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Дилдото?

    06:25 14.08.2025

  • 5 ......

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Делон":

    И да стоиш на сянка.

    06:26 14.08.2025

  • 6 Делон

    3 2 Отговор
    Поправка към №2:КРИМ е РУСКИ от 1783 година ,с указ от Екатерина Велика за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!!

    06:26 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Здрасти

    4 2 Отговор
    А значи вдигат санкции това значи че сащ вече открито спонсорират Русия със пари за военната операция то всички го знаеха че я финансира но сега вече е публично хехехе само ЕС смърка

    06:29 14.08.2025

  • 11 филип

    4 1 Отговор
    Император Александър II продава за 7 Милиона долара Аляска на СОЩ/съединени овчарски щати/ за да въоръжи Руската Армия с ново модерно оръжие и потегля за България за да ни освободи от 500 години Турско Робство.Император Александър II и Руската Армия-Русия е Нашата Освободителка от извергите турци.Това е Истината!!!

    06:34 14.08.2025

  • 12 Разбира се

    5 1 Отговор
    САЩ нямат интерес да имат лоши отношения с Руската федерация. И Тръмп им го каза поне хиляда пъти. САЩ и Русия заемат двете най-важни кресла в Съвета за сигурност на ООН. Най малкото за това имат ключова отговорност за глобалната сигурност. Най-големите ядрени държави. С огромен търговски потенциал , които администрацията на Тръмп желае да отключи и не крие тези свои амбиции.

    06:45 14.08.2025