Испания поиска помощ срещу огъня. Усложнява се ситуацията с пожарите в Гърция

Испания търси помощ от европейските си партньори за справяне с горските пожари, които бушуват в страната, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По-специално, той поиска два самолета "Канадеър"(Canadair), каза той в интервю за местната медия Cadena SER.

Пожарите в Патра и на остров Хиос се разрастват. В Кефалоня огънят е частично овладян, предаде БНР. Бедствено положение обявиха на остров Закинтос и няколко района от Превеза.



Огънят достигна до крайните квартали на град Патра. Евакуират хората. Кметът направи изявление, че е поскал повече пожарни от правителството е не са изпратени. Евакуираха пациентите от една от болниците в града, след като огънят доближи сградата.



Във всички военни поделения до Патра настаняват евакуирани хора. Голяма част от индустриалната зона на третия по големина град в Гърция е напълно унищожена.



От западната страна на града пожарът изпепели няколко села и достигна до морето. В района продължава да духа силен вятър.



Манастирът "Свети Никола" в Патра гори от всички страни. Монахините са евакуирани от полицията. Пожарникари и доброволци се опитват да спасят ценни икони.



Драматично е също ситуацията на остров Хиос. Там гори поредното село. Огнеборците казаха, че гасят и след това вятърът разпалва огнищата отново. Там вече изгоряха къщи, вили, леки коли, ферми и маслинени плантации.



Общо 109 са пожарните огнища в последното денонощие в Гърция.

Рекордно високи температури бяха регистрирани през деня в редица райони на Израел, като цялата територия на страната е подложена на екстремни горещини от няколко дни. Рекордно високи температури за деня бяха регистрирани на редица места, съобщиха от Метеорологичната служба на Израел, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По нейни данни през деня вчера в град Сафед в северната част на страната стълбовете на термометъра са се покачили до 41,3 градуса по Целзий, което се превръща в рекордна стойност в историята на метеорологичните наблюдения в този град, провеждани там от 1939 г. насам. Предишният рекорд е бил 40,6 градуса.

В кибуца Ейлон, близо до ливанската граница, въздухът се нагря до 42,7 градуса по Целзий, което също е исторически максимум. Предишният рекорд там е бил 40 градуса. Друг рекорд в северната част на страната е счупен в село Айелет ха Шахар, където е отчетена температура от 46,8 градуса.

Най-горещата сряда в Израел е била в долината на река Йордан. Максималната температура за цялата страна беше регистрирана в село Галгал, където въздухът се затопли до 49,7 градуса по Целзий, което е нов исторически рекорд за целия район в долината на река Йордан. Предишният максимум там е бил 49,3 градуса.

Екстремни температури бяха регистрирани и в най-южната част на страната. В град Ейлат, разположен на брега на Червено море, стълбовете на термометъра се покачиха до 48,8 градуса.