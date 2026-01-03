Новини
Кирил Дмитриев: Глупавата Кая иска ЕС да воюва с Русия и Китай - само си ги представете с Урсула...

Кирил Дмитриев: Глупавата Кая иска ЕС да воюва с Русия и Китай - само си ги представете с Урсула...

3 Януари, 2026 04:26, обновена 3 Януари, 2026 04:32 761 25

  • кирил дмитриев-
  • кая калас-
  • русия-
  • китай-
  • война

Преди това довереникът на Путин се подигра и на председателя на Европейската комисия

Кирил Дмитриев: Глупавата Кая иска ЕС да воюва с Русия и Китай - само си ги представете с Урсула... - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас иска ЕС да влезе във военен конфликт с Русия и Китай.

Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции

„Глупавата Кая иска ЕС да се бори с Русия и Китай. Когато чуете за ЕС, просто си помислете за Урсула и Кая – това е всичко, което трябва да знаете“, написа той на английски на страницата си в X.

По-рано вчера Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    17 43 Отговор
    Изказване на евродепутат: "моя хамстер има повече акъл от Кая Калас".

    Коментиран от #2, #5, #20

    04:37 03.01.2026

  • 2 И моя хамстер

    43 13 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    има повече акъл от теб.

    04:45 03.01.2026

  • 3 Леле

    33 9 Отговор
    Ватенките от злоба хептен изперкаха.

    Коментиран от #8, #15

    04:47 03.01.2026

  • 4 две глупави патки на снимката

    11 27 Отговор
    едната къде сочи, другата къде гледа

    04:48 03.01.2026

  • 5 кая ли е първия депутат на ес?

    11 31 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Първия дипломат на ЕС, първо не е дипломиран "дипломат". Казано простичко, не е никакъв дипломат.
    Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".

    Коментиран от #7

    04:49 03.01.2026

  • 6 Преводач

    30 11 Отговор
    Кремълският рептил изопачава истината...Европа иска да е готова ,ако империалистическа Русия я нападне.

    Коментиран от #11

    04:49 03.01.2026

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    8 11 Отговор

    До коментар #5 от "кая ли е първия депутат на ес?":

    много точен коментар

    04:49 03.01.2026

  • 8 кая калас

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Леле":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    04:50 03.01.2026

  • 9 Кая Курус упложда Урсула Байдъноф

    5 8 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!!!!!!!!!!

    04:50 03.01.2026

  • 10 Западната цивилизация вика😄

    6 12 Отговор
    А как е в източно-блатната цивилизация другарю външноклозетник?

    04:51 03.01.2026

  • 11 ако ни напдне ще ги чакаме на дунава

    8 26 Отговор

    До коментар #6 от "Преводач":

    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #19

    04:51 03.01.2026

  • 12 евроПЕДЕРАСИТЕЕ

    6 21 Отговор
    Оглеждайте се Путин е навсякъде... на летищата, в щаб квартирата на нато, в гардероба, под леглото!

    04:52 03.01.2026

  • 13 някой си

    6 20 Отговор
    евр0гейските "лидери" бая взеха да се н@сир@т

    04:53 03.01.2026

  • 14 някой си

    5 13 Отговор
    пълно унищ0жение на уср@йна и на евр0гейстите подметки който ги подкрепят!!!

    Коментиран от #18

    04:56 03.01.2026

  • 15 Освен от злоба и от страх!И то голям.

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "Леле":

    Думкат им генерали в Москва,палят им офицерите по кръчмите в окупираните територии.Страх мале.

    04:57 03.01.2026

  • 16 Пачо

    12 5 Отговор
    Русия освен за война, друго нищо не им е в главата.

    04:57 03.01.2026

  • 17 някой си

    0 12 Отговор
    слагайте минусчета платени пуми@ри😆😆😆

    04:58 03.01.2026

  • 18 някой си

    11 6 Отговор

    До коментар #14 от "някой си":

    Умpи още сега paшисткоЛaйно!

    04:59 03.01.2026

  • 19 А прабаба ти

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "ако ни напдне ще ги чакаме на дунава":

    Със свалениГащи урудеПродажен.

    Коментиран от #23

    05:05 03.01.2026

  • 20 Копейко мaлoyмна

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    90% от тъпите коментари във форума са твое дело.

    05:09 03.01.2026

  • 21 Забъркани и побъркани

    3 8 Отговор
    Фашисоидните, зли и тъпи дами трябва да бъдат игнорирани.

    05:09 03.01.2026

  • 22 ДЖО

    4 0 Отговор
    Явно ченгенцата са съвсем уплашени...

    05:12 03.01.2026

  • 23 Кум

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "А прабаба ти":

    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
    3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
    6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България

    Коментиран от #24

    05:13 03.01.2026

  • 24 Кум2

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кум":

    10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
    11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
    12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
    13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
    14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.

    05:15 03.01.2026

  • 25 Тоя овчар два пъти ходи до Флорида

    0 2 Отговор
    Два път до Европа, видя част от цивилизацията и се чуди как да обяснява на колективните крепостни що живеят като папуаси.

    05:16 03.01.2026

Новини по държави:
