Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас иска ЕС да влезе във военен конфликт с Русия и Китай.

Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции

„Глупавата Кая иска ЕС да се бори с Русия и Китай. Когато чуете за ЕС, просто си помислете за Урсула и Кая – това е всичко, което трябва да знаете“, написа той на английски на страницата си в X.

По-рано вчера Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."