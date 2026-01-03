Кирил Дмитриев: Глупавата Кая иска ЕС да воюва с Русия и Китай - само си ги представете с Урсула...

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас иска ЕС да влезе във военен конфликт с Русия и Китай.
Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции
„Глупавата Кая иска ЕС да се бори с Русия и Китай. Когато чуете за ЕС, просто си помислете за Урсула и Кая – това е всичко, което трябва да знаете“, написа той на английски на страницата си в X.
По-рано вчера Дмитриев се подигра на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заяви, че тя ще "работи още по-усилено за самоубийството на западната цивилизация през 2026 г."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
Коментиран от #2, #5, #20
04:37 03.01.2026
2 И моя хамстер
До коментар #1 от "побърканяк":има повече акъл от теб.
04:45 03.01.2026
3 Леле
Коментиран от #8, #15
04:47 03.01.2026
4 две глупави патки на снимката
04:48 03.01.2026
5 кая ли е първия депутат на ес?
До коментар #1 от "побърканяк":Първия дипломат на ЕС, първо не е дипломиран "дипломат". Казано простичко, не е никакъв дипломат.
Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".
Коментиран от #7
04:49 03.01.2026
6 Преводач
Коментиран от #11
04:49 03.01.2026
7 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "кая ли е първия депутат на ес?":много точен коментар
04:49 03.01.2026
8 кая калас
До коментар #3 от "Леле":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
04:50 03.01.2026
9 Кая Курус упложда Урсула Байдъноф
04:50 03.01.2026
10 Западната цивилизация вика😄
04:51 03.01.2026
11 ако ни напдне ще ги чакаме на дунава
До коментар #6 от "Преводач":русия ни е освободила цели два пъти!!
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #19
04:51 03.01.2026
12 евроПЕДЕРАСИТЕЕ
04:52 03.01.2026
13 някой си
04:53 03.01.2026
14 някой си
Коментиран от #18
04:56 03.01.2026
15 Освен от злоба и от страх!И то голям.
До коментар #3 от "Леле":Думкат им генерали в Москва,палят им офицерите по кръчмите в окупираните територии.Страх мале.
04:57 03.01.2026
16 Пачо
04:57 03.01.2026
17 някой си
04:58 03.01.2026
18 някой си
До коментар #14 от "някой си":Умpи още сега paшисткоЛaйно!
04:59 03.01.2026
19 А прабаба ти
До коментар #11 от "ако ни напдне ще ги чакаме на дунава":Със свалениГащи урудеПродажен.
Коментиран от #23
05:05 03.01.2026
20 Копейко мaлoyмна
До коментар #1 от "побърканяк":90% от тъпите коментари във форума са твое дело.
05:09 03.01.2026
21 Забъркани и побъркани
05:09 03.01.2026
22 ДЖО
05:12 03.01.2026
23 Кум
До коментар #19 от "А прабаба ти":Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България
Коментиран от #24
05:13 03.01.2026
24 Кум2
До коментар #23 от "Кум":10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.
05:15 03.01.2026
25 Тоя овчар два пъти ходи до Флорида
05:16 03.01.2026