Поредна вечер на протести в Сърбия, избухнаха сблъсъци

Протестите в Сърбия продължиха за поредна вечер в много градове на страната, като на места избухнаха сблъсъци, предаде БНР.
Полицията в Белград използва сълзотворен газ в опит да раздели протестиращите от поддръжниците на управляващата Сръбската прогресивна партия. Имаше сблъсъци между протестиращи и цивилни полицаи при опит за арест.
В Ниш демонстранти хвърляха яйца и камъни по полицаите, a в Нови сад нахлуха в помещения на Прогресивната партия, като изпочупиха прозорците. Председателят на партията Милош Вучевич нарече нападението "дивашко", а президентът Александър Вучич заяви съобщи, че вече има четирима арестувани и обеща още арести по-късно.
42 полицаи са пострадали сблъсъците, заяви впоследствие вътрешният министър Ивица Дачич. Някои от тях са получили счупвания. До момента са арестувани 37 души.
Дачич каза, че полицаи са били принудени да използват химически средства, където е било необходимо, за да се защитят, тъй като демонстрантите са ги атакували с твърди предмети като камъни и палки.
"Това не е просто нападение срещу полицията, а срещу държавата", подчерта министърът.
1 Иван
04:39 15.08.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А 300-ТЕ ЧОВЕКА КОИТО БИЛИ ВЪТРЕ ЗА ДА ПАЗЯТ ОФИСА С МИРНО СЕДЕНЕ ....
... ИСКАЛИ ДА ГИ ИЗГОРЯТ КАКТО ФАШИСТИТЕ ИЗГОРИХА
МЪЧЕНИЦИТЕ В ОДЕССА
04:52 15.08.2025