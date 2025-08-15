Поредна вечер на протести в Сърбия, избухнаха сблъсъци

Москва очаква три типа провокации от Киев за провал на срещата на върха Русия-САЩ в Аляска

Киев може да използва три направления за провокации, за да се опита да провали срещата на върха Русия-САЩ в Аляска. Това заяви в интервю за ТАСС посла ...