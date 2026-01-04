Новини
Сърбия ще внася руски нефт от Унгария

4 Януари, 2026 10:52 454 9

Очаква се годишният капацитет на петролопровода да бъде 5,5 милиона тона

Сърбия ще внася руски нефт от Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сръбската държавна компания „Транснафта Панчево“ официално обяви търг за изграждането на сръбския участък от планирания петролопровод между Унгария и Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Както уточнява икономическият портал „еКарпия“ сръбският участък е от границата с Унгария до Нови Сад, а търгът включва както строителните дейности, така и техническия надзор на обекта, изброи БТА.

В тръжната документация се посочва, че трансграничният петролопровод е национален приоритет за Сърбия и има за цел да диверсифицира трасетата за внос на петрол и да осигури по-надеждни доставки за вътрешния пазар, защото в момента единственият маршрут за внос е през Хърватия по петролопровода JANAF.

Новият петролопровод ще позволи на Сърбия да получава суров петрол през Унгария от петролопровода „Дружба“ (от Русия – б.ред.), се казва в съобщението.

Сръбският участък има дължина от 113 км и ще бъде изграден изцяло подземно. Очаква се годишният му капацитет да бъде 5,5 милиона тона.

В тръжната документация не е посочена договорна цена, но според по-ранни оценки сръбският участък ще струва до 157 млн. евро.

Крайният срок за подаване на оферти е 5 февруари.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 трън

    3 0 Отговор
    руския нефт в Унгария откъде идва?

    Коментиран от #3

    10:53 04.01.2026

  • 2 Е нали са с руснаците

    2 3 Отговор
    Защо не внасят директно от Русия

    Коментиран от #5

    11:00 04.01.2026

  • 3 ..............

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "трън":

    Петролопроводът „Дружба“ започва от Русия (Волго-Уралския район) и преминава през Беларус, като се разделя на две основни линии – северна и южна, доставяйки нефт до Полша, Унгария, Словакия и Чехия, с отклонения към бившата Източна Германия. Това е най-дългата нефтопроводираща система в света.

    Коментиран от #6

    11:05 04.01.2026

  • 4 Унгарците ще го внасят по въздух

    0 2 Отговор
    От Индия, през Истамбул, от там през Южна африка и накрая много бързо трябва да преминат през най- късото въздушно пространство на Хърватия и готово

    11:06 04.01.2026

  • 5 Офффф

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Е нали са с руснаците":

    Сърбия граничи ли с Русия, бре кукикригу? Директно да взимали, хахаха.

    Коментиран от #7, #9

    11:07 04.01.2026

  • 6 А дали

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "..............":

    Работи?

    Коментиран от #8

    11:07 04.01.2026

  • 7 Та викаш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Офффф":

    Унгария с кого граничи

    11:08 04.01.2026

  • 8 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А дали":

    Да, петролопроводът „Дружба“ работи.
    Южен клон: Продължава да функционира, пренасяйки петрол.

    11:11 04.01.2026

  • 9 Е нали са с руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Офффф":

    Извинявай не се сетих че унгарците граничат с Русия 😆😆😆😆😆

    11:11 04.01.2026

Новини по държави:
