Сърбия ще внася руски нефт от Унгария

Сръбската държавна компания „Транснафта Панчево“ официално обяви търг за изграждането на сръбския участък от планирания петролопровод между Унгария и Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Както уточнява икономическият портал „еКарпия“ сръбският участък е от границата с Унгария до Нови Сад, а търгът включва както строителните дейности, така и техническия надзор на обекта, изброи БТА.

В тръжната документация се посочва, че трансграничният петролопровод е национален приоритет за Сърбия и има за цел да диверсифицира трасетата за внос на петрол и да осигури по-надеждни доставки за вътрешния пазар, защото в момента единственият маршрут за внос е през Хърватия по петролопровода JANAF.

Новият петролопровод ще позволи на Сърбия да получава суров петрол през Унгария от петролопровода „Дружба“ (от Русия – б.ред.), се казва в съобщението.

Сръбският участък има дължина от 113 км и ще бъде изграден изцяло подземно. Очаква се годишният му капацитет да бъде 5,5 милиона тона.

В тръжната документация не е посочена договорна цена, но според по-ранни оценки сръбският участък ще струва до 157 млн. евро.

Крайният срок за подаване на оферти е 5 февруари.