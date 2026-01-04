Сърбия ще внася руски нефт от Унгария

Сръбската държавна компания „Транснафта Панчево“ официално обяви търг за изграждането на сръбския участък от планирания петролопровод между Унгария и Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен 1.
Както уточнява икономическият портал „еКарпия“ сръбският участък е от границата с Унгария до Нови Сад, а търгът включва както строителните дейности, така и техническия надзор на обекта, изброи БТА.
В тръжната документация се посочва, че трансграничният петролопровод е национален приоритет за Сърбия и има за цел да диверсифицира трасетата за внос на петрол и да осигури по-надеждни доставки за вътрешния пазар, защото в момента единственият маршрут за внос е през Хърватия по петролопровода JANAF.
Новият петролопровод ще позволи на Сърбия да получава суров петрол през Унгария от петролопровода „Дружба“ (от Русия – б.ред.), се казва в съобщението.
Сръбският участък има дължина от 113 км и ще бъде изграден изцяло подземно. Очаква се годишният му капацитет да бъде 5,5 милиона тона.
В тръжната документация не е посочена договорна цена, но според по-ранни оценки сръбският участък ще струва до 157 млн. евро.
Крайният срок за подаване на оферти е 5 февруари.
1 трън
Коментиран от #3
10:53 04.01.2026
2 Е нали са с руснаците
Коментиран от #5
11:00 04.01.2026
3 ..............
До коментар #1 от "трън":Петролопроводът „Дружба“ започва от Русия (Волго-Уралския район) и преминава през Беларус, като се разделя на две основни линии – северна и южна, доставяйки нефт до Полша, Унгария, Словакия и Чехия, с отклонения към бившата Източна Германия. Това е най-дългата нефтопроводираща система в света.
Коментиран от #6
11:05 04.01.2026
4 Унгарците ще го внасят по въздух
11:06 04.01.2026
5 Офффф
До коментар #2 от "Е нали са с руснаците":Сърбия граничи ли с Русия, бре кукикригу? Директно да взимали, хахаха.
Коментиран от #7, #9
11:07 04.01.2026
6 А дали
До коментар #3 от "..............":Работи?
Коментиран от #8
11:07 04.01.2026
7 Та викаш
До коментар #5 от "Офффф":Унгария с кого граничи
11:08 04.01.2026
8 .....
До коментар #6 от "А дали":Да, петролопроводът „Дружба“ работи.
Южен клон: Продължава да функционира, пренасяйки петрол.
11:11 04.01.2026
9 Е нали са с руснаците
До коментар #5 от "Офффф":Извинявай не се сетих че унгарците граничат с Русия 😆😆😆😆😆
11:11 04.01.2026