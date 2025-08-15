Новини
САЩ разполагат военни в южната част на Карибско море за борба с наркокартелите

15 Август, 2025 06:01

Пентагонът е получил указания да подготви варианти за действие по въпроса

САЩ разполагат военни в южната част на Карибско море за борба с наркокартелите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ планират разполагане на военновъздушни и военноморски сили в южната част на Карибско море, за да се справят със заплахите, идващи от латиноамериканските наркокартели, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на три източника, запознати с решението.

Президентът Доналд Тръмп иска да използва военните сили, за да преследва латиноамериканските наркокартели, които са определени като глобални терористични организации. Пентагонът е получил указания да подготви варианти за действие по въпроса.

Според един от тримата източници в мисията ще се включат няколко разузнавателни самолета P-8, поне един военен кораб и поне една атакуваща подводница. Източникът разказа, че мисията ще продължи няколко месеца и планът е тези сили да действат в международното въздушно пространство и международните води. Военноморските сили могат да бъдат използвани не само за извършване на разузнавателни и наблюдателни операции, но и като стартова основа за целеви удари, ако бъде взето такова решение, добави източникът.

Тръмп превърна борбата с наркокартелите в централна цел на своята администрация, като част от по-широките усилия за ограничаване на миграцията и осигуряване на сигурността на южната граница на САЩ. През последните месеци администрацията на Тръмп вече разположи най-малко два военни кораба, за да подпомогне усилията за сигурност на границите и борбата с трафика на наркотици.

Администрацията на Тръмп определи мексиканския картел „Синалоа“ и други наркокартели, както и венецуелската престъпна група „Трен де Арагуа“ за глобални терористични организации през февруари, когато Тръмп засили мерките за контрол на имиграцията и предприе експулсирания на предполагаеми членове на картели.

Американските въоръжени сили вече засилиха наблюдението по въздух на мексиканските наркокартели, за да събират разузнавателна информация, с която да определят най-добрия начин за противодействие срещу тях. Тръмп вече предложи да изпрати американски военни в Мексико, за да помагат в борбата с трафика на наркотици, но Мексико отхвърли предложението.


