Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Болоня триумфира над Удинезе с минимален успех и се изкачи в класирането на Серия А

Болоня триумфира над Удинезе с минимален успех и се изкачи в класирането на Серия А

24 Февруари, 2026 06:46 572 0

  • федерико бернардески-
  • болоня -
  • удинезе -
  • серия а

Героят на мача се оказа Федерико Бернардески

Болоня триумфира над Удинезе с минимален успех и се изкачи в класирането на Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Болоня надделя над Удинезе с 1:0 в среща от 26-ия кръг на италианската Серия А. Домакините демонстрираха характер и воля за победа, а решаващият момент настъпи в заключителната част на двубоя.

Героят на мача се оказа Федерико Бернардески, който се появи на терена като резерва и хладнокръвно реализира дузпа в 75-ата минута. Точният му изстрел донесе така жадуваните три точки за Болоня, които се оказаха от изключително значение в битката за по-предно класиране.

След този успех "червено-сините" вече заемат осмото място във временното подреждане с актив от 36 точки. Удинезе, от своя страна, остава на 11-та позиция, изоставайки с четири пункта от своя съперник.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове