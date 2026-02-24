Болоня триумфира над Удинезе с минимален успех и се изкачи в класирането на Серия А

Болоня надделя над Удинезе с 1:0 в среща от 26-ия кръг на италианската Серия А. Домакините демонстрираха характер и воля за победа, а решаващият момент настъпи в заключителната част на двубоя.

Героят на мача се оказа Федерико Бернардески, който се появи на терена като резерва и хладнокръвно реализира дузпа в 75-ата минута. Точният му изстрел донесе така жадуваните три точки за Болоня, които се оказаха от изключително значение в битката за по-предно класиране.

След този успех "червено-сините" вече заемат осмото място във временното подреждане с актив от 36 точки. Удинезе, от своя страна, остава на 11-та позиция, изоставайки с четири пункта от своя съперник.