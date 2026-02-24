Новини
Манчестър Юнайтед надделя над Евертън и затвърди амбициите си за място в Топ 4

24 Февруари, 2026 06:36 897 0

Бенямин Шешко отбеляза единствения гол

Манчестър Юнайтед надделя над Евертън и затвърди амбициите си за място в Топ 4 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед се наложи с минималното 1:0 над коравия тим на Евертън в среща от 27-ия кръг на английската Висша лига.

Ключовият момент в двубоя настъпи в 71-ата минута, когато Матеуш Куня демонстрира отлична визия за играта и намери Брайън Мбемо с прецизен дълъг пас. Камерунецът не се поколеба и асистира елегантно на Бенямин Шешко, който с едно докосване изпрати топката неспасяемо във вратата на Джордан Пикфорд. Това попадение се оказа решаващо и донесе така ценните три точки за гостите.

С този успех Манчестър Юнайтед затвърди позицията си в челната четворка на класирането, като вече разполага с 48 точки – с три повече от преследвачите Челси и Ливърпул. Евертън, от своя страна, остава на деветото място с актив от 37 точки.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


