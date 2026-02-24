Манчестър Юнайтед надделя над Евертън и затвърди амбициите си за място в Топ 4

Манчестър Юнайтед се наложи с минималното 1:0 над коравия тим на Евертън в среща от 27-ия кръг на английската Висша лига.

Ключовият момент в двубоя настъпи в 71-ата минута, когато Матеуш Куня демонстрира отлична визия за играта и намери Брайън Мбемо с прецизен дълъг пас. Камерунецът не се поколеба и асистира елегантно на Бенямин Шешко, който с едно докосване изпрати топката неспасяемо във вратата на Джордан Пикфорд. Това попадение се оказа решаващо и донесе така ценните три точки за гостите.

С този успех Манчестър Юнайтед затвърди позицията си в челната четворка на класирането, като вече разполага с 48 точки – с три повече от преследвачите Челси и Ливърпул. Евертън, от своя страна, остава на деветото място с актив от 37 точки.