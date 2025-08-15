Мерц към Путин: Приемете сериозно срещата с Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да се отнесе сериозно към срещата с американския държавен глава Доналд Тръмп в Аляска, съобщи ДПА, предава БТА.
„Очакваме президентът Путин да приеме предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне разговори с Украйна без предварителни условия“, заяви Мерц в днешно официално изявление.
Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна, Москва има възможност да се споразумее за спиране на огъня и прекратяване на бойните действия, подчерта германският лидер. По думите му днешните преговори в Аляска могат да донесат „значителен напредък“.
Мерц изтъкна, че Украйна трябва да участва в евентуална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня, и бе категоричен, че териториалните въпроси не могат да бъдат решавани без съгласието на Киев.
Канцлерът допълни, че ще продължи да поддържа контакт с Тръмп по всички въпроси, свързани с териториалните аспекти на конфликта в Украйна.
21 4 милиона руски роба
След работа веят руски знамена и врякат:" слава путину"!
Коментиран от #82
08:58 15.08.2025
24 Русия няма да прости на Европа
Само русофилите, съдраните галоши, са за руската сган.
Коментиран от #32, #35, #69
09:01 15.08.2025
25 Отново Мерц, за пореден път
09:01 15.08.2025
28 Наблюдател
Едните използват ума и енергията си за градивни и позитивни цели,
а други ума и енергията си за деструктивни цели (но с особено голям бонус "собствена облага").
09:02 15.08.2025
Коментиран от #39
09:03 15.08.2025
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ ВИНАГИ ЩЕ СИ БЪДЕ АМЕРИКАНСКА КОЛОНИЯ :))
....
ДА НЕ МИСЛИТЕ ЧЕ БРАТУШКИТЕ СЕ НАТИСКАТ
ДА ВЗИМАТ ЗЕМИ ПЪЛНИ С БОКЛУЦИ
09:04 15.08.2025
32 Хахахаха
До коментар #24 от "Русия няма да прости на Европа":Само че Европа май започва да живее по-зле от Русия,ама ти от къде да знаеш нали се информираш само от Фейк-нюз.
09:04 15.08.2025
35 Всъщност
До коментар #24 от "Русия няма да прости на Европа":Ако евро-атланто-фашистка Европа продължава безумно да се дърви на Русия и да иска гибелта й, хубавият евро.ейски живот ще секне напълно. Той и без това вече не е толкова привлекателен
09:05 15.08.2025
38 101 дена управление на Мерц
09:06 15.08.2025
39 Кин Чен Ун
До коментар #30 от "Путин":Мьi паможем вам, так держать!
09:06 15.08.2025
40 Пенсионер 69 годишен
До коментар #36 от "Факти":Путин се уплаши, че Тръмп ще го бие на голф! Много трудна игра го чака.
09:08 15.08.2025
47 Някой
Да вземе той да внимава какво ще се реши на срещата. Защото после ще бъде сведено за изпълнение на ЕС. Очаква се само козируване от страна на Мерц, Стармър и Макрон.
09:12 15.08.2025
49 Републиканец
Бедата на Европа и България са демократите. Трудно ще се разберат с републиканеца Тръмп. Особено след опитите да го убият.
09:13 15.08.2025
52 Няма такова нещо
Атаките на Путин срещу легитимността на Зеленски съвсем наскоро, на 1 август, и неговите изображения на Украйна като корумпирана и изкуствена държава, категорично поставят украинеца на по-ниско ниво, достоен за среща само когато приеме условията на Русия. ЕС реално са поставени във същото положение и това е прието като позиция от САЩ и Тръмп .Какво заявява, сочи и посочва Мерц никой не го интересува в случая. Преговорите са между САЩ и Русия в които Германия не участва и е време да приеме реалностите а не да скимти и само за смях да става
09:15 15.08.2025
54 Иди при Путлер
До коментар #2 от "Ха ХаХа":Той да те остриже и прати на фронта
09:17 15.08.2025
57 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПУДЕЛИ
Коментиран от #65
09:18 15.08.2025
58 Слава Богу
До коментар #3 от "БОЗА":Че не опряхме до твоя акъл, на мързелан
09:18 15.08.2025
59 Урсулиците:
за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!
09:18 15.08.2025
62 Опитай
До коментар #7 от "Пич":Друг шаблон,тъпо е
09:20 15.08.2025
64 То по-жалък
До коментар #8 от "Емо":От теб има ли?
09:20 15.08.2025
69 456
До коментар #24 от "Русия няма да прости на Европа":Знаеш ли ,че трафика в Берлин с настъпването на отпускарският месец не се е променил с нищо сравнение с преди това? Предишните години веднага се усещаше ,че децата излизат във ваканция , но сега не. Това да ти говори нещо?
Давам ти отговор: немците не ходят никъде и си остават в къщи. Защо? - на този въпрос вече си отговори сам.
Коментиран от #74
09:26 15.08.2025
70 Глупако
До коментар #63 от "Георгиев":В съвременния свят има Международно прово. Чубаните как си решавате проблемите с геги по главите си е ваша работа
Коментиран от #101
09:26 15.08.2025
73 Плачат за прекратяване на огъня
Коментиран от #75
09:27 15.08.2025
74 Също лъжа
До коментар #69 от "456":На Кот д,азур бе префрашкано с немци, а чартърите до България не спират
Коментиран от #83, #92
09:27 15.08.2025
75 Лъжеш
До коментар #73 от "Плачат за прекратяване на огъня":Др. Митрофанов
09:28 15.08.2025
77 Има и колумнисти
Горко, когато и ако Германия наистина отново се окаже „най-силната военна сила в Европа“, каквато се стреми да бъде в момента, и отново самата тя върши „мръсната работа“ срещу „легитимни цели“, а единственото, което има значение, е на чия страна си, вместо на закона. Това ще означава, че световната война, геноцидът и диктатурата отново са на дневен ред.
09:32 15.08.2025
82 Бай той Толстой
До коментар #21 от "4 милиона руски роба":Бе ще стигнат и до тебе.
09:38 15.08.2025
83 456
До коментар #74 от "Също лъжа":Знаеш ли ,че тези които ,лъжат ,мамят и тем подобни ,винаги смятат ,че и другите го правят? Защо мислиш ,че те лъжа? Всеки ден се сблъсквам с това и го виждам. Или имаш нещо против ,че живея в Берлин ли? Казвам ти факти ,и ако обичаш не ме обвинявай ,че лъжа.
Коментиран от #91, #93
09:39 15.08.2025
86 Умников
Няма да правя генерални заключения,само една лека вметка!
Когато Бай Дън назначаваше президенти ,мин. председатедли и канцлери , цялото "демократично" войнство му ръкопляскаше.Под вещото ръководство на Сорос .
Начело с нашият така наречен атлантически клуб.
Там където не успяха - ползваха услугите на "демоклратичният" съд - визирам Франция и Румъния.
В цяла Европа бяха инсталирани "калинки" , на къса каишка.
Само тука не назначиха никой - те си ги знаят нашите шишковци, че какво и да им заповядат - ще скачат!
Та такива като хер Мерц - бивш служител в Амеруиканскйа компания , са много.
И нещо много важно - да не забравяме , че Германия и Япония , са под американско робство от 1945 година!
Джапанките са толкова оплашени, че онзи ден ,при ритуала за годишнината от атома, не посмаха да кажат ,кой ги е бомбандирал!
Хубав ден на всики,и честит празник на Православните християни!
09:40 15.08.2025
88 555
До коментар #3 от "БОЗА":Акълът е единственото нещо, което може да раздаваш без да го имаш.
09:41 15.08.2025
89 Точно така е
До коментар #56 от "Тия са куку психопати":В момента Мерц има около 9% одобрение в Германия. А тоя се мисли за някакъв фактор велик представи си
09:42 15.08.2025
91 Преди седмица
До коментар #83 от "456":Се прибрах от Ванс, регион до Ница, обсипан с къщи и вили за гости. 95% заети от германци. Като цените за седмица в къща са около 3300€. Така е цяло лято. Разправят, че по другите региони е същото. В Сан Ремо немската реч е навред
09:43 15.08.2025
92 456
До коментар #74 от "Също лъжа":И още , най- честите чартери на немците са с възрастни хора ,и това са хора от домове където за тях офертите са съвсем различни. И при 84 милиона население ,нормално е да има и почиващи ,но сравнение с други години са много по- малко . Преди месец хотелите на Остзее излязоха с 30% намаление като оферта. Това говори ли ти нещо?
09:44 15.08.2025
98 Инна
Както отбеляза Камил Новак, много лидери с нетърпение очакват резултатите от това събитие и сред тях има такива, които са дълбоко загрижени за случващото се. Една от тези фигури е германският канцлер Фридрих Мерц, който иска да попречи на американския президент да сключи сделка с Русия. Това съобщи изданието Forsal.
„В понеделник канцлерът и екипът му проведоха трескави телефонни разговори из цяла Европа. Целта им беше да се консултират как да упражнят максимално влияние върху Тръмп, за да предотвратят най-лошото“, съобщиха медиите.
Според западни политически анализатори шансовете на Мерц да повлияе на Тръмп са практически нулеви. Американският президент не се интересува особено от интересите на европейците; той е заинтересован да сключи сделка с Путин възможно най-бързо.
09:59 15.08.2025
