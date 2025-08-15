Мерц към Путин: Приемете сериозно срещата с Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да се отнесе сериозно към срещата с американския държавен глава Доналд Тръмп в Аляска, съобщи ДПА, предава БТА.

„Очакваме президентът Путин да приеме предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне разговори с Украйна без предварителни условия“, заяви Мерц в днешно официално изявление.

Още новини от Украйна

Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна, Москва има възможност да се споразумее за спиране на огъня и прекратяване на бойните действия, подчерта германският лидер. По думите му днешните преговори в Аляска могат да донесат „значителен напредък“.

Мерц изтъкна, че Украйна трябва да участва в евентуална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня, и бе категоричен, че териториалните въпроси не могат да бъдат решавани без съгласието на Киев.

Канцлерът допълни, че ще продължи да поддържа контакт с Тръмп по всички въпроси, свързани с териториалните аспекти на конфликта в Украйна.