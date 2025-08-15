Новини
Мерц към Путин: Приемете сериозно срещата с Тръмп
Мерц към Путин: Приемете сериозно срещата с Тръмп

15 Август, 2025 08:53 1 545 101

Германският канцлер настоя за преговори с Украйна без предварителни условия

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да се отнесе сериозно към срещата с американския държавен глава Доналд Тръмп в Аляска, съобщи ДПА, предава БТА.

„Очакваме президентът Путин да приеме предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне разговори с Украйна без предварителни условия“, заяви Мерц в днешно официално изявление.

Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна, Москва има възможност да се споразумее за спиране на огъня и прекратяване на бойните действия, подчерта германският лидер. По думите му днешните преговори в Аляска могат да донесат „значителен напредък“.

Мерц изтъкна, че Украйна трябва да участва в евентуална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня, и бе категоричен, че териториалните въпроси не могат да бъдат решавани без съгласието на Киев.

Канцлерът допълни, че ще продължи да поддържа контакт с Тръмп по всички въпроси, свързани с териториалните аспекти на конфликта в Украйна.


Германия
Оценка 1.8 от 33 гласа.
Оценка 1.8 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоо па

    75 4 Отговор
    Кво се обажда

    Коментиран от #53

    08:54 15.08.2025

  • 2 Ха ХаХа

    86 3 Отговор
    Гн.Мерц, Путин не те бръсне за слива

    Коментиран от #54

    08:55 15.08.2025

  • 3 БОЗА

    80 4 Отговор
    Мерц няма акъл,за себе си-тръгнал да раздава...видяхте от акълите ви,докъде докараха Европа... ;-Х

    Коментиран от #58, #88

    08:55 15.08.2025

  • 4 Мефистофел

    71 3 Отговор
    Отгога пък този средно ниво мениджър от BlackRock взе да съветва гросмайстора!!!
    (удивителни, защото въпросът е риторичен)

    08:56 15.08.2025

  • 5 Европа е увеличила 7 пъти

    4 43 Отговор
    производството на оръжия!
    Всичко върви по плана на рушляка!

    08:56 15.08.2025

  • 6 ЕЕЕЕЕЕ НЕ

    63 2 Отговор
    То фалира Германия а той сериозен.

    Виж си първо твоята паница.

    08:56 15.08.2025

  • 7 Пич

    55 3 Отговор
    Този сополанко би постигнал повече с проливане на сълзи !!! Като жените !!!

    Коментиран от #62

    08:56 15.08.2025

  • 8 Емо

    61 2 Отговор
    Позицията на ЕС е жалка

    Коментиран от #64

    08:56 15.08.2025

  • 9 Красимир Петров

    32 2 Отговор
    Ко речи

    08:57 15.08.2025

  • 10 Възмутен

    43 1 Отговор
    Не знам защо кривозъбата мисирка по бнт1 трябва да противопоставя днешния християнски празник с циганската катастрофа в софия.

    08:57 15.08.2025

  • 11 ти да видиш

    45 2 Отговор
    Изпаднал германец!

    08:57 15.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    3 46 Отговор
    Призовавам всички останали живи дръти русофили на амбразурата!

    Коментиран от #95

    08:57 15.08.2025

  • 13 Дримон

    47 2 Отговор
    Не си в позиция да казваш какво да става Мерц можеш само като новобранец да поискаш разрешение да говориш.

    08:57 15.08.2025

  • 14 Васил

    47 1 Отговор
    Европа се оказа най слабият континент на света!

    08:57 15.08.2025

  • 15 Ко каза

    35 1 Отговор
    служителят на Блекрок?

    08:57 15.08.2025

  • 16 Закономерно

    50 1 Отговор
    Швабите си остават тъпите парчета на Европа, щом са избрали този уличен стълб с лампа да ги води.

    08:58 15.08.2025

  • 17 Не така

    37 1 Отговор
    Този е голям смешник.

    08:58 15.08.2025

  • 18 Канцлер акт

    33 2 Отговор
    Приемете руските бази в източна Германия и ГДР със столица Берлин

    08:58 15.08.2025

  • 19 Питам:

    45 1 Отговор
    Кой е хер Мърц-Пръц та да поучава Тръмп и Путин? И защо първо не си оправи кочината Дойчланд ?

    08:58 15.08.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 1 Отговор
    Пак е нашмъркан

    08:58 15.08.2025

  • 21 4 милиона руски роба

    5 35 Отговор
    бъхтят в Германия!
    След работа веят руски знамена и врякат:" слава путину"!

    Коментиран от #82

    08:58 15.08.2025

  • 22 Хахахаха

    41 1 Отговор
    Тоя нацист Мерц ако си мисли че Путин се нуждае от неговите съвети много се лъже.

    09:00 15.08.2025

  • 23 Злобното Джуджи

    7 26 Отговор
    Само Радев още не се е изтъпанил да дава указания на Путин. Какво ру3ко УНИЖЕНИЕ 😄👍

    09:00 15.08.2025

  • 24 Русия няма да прости на Европа

    4 38 Отговор
    за това, че Европа живее по добре!
    Само русофилите, съдраните галоши, са за руската сган.

    Коментиран от #32, #35, #69

    09:01 15.08.2025

  • 25 Отново Мерц, за пореден път

    37 2 Отговор
    се доказва като неадекватен човек. Германският канцлер настоя за преговори с Украйна без "предварителни условия" без дори да осъзнава че преговорите дефакто са точно поставяне и приемане на условия, заявки и позиции . Потресаващо е че подобни хора държави управляват. Очевидно не стават за това.

    09:01 15.08.2025

  • 26 Киро Сводника

    29 1 Отговор
    Уили либерала, къде се буташ между шамарите. Нали те отсвириха. Отивай да шмъркаш бело със Стармър и Макарон.

    09:02 15.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Наблюдател

    17 1 Отговор
    Това не са прости хора.
    Едните използват ума и енергията си за градивни и позитивни цели,
    а други ума и енергията си за деструктивни цели (но с особено голям бонус "собствена облага").

    09:02 15.08.2025

  • 29 Симпатизант

    29 2 Отговор
    Евроатлантическите фашаги са непоправими и достйни за съжаление. Не, Вие приемете на сериозно първопричините, които създадохте за войната в Украйна, за агресията към рускоезичното население в Украйна, която не само толерирахте, но и подстрекавахте, за фашисткия Майдан и управляващата хунта, които създадохте, и накрая, освен празните приказки за сигурността на Украйна и ЕС, вземете че помислете сериозно за сигурността на Русия. Иначе .......................

    09:02 15.08.2025

  • 30 Путин

    9 11 Отговор
    Нема кинти, но вьi держитесь!

    Коментиран от #39

    09:03 15.08.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 1 Отговор
    ТОЯ ПЪК КАКВО СЕ ПРИТЕСНЯВА
    .....
    ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ ВИНАГИ ЩЕ СИ БЪДЕ АМЕРИКАНСКА КОЛОНИЯ :))
    ....
    ДА НЕ МИСЛИТЕ ЧЕ БРАТУШКИТЕ СЕ НАТИСКАТ
    ДА ВЗИМАТ ЗЕМИ ПЪЛНИ С БОКЛУЦИ

    09:04 15.08.2025

  • 32 Хахахаха

    23 2 Отговор

    До коментар #24 от "Русия няма да прости на Европа":

    Само че Европа май започва да живее по-зле от Русия,ама ти от къде да знаеш нали се информираш само от Фейк-нюз.

    09:04 15.08.2025

  • 33 нннн

    15 1 Отговор
    Що за идиотски съвет? Предполагам, Путин приема съвсем сериозно срещата.

    09:05 15.08.2025

  • 34 Мисля

    25 1 Отговор
    Мерц е никой,той стои прав в коридора заедно с останалите пудели и хленчещия зеленски,и чакат пресконференцията на двамата големи,за да разберат какво трябва да правят.

    09:05 15.08.2025

  • 35 Всъщност

    27 1 Отговор

    До коментар #24 от "Русия няма да прости на Европа":

    Ако евро-атланто-фашистка Европа продължава безумно да се дърви на Русия и да иска гибелта й, хубавият евро.ейски живот ще секне напълно. Той и без това вече не е толкова привлекателен

    09:05 15.08.2025

  • 36 Факти

    3 26 Отговор
    Тръмп заплаши Путин и той веднага дойде на килимчето.

    Коментиран от #40

    09:05 15.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 101 дена управление на Мерц

    23 1 Отговор
    101 дена простотии, тъпотии и олигофрении

    09:06 15.08.2025

  • 39 Кин Чен Ун

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    Мьi паможем вам, так держать!

    09:06 15.08.2025

  • 40 Пенсионер 69 годишен

    4 11 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Путин се уплаши, че Тръмп ще го бие на голф! Много трудна игра го чака.

    09:08 15.08.2025

  • 41 Злобното Джуджи

    14 3 Отговор
    Канцлер на окупирана държава

    09:08 15.08.2025

  • 42 Гориил

    17 2 Отговор
    Никой не те пита.

    09:09 15.08.2025

  • 43 стоян георгиев

    16 2 Отговор
    Путин приема срещата на сериозно,но не взема Мерц на сериозно.

    09:10 15.08.2025

  • 44 Михаило Подоляк

    3 15 Отговор
    Мерц е Велик.

    09:11 15.08.2025

  • 45 Хихи

    14 1 Отговор
    и Путин си го премести в другият крачол...

    09:11 15.08.2025

  • 46 Психопрофил

    20 1 Отговор
    Мерц, като повечето политици е очевиден психопат. Преминава от агресия към сервилно подмазване за две секунди. Преди беше за война на всяка цена, сега е назидава Русия за мир? Лечението на такива е само едно - лоботомия.

    09:11 15.08.2025

  • 47 Някой

    18 1 Отговор
    Шут е този. Смешник. Цирков клоун.
    Да вземе той да внимава какво ще се реши на срещата. Защото после ще бъде сведено за изпълнение на ЕС. Очаква се само козируване от страна на Мерц, Стармър и Макрон.

    09:12 15.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Републиканец

    9 3 Отговор
    Фридрих Мерц е много по умен от Зеленски. В Белия дом не се заяжда с Тръмп и наблегна на слушането а не на говоренето.
    Бедата на Европа и България са демократите. Трудно ще се разберат с републиканеца Тръмп. Особено след опитите да го убият.

    09:13 15.08.2025

  • 50 Още му държи влага на рушляка

    2 15 Отговор
    Немеца така го изпляка Втората световна!

    09:14 15.08.2025

  • 51 Кремълския плъх

    3 13 Отговор
    Е време да си ходи към тъмната страна на историята

    09:15 15.08.2025

  • 52 Няма такова нещо

    24 0 Отговор
    "без предварителни условия“ ! Мерц просто не знае какво говори очевидно и никога в живота си преговори не е водил. Очевидно не му е ясно, че срещите между президентите на САЩ и Русия - лидерите на нациите с най-големите ядрени арсенали в света - обикновено са изящно хореографирани, силно договорени събития, при които конкретните „резултати“ се договарят предварително и нищо не се оставя на случайността.
    Атаките на Путин срещу легитимността на Зеленски съвсем наскоро, на 1 август, и неговите изображения на Украйна като корумпирана и изкуствена държава, категорично поставят украинеца на по-ниско ниво, достоен за среща само когато приеме условията на Русия. ЕС реално са поставени във същото положение и това е прието като позиция от САЩ и Тръмп .Какво заявява, сочи и посочва Мерц никой не го интересува в случая. Преговорите са между САЩ и Русия в които Германия не участва и е време да приеме реалностите а не да скимти и само за смях да става

    09:15 15.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Иди при Путлер

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    Той да те остриже и прати на фронта

    09:17 15.08.2025

  • 55 На срещата в Аляска руско Д ще пляска

    4 9 Отговор
    Победителите не отиват при победените, а обратното- победените отиват при победителите.

    09:17 15.08.2025

  • 56 Тия са куку психопати

    23 0 Отговор
    Тоя, има 9% одобрение в Германия, а дава съвети на други ! Егати наглия тип!

    Коментиран от #89

    09:17 15.08.2025

  • 57 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПУДЕЛИ

    14 0 Отговор
    Са незначителни и да стоят тихо в ъгъла.

    Коментиран от #65

    09:18 15.08.2025

  • 58 Слава Богу

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "БОЗА":

    Че не опряхме до твоя акъл, на мързелан

    09:18 15.08.2025

  • 59 Урсулиците:

    16 1 Отговор
    Осигурили сме 1,5 млрд. долара от европейски съюзници за Зеленски и Украйна,
    за закупуване на американски оръжия за да се води война до Последния украинец!

    09:18 15.08.2025

  • 60 В Аляска сега няма голф

    9 0 Отговор
    Сезона на сьомгата е! Тая година странно защо е кът.

    09:19 15.08.2025

  • 61 ами

    16 0 Отговор
    ха ха ха - мерц е повече загрижен за зеленски и за украина от колкото за германия

    09:19 15.08.2025

  • 62 Опитай

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Друг шаблон,тъпо е

    09:20 15.08.2025

  • 63 Георгиев

    19 3 Отговор
    Нека Мерц да каже кога и къде териториалните въпроси са решавани с участието на потърпевшите? Сега ще кажете, че Украина не е потърпевша. А каква е, жертва? А 10 г тормоз и убийства на руското население какво е? Или наследниците търсят реванш, заедно с Лондон? За Макрон няма да говорим - той няма нищо общо с де Гол - политика и заслуги. Не само няма да зачитат Окрайнина, ами и към тях да се присъедини и Китай и всичко да си дойде на мястото: разпределение на сфери на влияние, пазари, ресурси и прочее. Това е голямата политика, а не хленч на европейските наркомани

    Коментиран от #70

    09:20 15.08.2025

  • 64 То по-жалък

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Емо":

    От теб има ли?

    09:20 15.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 сериозен

    7 2 Отговор
    Грозник !

    09:25 15.08.2025

  • 68 заяви Мерц в днешно официално изявление

    14 1 Отговор
    Мерц призова руския президент ... а той Владимир Путин си няма друга работа човека и цял ден глупостите на Мерц ще си препрочита

    09:25 15.08.2025

  • 69 456

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "Русия няма да прости на Европа":

    Знаеш ли ,че трафика в Берлин с настъпването на отпускарският месец не се е променил с нищо сравнение с преди това? Предишните години веднага се усещаше ,че децата излизат във ваканция , но сега не. Това да ти говори нещо?
    Давам ти отговор: немците не ходят никъде и си остават в къщи. Защо? - на този въпрос вече си отговори сам.

    Коментиран от #74

    09:26 15.08.2025

  • 70 Глупако

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Георгиев":

    В съвременния свят има Международно прово. Чубаните как си решавате проблемите с геги по главите си е ваша работа

    Коментиран от #101

    09:26 15.08.2025

  • 71 Путин

    7 0 Отговор
    Взел съм си такъмите, сега бил сезона на сьомгата

    09:27 15.08.2025

  • 72 С условия

    10 0 Отговор
    или не, ЕС пак ще плаща удоволствията на големите заедно с нас!

    09:27 15.08.2025

  • 73 Плачат за прекратяване на огъня

    10 0 Отговор
    Вярно ли немски висши военни са дали фира след унищожаването на военен склад в Украйна до полската граница?

    Коментиран от #75

    09:27 15.08.2025

  • 74 Също лъжа

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "456":

    На Кот д,азур бе префрашкано с немци, а чартърите до България не спират

    Коментиран от #83, #92

    09:27 15.08.2025

  • 75 Лъжеш

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "Плачат за прекратяване на огъня":

    Др. Митрофанов

    09:28 15.08.2025

  • 76 Факт

    5 0 Отговор
    За Сащ-природните богатства,за Русия-територии,за ЕС -да плати сметката.Каза го бивш германски премиер.

    09:32 15.08.2025

  • 77 Има и колумнисти

    6 0 Отговор
    и в Германия които се изразяват по-предпазливо и отхвърлят агресията на САЩ и Израел като нарушение на международното право. Причината за тези различия е, че там, където преобладава законът на по-силния, Германия все още не може да има думата. Тя може само да се прекланя пред по-силните сили с неясна надежда да бъде чута – както федералното правителство в момента демонстрира ярко с подмазвачеството си към Тръмп и Нетаняху.

    Горко, когато и ако Германия наистина отново се окаже „най-силната военна сила в Европа“, каквато се стреми да бъде в момента, и отново самата тя върши „мръсната работа“ срещу „легитимни цели“, а единственото, което има значение, е на чия страна си, вместо на закона. Това ще означава, че световната война, геноцидът и диктатурата отново са на дневен ред.

    09:32 15.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Янко

    9 0 Отговор
    Егати тъпия бастун, все едно нещо зависи от него. Тоя, Микрона и Английския папуняк са изключително смешни. Клоуни

    09:35 15.08.2025

  • 80 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Кой е тоя смешник бе.😁. Русия ви дава шанс да оцелеете!Аман от дебилнифашаги.

    09:36 15.08.2025

  • 81 Като даде Тръмп

    5 0 Отговор
    Базата в Рамщайн под наем на руснаците да го видя тогава Мерц кво ще говори.

    09:38 15.08.2025

  • 82 Бай той Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "4 милиона руски роба":

    Бе ще стигнат и до тебе.

    09:38 15.08.2025

  • 83 456

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Също лъжа":

    Знаеш ли ,че тези които ,лъжат ,мамят и тем подобни ,винаги смятат ,че и другите го правят? Защо мислиш ,че те лъжа? Всеки ден се сблъсквам с това и го виждам. Или имаш нещо против ,че живея в Берлин ли? Казвам ти факти ,и ако обичаш не ме обвинявай ,че лъжа.

    Коментиран от #91, #93

    09:39 15.08.2025

  • 84 Бъзиктар

    4 3 Отговор
    Путин може да си отдъхне Най-после някой му каза какво и как се прави.Бастун!

    09:39 15.08.2025

  • 85 НА ШПЕРЦ ЩЕ МУ КАЖА

    5 0 Отговор
    Новофашизма не е на мода.

    09:39 15.08.2025

  • 86 Умников

    7 0 Отговор
    Леле леле леле!
    Няма да правя генерални заключения,само една лека вметка!
    Когато Бай Дън назначаваше президенти ,мин. председатедли и канцлери , цялото "демократично" войнство му ръкопляскаше.Под вещото ръководство на Сорос .
    Начело с нашият така наречен атлантически клуб.
    Там където не успяха - ползваха услугите на "демоклратичният" съд - визирам Франция и Румъния.
    В цяла Европа бяха инсталирани "калинки" , на къса каишка.
    Само тука не назначиха никой - те си ги знаят нашите шишковци, че какво и да им заповядат - ще скачат!
    Та такива като хер Мерц - бивш служител в Амеруиканскйа компания , са много.
    И нещо много важно - да не забравяме , че Германия и Япония , са под американско робство от 1945 година!
    Джапанките са толкова оплашени, че онзи ден ,при ритуала за годишнината от атома, не посмаха да кажат ,кой ги е бомбандирал!
    Хубав ден на всики,и честит празник на Православните християни!

    09:40 15.08.2025

  • 87 бай Ставри

    3 0 Отговор
    Фридрих Шмерц или Фридрих Шмръц, му е името на тоя!?

    09:40 15.08.2025

  • 88 555

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОЗА":

    Акълът е единственото нещо, което може да раздаваш без да го имаш.

    09:41 15.08.2025

  • 89 Точно така е

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тия са куку психопати":

    В момента Мерц има около 9% одобрение в Германия. А тоя се мисли за някакъв фактор велик представи си

    09:42 15.08.2025

  • 90 Гост

    3 0 Отговор
    Тва да учиш баща си да прави деца е малко малоумно.

    09:43 15.08.2025

  • 91 Преди седмица

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "456":

    Се прибрах от Ванс, регион до Ница, обсипан с къщи и вили за гости. 95% заети от германци. Като цените за седмица в къща са около 3300€. Така е цяло лято. Разправят, че по другите региони е същото. В Сан Ремо немската реч е навред

    09:43 15.08.2025

  • 92 456

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Също лъжа":

    И още , най- честите чартери на немците са с възрастни хора ,и това са хора от домове където за тях офертите са съвсем различни. И при 84 милиона население ,нормално е да има и почиващи ,но сравнение с други години са много по- малко . Преди месец хотелите на Остзее излязоха с 30% намаление като оферта. Това говори ли ти нещо?

    09:44 15.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Днес поне от Зеленски

    4 1 Отговор
    Тъпотии няма да четем. Стои заключен пуяка на летище Мерил, в база Елмендорф-Ричардсън в жълт контейнер и чака да го извикат

    09:48 15.08.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Арелих

    4 1 Отговор
    Кой е тоя мишок шМорц...

    09:53 15.08.2025

  • 97 Механик

    7 1 Отговор
    Хахаха! Тоя дръглив немски опосум с неадекватната физиономия тръгнал да дава наклон на "стрелата" на Путиновия багер.

    09:54 15.08.2025

  • 98 Инна

    1 2 Отговор
    Германските власти са ужасени от предстоящото посещение на Владимир Путин в Аляска. Тази информация беше споделена от полския журналист Камил Новак.
    Както отбеляза Камил Новак, много лидери с нетърпение очакват резултатите от това събитие и сред тях има такива, които са дълбоко загрижени за случващото се. Една от тези фигури е германският канцлер Фридрих Мерц, който иска да попречи на американския президент да сключи сделка с Русия. Това съобщи изданието Forsal.

    „В понеделник канцлерът и екипът му проведоха трескави телефонни разговори из цяла Европа. Целта им беше да се консултират как да упражнят максимално влияние върху Тръмп, за да предотвратят най-лошото“, съобщиха медиите.
    Според западни политически анализатори шансовете на Мерц да повлияе на Тръмп са практически нулеви. Американският президент не се интересува особено от интересите на европейците; той е заинтересован да сключи сделка с Путин възможно най-бързо.

    09:59 15.08.2025

  • 99 Абе

    1 0 Отговор
    Тоя май е полупроводник, или май пълен проводник.

    10:08 15.08.2025

  • 100 хубаво

    1 0 Отговор
    Дава съвети отдалече наци...да не би да забравим, че го има и се пише за някакъв фактор някъде, понеже не е на срещата, няма и да бъде на подобна. Не се притеснявай, те ще се разберат американци и руснаци, ама ти ще платиш сметката "немски приятелю"

    10:11 15.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

