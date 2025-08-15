Новини
Лавров: Русия ще изложи ясната си позиция на преговорите с Тръмп в Аляска
  Тема: Украйна

Лавров: Русия ще изложи ясната си позиция на преговорите с Тръмп в Аляска

15 Август, 2025 10:19

  • сергей лавров-
  • русия-
  • преговори-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • аляска

Срещата между Путин и Тръмп ще започне с разговор „на четири очи“, основна тема – украинската криза

Лавров: Русия ще изложи ясната си позиция на преговорите с Тръмп в Аляска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че по време на посещението в Русия на Стив Уиткоф, специален пратеник на американския президент Доналд Тръмп, е било постигнато значително напредък и изрази надежда разговорите да продължат в Аляска, предава БТА.

„Ние не правим предварителни прогнози. Знаем, че имаме аргументи, позицията ни е ясна и категорична. Ще ги изложим“, подчерта Лавров пред телевизия „Россия-24“.

Това ще бъдат първите преговори между държавни глави на Русия и САЩ от юни 2021 г., когато Владимир Путин се срещна в Женева с тогавашния американски президент Джо Байдън. По данни на ТАСС, Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че срещата между Путин и Тръмп ще започне с разговор „на четири очи“ с участието единствено на преводачи, след което към тях ще се присъединят по петима членове от делегациите на двете страни.

Водещата тема ще бъде уреждането на украинската криза, но се очаква лидерите да обсъдят и по-широки въпроси, свързани с глобалната сигурност, както и актуални международни и регионални проблеми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    25 22 Отговор
    Америка никога не е имала по смешен президент!
    Все едно Рузвелт да се среща с Хитлер!

    Коментиран от #5, #72

    10:21 15.08.2025

  • 2 Механик

    27 16 Отговор
    И от кога на "с нищо непредизвиканата" и "пълномащабна война" вече и викате "украинска криза?
    Кво се промени?
    Дее, дърво неокастерно, деее!

    10:21 15.08.2025

  • 3 Бай Данчо

    20 26 Отговор
    Русия губи влиянието си в Украйна и затова оказва силов натиск!

    Коментиран от #56, #71

    10:21 15.08.2025

  • 4 На 4 очи

    13 23 Отговор
    Тръмп ще каже на жужака, че повече от 1 000 000 рушляка са Груз 200!

    Коментиран от #7, #15

    10:22 15.08.2025

  • 5 Механик

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Ти фани първо се уточни дали Тръмп е "ваше момче" или е "агент краснов". Че стана вече 10 месеца как ги редиш ту така, ту инак.
    А кой с кого се е срещал и ще се среща, изобщо не е работа за твоя акъл.

    Коментиран от #12, #28

    10:23 15.08.2025

  • 6 Русия е империя

    20 13 Отговор
    а ФАЩ са тъпоумен сбиротък от цял свят, без морал, без нищо човешко... Още Алеко беше казал: "Тука парица е царица...!" Примитивно!
    Само се пънат, но НЕ са никаква цивилизация!

    Коментиран от #40

    10:24 15.08.2025

  • 7 Механик

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "На 4 очи":

    А Путин ще му каже "Знам. И кво от тва? Украина ще бъде наша."
    п.п.
    А ти какво ще кажеш? М?

    Коментиран от #29

    10:25 15.08.2025

  • 8 Ако великата матушка

    16 10 Отговор
    е толкова велика, защо ще преговаря с Америка, а не си гони целите!
    Кога Америка е питала великата матушка за своите действия?

    Коментиран от #21

    10:25 15.08.2025

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 13 Отговор
    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #65

    10:26 15.08.2025

  • 10 БОЗА

    15 7 Отговор
    Години наред евротъртеите се събираха ежеседмично по кьорсофри и се надъхваха,без никакъв реален резултат...в момента,в който двамата големи решиха да се видят и разговарят по темата евротекезесарите буквално откачиха...явно срещата застрашава играта им и игнорирането им ги докарва до бяс...крайно време беше да се намерят буквално двама души,които да кажат НЕ на лъжите на отърганите евроястреби...та истериите им днес ще са много и силни...да пожелаем успех на двамината в Аляска...другите вече ги видяхме,докъде я докараха... ;-)

    Коментиран от #26

    10:26 15.08.2025

  • 11 Зимата когато сняг забръска

    2 1 Отговор
    ник Механик дедовият ще ми отръска.

    10:26 15.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Радвам се, че си мой последовател. Така ще научиш нещо.

    10:27 15.08.2025

  • 13 По логиката😉

    14 7 Отговор
    В последствие разговорът ще премине на 6 очи 😁

    10:28 15.08.2025

  • 14 Демек

    9 3 Отговор
    ще продължим да мотаем Тръмп и лаиците му.

    Тръмп и щабът му вече се чудят как да се оправдаят пред света за пълния си провал! Проблемът им е сериозен, понеже всичките им приятели и съюзници ги предупредиха многократно какви грешки допускат. Но самовлюбеният аматьор изобщо не чу и реши, че е велик дипломат и преговарящ! Сега пред тях стои въпросът КОЙ ЩЕ ВЯРВА НА ТРЪМП И АДМИНИСТРАЦИЯТА МУ за нещо?

    Този проблем тепърва ще създава грижи на Тръмп и САЩ, понеже всяко следващо действие и особено заплаха , какъвто е стилът на този нещастен президент, ще бъдат осмивани!

    10:28 15.08.2025

  • 15 Димитринчо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "На 4 очи":

    Повечко са.

    10:28 15.08.2025

  • 16 Просто за осъзнаване

    13 14 Отговор
    Руzия няма какво да излага. Тя е бита карта. Ако беше победителка, отдавна щеше да е превзела Украйна, а не да ходи в Аляска при господарите на света. Или вдига белия байряк или ще поема още шутове.

    Коментиран от #23

    10:28 15.08.2025

  • 17 Българин

    9 5 Отговор
    Аргументите на тази измет са да унищожат украинския народ. Тази измет ще отиде в Нюрнберг рано или късно.

    10:29 15.08.2025

  • 18 Бат Сали

    6 7 Отговор
    всички мургави братя и сестри сме благодарни на рушляците че отклониха вниманието от нас и станаха черните овце на Европа за десетилетия напред

    10:29 15.08.2025

  • 19 ВМЗ Сопот

    6 3 Отговор
    Намирам за иронично че братушките ни направиха тези машини А сега ние ги използваме да произвеждаме снаряди които убиват и осакатявт руз наци

    10:29 15.08.2025

  • 20 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    7 5 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    10:29 15.08.2025

  • 21 Защо ли?

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ако великата матушка":

    САМО Русия И САЩ имат т.н. Ядрена Триада: Носители на атомни оръжия по море, наземни и по въздуха. Те са двете, най-силни ядрени държави. Даже и мафията от единият край на страната се договаря с мафията на другият. Искат или не, двете най-големи сили трябва да се договарят, за да не си пречат и да има мир по света. Това е логиката на нашият примитивен живот на тази планета сега!

    10:30 15.08.2025

  • 22 Истории от БЛАТОТО

    11 8 Отговор
    Някакви к00пейки обясняваха как ще капитулира Украйна пред ффтарая още 2022та а то вече трета година не намаляват националистите защитаващи родината си а се увеличават И спокойно може да кажем че специалната боклуджийска апираця се провали и е безмислено да продължи

    10:30 15.08.2025

  • 23 Това е безспорен

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Просто за осъзнаване":

    Факт.

    10:30 15.08.2025

  • 24 838383

    8 9 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    10:30 15.08.2025

  • 25 ОраКул🔮

    8 9 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 😉

    10:31 15.08.2025

  • 26 Това за " двамата големи "

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "БОЗА":

    е наративът на Кремъл, който самовлюбеното рижжжжаво охотно поде! Реши, че е в Първа лига!

    Да, ама вече всички разбраха, че е в Зоните!

    За това става дума бе, ушшшанка!

    Коментиран от #33

    10:32 15.08.2025

  • 27 🤩К00ПЕЙКИ на парада🤩

    6 6 Отговор
    Нас 1920-1991 ни казваха че ще сменим световния ред

    10:32 15.08.2025

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    10:32 15.08.2025

  • 29 Тихо пръдлияк

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Некомпетентен си .

    10:33 15.08.2025

  • 30 Факти

    11 7 Отговор
    Не разбирам защо непрекъснато се натяква, че Русия е несериозната страна в преговорите. Първо, Русия много дълго обяснява какво се случва в Донбас. После многократно задава въпроса защо не се прилагат Минските споразумения. След това три месеца държа войските си на границата с Украйна и предупреждаваше, че ситуацията в Донбас не може да продължава така и ако западните гаранти-Германия и Франция-не приведат споразумението за прекратяване убийството на хората от Донбас в действие, тя ще вземе мерки. Това до тук е ясно, нали? Второ, след започване на бойните действия Зеленски се е съгласил на примирие през март 2022г, но западняците го накараха да се бие. Кой е несериозният в случая и защо това да е Русия? Трето, откъде накъде на Путин се приписват някакви лични вождиски амбиции или пак на Русия някаква равнопоставеност с който и да е. Путин винаги се е изказвал за равноправие на всички държави и техните ръководители.

    Коментиран от #43, #44

    10:33 15.08.2025

  • 31 Путлеристан

    9 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:33 15.08.2025

  • 32 Бай Тошо

    10 9 Отговор
    Социализмът е едно недоносче.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!

    Коментиран от #35

    10:35 15.08.2025

  • 33 БОЗА

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Това за " двамата големи "":

    Не ми се обяснявай-двамата ГОЛЕМИ днес се срещат и разговарят ИГНОРИРАЙКИ всички...еврольохманите и зеленясълия чакат припърхвайки с глътка и трътка... ;-)

    10:36 15.08.2025

  • 34 Факт

    8 7 Отговор
    Украинските военни съобщиха часове преди срещата на лидерите на САЩ и Русия, че са атакували пристанището Оля в Астраханска област на Русия в четвъртък, като са уцелили кораб с части за дронове и боеприпаси от Иран.
    Русия използва пристанището като важен логистичен център за доставки на военни стоки от Иран, съобщиха украинските военни

    10:36 15.08.2025

  • 35 Ленин🍌🍌

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Тошо":

    Добри пари взех а балъците повярваха че работници и шефове могат да са равни 😁

    10:37 15.08.2025

  • 36 вехтия

    3 3 Отговор
    бай тончо,ще е изстудил бирата,ще е направил курбана.и като седнат на масата на четири очи,глей кво става

    10:38 15.08.2025

  • 37 Факт

    6 3 Отговор
    Миналата година българските, а и много от световните "миролюбци" се кръстеха и молиха Доналд Тръмп да спечели изборите в САЩ, защото беше обещал да спре войната в Украйна за 24 часа. По-късно се оказа, че Тръмп е казал това "саркастично", както заяви самият той. Но интересното беше, че българските "миролюбци" не се притесниха от отлагането на края на войната и дори спряха да настояват за него.
    Бързо се разбра, че под "край на войната" те си представят просто САЩ и Европа да спрат помощите за Украйна.
    Фалшивите "миролюбци"
    Всъщност "миролюбците" в огромната си част за това се борят: Русия да спечели войната в Украйна. Защото е ясно, че ако западната помощ спре, Украйна дълго няма да издържи на руските атаки. Защо "миролюбците" искат руска победа не е съвсем ясно. В българския случай една руска победа би ни поставила в опасна близост с агресивна диктатура от азиатски тип. Няма разумни аргументи българи да искат това. Но някои именно това правят.
    Затова е време ясно да се каже, че зад маската на фалшиво "миролюбство" стои всъщност една подкрепа за Путиновата експанзия чрез военно завоевание на територии.

    Коментиран от #46

    10:40 15.08.2025

  • 38 Слушай

    9 4 Отговор
    Тръмп към Путин , --- Знаеш ли защо именно в Аляска те поканих ? Тия земи преди бяха ваши но след загубата на Кримската война с/у турците останахте без нито една копейка фалирахте и бяхте принудени да продавате Аляска за жълти копейки и бъди послушен да прекратиш войната с Украйна че да не се наложи да продадеш тоз път Сибиря за жълти копейки .

    10:41 15.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 A Маскалия?

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Русия е империя":

    От какво е сбиротък?

    Коментиран от #49

    10:42 15.08.2025

  • 41 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Руската позиция е ясна.няма какво да се каже повече по нея.

    10:44 15.08.2025

  • 42 Руски въшки,

    8 7 Отговор
    Кой ви бтои за хора бре?

    10:45 15.08.2025

  • 43 Факт

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР и признава новите независими държави в техните съществуващи граници. 7. Международни признания (1991–1992 г.) До началото на 1992 г., Украйна е призната като независима държава от над 140 държави, включително всички страни членки на ООН. 8.Будапещенски меморандум (5 декември 1994 г.) САЩ, Великобритания и Русия гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на нейния отказ от ядрено оръжие. Документът признава границите на Украйна към момента на подписването, които включват Крим. Всички тези факти ясно подчертават, че всякакви по-късни претенции върху украинските територии, като анексията на Крим през 2014 г., са грубо нарушение на както двустранните договори, така и международното право. Пyтинският режим превърна Рyската Федерация в страна агресор и действията ѝ ще имат катастрофални последици преди всичко за самата нея.

    10:45 15.08.2025

  • 44 След неочакваната,

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    лесна и без жертви анексия на Крим живеещите в ЛНР и ДНР руснаци поискаха същото и с техните републики. Там живеят смесено украинци и руснаци като част от украинците са рускоговорящи и за един чужденец всички изглеждат руснаци. По какво да ги различиш - цвят на кожата, вяра, език? Затова тези които се чувстват украинци заговориха на тяхната мова и го въведоха като основен език в Украйна. Оттам тръгна конфликта, от нежеланието на руснаците да научат и говорят украински език или да емигрират в РФ като се обърнаха към Путин да повтори операция "Крим". Създадоха се паравоенни сили под военното ръководство на Игор Гиркин (Стрелков) и успяха да завладеят части от ЛНР и ДНР. Последваха Минските преговори с условия неприемливи за Украйна и се стигна до 22.02. 2022г.

    10:46 15.08.2025

  • 45 Кон

    4 2 Отговор
    Пумияр.

    10:46 15.08.2025

  • 46 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    1. Декларация за държавен суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.) Украйна приема декларация, с която обявява своя държавен суверенитет. Документът утвърждава правото на Украйна да определя своята независима вътрешна и външна политика. 2. Акт за провъзгласяване на независимостта на Украйна (24 август 1991 г.) След провала на опита за преврат в Съветския съюз, Украйна обявява своята пълна независимост. Това е официалният акт, който потвърждава откъсването на Украйна от СССР. Независимостта е подкрепена на всенароден референдум на 1 декември 1991 г., където над 90% от населението гласуват "за". 3. Минска декларация (8 декември 1991 г.) Подписана от лидерите на РСФСР (Русия), Украйна и Беларус. Договорът разпуска Съветския съюз и провъзгласява създаването на Общността на независимите държави (ОНД).
    Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република. 4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва. 5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна.

    10:46 15.08.2025

  • 47 ЕС и Украйна

    3 9 Отговор
    да се стягат и да продължават войната, докато Путлеррр клекне! Русийката не може да издържи още дълго!
    Тръмп е изпята песен, дори той го разбра!

    Всяко зло - за добро.

    Европа и Украйна ще излязат по- силни от войната!

    10:51 15.08.2025

  • 48 Байдън

    1 5 Отговор
    Се беше заканил, че ще навре Путин на кучето в.....знаете къде! И почти беше го направил! Сега дойде Тръмп и го извади оттам.Е, малко поомърлян и поизцапан, ама вече не е на кучето в...знаете къде! Престои да видим дали Путин ще се вразуми, или пак ще се върне на кучето в.....знаете къде!

    10:54 15.08.2025

  • 49 От всякакви маймуни!

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "A Маскалия?":

    И нямат единна култура, нямат една ценностна система.. Само войни правят по света, понеже не ценят човешкият живот!

    Коментиран от #50

    10:55 15.08.2025

  • 50 болгаринь..

    3 6 Отговор

    До коментар #49 от "От всякакви маймуни!":

    А бе помашкий шебегь..не се отделяй от прозорецо,оти моо да изпуснеш леге и позитано,за да ти свалать турецките атрибути..

    Коментиран от #53

    11:02 15.08.2025

  • 51 фашистки КОН

    8 5 Отговор
    Красотата на руската мизерия е изписана на лицето му!

    11:03 15.08.2025

  • 52 Том Форд

    16 5 Отговор
    Позицията е е ясна... на колене пред хегемона САЩ

    Коментиран от #54

    11:04 15.08.2025

  • 53 Тоа па?

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "болгаринь..":

    Не си у реду... Да не си се напушил с конопа?

    11:07 15.08.2025

  • 54 "на колене пред

    5 9 Отговор

    До коментар #52 от "Том Форд":

    хегемона САЩ?"
    ФАЩ са бивш бандит. Днес са развалина, живееща на предишната си слава. Колос на глинени крака. Римската империя, два дена, преди диваците да я превземат!

    11:09 15.08.2025

  • 55 А тя е:

    2 0 Отговор
    старата песен със същия глас.

    11:13 15.08.2025

  • 56 корекция

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Данчо":

    по-правилно е да се каже "безсилен натиск"

    11:16 15.08.2025

  • 57 Болшевишки неволи

    5 4 Отговор
    ‼️👌Руските журналисти ще спят на походни легла с прегради - те бяха настанени на местен стадион в Аляска, защото всички хотели са резервирани.
    ✅️Симонян пише, че на борда на самолета са били хранени и с котлет по киевски😁
    ❗️Журналисти ли са тези?🤬 Всички са агенти на ФСБ.

    11:16 15.08.2025

  • 58 Злобното Джуджи

    5 4 Отговор
    "...ясната си позиция..."

    Какво...опять ли ? 😁
    Преди няма и месец Рассия изожи ясната са пазиция и Иран капитулира. Сега Русийката ли ще капитулира ?

    11:17 15.08.2025

  • 59 Напразни усилия на любовта

    5 6 Отговор
    Джуджака няма да отиде. Кой ще му сменя памперса през аудиенцията.

    11:17 15.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ЕС и Украйна

    2 4 Отговор
    Според външния министър Андрий Сибиха Украйна и нейните международни партньори настояват, че никакви решения "по пътя към мира" не могат да се вземат без участието на Украйна. Това се заявява в публикация на украинското МВнР в социалната мрежа X.

    В изявлението на външното министерство се казва също, че разговорите ще имат смисъл само след постигането на прекратяване на огъня.

    "Никой не желае мира повече от украинците. Никой не иска мир повече от европейците. Но Русия вижда основната си цел във воденето на война. Русия предпочита да изгражда нови стени по пътя ни към справедлив и траен мир. Тя иска да задуши нашата свобода".

    Въпреки това, заявява Сибига, трансатлантическото единство на демократичните държави е по-силно от "руския империализъм".


    Министърът добави, че чрез "общата трансатлантическа сила можем да постигнем един достоен свят, изграден върху трайна сигурност.

    Коментиран от #67, #69

    11:20 15.08.2025

  • 62 Злобното Джуджи

    6 3 Отговор
    Breaking News !!!

    Президентът на С.А.Щ Доналд Тръмп и американския народ изразяват искрени Съболезнования по повод гибелта на Владимир Путин и разбилия се по неизвестни причини правителствен ИЛ-96 300ПУ.
    Войната свърши 😄

    Коментиран от #66

    11:25 15.08.2025

  • 63 Емил

    2 0 Отговор
    " е било постигнато значително напредък" ?!

    11:32 15.08.2025

  • 64 Руский мир - идилия

    3 2 Отговор
    Русия се управлява от сенилни пенсионери, а младежите с промит мозък умират на СВО, докато на ученичките пращат да забременяват от мигранти.

    11:33 15.08.2025

  • 65 Чебурашка

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Няма нужда. Чертата на салфетката ще ни се пада отзапад...

    11:34 15.08.2025

  • 66 Чебурашка

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Злобното Джуджи":

    Ай събуди се, бе! Пак са ти за смяна гащите...

    11:36 15.08.2025

  • 67 Димон Медвежий

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "ЕС и Украйна":

    Абе, Сибиха, за ква Украйна говориш, бе?
    Свърши ви ваканцията! Вече сте РУСИЯ!

    11:40 15.08.2025

  • 68 Селянин

    3 4 Отговор
    Конья си дрънка дежурните глyпости. Такива са инструкциите от Путлер. Опитах да кача един клип където говори точно обратното, но явно не е "подходящ" според цензурата.

    Коментиран от #73

    11:40 15.08.2025

  • 69 Злобното Джуджи

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "ЕС и Украйна":

     "...свят, изграден върху трайна сигурност..."

    Сигурност може да има само ако няма украинци и руснаци !!! Нека им не пречим се избиват👍

    11:40 15.08.2025

  • 70 Българин

    2 2 Отговор
    Ако Сталин беше измолил среща с Хитлер и бе разменил земите до Урал срещу мир, десетки милиони руснаци щяха да остана живи! Но кръвожадния Сталин ипредпочете войната, за да създава държава, която и без война се разпадна и загуби повече земи!

    11:42 15.08.2025

  • 71 Я па ти,

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Данчо":

    По какво го разбра бе умник?

    11:42 15.08.2025

  • 72 Хохо Бохо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Ба дън беше по-смешен. Тотално кулу

    11:46 15.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Лавров (Дафинов) без седло

    2 0 Отговор
    Превод в ефир
    Лавров: – Русия ще се изложи заради недекватната си позиция на преговорите с Тръмп в Аляска.

    11:57 15.08.2025

