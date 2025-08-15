Лавров: Русия ще изложи ясната си позиция на преговорите с Тръмп в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че по време на посещението в Русия на Стив Уиткоф, специален пратеник на американския президент Доналд Тръмп, е било постигнато значително напредък и изрази надежда разговорите да продължат в Аляска, предава БТА.

„Ние не правим предварителни прогнози. Знаем, че имаме аргументи, позицията ни е ясна и категорична. Ще ги изложим“, подчерта Лавров пред телевизия „Россия-24“.

Това ще бъдат първите преговори между държавни глави на Русия и САЩ от юни 2021 г., когато Владимир Путин се срещна в Женева с тогавашния американски президент Джо Байдън. По данни на ТАСС, Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че срещата между Путин и Тръмп ще започне с разговор „на четири очи“ с участието единствено на преводачи, след което към тях ще се присъединят по петима членове от делегациите на двете страни.

Водещата тема ще бъде уреждането на украинската криза, но се очаква лидерите да обсъдят и по-широки въпроси, свързани с глобалната сигурност, както и актуални международни и регионални проблеми.