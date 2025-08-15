Лавров: Русия ще изложи ясната си позиция на преговорите с Тръмп в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че по време на посещението в Русия на Стив Уиткоф, специален пратеник на американския президент Доналд Тръмп, е било постигнато значително напредък и изрази надежда разговорите да продължат в Аляска, предава БТА.
„Ние не правим предварителни прогнози. Знаем, че имаме аргументи, позицията ни е ясна и категорична. Ще ги изложим“, подчерта Лавров пред телевизия „Россия-24“.
Това ще бъдат първите преговори между държавни глави на Русия и САЩ от юни 2021 г., когато Владимир Путин се срещна в Женева с тогавашния американски президент Джо Байдън. По данни на ТАСС, Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че срещата между Путин и Тръмп ще започне с разговор „на четири очи“ с участието единствено на преводачи, след което към тях ще се присъединят по петима членове от делегациите на двете страни.
Водещата тема ще бъде уреждането на украинската криза, но се очаква лидерите да обсъдят и по-широки въпроси, свързани с глобалната сигурност, както и актуални международни и регионални проблеми.
1 Ганя Путинофила
Все едно Рузвелт да се среща с Хитлер!
Коментиран от #5, #72
10:21 15.08.2025
2 Механик
Кво се промени?
Дее, дърво неокастерно, деее!
10:21 15.08.2025
3 Бай Данчо
Коментиран от #56, #71
10:21 15.08.2025
4 На 4 очи
Коментиран от #7, #15
10:22 15.08.2025
5 Механик
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Ти фани първо се уточни дали Тръмп е "ваше момче" или е "агент краснов". Че стана вече 10 месеца как ги редиш ту така, ту инак.
А кой с кого се е срещал и ще се среща, изобщо не е работа за твоя акъл.
Коментиран от #12, #28
10:23 15.08.2025
6 Русия е империя
Само се пънат, но НЕ са никаква цивилизация!
Коментиран от #40
10:24 15.08.2025
7 Механик
До коментар #4 от "На 4 очи":А Путин ще му каже "Знам. И кво от тва? Украина ще бъде наша."
п.п.
А ти какво ще кажеш? М?
Коментиран от #29
10:25 15.08.2025
8 Ако великата матушка
Кога Америка е питала великата матушка за своите действия?
Коментиран от #21
10:25 15.08.2025
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #65
10:26 15.08.2025
10 БОЗА
Коментиран от #26
10:26 15.08.2025
11 Зимата когато сняг забръска
10:26 15.08.2025
12 Ганя Путинофила
До коментар #5 от "Механик":Радвам се, че си мой последовател. Така ще научиш нещо.
10:27 15.08.2025
13 По логиката😉
10:28 15.08.2025
14 Демек
Тръмп и щабът му вече се чудят как да се оправдаят пред света за пълния си провал! Проблемът им е сериозен, понеже всичките им приятели и съюзници ги предупредиха многократно какви грешки допускат. Но самовлюбеният аматьор изобщо не чу и реши, че е велик дипломат и преговарящ! Сега пред тях стои въпросът КОЙ ЩЕ ВЯРВА НА ТРЪМП И АДМИНИСТРАЦИЯТА МУ за нещо?
Този проблем тепърва ще създава грижи на Тръмп и САЩ, понеже всяко следващо действие и особено заплаха , какъвто е стилът на този нещастен президент, ще бъдат осмивани!
10:28 15.08.2025
15 Димитринчо
До коментар #4 от "На 4 очи":Повечко са.
10:28 15.08.2025
16 Просто за осъзнаване
Коментиран от #23
10:28 15.08.2025
17 Българин
10:29 15.08.2025
18 Бат Сали
10:29 15.08.2025
19 ВМЗ Сопот
10:29 15.08.2025
20 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
10:29 15.08.2025
21 Защо ли?
До коментар #8 от "Ако великата матушка":САМО Русия И САЩ имат т.н. Ядрена Триада: Носители на атомни оръжия по море, наземни и по въздуха. Те са двете, най-силни ядрени държави. Даже и мафията от единият край на страната се договаря с мафията на другият. Искат или не, двете най-големи сили трябва да се договарят, за да не си пречат и да има мир по света. Това е логиката на нашият примитивен живот на тази планета сега!
10:30 15.08.2025
22 Истории от БЛАТОТО
10:30 15.08.2025
23 Това е безспорен
До коментар #16 от "Просто за осъзнаване":Факт.
10:30 15.08.2025
24 838383
10:30 15.08.2025
25 ОраКул🔮
10:31 15.08.2025
26 Това за " двамата големи "
До коментар #10 от "БОЗА":е наративът на Кремъл, който самовлюбеното рижжжжаво охотно поде! Реши, че е в Първа лига!
Да, ама вече всички разбраха, че е в Зоните!
За това става дума бе, ушшшанка!
Коментиран от #33
10:32 15.08.2025
27 🤩К00ПЕЙКИ на парада🤩
10:32 15.08.2025
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "Механик":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
10:32 15.08.2025
29 Тихо пръдлияк
До коментар #7 от "Механик":Некомпетентен си .
10:33 15.08.2025
30 Факти
Коментиран от #43, #44
10:33 15.08.2025
31 Путлеристан
10:33 15.08.2025
32 Бай Тошо
КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!
Коментиран от #35
10:35 15.08.2025
33 БОЗА
До коментар #26 от "Това за " двамата големи "":Не ми се обяснявай-двамата ГОЛЕМИ днес се срещат и разговарят ИГНОРИРАЙКИ всички...еврольохманите и зеленясълия чакат припърхвайки с глътка и трътка... ;-)
10:36 15.08.2025
34 Факт
Русия използва пристанището като важен логистичен център за доставки на военни стоки от Иран, съобщиха украинските военни
10:36 15.08.2025
35 Ленин🍌🍌
До коментар #32 от "Бай Тошо":Добри пари взех а балъците повярваха че работници и шефове могат да са равни 😁
10:37 15.08.2025
36 вехтия
10:38 15.08.2025
37 Факт
Бързо се разбра, че под "край на войната" те си представят просто САЩ и Европа да спрат помощите за Украйна.
Фалшивите "миролюбци"
Всъщност "миролюбците" в огромната си част за това се борят: Русия да спечели войната в Украйна. Защото е ясно, че ако западната помощ спре, Украйна дълго няма да издържи на руските атаки. Защо "миролюбците" искат руска победа не е съвсем ясно. В българския случай една руска победа би ни поставила в опасна близост с агресивна диктатура от азиатски тип. Няма разумни аргументи българи да искат това. Но някои именно това правят.
Затова е време ясно да се каже, че зад маската на фалшиво "миролюбство" стои всъщност една подкрепа за Путиновата експанзия чрез военно завоевание на територии.
Коментиран от #46
10:40 15.08.2025
38 Слушай
10:41 15.08.2025
40 A Маскалия?
До коментар #6 от "Русия е империя":От какво е сбиротък?
Коментиран от #49
10:42 15.08.2025
41 стоян георгиев
10:44 15.08.2025
42 Руски въшки,
10:45 15.08.2025
43 Факт
До коментар #30 от "Факти":6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР и признава новите независими държави в техните съществуващи граници. 7. Международни признания (1991–1992 г.) До началото на 1992 г., Украйна е призната като независима държава от над 140 държави, включително всички страни членки на ООН. 8.Будапещенски меморандум (5 декември 1994 г.) САЩ, Великобритания и Русия гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на нейния отказ от ядрено оръжие. Документът признава границите на Украйна към момента на подписването, които включват Крим. Всички тези факти ясно подчертават, че всякакви по-късни претенции върху украинските територии, като анексията на Крим през 2014 г., са грубо нарушение на както двустранните договори, така и международното право. Пyтинският режим превърна Рyската Федерация в страна агресор и действията ѝ ще имат катастрофални последици преди всичко за самата нея.
10:45 15.08.2025
44 След неочакваната,
До коментар #30 от "Факти":лесна и без жертви анексия на Крим живеещите в ЛНР и ДНР руснаци поискаха същото и с техните републики. Там живеят смесено украинци и руснаци като част от украинците са рускоговорящи и за един чужденец всички изглеждат руснаци. По какво да ги различиш - цвят на кожата, вяра, език? Затова тези които се чувстват украинци заговориха на тяхната мова и го въведоха като основен език в Украйна. Оттам тръгна конфликта, от нежеланието на руснаците да научат и говорят украински език или да емигрират в РФ като се обърнаха към Путин да повтори операция "Крим". Създадоха се паравоенни сили под военното ръководство на Игор Гиркин (Стрелков) и успяха да завладеят части от ЛНР и ДНР. Последваха Минските преговори с условия неприемливи за Украйна и се стигна до 22.02. 2022г.
10:46 15.08.2025
45 Кон
10:46 15.08.2025
46 Факт
До коментар #37 от "Факт":1. Декларация за държавен суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.) Украйна приема декларация, с която обявява своя държавен суверенитет. Документът утвърждава правото на Украйна да определя своята независима вътрешна и външна политика. 2. Акт за провъзгласяване на независимостта на Украйна (24 август 1991 г.) След провала на опита за преврат в Съветския съюз, Украйна обявява своята пълна независимост. Това е официалният акт, който потвърждава откъсването на Украйна от СССР. Независимостта е подкрепена на всенароден референдум на 1 декември 1991 г., където над 90% от населението гласуват "за". 3. Минска декларация (8 декември 1991 г.) Подписана от лидерите на РСФСР (Русия), Украйна и Беларус. Договорът разпуска Съветския съюз и провъзгласява създаването на Общността на независимите държави (ОНД).
Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република. 4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва. 5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна.
10:46 15.08.2025
47 ЕС и Украйна
Тръмп е изпята песен, дори той го разбра!
Всяко зло - за добро.
Европа и Украйна ще излязат по- силни от войната!
10:51 15.08.2025
48 Байдън
10:54 15.08.2025
49 От всякакви маймуни!
До коментар #40 от "A Маскалия?":И нямат единна култура, нямат една ценностна система.. Само войни правят по света, понеже не ценят човешкият живот!
Коментиран от #50
10:55 15.08.2025
50 болгаринь..
До коментар #49 от "От всякакви маймуни!":А бе помашкий шебегь..не се отделяй от прозорецо,оти моо да изпуснеш леге и позитано,за да ти свалать турецките атрибути..
Коментиран от #53
11:02 15.08.2025
51 фашистки КОН
11:03 15.08.2025
52 Том Форд
Коментиран от #54
11:04 15.08.2025
53 Тоа па?
До коментар #50 от "болгаринь..":Не си у реду... Да не си се напушил с конопа?
11:07 15.08.2025
54 "на колене пред
До коментар #52 от "Том Форд":хегемона САЩ?"
ФАЩ са бивш бандит. Днес са развалина, живееща на предишната си слава. Колос на глинени крака. Римската империя, два дена, преди диваците да я превземат!
11:09 15.08.2025
55 А тя е:
11:13 15.08.2025
56 корекция
До коментар #3 от "Бай Данчо":по-правилно е да се каже "безсилен натиск"
11:16 15.08.2025
57 Болшевишки неволи
✅️Симонян пише, че на борда на самолета са били хранени и с котлет по киевски😁
❗️Журналисти ли са тези?🤬 Всички са агенти на ФСБ.
11:16 15.08.2025
58 Злобното Джуджи
Какво...опять ли ? 😁
Преди няма и месец Рассия изожи ясната са пазиция и Иран капитулира. Сега Русийката ли ще капитулира ?
11:17 15.08.2025
59 Напразни усилия на любовта
11:17 15.08.2025
61 ЕС и Украйна
В изявлението на външното министерство се казва също, че разговорите ще имат смисъл само след постигането на прекратяване на огъня.
"Никой не желае мира повече от украинците. Никой не иска мир повече от европейците. Но Русия вижда основната си цел във воденето на война. Русия предпочита да изгражда нови стени по пътя ни към справедлив и траен мир. Тя иска да задуши нашата свобода".
Въпреки това, заявява Сибига, трансатлантическото единство на демократичните държави е по-силно от "руския империализъм".
Министърът добави, че чрез "общата трансатлантическа сила можем да постигнем един достоен свят, изграден върху трайна сигурност.
Коментиран от #67, #69
11:20 15.08.2025
62 Злобното Джуджи
Президентът на С.А.Щ Доналд Тръмп и американския народ изразяват искрени Съболезнования по повод гибелта на Владимир Путин и разбилия се по неизвестни причини правителствен ИЛ-96 300ПУ.
Войната свърши 😄
Коментиран от #66
11:25 15.08.2025
63 Емил
11:32 15.08.2025
64 Руский мир - идилия
11:33 15.08.2025
65 Чебурашка
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Няма нужда. Чертата на салфетката ще ни се пада отзапад...
11:34 15.08.2025
66 Чебурашка
До коментар #62 от "Злобното Джуджи":Ай събуди се, бе! Пак са ти за смяна гащите...
11:36 15.08.2025
67 Димон Медвежий
До коментар #61 от "ЕС и Украйна":Абе, Сибиха, за ква Украйна говориш, бе?
Свърши ви ваканцията! Вече сте РУСИЯ!
11:40 15.08.2025
68 Селянин
Коментиран от #73
11:40 15.08.2025
69 Злобното Джуджи
До коментар #61 от "ЕС и Украйна":"...свят, изграден върху трайна сигурност..."
Сигурност може да има само ако няма украинци и руснаци !!! Нека им не пречим се избиват👍
11:40 15.08.2025
70 Българин
11:42 15.08.2025
71 Я па ти,
До коментар #3 от "Бай Данчо":По какво го разбра бе умник?
11:42 15.08.2025
72 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Ба дън беше по-смешен. Тотално кулу
11:46 15.08.2025
74 Лавров (Дафинов) без седло
Лавров: – Русия ще се изложи заради недекватната си позиция на преговорите с Тръмп в Аляска.
11:57 15.08.2025