Китайски военни самолети и кораби засечени край Тайван

Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че между 6:00 ч. в четвъртък и 6:00 часа днес са засечени седем китайски военни самолета и седем военноморски кораба в близост до острова.

Два от самолетите са пресекли средната линия на Тайванския пролив и са навлезли в северната част на идентификационната зона за противовъздушната отбрана на страната. В отговор, Тайван е изпратил свои самолети и военни кораби, като е разположил и ракетни системи за наблюдение на китайската активност.

От началото на август до момента тайванските военни са регистрирали 258 случая на китайски военни самолети и 107 на кораби в района. От септември 2020 г. насам Пекин засилва прилагането на т.нар. „тактики в сивата зона“ — действия, които целят постигане на стратегически цели без пряко и мащабно използване на сила, според определението на Центъра за стратегически и международни изследвания.