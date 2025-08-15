Новини
Китайски военни самолети и кораби засечени край Тайван
  Тема: Тайван

Китайски военни самолети и кораби засечени край Тайван

15 Август, 2025 11:43 345 3

Китай продължава с използването на тактиката на сивата зона

Китайски военни самолети и кораби засечени край Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че между 6:00 ч. в четвъртък и 6:00 часа днес са засечени седем китайски военни самолета и седем военноморски кораба в близост до острова.

Два от самолетите са пресекли средната линия на Тайванския пролив и са навлезли в северната част на идентификационната зона за противовъздушната отбрана на страната. В отговор, Тайван е изпратил свои самолети и военни кораби, като е разположил и ракетни системи за наблюдение на китайската активност.

От началото на август до момента тайванските военни са регистрирали 258 случая на китайски военни самолети и 107 на кораби в района. От септември 2020 г. насам Пекин засилва прилагането на т.нар. „тактики в сивата зона“ — действия, които целят постигане на стратегически цели без пряко и мащабно използване на сила, според определението на Центъра за стратегически и международни изследвания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Започва се ,китайската Украйна започва трета световна

    11:46 15.08.2025

  • 2 БРЕИ ДА НЕ СА

    1 0 Отговор
    СВЪРШИЛИ ПАТРИОТИТЕ-ИЛИ ЖЕЛЕЗНИЯТ КУПОЛ ДАСА ГО ЗЪМНАЛИ РОМИТЕ ЗА СКРАБ

    11:52 15.08.2025

  • 3 демократ

    0 0 Отговор
    Сваляйте ги бе еакети нямате ли?

    12:05 15.08.2025