ОАЕ осъждат изявленията на Нетаняху за „Велик Израел“

Обединените арабски емирства категорично осъдиха изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху относно концепцията за „Велик Израел“, съобщава новинарската агенция WAM, предава БТА.
В официално изявление Министерството на външните работи на ОАЕ определя коментарите като провокативни и подчертава, че те представляват явен нарушение на международното право и Устава на ООН.
Емирствата заявяват, че отхвърлят всяка заплаха срещу суверенитета на арабските държави и призовават за незабавно прекратяване на подстрекателските изказвания и действия от страна на екстремистки елементи в израелското правителство.
Министерството също така акцентира върху необходимостта от спиране на всички планове за заселване и териториална експанзия, които застрашават регионалната стабилност и подкопават възможностите за мирно съжителство между народите в региона.
1 БгТопИдиот🇧🇬
Въпрос на време.
Коментиран от #8
14:10 15.08.2025
2 мошЕто
14:12 15.08.2025
3 Кан Кубрат
14:15 15.08.2025
4 Българин
14:15 15.08.2025
5 Последния Софиянец
14:19 15.08.2025
6 Той и
14:24 15.08.2025
7 Разтури се плана
Затова ще има голяма война в близкия изток след подписването на споразумение за прекратяване на войната в У-На.
Жириновски !
14:50 15.08.2025
8 Kaлпазанин
До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":И Англия в дъното на всичко това
14:58 15.08.2025