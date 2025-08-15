ОАЕ осъждат изявленията на Нетаняху за „Велик Израел“

Обединените арабски емирства категорично осъдиха изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху относно концепцията за „Велик Израел“, съобщава новинарската агенция WAM, предава БТА.

В официално изявление Министерството на външните работи на ОАЕ определя коментарите като провокативни и подчертава, че те представляват явен нарушение на международното право и Устава на ООН.

Емирствата заявяват, че отхвърлят всяка заплаха срещу суверенитета на арабските държави и призовават за незабавно прекратяване на подстрекателските изказвания и действия от страна на екстремистки елементи в израелското правителство.

Министерството също така акцентира върху необходимостта от спиране на всички планове за заселване и териториална експанзия, които застрашават регионалната стабилност и подкопават възможностите за мирно съжителство между народите в региона.