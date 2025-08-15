Новини
Свят »
Израел »
ОАЕ осъждат изявленията на Нетаняху за „Велик Израел“

ОАЕ осъждат изявленията на Нетаняху за „Велик Израел“

15 Август, 2025 14:09, обновена 15 Август, 2025 14:10 769 8

  • израел-
  • изявление-
  • бенямин нетаняху-
  • обединени арабски емирства

Министерството на външните работи на Емирствата призовава за спиране на провокативните изказвания и териториалната експанзия в региона

ОАЕ осъждат изявленията на Нетаняху за „Велик Израел“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обединените арабски емирства категорично осъдиха изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху относно концепцията за „Велик Израел“, съобщава новинарската агенция WAM, предава БТА.

В официално изявление Министерството на външните работи на ОАЕ определя коментарите като провокативни и подчертава, че те представляват явен нарушение на международното право и Устава на ООН.

Емирствата заявяват, че отхвърлят всяка заплаха срещу суверенитета на арабските държави и призовават за незабавно прекратяване на подстрекателските изказвания и действия от страна на екстремистки елементи в израелското правителство.

Министерството също така акцентира върху необходимостта от спиране на всички планове за заселване и териториална експанзия, които застрашават регионалната стабилност и подкопават възможностите за мирно съжителство между народите в региона.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    11 1 Отговор
    Има ФАЩ има Израел,няма ФАЩ няма Израел.

    Въпрос на време.

    Коментиран от #8

    14:10 15.08.2025

  • 2 мошЕто

    3 9 Отговор
    Нетаняху си знае работата - кои сме ние , че да му пречим ...

    14:12 15.08.2025

  • 3 Кан Кубрат

    8 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Велика България.

    14:15 15.08.2025

  • 4 Българин

    7 2 Отговор
    Политиката се върна в епохата на нормалността! Кой каквото може да си вземе, негово си е! Да не би хан Аспарух да е питал нещо Византия! Дошъл е, взел, негово си е! Така и сега. Силните си вземат, слабите реват в робство. Так ще живеем. Който няма армия и не иска да се бие - отпада!

    14:15 15.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Великият Израел включва Палестина, Йордания и Египет.

    14:19 15.08.2025

  • 6 Той и

    4 2 Отговор
    Чичкото с мустака така говори и си остави вересиите

    14:24 15.08.2025

  • 7 Разтури се плана

    4 0 Отговор
    План Небесен Ерусалим бе предвиден за територията на Украйна но няма да се осъществи.

    Затова ще има голяма война в близкия изток след подписването на споразумение за прекратяване на войната в У-На.

    Жириновски !

    14:50 15.08.2025

  • 8 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    И Англия в дъното на всичко това

    14:58 15.08.2025