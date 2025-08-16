Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Путин е силен, адски корав и много умен. Зеленски да сключва сделка - Русия е голяма сила, Украйна - не

Тръмп: Путин е силен, адски корав и много умен. Зеленски да сключва сделка - Русия е голяма сила, Украйна - не

16 Август, 2025 05:52, обновена 16 Август, 2025 06:17 4 140 64

  • путин-
  • тръмп-
  • русия-
  • санкции-
  • сащ

Сега не е нужно да мислим за санкции срещу Русия, заяви американският президент

Тръмп: Путин е силен, адски корав и много умен. Зеленски да сключва сделка - Русия е голяма сила, Украйна - не - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Той е силен и адски корав“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по адрес на руския си колега Владимир Путин в интервю за Fox News след срещата на върха в Аляска.

„Той е много умен човек. Няма нищо, което би го принудило да седне на масата за преговори [в Анкъридж]. Мисля, че той уважава страната ни“, добави Тръмп, отговаряйки на въпрос дали Путин може да се е съгласил да участва в срещата на върха поради икономически натиск върху Русия и опасения относно решението на страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана.

Тръмп заяви, че в момента не вижда необходимост да обмисля налагането на нови санкции на Русия, тъй като срещата му с руския му колега е преминала много добре.

„Поради случилото се днес, не ми се струва, че трябва да мисля за това в момента“, каза той в интервю за Fox News след срещата на върха, отговаряйки на въпрос за възможните последици за Русия.

„Знаете ли, мисля, че срещата мина много добре“, добави ръководителят на Белия дом.

В същото време той не изключи, че въпросът за санкциите може да се върне на дневен ред в бъдеще. „Може да се наложи да помисля за това след две-три седмици, но в момента не е нужно да мислим за това“, отбеляза Тръмп.

„Сключете сделка“, каза Тръмп, когато го попитаха какъв съвет би дал на Зеленски. „Русия е голяма сила, а те (Украйна) не са. Мисля, че сме много близо до това. Сега Украйна трябва да се съгласи с това. Може би ще кажат „не“, защото Байдън им е давал пари като бонбони. Европа също им е дала много пари.“

Тръмп добави, че срещата на върха е била „много топла среща на две много важни държави“. „И е много добре, когато те се разбират помежду си“, заключи шефът на Белия дом.

Президентът на САЩ заяви още, че при постигането на споразумения за Украйна „европейските страни ще трябва да участват малко“.

„Мисля, че сделката може да бъде сключена“, каза той преди да отлети за Вашингтон. Американският лидер добави, че сега краят на конфликта зависи от Володимир Зеленски.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро

    81 15 Отговор
    Путин вече си е у дома и ще прави каквото му е изгодно.
    Рижавия разбра,че той не кара влака!

    Коментиран от #6

    06:01 16.08.2025

  • 2 Преминаващ

    29 67 Отговор
    След тази среща, на човек не му трябва никакво потвърждение, че рижият е пробит отвсякъде. Поздравления агента Краснов. И за Вас ще се намери топло местенце в Рашистан.

    Коментиран от #13, #20

    06:01 16.08.2025

  • 3 И Киев е Руски

    71 14 Отговор
    Има много причини, поради които Русия насочи вниманието си към Украйна. За НАТО беше провокативно да продължи да се разширява след 1991 г. НАТО е военен съюз, създаден с една цел: да защитава Западна Европа от Варшавския договор. Варшавският договор се разпадна: НАТО не се разпадна. И когато Русия посочи това. Джеймс Бейкър им каза през 1991 г., че НАТО няма да се разшири „нито сантиметър" на изток. Едва през 90-те години разширяването стана много повече от сантиметър. НАТО просто продължи да става все по-голямо и по-голямо.

    Коментиран от #5, #24

    06:01 16.08.2025

  • 4 404

    67 21 Отговор
    Чий е Крим си има свой отговор.

    Севастопол е изключително европейски град. Там има италиански гробища, френс гробища, немски гробища, английски гробища, турски гробища. В тях почиват всички, които някога са се съмнявал че Крим е руски

    Коментиран от #9

    06:02 16.08.2025

  • 5 Питащ

    30 55 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Лъжлива koneйко, НАТО е създаден преди Варшавския договор. Или смяташ, че като напишеш сто пъти една лъжа, някой ще ти повярва? Помисли пак.

    Коментиран от #23, #60

    06:05 16.08.2025

  • 6 Добро утро

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    Самолет Ту-204 от специалния летателен отряд „Русия“ излетя от военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска , където се проведе срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп . Това съобщи порталът Flightradar24 .

    Според портала, самолетът е излетял от авиобазата приблизително в 4:27 московско време в посока Магадан .

    Малко преди това стана известно, че руският държавен глава се е качил на самолета си, за да напусне Аляска.

    06:05 16.08.2025

  • 7 Антонио.!

    8 4 Отговор
    Много силно стиска дупето.Наследствен ,защитен механизъм !

    06:06 16.08.2025

  • 8 Тръмп

    5 3 Отговор
    По-корав не съм ....

    06:08 16.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    30 11 Отговор
    Санкциите доведоха до създаването на най-големия и най-многоброен скрит флот в историята на световното корабоплаване (повече от 700 кораба). Липса на контрол или надзор, огромни загуби за пристанищата, сервизните компании и застрахователните компании, формирането на непазарни условия на сделките, причиняващи многомилиардни загуби и спад в печалбите. Всички загуби от санкциите се наслагват върху загубите на евтини суровини и енергия, които позволиха на Европа да печели конкурентната борба дълго време.

    Коментиран от #16

    06:09 16.08.2025

  • 11 Важно

    39 5 Отговор
    Представете си,как може в Европа да има страна,в която да управляват Магнитски и Меси,две мут..ри,които в нормални страни щяха да са с доживотни присъди.

    06:10 16.08.2025

  • 12 Иванушка🇺🇲

    20 55 Отговор
    След поредната безмислена среща на злото джудже с клоуна Тръмп третата световна е вече на прага. Всеки момент НАТО ще нападне "коравия" путин и ще заличи Злото от изток.

    Коментиран от #15, #18, #34, #53

    06:15 16.08.2025

  • 13 Айдеее пак Раша, Раша, Раша

    34 10 Отговор

    До коментар #2 от "Преминаващ":

    А не ти ли минава през акъла, че САЩ и Европа просто са безсилни и нямат карти?
    Колко народ искаш още да измре, без да е различен крайния резултат?

    06:17 16.08.2025

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    7 15 Отговор
    Тръмпофонът каза каде батю Пундйо е култорист-историк и чер колан има и сичко знае од Мумиан та до Рюрик!

    06:17 16.08.2025

  • 15 Лавров

    15 4 Отговор

    До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":

    Ами нека опитат!

    06:19 16.08.2025

  • 16 Иван

    14 15 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Най-голямата загуба за Лондон ще бъде, когато руска термоядрена бомба се взриви над Лондон.

    Коментиран от #27

    06:19 16.08.2025

  • 17 БАЙ ---ХОЙ

    14 7 Отговор
    ТРЪМПИ. НАКРАЯ. ЦЕЛУНА. ЛИ. ГО. ПО
    ДИРНИКА, ПУТЛЕР.

    06:21 16.08.2025

  • 18 Иван

    17 13 Отговор

    До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":

    Всеки момент НАТО-ОТАН ще престане да съществува.

    06:21 16.08.2025

  • 19 Тръмп се престраши накрая

    26 7 Отговор
    Каза им истината.

    06:23 16.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факти

    36 12 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #37

    06:24 16.08.2025

  • 22 Обективна мисирка

    25 8 Отговор
    Добре де, на тази среща са били двама лидери. Явно от техните решения в момента зависи много и имат влияние по света. Защо сте писали само Тръмп какво е казал? Гаранция в "недемократичните" руски медии, са цитирани и двамата, какво са говорили. Гаранция че и китайски, индийски, арабски, южно американски медии, пък и медиите в САЩ, са показали интервютата и на двамата лидери. Само супер, мега, ултра, хипер демократичните юропски медии, са цитирали и показали единствено Тръмп

    06:24 16.08.2025

  • 23 И Киев е Руски

    23 4 Отговор

    До коментар #5 от "Питащ":

    Помислих и не мога да се сетя на кого е нужен нато

    Коментиран от #31

    06:25 16.08.2025

  • 24 КИРО ЖЪРТЪ

    11 15 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    ДА. ЗАЩОТО ОСВОБОДИЛИТЕ СЕ. СТРАНИ. НЕ. ИСКАХА. ПОВЕЧЕ. ДА. ЖИВЕЯТ. В. ТОЯ
    БОЛШЕВИШКОКОМУНИСТИЧЕСКИ. КЕНЕФ.

    Коментиран от #28

    06:26 16.08.2025

  • 25 Румен

    10 1 Отговор
    Аляска,чия е ?

    06:27 16.08.2025

  • 26 Аууу,

    8 7 Отговор
    А рижко е слаб, мек и npocт. Факт.

    Коментиран от #46

    06:28 16.08.2025

  • 27 Голямата глава

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Иван":

    Ваня, местя

    06:29 16.08.2025

  • 28 И Киев е Руски

    20 9 Отговор

    До коментар #24 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    Сега в тоя мюсюлмански престъпен бардак наречен ЕС по добре ли се живее?

    Коментиран от #33

    06:30 16.08.2025

  • 29 Фермер

    10 1 Отговор
    И двете страни си гледа интерес - едните газа другите говеждо

    06:31 16.08.2025

  • 30 Ясно

    14 2 Отговор
    Предсказанията се сбъдват. Сделка с Русия, отхвърлянето й от Зеленски, Сащ се изтеглат от войната и продава оръжие на ЕС за продължаването й.

    06:31 16.08.2025

  • 31 Боруна Лом

    12 9 Отговор

    До коментар #23 от "И Киев е Руски":

    И НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ВЕЧЕ ТРЕПЕРЯТ ЗА МАНДЖАТА В КУПИЧКАТА СИ,ЧЕ СИЛНО НАМАЛЯВА!

    06:33 16.08.2025

  • 32 Колев

    10 7 Отговор
    Тези ми приличат на двамата старци от балкона на ,,мъпет шоуто,, . И медведев - жаббока кермит

    06:33 16.08.2025

  • 33 Да бе, да

    11 12 Отговор

    До коментар #28 от "И Киев е Руски":

    А скоро Масквата ще е Китайска. А ти чий го дириш у Европата, иди в блатата, там е рай.

    Коментиран от #44

    06:35 16.08.2025

  • 34 Точно

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":

    В такъв случай руснаците казват "Ще се наложи да повторим" т.е. да стигнем пак до Берлин. Но в този случай и до Брюксел и Лондон.

    Коментиран от #38, #42

    06:36 16.08.2025

  • 35 24 часа

    12 5 Отговор
    Демек никва не я свърши дедо Тръмпе, само на приказки те бива, въздух под налягане.

    06:36 16.08.2025

  • 36 Някой си там

    7 6 Отговор
    Ако укро нацистите, не се съгласят след това ще станати осем области.

    06:36 16.08.2025

  • 37 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Сталин уважавал и обичал верния си приятел Георги Михайлович Димитров и искал да даде на България малко щастие.

    06:37 16.08.2025

  • 38 Голем смех

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Точно":

    Ама за 3 дни ли ? хахахаха

    06:38 16.08.2025

  • 39 Аз пък

    9 0 Отговор
    много ме притесни факта, че срещата не се проведе при комшията Хакан Фидан! Откак започна СВО, всички преговори се провеждат в световния колос Турция! И сега, какво им стана на тия двамата, единия руснак, другия вече явен русофил, да пренебрегнат Ердоган и да отидат в Аляска!? Огромно неуважение! Те така утре могат да решат и заедно да натупат някой, който се мисли за голям лидер!

    06:40 16.08.2025

  • 40 Докато натовско оръжие

    1 2 Отговор
    Громи Русия, мир в Украйна нема да има.

    06:40 16.08.2025

  • 41 Синя София

    8 6 Отговор
    Целият свят знае, че джуджето е масов убиец, психопат и страхливец, само за рижавия американец той бил силен

    Коментиран от #57

    06:41 16.08.2025

  • 42 Хи,хи,хи...

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "Точно":

    Видяхме, видяхме.... Киев за три дни. А когато готвачът тръгна към Масквата, то блатното жуже немедленно се метна на самальота да бега..... Та така, явно до Лондон за четири дни.......? Смешник!

    Коментиран от #49, #51

    06:41 16.08.2025

  • 43 дядото

    4 0 Отговор
    каквото и да говорим след тази оценка ще е само безсилна злоба.

    06:46 16.08.2025

  • 44 И Киев е Руски

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да бе, да":

    ЕС е съставен от суверенни държави които ме могат сами да решат кой да пускат да влиза и излиза в държавата си от кой да пазаруват без значение дали за тях е изгодно или не тяхните съдилища не могат да кажат кой е престъпник и т.н.Решенията се взимат от шайка брюкселски шизофреници

    Коментиран от #52

    06:46 16.08.2025

  • 45 Сделката

    1 1 Отговор
    Войната продължава докато падне или Киев или Москва.

    06:47 16.08.2025

  • 46 Бъдеще

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Аууу,":

    Просто е реалист 😉

    06:47 16.08.2025

  • 47 Тръмпи да дава оръжия

    1 1 Отговор
    За трепането на руснаци. Другото е без значение.

    06:47 16.08.2025

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Путилифонът коравио император на татароменгяните Пундю Педербурски каза да се внимава квото казва- само старателно и ритоално оформени доле у мазето имат достъп до кафевио мо салон! Затуй Долен Тъп е останал очарован од коравоста с коя бай Пунде си е стискал геврека у Анкорич! Друго е тръбара Ердослав да добара имперскио багажник.

    06:49 16.08.2025

  • 49 В средно училище Учил ли си

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хи,хи,хи...":

    Геометрична прогресия. Днесспет села са руски, утре една украинска област пада,след половин година година Киев се предава

    06:50 16.08.2025

  • 50 Мир в Украйна нема да има

    2 2 Отговор
    То е ясно. Ша са лее още руска кръв под ударите на щатското оръжие.

    Коментиран от #56

    06:50 16.08.2025

  • 51 Учил ли си средно образование

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хи,хи,хи...":

    Геометрична прогресия. Днес пет села са руски, утре една украинска област пада, след половин година година Киев се предава. Имай търпение, моля те.

    Коментиран от #55

    06:52 16.08.2025

  • 52 А ти

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "И Киев е Руски":

    Кое предпочиташ, брюкселски шизофреници или блатни neдофили? И защо не си на изток, при свободата?? Защо, бе...???

    Коментиран от #61

    06:52 16.08.2025

  • 53 МИУИ ВАНИУИ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":

    тръгвай кутко ,чеченците те чакат с надървени шпекове

    06:53 16.08.2025

  • 54 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Истерията в укробоклуците ми пълни душата 😂

    06:56 16.08.2025

  • 55 Хи,хи,хи...

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Учил ли си средно образование":

    Търпение имам, ама нема да съм жив да го видя. Това ще да е от филм на Стивън Кинг, лето Господне 2843. Та така, чедо.

    Коментиран от #58

    06:56 16.08.2025

  • 56 Хн Хн

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Мир в Украйна нема да има":

    Да имай предвид: амерканското оръжие не е налично,
    Европа няма пари да го купи,
    Укр няма хора да го употребят.

    06:57 16.08.2025

  • 57 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Синя София":

    Целият свят знае, че джуджето от Киив е масов убиец, психопат и страхливец, само за шмъркачите от ЕССР той бил "силен"

    06:59 16.08.2025

  • 58 Пак

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хи,хи,хи...":

    Прочети за геометрича прогресия и мисли за 2026, а не за 2888 г.

    Разпадане на укр. фронт

    Коментиран от #64

    06:59 16.08.2025

  • 59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    ботокса и рижия ще гният доживот в затвора‼️

    07:01 16.08.2025

  • 60 уйко калеко

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питащ":

    АМИ ОЩЕ ПО ЛОШО БЕ ЛЪЖЛИВ ЕВРОЦЕНТЕ.Това означава,,че създаването на НАТО е провокирало и създаването на ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР.(мисля около 5 години след НАТО.)

    07:01 16.08.2025

  • 61 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "А ти":

    Аз съм в дома си, в собствената си държава! А ти какъв контейнер обитаваш и къде по света, не е мой проблем...

    07:02 16.08.2025

  • 62 Сега

    0 0 Отговор
    е ред на Тръмп да посети Руската федерация. Не бива да се допуска влошаване на отношенията между двете най-големи ядрени държави. Не е в интерес на света. За късмет на всички днешното правителство на САЩ е рационално и разумно. Руското правителство по традиция е такова. Дано да има пробив по отношение на контрола върху ядрените оръжия. Всичко друго ще се уреди след това.

    07:02 16.08.2025

  • 63 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    0 0 Отговор
    " Тръмп: Путин е силен, адски корав и много умен. Зеленски да сключва сделка - Русия е голяма сила, Украйна - не ".

    Алоууу евроатлантичетата чухте ли, какво ви каза Тръмп ??? РУСИЯ Е ГОЛЯМА СИЛА. Нещата вече са от ясни по ясни и са сложени на масата. За мен винаги е било ясно това обстоятелство, а на вас сега стана ли ви ясно, кой е силния, кой диктува правилата ?

    Хайде поплачете си сега, че то друго не ви остава.

    07:03 16.08.2025

  • 64 Хи,хи,хи...

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Пак":

    Ще видим, ще видим.... дали и Рашистан ще го има на картите. Че то и червеният дракон му диша във врата....Та така, чедо.

    07:04 16.08.2025