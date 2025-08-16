" Тръмп: Путин е силен, адски корав и много умен. Зеленски да сключва сделка - Русия е голяма сила, Украйна - не ".

„Той е силен и адски корав“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по адрес на руския си колега Владимир Путин в интервю за Fox News след срещата на върха в Аляска.

„Той е много умен човек. Няма нищо, което би го принудило да седне на масата за преговори [в Анкъридж]. Мисля, че той уважава страната ни“, добави Тръмп, отговаряйки на въпрос дали Путин може да се е съгласил да участва в срещата на върха поради икономически натиск върху Русия и опасения относно решението на страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана.

Тръмп заяви, че в момента не вижда необходимост да обмисля налагането на нови санкции на Русия, тъй като срещата му с руския му колега е преминала много добре.

„Поради случилото се днес, не ми се струва, че трябва да мисля за това в момента“, каза той в интервю за Fox News след срещата на върха, отговаряйки на въпрос за възможните последици за Русия.

„Знаете ли, мисля, че срещата мина много добре“, добави ръководителят на Белия дом.

В същото време той не изключи, че въпросът за санкциите може да се върне на дневен ред в бъдеще. „Може да се наложи да помисля за това след две-три седмици, но в момента не е нужно да мислим за това“, отбеляза Тръмп.

„Сключете сделка“, каза Тръмп, когато го попитаха какъв съвет би дал на Зеленски. „Русия е голяма сила, а те (Украйна) не са. Мисля, че сме много близо до това. Сега Украйна трябва да се съгласи с това. Може би ще кажат „не“, защото Байдън им е давал пари като бонбони. Европа също им е дала много пари.“

Тръмп добави, че срещата на върха е била „много топла среща на две много важни държави“. „И е много добре, когато те се разбират помежду си“, заключи шефът на Белия дом.

Президентът на САЩ заяви още, че при постигането на споразумения за Украйна „европейските страни ще трябва да участват малко“.

„Мисля, че сделката може да бъде сключена“, каза той преди да отлети за Вашингтон. Американският лидер добави, че сега краят на конфликта зависи от Володимир Зеленски.