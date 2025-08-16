" Тръмп: Путин е силен, адски корав и много умен. Зеленски да сключва сделка - Русия е голяма сила, Украйна - не ".

„Той е силен и адски корав“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по адрес на руския си колега Владимир Путин в интервю за Fox News след срещата на върха в Аляска.
„Той е много умен човек. Няма нищо, което би го принудило да седне на масата за преговори [в Анкъридж]. Мисля, че той уважава страната ни“, добави Тръмп, отговаряйки на въпрос дали Путин може да се е съгласил да участва в срещата на върха поради икономически натиск върху Русия и опасения относно решението на страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана.
Тръмп заяви, че в момента не вижда необходимост да обмисля налагането на нови санкции на Русия, тъй като срещата му с руския му колега е преминала много добре.
„Поради случилото се днес, не ми се струва, че трябва да мисля за това в момента“, каза той в интервю за Fox News след срещата на върха, отговаряйки на въпрос за възможните последици за Русия.
„Знаете ли, мисля, че срещата мина много добре“, добави ръководителят на Белия дом.
В същото време той не изключи, че въпросът за санкциите може да се върне на дневен ред в бъдеще. „Може да се наложи да помисля за това след две-три седмици, но в момента не е нужно да мислим за това“, отбеляза Тръмп.
„Сключете сделка“, каза Тръмп, когато го попитаха какъв съвет би дал на Зеленски. „Русия е голяма сила, а те (Украйна) не са. Мисля, че сме много близо до това. Сега Украйна трябва да се съгласи с това. Може би ще кажат „не“, защото Байдън им е давал пари като бонбони. Европа също им е дала много пари.“
Тръмп добави, че срещата на върха е била „много топла среща на две много важни държави“. „И е много добре, когато те се разбират помежду си“, заключи шефът на Белия дом.
Президентът на САЩ заяви още, че при постигането на споразумения за Украйна „европейските страни ще трябва да участват малко“.
„Мисля, че сделката може да бъде сключена“, каза той преди да отлети за Вашингтон. Американският лидер добави, че сега краят на конфликта зависи от Володимир Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добро утро
Рижавия разбра,че той не кара влака!
Коментиран от #6
06:01 16.08.2025
2 Преминаващ
Коментиран от #13, #20
06:01 16.08.2025
3 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #24
06:01 16.08.2025
4 404
Севастопол е изключително европейски град. Там има италиански гробища, френс гробища, немски гробища, английски гробища, турски гробища. В тях почиват всички, които някога са се съмнявал че Крим е руски
Коментиран от #9
06:02 16.08.2025
5 Питащ
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Лъжлива koneйко, НАТО е създаден преди Варшавския договор. Или смяташ, че като напишеш сто пъти една лъжа, някой ще ти повярва? Помисли пак.
Коментиран от #23, #60
06:05 16.08.2025
6 Добро утро
До коментар #1 от "Добро утро":Самолет Ту-204 от специалния летателен отряд „Русия“ излетя от военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска , където се проведе срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп . Това съобщи порталът Flightradar24 .
Според портала, самолетът е излетял от авиобазата приблизително в 4:27 московско време в посока Магадан .
Малко преди това стана известно, че руският държавен глава се е качил на самолета си, за да напусне Аляска.
06:05 16.08.2025
7 Антонио.!
06:06 16.08.2025
8 Тръмп
06:08 16.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
Коментиран от #16
06:09 16.08.2025
11 Важно
06:10 16.08.2025
12 Иванушка🇺🇲
Коментиран от #15, #18, #34, #53
06:15 16.08.2025
13 Айдеее пак Раша, Раша, Раша
До коментар #2 от "Преминаващ":А не ти ли минава през акъла, че САЩ и Европа просто са безсилни и нямат карти?
Колко народ искаш още да измре, без да е различен крайния резултат?
06:17 16.08.2025
14 Архимандрисандрит Бибиян
06:17 16.08.2025
15 Лавров
До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":Ами нека опитат!
06:19 16.08.2025
16 Иван
До коментар #10 от "Гориил":Най-голямата загуба за Лондон ще бъде, когато руска термоядрена бомба се взриви над Лондон.
Коментиран от #27
06:19 16.08.2025
17 БАЙ ---ХОЙ
ДИРНИКА, ПУТЛЕР.
06:21 16.08.2025
18 Иван
До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":Всеки момент НАТО-ОТАН ще престане да съществува.
06:21 16.08.2025
19 Тръмп се престраши накрая
06:23 16.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факти
Коментиран от #37
06:24 16.08.2025
22 Обективна мисирка
06:24 16.08.2025
23 И Киев е Руски
До коментар #5 от "Питащ":Помислих и не мога да се сетя на кого е нужен нато
Коментиран от #31
06:25 16.08.2025
24 КИРО ЖЪРТЪ
До коментар #3 от "И Киев е Руски":ДА. ЗАЩОТО ОСВОБОДИЛИТЕ СЕ. СТРАНИ. НЕ. ИСКАХА. ПОВЕЧЕ. ДА. ЖИВЕЯТ. В. ТОЯ
БОЛШЕВИШКОКОМУНИСТИЧЕСКИ. КЕНЕФ.
Коментиран от #28
06:26 16.08.2025
25 Румен
06:27 16.08.2025
26 Аууу,
Коментиран от #46
06:28 16.08.2025
27 Голямата глава
До коментар #16 от "Иван":Ваня, местя
06:29 16.08.2025
28 И Киев е Руски
До коментар #24 от "КИРО ЖЪРТЪ":Сега в тоя мюсюлмански престъпен бардак наречен ЕС по добре ли се живее?
Коментиран от #33
06:30 16.08.2025
29 Фермер
06:31 16.08.2025
30 Ясно
06:31 16.08.2025
31 Боруна Лом
До коментар #23 от "И Киев е Руски":И НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ВЕЧЕ ТРЕПЕРЯТ ЗА МАНДЖАТА В КУПИЧКАТА СИ,ЧЕ СИЛНО НАМАЛЯВА!
06:33 16.08.2025
32 Колев
06:33 16.08.2025
33 Да бе, да
До коментар #28 от "И Киев е Руски":А скоро Масквата ще е Китайска. А ти чий го дириш у Европата, иди в блатата, там е рай.
Коментиран от #44
06:35 16.08.2025
34 Точно
До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":В такъв случай руснаците казват "Ще се наложи да повторим" т.е. да стигнем пак до Берлин. Но в този случай и до Брюксел и Лондон.
Коментиран от #38, #42
06:36 16.08.2025
35 24 часа
06:36 16.08.2025
36 Някой си там
06:36 16.08.2025
37 Гориил
До коментар #21 от "Факти":Сталин уважавал и обичал верния си приятел Георги Михайлович Димитров и искал да даде на България малко щастие.
06:37 16.08.2025
38 Голем смех
До коментар #34 от "Точно":Ама за 3 дни ли ? хахахаха
06:38 16.08.2025
39 Аз пък
06:40 16.08.2025
40 Докато натовско оръжие
06:40 16.08.2025
41 Синя София
Коментиран от #57
06:41 16.08.2025
42 Хи,хи,хи...
До коментар #34 от "Точно":Видяхме, видяхме.... Киев за три дни. А когато готвачът тръгна към Масквата, то блатното жуже немедленно се метна на самальота да бега..... Та така, явно до Лондон за четири дни.......? Смешник!
Коментиран от #49, #51
06:41 16.08.2025
43 дядото
06:46 16.08.2025
44 И Киев е Руски
До коментар #33 от "Да бе, да":ЕС е съставен от суверенни държави които ме могат сами да решат кой да пускат да влиза и излиза в държавата си от кой да пазаруват без значение дали за тях е изгодно или не тяхните съдилища не могат да кажат кой е престъпник и т.н.Решенията се взимат от шайка брюкселски шизофреници
Коментиран от #52
06:46 16.08.2025
45 Сделката
06:47 16.08.2025
46 Бъдеще
До коментар #26 от "Аууу,":Просто е реалист 😉
06:47 16.08.2025
47 Тръмпи да дава оръжия
06:47 16.08.2025
48 Архимандрисандрит Бибиян
06:49 16.08.2025
49 В средно училище Учил ли си
До коментар #42 от "Хи,хи,хи...":Геометрична прогресия. Днесспет села са руски, утре една украинска област пада,след половин година година Киев се предава
06:50 16.08.2025
50 Мир в Украйна нема да има
Коментиран от #56
06:50 16.08.2025
51 Учил ли си средно образование
До коментар #42 от "Хи,хи,хи...":Геометрична прогресия. Днес пет села са руски, утре една украинска област пада, след половин година година Киев се предава. Имай търпение, моля те.
Коментиран от #55
06:52 16.08.2025
52 А ти
До коментар #44 от "И Киев е Руски":Кое предпочиташ, брюкселски шизофреници или блатни neдофили? И защо не си на изток, при свободата?? Защо, бе...???
Коментиран от #61
06:52 16.08.2025
53 МИУИ ВАНИУИ
До коментар #12 от "Иванушка🇺🇲":тръгвай кутко ,чеченците те чакат с надървени шпекове
06:53 16.08.2025
54 стоян георгиев
06:56 16.08.2025
55 Хи,хи,хи...
До коментар #51 от "Учил ли си средно образование":Търпение имам, ама нема да съм жив да го видя. Това ще да е от филм на Стивън Кинг, лето Господне 2843. Та така, чедо.
Коментиран от #58
06:56 16.08.2025
56 Хн Хн
До коментар #50 от "Мир в Украйна нема да има":Да имай предвид: амерканското оръжие не е налично,
Европа няма пари да го купи,
Укр няма хора да го употребят.
06:57 16.08.2025
57 Гост
До коментар #41 от "Синя София":Целият свят знае, че джуджето от Киив е масов убиец, психопат и страхливец, само за шмъркачите от ЕССР той бил "силен"
06:59 16.08.2025
58 Пак
До коментар #55 от "Хи,хи,хи...":Прочети за геометрича прогресия и мисли за 2026, а не за 2888 г.
Разпадане на укр. фронт
Коментиран от #64
06:59 16.08.2025
59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
07:01 16.08.2025
60 уйко калеко
До коментар #5 от "Питащ":АМИ ОЩЕ ПО ЛОШО БЕ ЛЪЖЛИВ ЕВРОЦЕНТЕ.Това означава,,че създаването на НАТО е провокирало и създаването на ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР.(мисля около 5 години след НАТО.)
07:01 16.08.2025
61 Гост
До коментар #52 от "А ти":Аз съм в дома си, в собствената си държава! А ти какъв контейнер обитаваш и къде по света, не е мой проблем...
07:02 16.08.2025
62 Сега
07:02 16.08.2025
63 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
Алоууу евроатлантичетата чухте ли, какво ви каза Тръмп ??? РУСИЯ Е ГОЛЯМА СИЛА. Нещата вече са от ясни по ясни и са сложени на масата. За мен винаги е било ясно това обстоятелство, а на вас сега стана ли ви ясно, кой е силния, кой диктува правилата ?
Хайде поплачете си сега, че то друго не ви остава.
07:03 16.08.2025
64 Хи,хи,хи...
До коментар #58 от "Пак":Ще видим, ще видим.... дали и Рашистан ще го има на картите. Че то и червеният дракон му диша във врата....Та така, чедо.
07:04 16.08.2025