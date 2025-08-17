Финландският президент може да придружи Зеленски на срещата с Тръмп

Финландският президент Александър Стуб може да се присъедини към Володимир Зеленски за разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом на 18 август, предаде Politico, позовавайки се на свои източници.

Според тях европейските лидери се опасяват, че Зеленски няма да получи „приветливо“ посрещане в американската столица, каквото имаше руският лидер Владимир Путин в Аляска. „В ход са планове да се изпрати поне един от любимите събеседници на Зеленски, финландският президент Александър Стуб, във Вашингтон, за да се срещне с Тръмп. Идеята е Стуб да помогне да се избегнат всякакви кавги между Тръмп и Зеленски и да убеди президента на САЩ да включи Европа в по-нататъшните разговори“, пише вестникът.

По-рано Тръмп заяви, че ако разговорите със Зеленски са успешни, ще бъде насрочена нова среща с Путин във Вашингтон на 18 август. Собственикът на Белия дом не уточни дали такава среща ще бъде тристранна. Според източници на портала Axios, Тръмп очаква да проведе тристранна среща с Русия и Украйна на най-високо ниво на 22 август.

Министър-председателят на Канада Марк Карни похвали "готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна" в рамките на споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Надеждните и сигурните гаранции са съществени за всеки справедлив и траен мир. Приветствам готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурност като част от усилията на "Коалицията на желаещите", се казва в изявление на канадския премиер.

"Лидерството на президента (Доналд) Тръмп и на Съединените щати създава възможност за слагане край на незаконната война на Русия в Украйна“, допълва Карни.