Израел нанесе удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменските бунтовници

17 Август, 2025 11:21 521 12

  • хуси-
  • йемен-
  • израел

Две експлозии бяха чути рано тази сутрин близо до електроцентрала в йеменската столица Сана

Израел нанесе удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменските бунтовници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е нанесла удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменски бунтовници хуси, подкрепяни от Иран, в район южно от столицата на Йемен Сана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според съобщения в израелските медии ударена е била електроцентралата в Хазиз, причинявайки временни прекъсвания на електрозахранването. Военните казаха в изявление, че ударите са били нанесени в отговор на продължаващите атаки на хусите срещу Израел, включително изстрелване на ракети и дронове към израелска територия.

По-рано медиите в Израел съобщиха, че атаката срещу електроцентралата в Хазиз край йеменската столица е била извършена от израелския военноморски флот. Телевизията на бунтовниците хуси "Ал Масира" съобщи, че електроцентралата е била ударена вследствие на "агресия", която е извадила от строя някои от нейните генератори, но без да посочи кой е извършил атаката.

Противопожарните и спасителни екипи са успели да овладеят пожара, възникнал в резултат на атаката, предаде още "Ал Масира", позовавайки се на вицепремиера. Най-малко две експлозии бяха чути рано тази сутрин близо до електроцентрала в йеменската столица Сана, съобщиха по-рано местни жители пред Ройтерс.


Йемен
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    5 0 Отговор
    Евреите като се събуждат и се чудат къде да бомбят безнаказано! Хусите ще отвърнат на удара като потапят некой и друг кораб.

    11:25 17.08.2025

  • 2 Колко по израелски демократично

    7 0 Отговор
    е обстрелвана енергийна инфраструктура и са загинали няколко чакащи за помощ маймуни пред пунктовете на О Н.
    И един българин беше демократично убит в офис на същата организация.

    Коментиран от #3

    11:25 17.08.2025

  • 3 Забравих да добавя

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Колко по израелски демократично":

    с директен изстрел от демократичен израелски танк. Демокрация с девалвация на човешки ценности и липса на референдум за да не разберат какво мислят демократичните в кавички граждани.

    11:28 17.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ударена е била електроцентрала..

    3 0 Отговор
    Гордост нацистка, ю.. бааааааааси бооооклуците ционистки. И това е реално международен тероризъм на 100% впрочем и е за МНС

    11:36 17.08.2025

  • 7 удари по енергийна инфраструктура

    2 0 Отговор
    Си е съвсем законо за ционистите и атлантиците. Тъй да удариш електроцентрала на територията на чужда държава си е направо демократично. И естествено че е отбранително нали?

    11:39 17.08.2025

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Те вече имат широко ококорени очи от 80 години,владеят света и направляват безнаказано събитията.Те са господарите на света след съгласието на Великите сили.

    11:40 17.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 "Според съобщения в израелските медии"

    1 0 Отговор
    Не е съобщение, а ционистка пропаганда и е нарушение на директивите на МНС относно медийното отразяване. Не ми е ясно само до кога международният тероризъм ще го пишете "нанесла удари по .." До кога обективност няма да проявявате и да почнете да наричате нещата със истинските им имена. Не ви ли е срам? Да не сте на щат към някоя терористична израелска организация случайно ? Позорно и гнусно е това което правите. Това не е никаква журналистика

    11:51 17.08.2025

  • 11 медиите в Израел съобщиха

    2 0 Отговор
    медиите в Израел съобщиха, медиите в Израел съобщиха....то други медии в света за вас няма нали?

    11:53 17.08.2025

  • 12 медиите в Израел съобщиха

    2 0 Отговор
    Ама прекрасно знаете че едва 7% от написаното от тези медии въобще кореспондира със реалностите нали? Или са сигурно и независими според вас а?

    11:56 17.08.2025