Израел нанесе удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменските бунтовници

Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е нанесла удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменски бунтовници хуси, подкрепяни от Иран, в район южно от столицата на Йемен Сана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според съобщения в израелските медии ударена е била електроцентралата в Хазиз, причинявайки временни прекъсвания на електрозахранването. Военните казаха в изявление, че ударите са били нанесени в отговор на продължаващите атаки на хусите срещу Израел, включително изстрелване на ракети и дронове към израелска територия.
По-рано медиите в Израел съобщиха, че атаката срещу електроцентралата в Хазиз край йеменската столица е била извършена от израелския военноморски флот. Телевизията на бунтовниците хуси "Ал Масира" съобщи, че електроцентралата е била ударена вследствие на "агресия", която е извадила от строя някои от нейните генератори, но без да посочи кой е извършил атаката.
Противопожарните и спасителни екипи са успели да овладеят пожара, възникнал в резултат на атаката, предаде още "Ал Масира", позовавайки се на вицепремиера. Най-малко две експлозии бяха чути рано тази сутрин близо до електроцентрала в йеменската столица Сана, съобщиха по-рано местни жители пред Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
11:25 17.08.2025
2 Колко по израелски демократично
И един българин беше демократично убит в офис на същата организация.
Коментиран от #3
11:25 17.08.2025
3 Забравих да добавя
До коментар #2 от "Колко по израелски демократично":с директен изстрел от демократичен израелски танк. Демокрация с девалвация на човешки ценности и липса на референдум за да не разберат какво мислят демократичните в кавички граждани.
11:28 17.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ударена е била електроцентрала..
11:36 17.08.2025
7 удари по енергийна инфраструктура
11:39 17.08.2025
8 Анонимен
11:40 17.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 "Според съобщения в израелските медии"
11:51 17.08.2025
11 медиите в Израел съобщиха
11:53 17.08.2025
12 медиите в Израел съобщиха
11:56 17.08.2025