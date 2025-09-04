Новини
Свят »
Израел »
Израел заплаши хусите с библейско наказание

Израел заплаши хусите с библейско наказание

4 Септември, 2025 12:35 683 14

  • хуси-
  • израел-
  • йемен-
  • израел кац

Хусите се зарекоха да отмъстят за премиера си, който миналата седмица беше убит заедно с няколко министри при израелска атака

Израел заплаши хусите с библейско наказание - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес обеща да бъдат отворени "десет язви“ на йеменските бунтовници хуси, след като армията съобщи за нова ракетна атака срещу Израел, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Хусите отново изстреляха ракета срещу Израел. Ние ще им отворим десет язви“, написа Кац в социалната мрежа "Екс“ – алюзия с десетте египетски язви, споменати в Библията.

Израелската армия тази сутрин съобщи, че ракета, изстреляна от хусите, е паднала в открит район извън територията на Израел, без да наложи обявяване на въздушна тревога. Йеменските бунтовници все още не са отговорили на това изявление, но вчера поеха отговорност за две ракетни атаки срещу Израел, който заяви, че е успял да ги прехване.

В събота хусите се зарекоха да отмъстят за премиера си, който миналата седмица беше убит заедно с няколко министри при израелска атака срещу столицата Сана, която те контролират.

След началото на войната в ивицата Газа, започнала след атаката на палестинското движение "Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., хусите увеличиха нападенията си с дронове и ракети срещу Израел, както и атаките срещу кораби край бреговете на Йемен, като заявиха, че действията им са в знак на солидарност с палестинския народ.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    6 4 Отговор
    ХУСИ. ХИЧ НЕ ГИ БАВЕТЕ!БОЙ ДО ДУПКА!

    12:41 04.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ха-ха

    3 3 Отговор
    На хусите с тия дрехи не им ли е леко жегаво ?Приличат на маймуни с каски и пушки ...

    12:49 04.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 минувач

    2 3 Отговор
    Нетаняху , за разлика от Тръмп си спазва заканите . И на тия няма да им се размине .

    12:50 04.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Щом прибягнаха до

    1 0 Отговор
    ,,Библейско наказание ,,значи са в шах.

    12:53 04.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 филип

    1 0 Отговор
    Нетаняху да бъ де обесен или разпнат на Кръста, както чиф-;утите разпнаха собствения си Бог Йисус Христос на Кръста!.МОРРИ/Тоска/

    12:55 04.09.2025

  • 13 делон

    1 0 Отговор
    ТАНАТОС на всички ча-.;фу-.;ти!!!

    12:56 04.09.2025

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Само да не турат бели чершафи, да турат кафеви- камофлажни деа!

    13:02 04.09.2025