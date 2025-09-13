Новини
Израелската армия е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен

13 Септември, 2025 12:46 380 8

  • йемен-
  • израел-
  • ракета-
  • хуси

Жители на Тел Авив и други градове побързаха да отидат в укритията

Израелската армия е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили заявиха днес, че са прехванали ракета, изстреляна от територията на Йемен, която е задействала сирени за въздушна тревога в няколко района на Израел тази нощ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Жители на Тел Авив и други градове побързаха да отидат в укрития. Не се съобщава за пострадали или за големи щети.

Откакто през октомври 2023 година избухна войната в ивицата Газа, йеменското движение на хусите, което разполага с подкрепата на Иран, изстрелва ракети и пуска дронове срещу Израел, като казва, че прави това в знак на солидарност с палестинското ислямистко движение "Хамас".

Хусите често атакуват летище "Бен Гурион" край Тел Авив и летище "Рамон" в Южен Израел. В отговор, Израел осъществява въздушни удари по територията на Йемен, като казва, че поразява цели, свързани с военните операции на хусите.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Що за кървав и брут режим е западният???

    4 2 Отговор
    Къде е "свободния" свят и защо не налага санкции на кримитата от Израел, които агресивно нападнаха Палестина, Ливан, Катар, Иран, Тунис, Йемен за по-малко от 6 месеца?

    Коментиран от #2

    12:48 13.09.2025

  • 2 Западът е еврейски НПО ке неф с пропаган

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Що за кървав и брут режим е западният???":

    И Сирия

    12:49 13.09.2025

  • 3 си дзън

    3 3 Отговор
    Ултразвуковата ракета на хусите била прихваната - не може да бъде. Има грешка.
    Арабите са на върха в ракетните технологии от 100 години.

    Коментиран от #4

    12:50 13.09.2025

  • 4 АХАХАХ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Вярваме им им на евреите и "демократите" АХАХХАА. Четем и попиваме АХАХХА

    12:55 13.09.2025

  • 5 Лекар

    2 2 Отговор
    Който вярва на запада и "демократите" е бав н0 ра 3 виващ

    Коментиран от #8

    12:56 13.09.2025

  • 6 ХА ХА ХА

    0 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЕВРЕИТЕ СА ГОЛА ВОДА , БЕЗ ПОМОЩТА НА ФАЛШ И ПУДЕЛИТЕ ИМ КОИТО СВАЛЯТ ВСИЧКО КОЕТО ЛЕТИ КЪМ УБИЕЦА НЕТАНЯХУ ! ДОСЕГА ЩЯХА ДА СА ЗАЛИЧЕНИ ОТ КАРТАТА КАТО ДЪРЖАВА !

    12:59 13.09.2025

  • 7 минувач

    2 0 Отговор
    Хусите , мусите и так далее ще ядат пердаха ! После пак ще реват , че ги биели лошо ...

    12:59 13.09.2025

  • 8 Боби

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лекар":

    Вярвай на чалмите и РИА Новости,те са най достоверните източници

    13:00 13.09.2025