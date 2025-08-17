Новини
Свят »
Великобритания »
Кражбите на мобилни телефони и портфейли по улиците на Лондон значително се увеличиха

17 Август, 2025 14:15 995 30

  • престъпност-
  • джебчии-
  • кражби-
  • лондон-
  • великобритания-
  • диего галдино

По данни на местната полиция на всеки 6 минути се краде по един телефон

Кражбите на мобилни телефони и портфейли по улиците на Лондон значително се увеличиха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тридесет и две годишният бразилец Диего Галдино, който работи като доставчик на храна за дома, стана известен в социалните мрежи с видеоклипове, в които снима как преследва и спира крадци на мобилни телефони в британската столица Лондон, съобщи агенция Франс прес, предаде БТА.

Видеоклиповете, качени в приложенията "Инстаграм" и "ТикТок", се радват на огромен успех в интернет, като едно от тях, на което се вижда как крадец плюе по Галдино, вече е натрупало над 12 милиона гледания. Галдино започва да снима кражбите още докато те се извършват, а след това предприема стъпки, за да спре крадците.

Кражбите на мобилни телефони и портфейли по улиците на Лондон значително се увеличиха в последните месеци, като по данни на местната полиция на всеки 6 минути се краде по един телефон.

През изминалата година в историческия квартал Уестминстър в центъра на Лондон, където има популярни туристически атракции като музеи, часовниковата кула "Биг Бен", сградите на британския парламент и Бъкингамския дворец, са регистрирани близо 32 000 инцидента с кражби на мобилни устройства. С цел да се справят с този проблем столичните власти са маркирали с лилави линии тротоарите на оживени лондонски улици с предупреждения: "Внимание: кражби на телефони!"


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многобританско халифатство

    26 2 Отговор
    С това просперират, с кражби
    ....от цял свят.

    14:18 17.08.2025

  • 2 Дойче Зеле

    15 4 Отговор
    Защо младите напускат България?

    14:18 17.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    27 7 Отговор
    На Черноморието една банда украинчета се опита да ме преджоби.Пазете си джобовете.

    Коментиран от #28, #29

    14:18 17.08.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    23 4 Отговор
    Това е защото са се увеличили много пристигащите "инжинери", "лекари" и друг високо образован и специализиран персонал от Африка, Азия и близкия изток.....

    Коментиран от #25

    14:18 17.08.2025

  • 5 Уест даунфол

    23 3 Отговор
    Нормално за преуспелия колективен запад само дайте инфо как живеят в канализацията бездомници.

    14:18 17.08.2025

  • 6 Коджа Асен

    13 2 Отговор
    Чикиджииския начин на живот.

    14:19 17.08.2025

  • 7 До полицията

    23 0 Отговор
    Търсете тарторите на джебчии те в гр. ЛЕВСКИ и цялата Плевен ска обл. Имат цели палати, и гробници строят....

    14:20 17.08.2025

  • 8 Гр. Левски

    22 0 Отговор
    Център за обучение и разпределение на джебчии, просяци-инвалиди....

    14:22 17.08.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 9 Отговор
    кво печелиш от кражба на мобил. телефон? с защита?

    14:22 17.08.2025

  • 10 Това с лилавите линии

    19 0 Отговор
    откъде го измислиха, да не би да е от цвета на зъбните венци на джебжиите?

    14:24 17.08.2025

  • 11 Хак да им е на британците.

    16 1 Отговор
    Колонизираните превзеха колонизаторите без бой. Природен закон🙌🙌🙌. Всичко се връща рано или късно.

    14:24 17.08.2025

  • 12 Брадчет

    15 3 Отговор
    Защу децата в училище ги учат на мътематика и гългарскии? Да ги учат децата на джобене, гепене и просене. Саму им губи времето този министъра! Двуално урбазование трябва за чаветата.

    14:25 17.08.2025

  • 13 123456

    7 0 Отговор
    пиптат с два пръста - после ги пращат на братчедите в Индостан ...

    14:28 17.08.2025

  • 14 Феникс

    9 0 Отговор
    Тарамбуки драги ми Уотсън!

    14:29 17.08.2025

  • 15 В Бразилия

    6 2 Отговор
    имат много специалисти джебчии.

    14:30 17.08.2025

  • 16 Сталин

    11 0 Отговор
    Лондон - талмудистка клоака от корупция и престъпност

    14:31 17.08.2025

  • 17 тези наследници на викингите

    9 1 Отговор
    са станали лоши вместо да си пият бирата по пъбовете
    крадат телефоните на жалните африканци и араби

    14:34 17.08.2025

  • 18 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    5 0 Отговор
    Значи братчедите яко работят не си играят))))

    14:35 17.08.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор
    Кражби на кабели,кражби на телефон?
    Новите 90 у Ес

    14:35 17.08.2025

  • 20 Лондон е коптор

    8 1 Отговор
    Но повече ме дразни как всички български кифли като тръгнат за Лондон се изрусяват на всякъде. В самолета не можеш да ги познаеш. Жалки комплексарки тъпи. Всичко русо с цветни лещи. Направило ли ви е впечатление ?

    Коментиран от #23

    14:36 17.08.2025

  • 21 Деций

    8 1 Отговор
    То по улиците на Лондон има само примати и чаршафосани камилари.Ударете кръста на Европа ,там скоро европейци няма да има.Та изхождайки от тази позиция трябват спешни действия от страна на България за напускане с панически бяг всички "Европейски" структури..

    14:39 17.08.2025

  • 22 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Лилавите поданици на кралицата са изгланели

    14:40 17.08.2025

  • 23 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лондон е коптор":

    Така също се докарват и сиганките от Африка и Азия

    14:40 17.08.2025

  • 24 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Европа е на ръба на гражданска война, цитира Le Point британския професор Бец. Поради преселването на мигранти обществото се разслоява, а инфраструктурата се влошава. В резултат на това градските власти вече не са в състояние да поддържат върховенството на закона, отбелязва експертът

    14:41 17.08.2025

  • 25 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Не ги защитавам мигрантите но за тези кражби на портфейл,телефон ...са вероятно румънски роми джебчии или пик покет им викат в Франция наводнено е с видеа .Случайни хора ги заснема с телефон как краде в Париж по улиците, в метрото ...по плажовете вече са принудени има дронове наблюдават и полиция за бързо реагиране на джебчии.Номер едно крадец е румънеца после нашите българските роми явно нещо се укротиха поне тук не съм чувала за бг.ром само румънски.А мигрантите се занимава с дрога ,дилъри и чака на социални по тарикати

    14:43 17.08.2025

  • 26 портфейли а, портфейли

    4 1 Отговор
    Абе те те изнасилват директно на митницата бре. Избрали са ги едни черни с големи пръсти ....

    14:44 17.08.2025

  • 27 Неподписан

    2 0 Отговор
    Орлин как е,нищо не пишете

    14:46 17.08.2025

  • 28 Гост

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това са русначета. Деца на местните окупатори.
    Заради тези след 10 години Путин ще обяви СВО и при нас и ще анексира цялото Черноморие.

    14:58 17.08.2025

  • 29 А ПЪК В СОФИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ТРИ БАНДИ РУСНАЦИ СЕ ОПИТАХА ДА ОБЕРАТ МАГАЗИНА МИ ЗА АЛКОХОЛ ОБАЧЕ С АВЕРИТЕ ГИ СГАЩИМЕ И ЯКО ГИ НАБИХМЕ.ДОКАТО ГИ МАРИЗИХМЕ КРЕЩЯХА МИТРОФАН ДА ГИ СПАСИ.

    Коментиран от #30

    15:24 17.08.2025

  • 30 ХА ХА ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "А ПЪК В СОФИЯ":

    Ей браво брато.

    15:25 17.08.2025

