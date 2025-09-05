Британският вицепремиер подаде оставка заради данъчен скандал

Британският вицепремиер и министър по въпросите на жилищното строителство Анджела Рейнър подаде оставка днес, след като призна, че е платила по-малък данък върху новата си къща, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Рейнър е осмият член на кабинета на премиера Киър Стармър, който напуска поста си. Стармър декларира пълната си подкрепа за Рейнър, когато тя първоначално бе обвинена, че умишлено се е опитала да избегне плащането на съответната данъчна ставка върху новопридобития си имот.
„Дълбоко съжалявам за решението си да не потърся допълнителна специализирана данъчна консултация... Поемам пълна отговорност за тази грешка“, написа Рейнър в писмо до Стармър.
В отговор той заяви, че натъжен, че нейният мандат в правителството е приключил по този начин, но решението да се оттегли е правилно.
Лейбъристката партия на Стармър изостава в социологическите проучвания от британската Реформистка партия (Reform UK, преди Партия на Брекзита) на Найджъл Фараж. Сега премиерът се сблъсква с нови проблеми на фона на опитите да възстанови авторитета си и имиджа на партията, който беше накърнен от обвинения, че Стармър е получил скъпи подаръци, включително дрехи и билети за концерти, от дарители.
Рейнър, която се издигна от тийнейджърка от работническата класа до една от най-високите политически позиции в Великобритания, успяваше да посредничи между лявото и центристкото крило на Лейбъристите, за да запази единството на партията, и имаше по-широка популярност от Стармър, подчертава Ройтерс.
В интервю Рейнър каза, че е създала тръст за един от синовете си, който има трайни увреждания в резултат на травма.
Тя е продала на тръста дела си от семеен имот в Северна Англия и е придобила апартамент в английския морски курорт Хоув, като е смятала, че няма да трябва да плаща по-високата данъчна ставка, която се начислява при покупка на втори дом.
След като е потърсила допълнителен правен съвет, тя заяви, че е допуснала грешка и предприема стъпки за плащането на допълнителния данък.
Оставката на осем министри и зам.-министри в правителството на Стармър, което е на власт от юли миналата година, представлява най-големият брой оставки в началото на управленски мандат от поне 1979 година.
Британският външен министър Дейвид Лами бе назначен за вицепремиер, след като досегашната вицепремиерка Анджела Рейнър се оттегли заради обвинения в избягване на данъчно плащане, предаде Ройтерс. Лами напуска поста си на министър на външните работи, като негов приемник ще стане вътрешната министърка Ивет Купър, заяви в социалната мрежа "Екс" политическата редакторка на в. "Гардиън" Пипа Крерар.
Ако бъде потвърдено, назначението ще се превърне в най-значителната промяна досега в правителството на британския премиер Киър Стармър, отбелязва Ройтерс. Британски медии съобщават, че Лами ще стане вицепремиер и министър на правосъдието. Очаква се сегашната министърка на правосъдието Шабана Махмуд да стане приемник на Купър на поста вътрешен министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
19:24 05.09.2025
2 БРЕЙ
19:25 05.09.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
▪️Кмет на Бирмингам - мюсюлманин.
▪️Кмет на Лийдс - мюсюлманин.
▪️Кмет на Блекбърн - мюсюлманин.
▪️Кмет на Шефилд - мюсюлманин.
▪️Кмет на Оксфорд - мюсюлманин.
▪️Кмет на Лутън - мюсюлманин.
▪️Кмет на Олдам -мюсюлманин.
▪️Кмет на Рокдейл - мюсюлманин
Всичко това е постигнато от само 4 милиона мюсюлмани от 66 милиона души в Англия:
Днес в Англия има повече от 3000 джамии.
Има повече от 130 мюсюлмански шериатски съдилища.
Има повече от 50 мюсюлмански шериатски съвета.
78% от мюсюлманките не работят, с държавна издръжка + безплатно жилище.
63% от мъжете мюсюлмани са безработни, с държавна издръжка + безплатно жилище.
Мюсюлмански семейства със средно 6-8 деца, издържани от държавата, получават безплатно настаняване. Сега всяко училище във Великобритания е задължено да преподава урок за исляма!
🥸🥸🥸🥸🥸
Коментиран от #13
19:28 05.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
си построи хотел със СОБСТВЕН ВОДОПАД,
с едната заплата на държавен служител‼️
И не обмисля да подава оставка,
а и глаДния проКУРор не обмисля да го пита
как спести от закуски толкова пари❗
Коментиран от #5
19:32 05.09.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Хотелчето било за 9 мЕлЕона, ама що ли запознати викат, че под 40 няма как да е🤔❗
Нямал пари и банката му отпуснала 8 млн. за обект оценен на 9 млн🤔
На кой от Вас банката му отпусна
80 000 срещу имот за 90 000 🤔❓
За канарчета ни взеха ‼️
19:37 05.09.2025
6 не е уцелила държава тая
19:38 05.09.2025
7 АНГЛОСАКСОНСКОНСКАТА ЕРА ПРИКЛЮЧВА
19:42 05.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иван Грозни
19:51 05.09.2025
11 ДА ПОПИТАМ
19:51 05.09.2025
12 Механик
Където и да пипнеш, гнилоч мале!!!
19:52 05.09.2025
13 Инна
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Служители на образованието в Англия, Уелс и Шотландия заявиха пред Ройтерс в имейли, че преподаването на исляма не е задължително в цялата страна и няма да стане такова през март 2025 г. Правителството на Северна Ирландия не отговори на искане за информация.
19:58 05.09.2025
14 да да
20:00 05.09.2025
15 Тити
20:02 05.09.2025
16 Гост
Коментиран от #17, #18
20:08 05.09.2025
17 В Англия те преследват ю
До коментар #16 от "Гост":Обаче вас скапаните въшки, които укриват печалби, данъци, осигуровки, заплати и какво ли още не. Кога някой ще започне да ви преследва и вас. Или то мошеници преследват ли мошеници? Вечните жалкари с печалба от нула лева, че и на помощи на държава живеят хотелиерите.
20:18 05.09.2025
18 Злато
До коментар #16 от "Гост":Русия е инкасирала от България 32 тома злато и кой знае още колко, за което не се знае. Отделно българската мафия от безделници, които продължават да изнасят ограбените зад граница към Европа, Америка, Арабия, Турция, Гърция, Русия.
20:20 05.09.2025