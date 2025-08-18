Доналд Тръмп: Демократите ще се съпротивляват силно, защото мамят! Ще премахна гласуването по пощата

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че ще подпише преди междинните избори за Конгрес догодина указ, насочен срещу гласуването по пощата и гласуването с машини в цялата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Аз ще поведа движение, за да премахнем гласуването по пощата, както и изключително неточните, скъпите и доста съмнителни машини за гласуване", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Той заяви това, без да предостави доказателства в подкрепа на тези свои твърдения, отбелязва Ройтерс.
"Ще положим тези усилия, срещу които демократите ще се съпротивляват силно, защото те мамят на нива, каквито не са виждани никога досега, като ще подпиша указ, чрез който ще донеса честност на изборите през 2026 г.", добави американският президент.
Републиканецът подписа на 25 март тази година указ, който бе насочен към избори, които бяха блокирани от съдилища въз основа на дела, заведени от управлявани от демократите щати.
Всеки от 50-те американски щата организира изборите по свои собствени правила, но Тръмп ги предупреди да се съобразят с неговия указ.
"Не забравяйте, че щатите просто са агенти на федералното правителство при преброяването на гласовете. Те трябва да правят това, което федералното правителство, представлявано от президента на Съединените щати, им казва да правят, за доброто на нашата страна", написа още Тръмп.
Президентът на САЩ се срещна в петък в Аляска с Владимир Путин, като тогава отбеляза, че руският му колега се е съгласил с неговото предложение за премахване на гласуването по пощата, припомня Ройтерс.
Тръмп, който твърди невярно, че той, а не Джо Байдън, е спечелил президентските избори през 2020 г., отдавна кара своята Републиканска партия да положи повече усилия за реформиране на избирателната система в САЩ.
Самият Тръмп е гласувал по пощата на предишни избори, а преди спечелените от него президентски избори миналата година призова привържениците си да дадат своя вот по този начин, отбелязва Ройтерс.
