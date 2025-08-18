Новини
Доналд Тръмп: Демократите ще се съпротивляват силно, защото мамят! Ще премахна гласуването по пощата

18 Август, 2025 18:04 1 512 42

Всеки от 50-те американски щата организира изборите по свои собствени правила, но Тръмп ги предупреди да се съобразят с неговия указ

Доналд Тръмп: Демократите ще се съпротивляват силно, защото мамят! Ще премахна гласуването по пощата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че ще подпише преди междинните избори за Конгрес догодина указ, насочен срещу гласуването по пощата и гласуването с машини в цялата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Аз ще поведа движение, за да премахнем гласуването по пощата, както и изключително неточните, скъпите и доста съмнителни машини за гласуване", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Той заяви това, без да предостави доказателства в подкрепа на тези свои твърдения, отбелязва Ройтерс.

"Ще положим тези усилия, срещу които демократите ще се съпротивляват силно, защото те мамят на нива, каквито не са виждани никога досега, като ще подпиша указ, чрез който ще донеса честност на изборите през 2026 г.", добави американският президент.

Републиканецът подписа на 25 март тази година указ, който бе насочен към избори, които бяха блокирани от съдилища въз основа на дела, заведени от управлявани от демократите щати.

Всеки от 50-те американски щата организира изборите по свои собствени правила, но Тръмп ги предупреди да се съобразят с неговия указ.

"Не забравяйте, че щатите просто са агенти на федералното правителство при преброяването на гласовете. Те трябва да правят това, което федералното правителство, представлявано от президента на Съединените щати, им казва да правят, за доброто на нашата страна", написа още Тръмп.

Президентът на САЩ се срещна в петък в Аляска с Владимир Путин, като тогава отбеляза, че руският му колега се е съгласил с неговото предложение за премахване на гласуването по пощата, припомня Ройтерс.

Тръмп, който твърди невярно, че той, а не Джо Байдън, е спечелил президентските избори през 2020 г., отдавна кара своята Републиканска партия да положи повече усилия за реформиране на избирателната система в САЩ.

Самият Тръмп е гласувал по пощата на предишни избори, а преди спечелените от него президентски избори миналата година призова привържениците си да дадат своя вот по този начин, отбелязва Ройтерс.


САЩ
  • 1 Вашето Мнение

    27 24 Отговор
    Демократите, окичилите се с тази титла розови фашаги съвсем скоро ще си покажат зъбките по цял свят. Русия е на път отново да спаси света от розовата чума този път.

    Коментиран от #7, #26

    18:08 18.08.2025

  • 2 Дзегун

    7 1 Отговор
    ОК!!!

    18:08 18.08.2025

  • 3 Вашето Мнение

    29 8 Отговор
    Не случайно тръп изпитва неприкрита погнуса от всички еврюлидери, назначени от демократите.

    Коментиран от #30

    18:09 18.08.2025

  • 4 Оценител

    22 29 Отговор
    Тоя е почти същия диктатор като кремълския фашист.

    Коментиран от #12, #15, #25

    18:10 18.08.2025

  • 5 Ауууу ужас

    20 15 Отговор
    Разбирате ли как Украйна загина още две и 2014 година А това че малкото зелено Пинокио ей в Щатите с гинеколожката му и останалите зелени пуделчета няма никакво значение върху развитието на източния фронт. Веднага трябва да му обещаят западната половина за Щатите а източната за Русия на Украйна и ще има мир. И Европа ще се отдъхне защото западната половина на Украйна ще бъде на Щатите и всичко ще бъде окей. А Украйна няма да съществува. И къде отива европейският съюз. Макрон се прибира при баба си а Урсула кой ще приеме като ходи като рак едно напред и две назад.
    Невероятни смешници.

    Коментиран от #17

    18:10 18.08.2025

  • 6 Боко Честния

    12 4 Отговор
    Дреме ми, тук пощите ги контролира Делю Шишака.

    18:11 18.08.2025

  • 7 Мога да ти препоръчам

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    добър психиатър. Имаш ли интерес?

    Коментиран от #13

    18:11 18.08.2025

  • 8 съгласен

    21 7 Отговор
    Е , без да съм му фен , тук съм на 100% съгласен с Дони . Изборите и тук на 100% бяха манипулирани с "вълшебните" машинки на Мадуро , само че - от нашенските (псевдо) демократи .

    Коментиран от #19

    18:12 18.08.2025

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 4 Отговор
    Добро утро Гласувайте по водомера електромера пък после се чудете какво става То бива бива ама чак толкова

    18:12 18.08.2025

  • 10 Путин

    9 8 Отговор
    Браво
    Аз направо ги избих и нямам проблеми

    18:13 18.08.2025

  • 11 виктория

    9 8 Отговор
    и демокрацията като социализма е една измама!!!

    18:14 18.08.2025

  • 12 виктория

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Оценител":

    брей,брей!!! мозък!!

    18:15 18.08.2025

  • 13 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мога да ти препоръчам":

    Твоят психиатър ли?Явно ти е помогнал :)

    18:15 18.08.2025

  • 14 Право в десятката!

    17 4 Отговор
    ""Аз ще поведа движение, за да премахнем гласуването по пощата, както и изключително неточните, скъпите и доста съмнителни машини за гласуване", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

    Браво на Тръмп!

    18:16 18.08.2025

  • 15 Започвате бавно

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Оценител":

    и трудно да осъзнавате че толкова дълбоко ви е влязъл че просто няма никакъв шанс да се измъкнете от поза ге.
    Изобщо не ми пука кой ще спечели войната но много ме кефи как увяхвате като мушкато.
    Вече три години ми бъркате в портфейла с вашите глупости и на целият български народ С високите цени на горивата и ще ми заблуждавате че инфлацията е под 2% за да ни вкарате в еврозоната.
    Лъжци.

    18:16 18.08.2025

  • 16 кофти

    11 3 Отговор
    Ндаа , кофти ! Без гласували умрели /по пощата/ в милионен формат и без ала-бала машинки - демократите /в световен мащаб/ ще изчезнат ,като политически формации ,бе ! На цял свят му писна от дивотиите им !

    18:16 18.08.2025

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ауууу ужас":

    До края на годината няма да има Урсула и Макрон Те гаранция изчезват Най много те са дестабилизирали щатите Заедно със Зеленски са отклонявали средства и са работели срещу Тръмп Полша интересно е какво ще стане с Полша

    18:17 18.08.2025

  • 18 МаДа

    9 1 Отговор
    Правилно.
    Ако някой го мързи да отиде и лично да подкрепи избраните от него, няма смисъл въобще да гласува.

    18:17 18.08.2025

  • 19 Вълшебните машинки за фалшификации

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "съгласен":

    са MEDE IN USA.

    Мадуро е клиент, също като Тиквуро и Шишуро в БГ.

    18:21 18.08.2025

  • 20 В САЩ

    4 10 Отговор
    не щат машинките на Мадуро, само Радев и Шайката му ППДБ го иска, понеже с тях направиха преврата! Няма ли кой да ги осъди за преврат?!

    18:25 18.08.2025

  • 21 Руснаков

    5 7 Отговор
    Този няма спирачки,който не е с мен е против мен....и нще му разкажа играта...какъв демократ е този тоталитарист...объркал е времето...

    18:25 18.08.2025

  • 22 Герги

    11 4 Отговор
    Нека не се заблуждаваме САЩ не е това което беше....

    18:27 18.08.2025

  • 23 ХиХи

    9 3 Отговор
    Удри бай Дончо по тъпитебидони

    18:29 18.08.2025

  • 24 тиквените хора

    8 2 Отговор
    ще се съпротивляват силно, защото мамят! Ще премахна обществените поръчки

    18:30 18.08.2025

  • 25 град КОЗЛОДУЙ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оценител":

    моля моля ,и вие ли сте от демократите?

    18:33 18.08.2025

  • 26 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Верно ли бре Рублоидот.

    Русия първо да се отърве от нейните
    Розови Гащници

    ДА започнат със ФИЛИП КИРКОРОВ

    ХАХА хахаха хахаха

    Коментиран от #39

    18:37 18.08.2025

  • 27 Ха ха ха

    5 3 Отговор
    Та руснаците да могат по-лесно да се намесят в следващите избори.

    Коментиран от #33

    18:49 18.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами да

    2 7 Отговор
    И как точно, бе Дончо, се мами с гласуването о=по пощта??!! Бюлетините си седят и всеки може да ги провери ако иска.
    Гласуването по пощата е същото като гласуването на хартия - селска работа от 19 век!

    18:50 18.08.2025

  • 30 Ха ха ха

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    В Европа демократите не назначават никого. Хората в Европа гласуват на избори.

    Коментиран от #34

    18:51 18.08.2025

  • 31 васко де гама

    5 2 Отговор
    В тая престъпна страна има ли нещо справедливо честно ? от изборите да финансовата система всичко е манипулации ,спекулации, тая изградена система работеше от 80 години до наскоро но последните години започнаха проблемите когато тя произвежда в момента само 12-13 % от БВП а доларът е еквивалентна платежна и почти 50 % от Световната търговия се осъществява с нея. Светът няма нужда от Америка както и от нейната доминираща валута но въпросът е ,че те никога и на никого не искат да позволят да разруши тая мошеническа система и са готови да унищожат всяка страна или организация която се осмели .

    18:54 18.08.2025

  • 32 Дедо

    1 8 Отговор
    Колкото по бързо му изтече мандата на тоя клоун Тръмп толкова по добре за целия свят. Абсолютен идиот.и неможач.

    Коментиран от #40

    18:56 18.08.2025

  • 33 Да бе , да !? 😜

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха":

    Колко пък да се намесят ? Пак колкото турците и англосаксонците в българските избори няма да е !

    18:56 18.08.2025

  • 34 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха ха":

    Избори, които се отменят, когато хората не гласуват за правилния кандидат, нали?

    18:56 18.08.2025

  • 35 мухахахаха

    3 0 Отговор
    Днес е един мнооооого льош ден за демокряцията :)))

    18:59 18.08.2025

  • 36 Ааа ....

    5 0 Отговор
    Демократите ще се съпротивляват силно, но трябва да бъдат забранени

    18:59 18.08.2025

  • 37 Ха така тъп......

    0 1 Отговор
    ако, премахни гласуването по пощата, и въведи гласуването да става с пощенски гълъби, така ще пътуват бюлетините, и ще се затвърдиш като най големият красив и мъдър крет........ ен оглавявал някога Ю ЕС ЕЙ.

    19:05 18.08.2025

  • 38 Работещите

    1 0 Отговор
    в Америка за България, Евроатлантиците, Отворено общество и Хелзинкски комитет са се впрегнали да работят за Зеленски. Но това което произвеждат се пласира само и единствено във WC.

    19:07 18.08.2025

  • 39 Не е така!

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Всички, които не споделят "правилното мнение" са или рублоифиоти, копейки и други нецензурни определения. Защо така? Насаждате единомнение, при това грубо, фалшиво... Как да ви вярва човек и да е съгласен? Нали е демокрация, с много различни становища, с взаимно уважение? А? Или не е така. Правото на по силния. Ами ако не е анонимността и се вижда всеки писач, като във фейсбук, това ли ще се пише? Или няма да се пише.

    19:12 18.08.2025

  • 40 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дедо":

    Имаш 6 минуса до сега. Нещо да ти говори? Спирам.

    Коментиран от #42

    19:15 18.08.2025

  • 41 Историк

    0 0 Отговор
    Името на САЩ трябва да бъде сменено, защото вече са разделени, а не Съединени и най-добре да я нарекат Тръмпландия, както Републиканската партия вече е партията на Тръмп и на знамето да сложат само портрета на Тръмп, подарен му от Путин .

    19:27 18.08.2025

  • 42 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Георгиев":

    Е тук е свърталище на Путинисти и копейки нормално е да са тръмписти защото клоуна Тръмп е единственият смешник който ръкопляска на московския гном. Дори великия Бат Арни му каза че е пълен идиот.

    19:27 18.08.2025