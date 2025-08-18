Новини
Побои и брутално насилие срещу демонстрантите в Сърбия

18 Август, 2025 22:40 1 344 42

Видеа в социалните мрежи разказват и показват побои срещу съборени на земята демонстранти

Побои и брутално насилие срещу демонстрантите в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Сърбия не спират сблъсъците между протестиращи и полиция. Президентът Вучич нарича демонстрантите "терористи, биячи и убийци", а полицията проявява брутално насилие. Досега то остава напълно безнаказано.

Властите в Сърбия действат с брутална сила срещу протестиращите. Студентката Николина Синделич е една от жертвите му, а тя е сред най-известните лица на протеста срещу правителството в Сърбия. Пред АРД тя разказва как връщайки се от протест късно вечерта от засада внезапно изскочили полицаи от специална част, арестували я, замъкнали я в един гараж и я блъснали на земята.

Заплахи и побои

След това се появил Марко Кричак, известен като доверено лице на президента Александър Вучич. Когато в раницата на Синделич намерили видеокамера с мигащ сигнал като знак за изчерпана батерия, Кричак явно погрешно сметнал, че активистката се опитва тайно да го заснеме и с широко отворена длан я ударил по главата, изричайки всевъзможни заплахи и закани, включително, че ще я изнасили пред всички. Последвали побои и други издевателства. Специалната полицейска част обаче отхвърля обвиненията на Синделич срещу Кричак.

Според германската обществена медия напоследък има все повече съобщения за полицейско насилие. Видеа в социалните мрежи разказват и показват побои срещу съборени на земята демонстранти.

Президентът Вучич клейми противниците на правителството

Според президента Вучич обаче, насилие проявяват единствено противниците на правителството. „Страната ни е в опасност - не само държавата, но и всички наши ценности, нашата демокрация, нашият нормален живот, почтеният живот на обикновените хора. Те застрашават всичко това“, заяви Вучич в свое обръщение.

Противници на правителството, обратно, го обвиняват, че самият той провокира насилие с атаки срещу демонстрантите, които навярно се организират от държавната власт. Вучич използва и брутални езикови средства, наричайки демонстрантите „терористи, биячи и убийци“, от които „градовете трябва да бъдат прочистени“. Сравнява ги дори с паравоенните групировки на нацистите от началото на 1930-те години, отбелязва АРД.

Без последствия за насилията от страна на полицаи

Насилниците, подкрепящи правителството, както и бруталните полицаи няма защо да очакват съдебни наказания, пише още АРД и пояснява, че досега атаките на органите на реда срещу протестиращи са останали без последствие.

Протестите срещу правителството в Сърбия не спират от девет месеца. Те започнаха през ноември в Нови Сад, след като се срина козирката на току-що ремонтираната гара, при което загинаха 16 души.

Виновна е корупцията

Демонстрантите смятат, че корупцията в страната е виновна за тази трагедия. Дълго време протестите им протичаха мирно. Последните изблици на насилие започнаха, след като миналия вторник в две села в Северна Сърбия бяха нападнати противници на правителството от симпатизанти на Вучич. Полицията наблюдаваше схватката безучастно, без да въдвори ред.

Оттогава насам все повече хора излизат на протест. Някои от тях упражниха и насилие. А срещу тях стоят полицаи, някои от които също не се спират пред брутално насилие.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    34 8 Отговор
    В Белия дом европейските лидери пълзят в краката на Тръмп и молят да ги спаси от Путин.Много грозна картинка.Жалкари

    Коментиран от #20

    22:41 18.08.2025

  • 2 Ади бе

    24 7 Отговор
    Басма ще им цепят

    Коментиран от #25, #31

    22:43 18.08.2025

  • 3 Звленски

    11 3 Отговор
    Абе, зеленски да не са го кръатили на зелето!?

    Коментиран от #13

    22:44 18.08.2025

  • 4 Истината

    30 5 Отговор
    Сърбите да си решат : Ако сега не спрат щатско-турските протестъри , утре същите ще подарят Сърбия , природните ѝ залежи (на някой като Дънди) селскостопанските ѝ пазари на Турция , военните бази на англосаксонците . ...Така че , братя сърби , , ако ще биете , сега !

    Коментиран от #36

    22:45 18.08.2025

  • 5 Гошо

    23 7 Отговор
    И там глобалистите спретнаха поредната цветна революцийка...

    Коментиран от #7, #39

    22:45 18.08.2025

  • 6 az СВО Победа80

    23 3 Отговор
    В Молдова има даже и убити сред протестиращите, но отново ни се демонстрира двойния стандарт!

    22:45 18.08.2025

  • 7 Само да питам

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    Глобалистите ли бутнаха козирката?

    22:48 18.08.2025

  • 8 Сърбеж

    23 10 Отговор
    Само бой и гърч за демонстрантите. Това са платени соросоиди и неолиберали, които искат да съсипят и подкопаят една от малкото останали нормални и добре развиващи се християнски държави.

    Коментиран от #14, #15

    22:48 18.08.2025

  • 9 И нашите протестиращи...

    16 5 Отговор
    ...Бочко ги смля от бой,зад колоните,ама всичко мина и замина...!
    Бочко си управлява,а Сарафов стана Гл.Прокурор...!
    Значи права е приказката :
    ,,Бий,за да те уважават!"...!

    22:48 18.08.2025

  • 10 МирО

    8 2 Отговор
    "ужас" - онези с курабийките ще трябва да плащат вредни на "майданаджиите"

    22:48 18.08.2025

  • 11 И Киев е Руски

    17 10 Отговор
    Властите в Сърбия да действат безкомпромисно за да не стане като в територията наречена България.Живота за обикновените и нормални хора приключи в БГ то

    22:51 18.08.2025

  • 12 Kaлпазанин

    9 6 Отговор
    Жалки червеи от Дойче зеле ,пълна по@@@@ сте

    22:52 18.08.2025

  • 13 Абе не знам

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Звленски":

    Ама пу тин на какво са го кръстили всички знаем.

    Коментиран от #17, #23, #27

    22:53 18.08.2025

  • 14 Мдаа

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "Сърбеж":

    Явно не си ходил в Сърбия, там корупцията е по-голяма от нашата.

    22:53 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    20 2 Отговор
    Хайде, хайде. Тези протести ако бяха в Холандия, Англия или Франция, отдавна да са смазани от полицията. Ама нали ви се ще цветна революция в Сърбия, та изкривяване фактите. А те са, че студентите в Сърбия много малко бой ядат.

    22:55 18.08.2025

  • 17 И Киев е Руски

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Абе не знам":

    На баща ти

    Коментиран от #22

    22:55 18.08.2025

  • 18 м да

    4 0 Отговор
    Балкански Синдром! Навсякъде е така. България, Сърбия, Гърция, и другите страни в региона. Няма да ги изреждам всички страни на Балканите.

    22:55 18.08.2025

  • 19 Дано и онзи от Панорама е бил там

    3 1 Отговор
    Малко шамари може да го освестят

    22:56 18.08.2025

  • 20 Европеец

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изгледах изказванията на европейските пудели, наистина жалка работа..... Зеления невръстеняк няма какво да го коментирам..... Бай Дончо каза, че примирие е малко вероятно..... Всичко зависи от Путин и от зеления невръстеняк..... Но наистина, поделите бяха жалки....

    Коментиран от #37, #41

    22:58 18.08.2025

  • 21 Българин

    4 1 Отговор
    Вижте вашите побой и брутално насилие в България,не ви ли е поне срам писачи на новини и говорители по микрофони?

    22:58 18.08.2025

  • 22 Не позна

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Баща ми си има достойно българско име

    23:00 18.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Помни

    5 3 Отговор
    А какво беше след фалшифицираната победа на Байдън в САЩ, за когото признаха масово гласовете по пощата на отдавна умрели старци и изхвърлени в контейнерите за смет гласове за Тръмп ? Там не просто пребиваха симпатизантите на републиканците. Там ги убиваха и хвърляха в затвора !!! Или за соросоиди глобалисти може , а за местни патриоти не може ???

    23:00 18.08.2025

  • 25 Европеец

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ади бе":

    Вукич си е виновен, отдавна трябваше да смажа тия протести, за които им на малките деца им е ясно, ча са инспирирани отвън....

    23:00 18.08.2025

  • 26 Това е

    5 0 Отговор
    Все едно боко и шиши да се трепат с педолите и жендарите. Въпросът е но коя страна да застанеш. Най-доброто за Сърбия и България е тези дне фракции дапсе избият взаимно

    23:00 18.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тези

    6 5 Отговор
    Тук които защитават Вучич е все едно да защитаваш свинята и тиквата тук... Не че дгендърите са по-добре ама да ви е ясно кога защитавате.

    23:02 18.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1111

    4 4 Отговор
    И на тез им спретват Майдан. Кифлички има ли?

    23:04 18.08.2025

  • 31 Знае

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ади бе":

    Това са платени с глобалистки соросоидни пари местни жълтопаветни михлюзи опитващи се да спретнат поредната цветна революция . Провинцията и белградските бачкери са за Вучич!

    23:04 18.08.2025

  • 32 къти

    2 4 Отговор
    Вучич не допускай скалъпената платена от урсулите и сорос пас..мин да ти сформира цветна революция.

    23:05 18.08.2025

  • 33 Евала

    1 4 Отговор
    Милицията е за това - да бие яко !

    23:09 18.08.2025

  • 34 Двоен Евроатлантически Аршин

    5 3 Отговор
    Побоят и брутално насилие срещу демонстрантите в Сърбия е насилие и тоталитаризъм, а побоят и брутално насилие срещу демонстрантите във Франция - демокрация.

    23:11 18.08.2025

  • 35 Некастрен Сап

    1 3 Отговор
    За едно нещо харесвам ДВ винаги са на страната на лошите изключително точни са така че сръбски полицаи бийте хич да не ви пука щом ДВ реве за демонстрантите.

    23:13 18.08.2025

  • 36 666

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Вучич отдавна си продаде държавата на руснаци и китайци. Нощо не остана.
    Баш затова са протестите.

    23:13 18.08.2025

  • 37 Пълни глупости

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Объркал си статията тотално или си объркан по принцип???

    23:18 18.08.2025

  • 38 Мишо

    6 1 Отговор
    Сега.Да ви кажа,какво ми сподели един познат сърбин.Каза ,че обличат в полицейски униформи мутри от криминалния им контингент ,дават им права и заръки,как да действат.Набират също така ултраси от агитките и който има присъда му я отменят.Човекът беше гневен и каза, че не могат да се отърват от този тиранин.И тъй.

    23:25 18.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Напълно нормално е побой и насилие след като демонстрантите използват коктейли "молотов" и рушат. Тръмп какво направи в Калифорния с такива, извика армията. Макрон какво направи , пусна 46000 полицаи с бронирана техника.

    23:36 18.08.2025

  • 41 Унищожете оранжевата сган

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    ТЕЗИ КОИТО ПАЛЯТ СГРАДИ, КОЛИ И ДРУГО ИМУЩЕСТВО ЧРЕЗ БЕНЗИНОВИ МОЛОТОВ , ДА СЕ ПРЕБИВАТ И СЪДЯТ ЗА ТЕРОРИЗЪМ

    23:53 18.08.2025

  • 42 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    В същото време, нашите копейки отново набараха бибека

    23:54 18.08.2025

Новини по държави:
