Побои и брутално насилие срещу демонстрантите в Сърбия

В Сърбия не спират сблъсъците между протестиращи и полиция. Президентът Вучич нарича демонстрантите "терористи, биячи и убийци", а полицията проявява брутално насилие. Досега то остава напълно безнаказано.

Властите в Сърбия действат с брутална сила срещу протестиращите. Студентката Николина Синделич е една от жертвите му, а тя е сред най-известните лица на протеста срещу правителството в Сърбия. Пред АРД тя разказва как връщайки се от протест късно вечерта от засада внезапно изскочили полицаи от специална част, арестували я, замъкнали я в един гараж и я блъснали на земята.

Заплахи и побои

След това се появил Марко Кричак, известен като доверено лице на президента Александър Вучич. Когато в раницата на Синделич намерили видеокамера с мигащ сигнал като знак за изчерпана батерия, Кричак явно погрешно сметнал, че активистката се опитва тайно да го заснеме и с широко отворена длан я ударил по главата, изричайки всевъзможни заплахи и закани, включително, че ще я изнасили пред всички. Последвали побои и други издевателства. Специалната полицейска част обаче отхвърля обвиненията на Синделич срещу Кричак.

Според германската обществена медия напоследък има все повече съобщения за полицейско насилие. Видеа в социалните мрежи разказват и показват побои срещу съборени на земята демонстранти.

Президентът Вучич клейми противниците на правителството

Според президента Вучич обаче, насилие проявяват единствено противниците на правителството. „Страната ни е в опасност - не само държавата, но и всички наши ценности, нашата демокрация, нашият нормален живот, почтеният живот на обикновените хора. Те застрашават всичко това“, заяви Вучич в свое обръщение.

Противници на правителството, обратно, го обвиняват, че самият той провокира насилие с атаки срещу демонстрантите, които навярно се организират от държавната власт. Вучич използва и брутални езикови средства, наричайки демонстрантите „терористи, биячи и убийци“, от които „градовете трябва да бъдат прочистени“. Сравнява ги дори с паравоенните групировки на нацистите от началото на 1930-те години, отбелязва АРД.

Без последствия за насилията от страна на полицаи

Насилниците, подкрепящи правителството, както и бруталните полицаи няма защо да очакват съдебни наказания, пише още АРД и пояснява, че досега атаките на органите на реда срещу протестиращи са останали без последствие.

Протестите срещу правителството в Сърбия не спират от девет месеца. Те започнаха през ноември в Нови Сад, след като се срина козирката на току-що ремонтираната гара, при което загинаха 16 души.

Виновна е корупцията

Демонстрантите смятат, че корупцията в страната е виновна за тази трагедия. Дълго време протестите им протичаха мирно. Последните изблици на насилие започнаха, след като миналия вторник в две села в Северна Сърбия бяха нападнати противници на правителството от симпатизанти на Вучич. Полицията наблюдаваше схватката безучастно, без да въдвори ред.

Оттогава насам все повече хора излизат на протест. Някои от тях упражниха и насилие. А срещу тях стоят полицаи, някои от които също не се спират пред брутално насилие.