Побои и брутално насилие срещу демонстрантите в Сърбия

В Сърбия не спират сблъсъците между протестиращи и полиция. Президентът Вучич нарича демонстрантите "терористи, биячи и убийци", а полицията проявява брутално насилие. Досега то остава напълно безнаказано.
Властите в Сърбия действат с брутална сила срещу протестиращите. Студентката Николина Синделич е една от жертвите му, а тя е сред най-известните лица на протеста срещу правителството в Сърбия. Пред АРД тя разказва как връщайки се от протест късно вечерта от засада внезапно изскочили полицаи от специална част, арестували я, замъкнали я в един гараж и я блъснали на земята.
Заплахи и побои
След това се появил Марко Кричак, известен като доверено лице на президента Александър Вучич. Когато в раницата на Синделич намерили видеокамера с мигащ сигнал като знак за изчерпана батерия, Кричак явно погрешно сметнал, че активистката се опитва тайно да го заснеме и с широко отворена длан я ударил по главата, изричайки всевъзможни заплахи и закани, включително, че ще я изнасили пред всички. Последвали побои и други издевателства. Специалната полицейска част обаче отхвърля обвиненията на Синделич срещу Кричак.
Според германската обществена медия напоследък има все повече съобщения за полицейско насилие. Видеа в социалните мрежи разказват и показват побои срещу съборени на земята демонстранти.
Президентът Вучич клейми противниците на правителството
Според президента Вучич обаче, насилие проявяват единствено противниците на правителството. „Страната ни е в опасност - не само държавата, но и всички наши ценности, нашата демокрация, нашият нормален живот, почтеният живот на обикновените хора. Те застрашават всичко това“, заяви Вучич в свое обръщение.
Противници на правителството, обратно, го обвиняват, че самият той провокира насилие с атаки срещу демонстрантите, които навярно се организират от държавната власт. Вучич използва и брутални езикови средства, наричайки демонстрантите „терористи, биячи и убийци“, от които „градовете трябва да бъдат прочистени“. Сравнява ги дори с паравоенните групировки на нацистите от началото на 1930-те години, отбелязва АРД.
Без последствия за насилията от страна на полицаи
Насилниците, подкрепящи правителството, както и бруталните полицаи няма защо да очакват съдебни наказания, пише още АРД и пояснява, че досега атаките на органите на реда срещу протестиращи са останали без последствие.
Протестите срещу правителството в Сърбия не спират от девет месеца. Те започнаха през ноември в Нови Сад, след като се срина козирката на току-що ремонтираната гара, при което загинаха 16 души.
Виновна е корупцията
Демонстрантите смятат, че корупцията в страната е виновна за тази трагедия. Дълго време протестите им протичаха мирно. Последните изблици на насилие започнаха, след като миналия вторник в две села в Северна Сърбия бяха нападнати противници на правителството от симпатизанти на Вучич. Полицията наблюдаваше схватката безучастно, без да въдвори ред.
Оттогава насам все повече хора излизат на протест. Някои от тях упражниха и насилие. А срещу тях стоят полицаи, някои от които също не се спират пред брутално насилие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
22:41 18.08.2025
2 Ади бе
Коментиран от #25, #31
22:43 18.08.2025
3 Звленски
Коментиран от #13
22:44 18.08.2025
4 Истината
Коментиран от #36
22:45 18.08.2025
5 Гошо
Коментиран от #7, #39
22:45 18.08.2025
6 az СВО Победа80
22:45 18.08.2025
7 Само да питам
До коментар #5 от "Гошо":Глобалистите ли бутнаха козирката?
22:48 18.08.2025
8 Сърбеж
Коментиран от #14, #15
22:48 18.08.2025
9 И нашите протестиращи...
Бочко си управлява,а Сарафов стана Гл.Прокурор...!
Значи права е приказката :
,,Бий,за да те уважават!"...!
22:48 18.08.2025
10 МирО
22:48 18.08.2025
11 И Киев е Руски
22:51 18.08.2025
12 Kaлпазанин
22:52 18.08.2025
13 Абе не знам
До коментар #3 от "Звленски":Ама пу тин на какво са го кръстили всички знаем.
Коментиран от #17, #23, #27
22:53 18.08.2025
14 Мдаа
До коментар #8 от "Сърбеж":Явно не си ходил в Сърбия, там корупцията е по-голяма от нашата.
22:53 18.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Някой
22:55 18.08.2025
17 И Киев е Руски
До коментар #13 от "Абе не знам":На баща ти
Коментиран от #22
22:55 18.08.2025
18 м да
22:55 18.08.2025
19 Дано и онзи от Панорама е бил там
22:56 18.08.2025
20 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Изгледах изказванията на европейските пудели, наистина жалка работа..... Зеления невръстеняк няма какво да го коментирам..... Бай Дончо каза, че примирие е малко вероятно..... Всичко зависи от Путин и от зеления невръстеняк..... Но наистина, поделите бяха жалки....
Коментиран от #37, #41
22:58 18.08.2025
21 Българин
22:58 18.08.2025
22 Не позна
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Баща ми си има достойно българско име
23:00 18.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Помни
23:00 18.08.2025
25 Европеец
До коментар #2 от "Ади бе":Вукич си е виновен, отдавна трябваше да смажа тия протести, за които им на малките деца им е ясно, ча са инспирирани отвън....
23:00 18.08.2025
26 Това е
23:00 18.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тези
23:02 18.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 1111
23:04 18.08.2025
31 Знае
До коментар #2 от "Ади бе":Това са платени с глобалистки соросоидни пари местни жълтопаветни михлюзи опитващи се да спретнат поредната цветна революция . Провинцията и белградските бачкери са за Вучич!
23:04 18.08.2025
32 къти
23:05 18.08.2025
33 Евала
23:09 18.08.2025
34 Двоен Евроатлантически Аршин
23:11 18.08.2025
35 Некастрен Сап
23:13 18.08.2025
36 666
До коментар #4 от "Истината":Вучич отдавна си продаде държавата на руснаци и китайци. Нощо не остана.
Баш затова са протестите.
23:13 18.08.2025
37 Пълни глупости
До коментар #20 от "Европеец":Объркал си статията тотално или си объркан по принцип???
23:18 18.08.2025
38 Мишо
23:25 18.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ха-ха-ха
23:36 18.08.2025
41 Унищожете оранжевата сган
До коментар #20 от "Европеец":ТЕЗИ КОИТО ПАЛЯТ СГРАДИ, КОЛИ И ДРУГО ИМУЩЕСТВО ЧРЕЗ БЕНЗИНОВИ МОЛОТОВ , ДА СЕ ПРЕБИВАТ И СЪДЯТ ЗА ТЕРОРИЗЪМ
23:53 18.08.2025
42 Бай Ганьо
23:54 18.08.2025