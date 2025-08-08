Новини
Свят »
Сърбия »
Александър Вучич: В Сърбия определено ще има предсрочни избори

Александър Вучич: В Сърбия определено ще има предсрочни избори

8 Август, 2025 23:11 408 5

  • сърбия-
  • нови сад-
  • александър вучич-
  • скупщина

Сръбският президент не уточни кога смята, че ще се състоят предсрочните избори

Александър Вучич: В Сърбия определено ще има предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Сърбия ще има предсрочни избори, заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от медиите в страната. "Определено ще имаме избори преди конституционния и законов срок“, каза Вучич днес по време на събитие, свързано с ЕКСПО 2027 - международното изложение, което ще се проведе от 15 май до 15 август 2027 в Белград, пише БТА.

„Шест месеца лъгаха, че нe искат избори, че не се занимават с политика, шест месеца поставяха лъжливи искания, и накрая осъзнахме, че се интересуват само от политика", каза Вучич по адрес на протестиращите и допълни, че те незаконно са блокирари пътища и са възпрепятствали гражданите да се движат свободно. "В крайна сметка протестиращите направиха от нашите факултети и университети леговища и кочини“, допълни Вучич по повод на многомесечните студентски блокади.

Сръбският президент не уточни кога смята, че ще се състоят предсрочните избори.

Последните избори за парламент в Сърбия се състояха през декември 2023 г. Народната Скупщина (парламентът) има 4-годишен мандат, а компетентният държавен орган за свикване на нови избори за народни представители е президентът.

На 1 ноември миналата година в северния сръбски град Нови Сад падна козирката на ремонтираната в продължение на 3 години жп гара и причини смъртта на 16 души. Вълна от социално недоволство обхвана страната, а участниците в протестите обвиниха управляващите в корупция и непотизъм, довели до некачествен ремонт на съоръжението. Заради трагедията студентите блокираха над 60 факултети и оглавиха протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство в политическата кариера на Александър Вучич.

През май т.г. студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидати, които имат авторитет в обществото и досега не са участвали в политическия живот на страната, но самите те няма да се кандидатират.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Хващай самолета и при Асад.

    23:13 08.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Значи сръбския народ репрезентиран от студенти искат ЕС и еврозоната. Искат евро 💶

    Коментиран от #3

    23:15 08.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    А за какво им е!? Защото милион сърби работят в Германия и си мислят, че като са в съюза и еврозоната ще дойдат инвестиции и германски заплати!? Ама че ахмаци са тия студентчета напушени. Инвестициите вече дойдаха именно, защото не са в ЕС. Произвеждат автомобили Фиат Панда 🐼 и други. Има американски заводи, германски и китайски. А при нас няма - поетапно затварят и се изнасят.

    Коментиран от #5

    23:19 08.08.2025

  • 4 Саше,

    1 0 Отговор
    чумадан, вокзал, Масква.

    23:22 08.08.2025

  • 5 ЪХЪ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Затова сърбите и турци идват да работят в България.

    23:24 08.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания