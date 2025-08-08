Александър Вучич: В Сърбия определено ще има предсрочни избори

В Сърбия ще има предсрочни избори, заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от медиите в страната. "Определено ще имаме избори преди конституционния и законов срок“, каза Вучич днес по време на събитие, свързано с ЕКСПО 2027 - международното изложение, което ще се проведе от 15 май до 15 август 2027 в Белград, пише БТА.

„Шест месеца лъгаха, че нe искат избори, че не се занимават с политика, шест месеца поставяха лъжливи искания, и накрая осъзнахме, че се интересуват само от политика", каза Вучич по адрес на протестиращите и допълни, че те незаконно са блокирари пътища и са възпрепятствали гражданите да се движат свободно. "В крайна сметка протестиращите направиха от нашите факултети и университети леговища и кочини“, допълни Вучич по повод на многомесечните студентски блокади.

Сръбският президент не уточни кога смята, че ще се състоят предсрочните избори.

Последните избори за парламент в Сърбия се състояха през декември 2023 г. Народната Скупщина (парламентът) има 4-годишен мандат, а компетентният държавен орган за свикване на нови избори за народни представители е президентът.

На 1 ноември миналата година в северния сръбски град Нови Сад падна козирката на ремонтираната в продължение на 3 години жп гара и причини смъртта на 16 души. Вълна от социално недоволство обхвана страната, а участниците в протестите обвиниха управляващите в корупция и непотизъм, довели до некачествен ремонт на съоръжението. Заради трагедията студентите блокираха над 60 факултети и оглавиха протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство в политическата кариера на Александър Вучич.

През май т.г. студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидати, които имат авторитет в обществото и досега не са участвали в политическия живот на страната, но самите те няма да се кандидатират.