Столът на Вучич се клати сериозно! Протестите в Сърбия не стихват

Столът на Вучич се клати сериозно! Протестите в Сърбия не стихват

15 Август, 2025 15:18

В края на юни протестите се засилиха, след като изтече крайният срок на ултиматума, поставен на президента от активистите - да подаде оставка и да насрочи дата за предсрочни парламентарни избори

Столът на Вучич се клати сериозно! Протестите в Сърбия не стихват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Не по-малко от пет сръбски полицаи са били ранени, а най-малко 14 души са били задържани за нападения над полицаи по време на протестите в нощта срещу 15 август в няколко сръбски града, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи на страната Ивица Дачич. Думите му предава 021.

"Трябва да кажа, че подобни нападения над полицията без никаква причина не са регистрирани от много години", отбеляза Дачич.

Той подчерта, че най-големите протести са се случили в Нови Сад. Така, в града протестиращите са разрушили, ограбили и подпалили помещенията на Сръбската прогресивна партия (СПП). Освен това, в Белград е имало масово нападение срещу полицията на две места - в района на сградата на правителството на Сърбия и в Нови Белград, отбеляза Дачич.

Президентът Александър Вучич, от своя страна, съобщи за задържането на четирима души и раняването на един служител на правоохранителните органи, предава РТС. Освен това сръбският лидер заяви, че протестиращите "разрушиха" сградата на управляващата партия. Вучич подчерта, че по време на нападението вътре не е имало никой от нейните поддръжници. Президентът отбеляза, че по-рано протестиращите "са искали да изгорят хора живи".

По време на протестите в нощта срещу 14 август над 60 души са били ранени по време на безредиците в Нови Сад, съобщи тогава сръбският президент Александър Вучич. Според президента, в Нови Сад са протестирали около 1695 души, а в Белград и околностите му - над 3000 участници.

Протестите в Сърбия започнаха през ноември 2024 г. след срутването на бетонна козирка на жп гарата в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите считат корупцията за причина за трагедията.

В края на юни протестите се засилиха, след като изтече крайният срок на ултиматума, поставен на Вучич от активистите - да подаде оставка и да насрочи дата за предсрочни парламентарни избори.

Сръбската прогресивна партия (СПП) беше създадена през октомври 2008 г. от президента Александър Вучич и бившия президент Томислав Николич. Тя е управляващата партия в Сърбия.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Следващата православна страна , в която англосаксонците и Турция ще опитат да разклатят е Сърбия . Беларус им е голям залък , а в Молдова може да се опарят . Но пък Армения и Грузия им клекнаха .

    15:24 15.08.2025

  • 2 Джеф Песос

    3 2 Отговор
    Розовите либералофашисти, отявлени сръбски сояджии и лгбт-прoмивки се готвят да му спретнат кървав майдан.

    15:24 15.08.2025

  • 3 Трол

    3 1 Отговор
    Като позахладнее, протестите ще стихнат. Такава е традицията.

    15:25 15.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    2 6 Отговор
    Когато и ако Путин се върне в Масква го очаква същата картинка !!! 139 млн руски граждани копнеят да станат свободни. Свободни Американски Граждани на Russia state of USA 😁😁😁

    15:25 15.08.2025

  • 5 Госあ

    2 2 Отговор
    Пипай здраво, Вуче ! Жилетките у Франция къв мариз ядоха, още им държи !

    15:28 15.08.2025

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    Много ОТДАВНА Вучич трябваше да бъде свален и сърбия да тръгне по предначертаният й Европейски път без Руска Зависимост- същото се отнася И за Орбан,и за фицо за да бъде пресечени Руските домогвания в Политиката на Европа!

    15:32 15.08.2025

