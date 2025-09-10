Александър Вучич осъди протестиращите: Идват регионални заплахи срещу Сърбия

Президентът на Сърбия Александър Вучич, коментирайки протестите и контрапротестите в страната, заяви, че е доволен, че никъде няма конфликти с тези, които мислят различно, и подчерта, че с тях също трябва да се говори и че проблемите трябва да се решават, за да се спаси страната, съобщава "Танюг".

Вучич заяви, че хората, които искат да спасят страната си, трябва да проявят "здрав разум" и търпение, тъй като тези, които не са съгласни с тях и организират блокади, са "промити мозъци".

Той посочи, че участниците в антиблокадните митинги трябва да покажат, че са против насилието и че по-умните ще отстъпят.

"Трябва постоянно да им протягаме ръка, да ги каним на диалог. Виждате ли, те не искаха диалог с нас, а искаха диалог с тези, които мразят Сърбия и искат от тях да наложат санкции срещу Сърбия. Само помислете, а ние постоянно им протягаме ръка и предлагаме диалог. Мисля, че това е огромна разлика между нас", каза Вучич.

Вучич заяви, че представителите на опозицията в Страсбург са поискали въвеждането на санкции за тяхната страна и техния народ и подчерта, че това показва голяма липса на морален авторитет.

Той подчерта, че когато се търсят санкции срещу тези, които са на власт, това означава и срещу собствената си държава и собствения си народ.

Вучич заяви, че за Сърбия запазването на мира е от решаващо значение и затова инвестира в армията, за да се възпират всички от атаки. 10 000 войници ще участват в предстоящия военен парад на 20 септември в Белград и че гражданите ще видят армия, каквато никога не са могли да си представят.

"За нас запазването на мира е от решаващо значение. И ние инвестираме в армията, колкото и парадоксално и противоречиво да звучи, за да запазим мира, да възпираме всички от атаки срещу Сърбия. За да разберат тези, които правят безпринципни военни съюзи срещу Сърбия, че нямат работа там. Нека просто запазим мира, защото вървим напред в мир. Нека запазим стабилността, мира, сигурността, да мислим за бъдещето на децата си и да изградим страната си", каза Вучич пред телевизия "Първа". Той посочи, че армията е постигнала сериозен напредък и че са инвестирани много пари, и че гражданите ще видят на предстоящия военен парад в Белград армия, каквато, както казва, са почти сигурни, че никога не са си представяли.

Вучич заяви, че Сърбия ще се сблъска с големи проблеми в следващия период по отношение на Косово и Метохия и грижите за военните съюзи в региона, както и с общото преследване, насочено срещу Сърбия. "Що се отнася до по-големите проблеми, ще се сблъскаме с много по-големи проблеми и това е въпросът за Косово и Метохия и военните съюзи, които се създават в региона. Така че, след военния съюз Тирана-Прищина-Загреб, беше създаден допълнителен военен съюз Загреб-Любляна. Съвсем сигурно е, че това не е създадено заради военно неутралната Австрия, а заради, разбира се, Сърбия. Те недвусмислено очакват България да се присъедини, хърватският министър на отбраната е повтарял това няколко пъти", каза Вучич.

Вучич добави, че на всеки въпрос от Сърбия, към когото и да е в Европа, защо се прави това, не се получава отговор.

"Не можем да получим отговор. Казано по-просто, това е много нормално, въпреки че Косово не е държава и не само не е държава за нас, но не е и държава за четири страни от НАТО, нито за пет страни от Европейския съюз (ЕС), никой всъщност не се интересува да говори за това", каза той.

Президентът на Сърбия заяви, че днес са получили първите резултати от икономическите мерки за гражданите и че е доволен от тях, но че една търговска верига не е действала правилно и че ще бъдат взети мерки срещу нея, и обяви, че най-вероятно ще представи проект на нов закон на 18 или 19 септември, от който гражданите ще бъдат във възторг.