Александър Вучич осъди протестиращите: Идват регионални заплахи срещу Сърбия

10 Септември, 2025 10:50

Държавният глава посочи, че участниците в антиблокадните митинги трябва да покажат, че са против насилието и че по-умните ще отстъпят

Александър Вучич осъди протестиращите: Идват регионални заплахи срещу Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Сърбия Александър Вучич, коментирайки протестите и контрапротестите в страната, заяви, че е доволен, че никъде няма конфликти с тези, които мислят различно, и подчерта, че с тях също трябва да се говори и че проблемите трябва да се решават, за да се спаси страната, съобщава "Танюг".

Вучич заяви, че хората, които искат да спасят страната си, трябва да проявят "здрав разум" и търпение, тъй като тези, които не са съгласни с тях и организират блокади, са "промити мозъци".

Той посочи, че участниците в антиблокадните митинги трябва да покажат, че са против насилието и че по-умните ще отстъпят.

"Трябва постоянно да им протягаме ръка, да ги каним на диалог. Виждате ли, те не искаха диалог с нас, а искаха диалог с тези, които мразят Сърбия и искат от тях да наложат санкции срещу Сърбия. Само помислете, а ние постоянно им протягаме ръка и предлагаме диалог. Мисля, че това е огромна разлика между нас", каза Вучич.

Вучич заяви, че представителите на опозицията в Страсбург са поискали въвеждането на санкции за тяхната страна и техния народ и подчерта, че това показва голяма липса на морален авторитет.

Той подчерта, че когато се търсят санкции срещу тези, които са на власт, това означава и срещу собствената си държава и собствения си народ.

Вучич заяви, че за Сърбия запазването на мира е от решаващо значение и затова инвестира в армията, за да се възпират всички от атаки. 10 000 войници ще участват в предстоящия военен парад на 20 септември в Белград и че гражданите ще видят армия, каквато никога не са могли да си представят.

"За нас запазването на мира е от решаващо значение. И ние инвестираме в армията, колкото и парадоксално и противоречиво да звучи, за да запазим мира, да възпираме всички от атаки срещу Сърбия. За да разберат тези, които правят безпринципни военни съюзи срещу Сърбия, че нямат работа там. Нека просто запазим мира, защото вървим напред в мир. Нека запазим стабилността, мира, сигурността, да мислим за бъдещето на децата си и да изградим страната си", каза Вучич пред телевизия "Първа". Той посочи, че армията е постигнала сериозен напредък и че са инвестирани много пари, и че гражданите ще видят на предстоящия военен парад в Белград армия, каквато, както казва, са почти сигурни, че никога не са си представяли.

Вучич заяви, че Сърбия ще се сблъска с големи проблеми в следващия период по отношение на Косово и Метохия и грижите за военните съюзи в региона, както и с общото преследване, насочено срещу Сърбия. "Що се отнася до по-големите проблеми, ще се сблъскаме с много по-големи проблеми и това е въпросът за Косово и Метохия и военните съюзи, които се създават в региона. Така че, след военния съюз Тирана-Прищина-Загреб, беше създаден допълнителен военен съюз Загреб-Любляна. Съвсем сигурно е, че това не е създадено заради военно неутралната Австрия, а заради, разбира се, Сърбия. Те недвусмислено очакват България да се присъедини, хърватският министър на отбраната е повтарял това няколко пъти", каза Вучич.

Вучич добави, че на всеки въпрос от Сърбия, към когото и да е в Европа, защо се прави това, не се получава отговор.

"Не можем да получим отговор. Казано по-просто, това е много нормално, въпреки че Косово не е държава и не само не е държава за нас, но не е и държава за четири страни от НАТО, нито за пет страни от Европейския съюз (ЕС), никой всъщност не се интересува да говори за това", каза той.

Президентът на Сърбия заяви, че днес са получили първите резултати от икономическите мерки за гражданите и че е доволен от тях, но че една търговска верига не е действала правилно и че ще бъдат взети мерки срещу нея, и обяви, че най-вероятно ще представи проект на нов закон на 18 или 19 септември, от който гражданите ще бъдат във възторг.


Сърбия
  • 1 Летописец

    4 6 Отговор
    Ясно че на алианса няма да му се получи с опитите за държавен преврат в Белорусия или Молдова . Затова продължава да излива средства и пропаганда и да клати Сърбия .

    11:21 10.09.2025

  • 2 Бий соросоидите

    3 3 Отговор
    Бий Бий Бий!

    11:22 10.09.2025

  • 3 Тоя ще затрие

    4 5 Отговор
    Цял народ за едни рубли,оня как го лъжееее

    11:24 10.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Да ходим да копаем окопи на Сливница докато е време.

    Коментиран от #12

    11:33 10.09.2025

  • 5 Хаха

    2 3 Отговор
    Путинския пудел пак напълни гащи. Дано България е намесена в протестите за да го свалят по-бързо този диктатор.

    11:34 10.09.2025

  • 6 Силиций

    1 0 Отговор
    Дали България няма причини още от 1885год да гледа с подозрение на Сърбия? Или само от 1913год,насам?

    11:56 10.09.2025

  • 7 Сърбите нападнаха България през

    0 1 Отговор
    1885 г. по искане на Русия. И бяха разбити от българската армия. Заради Сърбия възникна и първата световна война, когато сръбският терорист Момчило Краешник уби австро-унгарския престолонаследник Фердинанад. Сърбия отказа мирните предложения на Австро-унгария и тогава тя нападна Сърбия. Руснаците нападнаха германците и така стана войната неизбежна!

    Коментиран от #11

    11:57 10.09.2025

  • 8 Гледал съм

    0 1 Отговор
    съвместните му пресконференции с путя, няма такова унижение и раболепнечене. Не е като да пребиваш студенти!

    Коментиран от #9, #13

    11:58 10.09.2025

  • 9 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гледал съм":

    А пребиването на български протестиращи в евроатлантическа България " под колоните " не гледаш ли ?

    Коментиран от #15

    12:07 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сърбите нападнаха България през":

    А как при Фердинанд , по поръчка на Запада нападнахме Сърбия и Гърция , след победата ни над Турция , чувал ли си ? Междусъюзническа война , учил ли си ? И как Румъния се намесила заради позора ни ?

    Коментиран от #14

    12:11 10.09.2025

  • 12 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ти ли ве клавиатурен окопник ще държиш щика хаха

    12:11 10.09.2025

  • 13 Унижение?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гледал съм":

    А нашата коленичешща вицепрезидентКА не си ли я виждал как целува ръцете на Гундяев? Виж я, целият свят я видя.

    Коментиран от #16

    12:12 10.09.2025

  • 14 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И кво ?":

    рускопитек махай се от българия предател!

    12:12 10.09.2025

  • 15 Именно,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    след което властта бе сменена, не помниш нали?

    12:20 10.09.2025

  • 16 Тази е единствената

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Унижение?":

    поза пред Саруман и останалите блатни изчадия!

    12:23 10.09.2025

