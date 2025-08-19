Зеленски обяви готовност за среща с Путин: Въпросът за териториите ще оставим за нас двамата

След разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски обяви готовността си за двустранна среща с руския президент Владимир Путин.

„Потвърдих и всички лидери ме подкрепиха, че сме готови за двустранна среща с Путин“, каза Зеленски на брифинг в Белия дом, добавяйки, че очаква тристранна среща с Тръмп след това.

Зеленски заяви, че желае да повдигне въпроса за териториите на евентуална двустранна среща с Путин.

„Въпросът за териториите ще оставим за мен и Путин“, каза той на брифинг в Белия дом след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейски лидери.

Украйна не изисква прекратяване на огъня като условие за по-нататъшни контакти с Русия, допълни Зеленски.

„Ако поставим прекратяване на огъня като условие за двустранна среща, руснаците ще ни обвинят, че нарушаваме преговорите. Готови сме да се срещнем без никакви условия“, каза той.

Украинската делегация напусна Белия дом, където президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Володимир Зеленски и европейски лидери, съобщи украинското издание „Новости на живо“.

Интервюто на Зеленски за Fox News, насрочено след преговорите, бе отменено. Според водещия на телевизионния канал, Зеленски няма да присъства на предаването. „След маратон от срещи в Белия дом те отлитат“, добави той.

По-рано Тръмп се срещна със Зеленски на четири очи; срещата им продължи около час. След това Тръмп се срещна с европейските лидери и Зеленски. Тръмп се обади и на руския президент Владимир Путин. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, разговорът им е продължил около 40 минути.