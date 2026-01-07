Новини
ISW: „Коалицията на желаещите“ потвърди ангажимент за гаранции за сигурност към Украйна
  Тема: Украйна

ISW: „Коалицията на желаещите“ потвърди ангажимент за гаранции за сигурност към Украйна

7 Януари, 2026 07:32 860 35

  • украйна-
  • коалиция на желаещите-
  • гаранции за сигурност

ISW отчита атаки срещу руска военна и енергийна инфраструктура, дипломатически усилия за следвоенна Украйна и нарастващи опасения за тайни руски операции срещу Германия

ISW: „Коалицията на желаещите“ потвърди ангажимент за гаранции за сигурност към Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Украинските въоръжени сили продължиха през нощта на 5 срещу 6 януари да нанасят удари с голям обсег по обекти от руската военна и енергийна инфраструктура. По информация на украинския Генерален щаб, разпространена на 6 януари, е бил поразен 100-ият арсенал на руското Главно ракетно-артилерийско управление (ГРАУ), разположен в близост до град Нея в Костромска област, предава News.bg.

Това съобщават анализатори от Института за изследване на войната (ISW).

Източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са заявили пред украински медии, че вследствие на удара са последвали взривове на складирани боеприпаси. Арсеналът е изпълнявал ключова роля в снабдяването с боеприпаси на складове в Централния и Московския военен окръг на Русия.

Губернаторът на Костромска област Сергей Ситников съобщи на 6 януари, че падащи отломки от дрон са причинили пожар в неназована военна база в Нейския район. В отговор местните власти са открили евакуационен пункт за жителите на южната част на град Нея.

Същия ден украинският Генерален щаб обяви, че украинските сили са нанесли удар и по нефтобазата „Геркон Плюс“ край село Стрелецки Хутори в Усманския окръг на Липецка област. В резултат е възникнал пожар. Складът осигурява доставки на петрол за регионите Тамбов, Воронеж и Липецк. Управителят на Липецка област Игор Артамонов потвърди, че падащи фрагменти от дрон са предизвикали пожар в неназовано промишлено съоръжение в Усманския окръг.

На дипломатическия фронт украинският президент Володимир Зеленски се срещна на 6 януари в Париж с лидерите на държавите от т.нар. „Коалиция на желаещите“, за да обсъдят възможни гаранции за сигурност за Украйна след края на войната. В съвместно изявление коалицията подчерта, че запазването на суверенитета и дългосрочната сигурност на Украйна ще бъде ключов елемент от всяко бъдещо мирно споразумение.

Според изявлението страните са готови да поемат политически и правно обвързващи ангажименти, които да влязат в сила при евентуално прекратяване на огъня. Сред предвидените мерки са механизъм за наблюдение и проверка на примирието под ръководството на САЩ, продължителна военна помощ и въоръжаване на Украйна, разполагане на многонационални сили за възпиране във въздушното, морското и сухопътното пространство, както и конкретни ангажименти за подкрепа при възобновяване на руска агресия. Това включва използване на военни способности, разузнавателна и логистична помощ, дипломатически действия и налагане на допълнителни санкции срещу Русия. Планира се и задълбочаване на дългосрочното сътрудничество в сферата на отбраната чрез съвместно обучение и производство във военната индустрия.

В същото време представители на Кремъл нееднократно са заявявали, че подобни западни гаранции за сигурност, особено присъствието на чуждестранни войски в Украйна, са „неприемливи“ за Русия.

Паралелно с това германски военен документ разкрива, че Русия използва тайни атаки срещу инфраструктурата на Германия като част от подготовка за потенциален бъдещ конфликт между Русия и НАТО – оценка, която съвпада с анализите на ISW. Западни медии съобщиха в края на декември 2025 г. и началото на януари 2026 г., че документът посочва засилване на скритите руски действия срещу ключови германски обекти.

В документа се разглеждат и руски кибероперации и кампании за влияние като елемент от подготовка за военна конфронтация. Отбелязва се, че Германия очаква да стане ранна цел на атаки срещу енергийната и отбранителната ѝ инфраструктура, предвид ролята ѝ като логистичен и оперативен център на НАТО. Прогнозира се, че при открит въоръжен конфликт Русия би определила Германия като приоритетна мишена за ракетни удари с голям обсег, атаки с дронове и действия на специални сили.

Оценката в документа е, че Русия може да развие необходимите способности и „стратегически опции“ най-късно до 2029 г., дори ако войната срещу Украйна продължи без съществена промяна. ISW обаче подчертава, че Русия вероятно би могла да се превърне в сериозна заплаха за НАТО и по-рано от много западни прогнози, особено при евентуално прекратяване на огъня в Украйна, което би позволило на Москва да освободи сили, да се превъоръжи и да възстанови бойния си потенциал.

Според анализа тайните руски операции срещу германска инфраструктура са част от т.нар. кампания „Фаза нула“ - етап, насочен към създаване на благоприятни информационни и психологически условия в подготовка за евентуален бъдещ военен сблъсък между Русия и НАТО.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тесльо слънчасалия

    3 3 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    07:35 07.01.2026

  • 2 Факт

    2 5 Отговор
    Всеки път, когато влезеш тук, помни че си престъпник!

    07:36 07.01.2026

  • 3 Бат Петьо Парчето

    10 22 Отговор
    Точно както народът на нацистка Германия е бил съучастник в нейните престъпления, така и руснаците са отговорни за режима на Путин.

    07:38 07.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    7 29 Отговор
    Капитулацията на Русия наближана с бързи стъпки !!!
    3автра пристига Делта форса и ме забирают все с бункера 🎅

    07:39 07.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишел

    19 7 Отговор
    Гаранция Франция. САЩ не подписаха, че дават гаранции за сигурност на Украйна.

    07:43 07.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1020

    17 4 Отговор
    А тоякретен в оставка как се оказа, че набута България при желаещите по лично некво решение! Знае ли някой какво подписва и какви ангажименти поема тоялумпен от наше име?

    07:46 07.01.2026

  • 10 НАДЯВАМ СЕ ЕДИНСТВЕНО

    13 2 Отговор
    Всички от коалицията на желаещите да ги изпратят на източния фронт.

    Коментиран от #21, #26, #30, #33

    07:46 07.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тест

    1 0 Отговор
    Тесг

    07:51 07.01.2026

  • 13 Тест

    0 1 Отговор
    Тест

    07:51 07.01.2026

  • 14 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Невероятни т паци":

    Факт

    07:54 07.01.2026

  • 15 Пич

    11 4 Отговор
    Тези от ЕС отново показаха на света какви кретени са !!! САЩ безпардонно заявиха че ще късат територия от Европа , идиотите щели да спасяват Украйна....?! А тях кой ще спасява от краварите...?! Да не говорим , че се нуждаят и от вътрешно спасяване от камиларите !!!

    Коментиран от #18

    07:56 07.01.2026

  • 16 Навън пак ситен дъжд запръска

    4 0 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    07:58 07.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СВО=ПРОВАЛ

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Свиквай.

    07:59 07.01.2026

  • 19 Тежко и горко на народите на коалицията

    8 4 Отговор
    Дървените глави , защото тия народи ще ядат дървото даже може да гризнат дръвцето. Защото това дори не са коалиция на Дървените глави а коалиция на Чугунените глави безмозъчни.

    08:00 07.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тежко и горко на народите на коалицията

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "НАДЯВАМ СЕ ЕДИНСТВЕНО":

    Дървените глави , защото тия народи ще ядат дървото даже може да гризнат дръвцето. Защото това дори не са коалиция на Дървените глави а коалиция на Чугунените глави безмозъчни.

    Коментиран от #35

    08:03 07.01.2026

  • 22 Института, освен дето информира

    5 1 Отговор
    в "доклада" си, какво пише в УНИАН, без Ройтерс да го е потвърдил чрез независим източник, - също така подчертава, посочва, припомня, оценява, отбелязва, разглежда ...всички възможности как да опази съществуването и необходимотта от НАТО, след евентуално прекратяване на войната. Бизнес за трилиони е в опасност!
    А това е трудна задача!

    /Виктория Нюланд/

    08:04 07.01.2026

  • 23 Дървата в Крайна свършиха

    4 2 Отговор
    Всички умнокрасиви жълтопаветници да стягат мешките.

    08:06 07.01.2026

  • 24 Карго 200

    3 7 Отговор
    Мадуро забрави,че ако си съюзник на Русия ще се случи едно от две неща.
    1. Русия ще те нападне.
    2. Русия няма да ти се притече на помощ ако друг те нападне.

    Коментиран от #28

    08:06 07.01.2026

  • 25 Тома Измирлиев 1930 г- "Пан Европа"

    7 3 Отговор
    "Европа днес е Вавилония и в мъчителна агония върви към гроба си студен.
    А в Ню Йорк гледат с ирония на бъдещата си колония и чакат сетния и ден........"
    П.С.: Американските мераци и европейските простаци не са от вчера!

    08:07 07.01.2026

  • 26 Да сме на ясно

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "НАДЯВАМ СЕ ЕДИНСТВЕНО":

    Ние сме по пачките и кюлчетата, фронта е за народа.

    08:08 07.01.2026

  • 27 Деций

    5 0 Отговор
    Гаранции могат да дават само държави с ресурсна обезпеченост,с силна технологична армия и тежест на международната сцена.Интересното е ,че плюмки се напъват да бъдат такива при положение ,че нямат нищо зад гърба си.И маргинслите взеха да надигат глас и да правят конструкции,без някой да им е разрешил!Сметка без кръчмар!До два три месеца НАТО ще отиде при Варшавският договор ,и до две три години и ЕС ще го последва.Та честито Евро "европейци"

    Коментиран от #29

    08:12 07.01.2026

  • 28 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Карго 200":

    Не познавам Мадуро.

    08:14 07.01.2026

  • 29 Мадуро

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Деций":

    Камен ми харесаха руските "гаранции"😭

    08:15 07.01.2026

  • 30 Народите им ще бъдат изпратени на ИФ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "НАДЯВАМ СЕ ЕДИНСТВЕНО":

    Самата коалиция никъде няма да ходи ще яде и ще пие и ще гледа сеир. От хотела.

    08:16 07.01.2026

  • 31 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    Ами, ако не можем да ги постигнем с военни средства, ще ги постигнем с дипломатически средства!

    През това време ще продължаваме към Днепър. Ама бавничко! Че дипломацията явно ще спечели най-лесно чрез напълно колапсирала Европа и размазана Украйна.

    08:17 07.01.2026

  • 32 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Май скоро НАТО няма да има, натам бута Тръмп! Демонстрацията на сила от негова страна показа че този съюз не му трябва! Скоро ще останат на западналите страни от този съюз срещу Русия! Най западналите тоест с най нищожни армии!

    08:17 07.01.2026

  • 33 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "НАДЯВАМ СЕ ЕДИНСТВЕНО":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !!!

    08:19 07.01.2026

  • 34 Тръмп влиза в Гренландия

    0 0 Отговор
    Коалицията на желающите влиза в украйна ама другия път.

    08:23 07.01.2026

  • 35 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тежко и горко на народите на коалицията":

    Оценяващия какво пиеш ,че действа умопомрачително !

    08:23 07.01.2026

