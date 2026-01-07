Вижте какво се слага на празничната трапеза на Ивановден

Когато коледните празници са вече зад гърба ни, идва ред да се замислим за Ивановден и с какви ястия да украсим трапезата си, така че да спазим всички онези традиции и обичаи, съществуващи от векове. Всяка година, на 7 януари, бива почитан Ивановден, а именниците наброяват над 300 000 души, пише Actualno.com.
Традицията повелява на този ден да се приготвят свински ребърца с кисело зеле, да се вари жито, да се меси баница със сирене и да се нареже луканка или кървавица. Ето и примерно меню за празника:
• Свински ребърца с кисело зеле
Направата на това ястие не е никак сложна. Свинските ребърца се приготвят с кисело зеле и ориз. Ако оризът бъде задушен с малко мас, вкусът му ще е неповторим.
• Жито
Житото се приготвя по обичайния начин. Може да се овкуси с бонбони, стафиди, лимонови кори и да се поръси с малко пудра захар за допълнителна сладост. Близо 45 минути отнема готвенето на житото.
• Ошав
През зимата много хора предпочитат да си варят ошав, вместо това да се подслаждат с вафли, шоколади, пасти и всякакви други храни, закупени от магазина. Към ошава могат да се добавят най-разнообразни подправки – канела, карамфил, лимонов сок и други.
• Баница със сирене
Това тестено изделие е любимо на почти всеки. Съществуват безброй рецепти за сирена баница. Преценете с какво време разполагате и дали ще успеете сами да си приготвите корите или ще си ги купите готови от магазина.
• Луканка или кървавица
Ако не сте почитатели на кървавицата, заложете на вкусна луканка. В случай, че имате домашна такава, още по-добре. Така можете да си я овкусите с предпочитаните от вас подправки и да се насладите максимално на мезето.
