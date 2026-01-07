Новини
Любопитно »
Вижте какво се слага на празничната трапеза на Ивановден

Вижте какво се слага на празничната трапеза на Ивановден

7 Януари, 2026 08:15 7 080 16

  • трапеза-
  • меню-
  • ястия-
  • ивановден

И как се приготвят традиционните ястия за празника

Вижте какво се слага на празничната трапеза на Ивановден - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато коледните празници са вече зад гърба ни, идва ред да се замислим за Ивановден и с какви ястия да украсим трапезата си, така че да спазим всички онези традиции и обичаи, съществуващи от векове. Всяка година, на 7 януари, бива почитан Ивановден, а именниците наброяват над 300 000 души, пише Actualno.com.

Вижте какво се слага на празничната трапеза на Ивановден
Снимкa: Shutterstock

Традицията повелява на този ден да се приготвят свински ребърца с кисело зеле, да се вари жито, да се меси баница със сирене и да се нареже луканка или кървавица. Ето и примерно меню за празника:

• Свински ребърца с кисело зеле

Направата на това ястие не е никак сложна. Свинските ребърца се приготвят с кисело зеле и ориз. Ако оризът бъде задушен с малко мас, вкусът му ще е неповторим.

• Жито

Житото се приготвя по обичайния начин. Може да се овкуси с бонбони, стафиди, лимонови кори и да се поръси с малко пудра захар за допълнителна сладост. Близо 45 минути отнема готвенето на житото.

• Ошав

През зимата много хора предпочитат да си варят ошав, вместо това да се подслаждат с вафли, шоколади, пасти и всякакви други храни, закупени от магазина. Към ошава могат да се добавят най-разнообразни подправки – канела, карамфил, лимонов сок и други.

• Баница със сирене

Това тестено изделие е любимо на почти всеки. Съществуват безброй рецепти за сирена баница. Преценете с какво време разполагате и дали ще успеете сами да си приготвите корите или ще си ги купите готови от магазина.

• Луканка или кървавица

Ако не сте почитатели на кървавицата, заложете на вкусна луканка. В случай, че имате домашна такава, още по-добре. Така можете да си я овкусите с предпочитаните от вас подправки и да се насладите максимално на мезето.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Герчо

    12 1 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ,ЗА ЕДНИ,ПЕЧЕНО ПРАСЕ,ЗА ДРУГИ,ПЕЧЕНИ КИСЕЛИЦИ...ХЪХЪХЪ...

    08:36 07.01.2022

  • 2 щамов работник

    5 2 Отговор
    Сложете си поне бельо. Не на масата,а върху вас. Освен блузка,поличка и токчета.

    Коментиран от #3

    08:47 07.01.2022

  • 3 Ти па

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "щамов работник":

    Като си работник, защо си слагаш поличка и токчета бе? Уличен музикант ли работиш?

    Коментиран от #16

    08:20 07.01.2026

  • 4 слага се

    7 0 Отговор
    каквото имаш 😉

    08:25 07.01.2026

  • 5 гдфгфдг

    6 2 Отговор
    Недейте така,че тия от ппдб,нпо-тата треперят от ужас когато има български празници!

    08:29 07.01.2026

  • 6 Д-р Радева

    6 2 Отговор
    Традицията повелява: слага се чиста покривка, прибори и няколко вида алкохол, в големи количества.

    Коментиран от #15

    08:33 07.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пенсионер с 300 евро пенция

    6 1 Отговор
    Днес ще купя кофичка кисело млекце. Утре един брой хляб от 650 грама. После 2 дни празници.

    Коментиран от #10

    09:23 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 иван е най използваното име

    1 2 Отговор
    у нас . всеки 2 е иван . идва от РФ . най-големите воено и царско големци били иван . при жените не е така . при юса е айван . не е много разпространено . а кисело зеле с ориз е най правената манджа сега . заради сезона . в рейсовете намирисва . отделя се метанов газ . но е нормално .

    09:26 07.01.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Дядо Иван - Русия има имен ден днес!

    09:29 07.01.2026

  • 13 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "да си работил":

    A, Вие, уважаеми, какво и колко работите ако не е айна, де?
    И каква пенсия очкавате да получите?
    Вероятно, един ден као станете (ако станете) пенсионер, друга песен ще запеете. И тогава ще се намери някой такъв като Вас да ви каже "ами да си работил бе! А не само да пръцкаш"

    09:38 07.01.2026

  • 14 а ти

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "да си работил":

    докато тролиш за дребни евроцентове няма да изкараш за европейска пенсия

    09:52 07.01.2026

  • 15 Д-р Гайдурков

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Д-р Радева":

    Днес предпочитаме храни от които много се прьди, за здраве и добър берекет.

    09:56 07.01.2026

  • 16 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ти па":

    Виж му коментара от 2022.г. как да ти отговори?

    09:56 07.01.2026