Солскяер може изненадващо да се завърне в Манчестър Юнайтед

Оле Гунар Солскяер може сензационно да се завърне начело на Манчестър Юнайтед. Норвежецът в момента е свободен, след като престоят му в Бешикташ се оказа кратък и без особен успех.

В деня на уволнението на Рубен Аморим Солскяер е бил забелязан в Чешир, където притежава имение. Това допълнително разпали слуховете за възможното му завръщане на „Олд Трафорд“.

Според информации от Англия, любимецът на феновете на „червените дяволи“ е сред вариантите да поеме отбора до края на сезона, докато ръководството търси дългосрочно решение за мениджърския пост.

Последният треньорски ангажимент на Солскяер бе в Бешикташ, където той не успя да остави следа, като в този период допусна и две поражения от Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов.

Оле Гунар Солскяер остава легенда на Манчестър Юнайтед като футболист, където именно той вкара победния гол във финала на Шампионската лига през 1999 година. Като треньор пое временно отбора през 2018 г., а след силни резултати остана начело до 2021 г.