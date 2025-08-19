Рубио: Безусловна капитулация няма да има. Може да не е честно, но териториалните отстъпки са нужни за мира

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че не само европейски съюзници, но и страни извън Европа ще участват в разработването и предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна.
Той направи това изявление в интервю за Fox News.
„Ще работим с нашите европейски съюзници и, между другото, с неевропейски страни, за да създадем такива гаранции за сигурност. Работим по това в момента“, каза Рубио. Той добави, че гаранциите трябва да бъдат „създадени след мирно споразумение, за да може Украйна да се чувства сигурна в бъдеще“.
Рубио смята, че всяко споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна ще изисква отстъпки и от двете страни и такъв резултат може да бъде „дори несправедлив“.
„Всякакви преговори за прекратяване на войната ще изискват отстъпки и от двете страни. По същество нито една от страните няма да получи 100 процента тук. Всяка страна ще трябва да направи някои отстъпки“, каза Рубио.
Той отбеляза, че териториалните въпроси неизбежно ще бъдат част от този разговор. „Не е лесно и може би дори не е честно, но това е необходимо, за да се сложи край на войната“, каза държавният секретар, добавяйки, че няма да има безусловна капитулация от нито една от страните в конфликта.
Рубио подчерта, че окончателното решение за това „как ще изглеждат тези линии“ е на руския президент Владимир Путин и украинската страна. „Ще бъдем там, за да улесним това и да го направим възможно“, заключи той.
1 6565
Коментиран от #2, #10
03:57 19.08.2025
2 Изчакай малко.....
До коментар #1 от "6565":След някоя друга година ще видиш как 140 милиона руснаци ще молят 500 милиона европейци да ги нахранят.
Коментиран от #8
04:05 19.08.2025
3 То няма
Коментиран от #6
04:08 19.08.2025
4 Елементарно е да се досети човек
04:09 19.08.2025
5 Специална Военна Опсерация
За него, идеята да даде нещо, за да получи нещо, е равна на поражение!
Ще ми бъде интересно да видя, Путин да отстъпва, но едва ли ще се случи.
Това би било не характерно за него.
04:10 19.08.2025
6 Явно имаш халюцинации или
До коментар #3 от "То няма":само няколко читави мозъчни клетки... За 3 години и половина фашистите са окупирали едва 7% украинска земя. Можеш ли да сметнеш още колко години са нужни за цялата Украйна?
Коментиран от #9
04:13 19.08.2025
7 Това с отстъпките и от двете страни
За късмет лузъра е братски народ,, иначе отстъпки нямаше и да има! Затуй и Русия не ги пре-Газа
Не дразнете и не предизвиквайте Победителя!
04:17 19.08.2025
8 С ТАЯ ИНФЛАЦИЯ
До коментар #2 от "Изчакай малко.....":ЕВРОСТОКИТЕ СА НЕПРОДАВАЕМИ
04:34 19.08.2025
9 Крум
До коментар #6 от "Явно имаш халюцинации или":Ако руснаците действат като евреите ,може да си сигурен,че процента ще надхвърли 100. Ти друго гледай,как цвилят всички,ама целукупно заедно,щото никой не иска да е сам срещу руснаците,ами говорят все за коалиции. И каква стана тя,уж зелю и урсулата нямаше да преговарят,уж това уж онова,ама след инструктажа на бай дончо друга песен запяха и заговориха за отстъпки. Жалка работа е този европейски съюз,гледайки неговите т.н.лидери
04:34 19.08.2025
10 Кооо
До коментар #1 от "6565":Може,ако 500те милиона европейци не приличат на европейци а на примати
04:35 19.08.2025