Важните новини във ФАКТИ на 13.01.2026 г.

Запрянов: „Терем - Ивайло“ ЕООД е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“

Завод „Терем – Ивайло“ е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“. Очаква се през февруари от САЩ да пристигнат първите машини и процесът да започне. Това съобщи пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната Атанас Запрянов. Днес, 13 януари, министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова се запознаха на място с готовността на дружеството да извършва финалното асемблиране на машините, проверката на тяхната функционалност и цялостна подготовка. Присъства и изпълнителният директор на „Терем Холдинг“ ЕАД Калин Димитров.

Вкарваме все повече чуждестранни работници

През 2021 година България е внесла над 10 хиляди работници от трети страни, а през 2024 техният брой вече е около 36 хиляди. Данните са от Агенцията по заетостта.

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

България има нужда от ясна перспектива, но настоящият парламент не е в състояние да излъчи стабилно правителство. Това заяви Калоян Паргов, заместник-председател в оставка на БСП, като очерта позицията на партията за предстоящия мандат, бюджета и вътрешното състояние на левицата.

ПП-ДБ организира протест утре в София под надслов "Няма да освините и тези избори!"

“Продължаваме Промяната - Демократична България” организира нов протест в София под надслов “Няма да освините и тези избори!”. Протестът ще се проведе на площад “Независимост” от 18,00 часа в сряда, когато в правна комисия ще се разглеждат и гласуват два законопроекта за промяна на Изборния кодекс.

"ДПС - Ново начало" пусна сигнал до министри и шефовете на РИОСВ и РЗИ - София заради кризата с боклука

Сигнал до министъра на екологията Манол Генов и министъра на здравеопазването Силви Кирилов, и до шефовете на РИОСВ София - Ирена Петкова и на РЗИ - София Данчо Пенчев във връзка с кризата с боклука на София пусна ПГ на "ДПС - Ново начало", съобщават от пресцентъра на партията.



В него се казва:



“Изяло в компетенциите на институциите, които ръководите, е да предприемете мерки - строги санкции, обявяване на извънредно положение и ангажиране на организационен ресурс на държавата за справяне с екологичната катастрофа и предстояща здравна криза.



Недопустимо е в съвременна държава, държавните институции да наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците, заради планините от отпадъци.



Въпреки арогантните изказвания на кмета Терзиев, миризмата, хвърчащите торбички, разлагащите се хранителни отпадъци и огромните купища по спирки на обществения транспорт, пред входове на жилищни и обществени сгради, разрастващите се сметища, не могат да бъдат изтрити с обещания.



Нима ще очакваме да се разпространят зарази, инфекции и рискове за здравето на хората.



Настояваме, изискваме и ще продължаваме ежедневно да изискваме от името на всички граждани на София да приложите цялата строгост на закона и да защитите здравето, живота и жизнената среда на жителите на столицата на България.



Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София, да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема".

Откриха мъртви двама гърци в Хисаря

Двама гръцки граждани са намерени мъртви в Хисаря, съобщиха от полицията.