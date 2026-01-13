Какви са плановете на Тръмп за Иран?

С обещанието си да помогне на протестиращите в Иран американският президент Доналд Тръмп сам се постави под натиск. Дори негови съпартийци го предупреждават да не предприема атака. Дали обаче той ще ги послуша?
В нощта срещу 2 януари 2026 американският президент Доналд Тръмп се постави в затруднено положение. Ако мирни демонстранти бъдат убити, САЩ ще се притекат на помощ на иранците, написа той в своята онлайн платформа Truth Social, припомня германската обществена медия АРД.
Сега, след като вече бяха убити няколкостотин демонстранти , сенаторът републиканец Линдзи Греъм посочва ясно какво иска. Греъм, който е близък съратник на президента Тръмп, е взел на прицел върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей. "Той е един съвременен Хитлер, религиозен нацист, ужасен човек." Според сенатора е време Хаменей да се оттегли, хората искат той да си тръгне . "Ако бях на ваше място, господин президент, бих ликвидирал този лидер, който убива хора. Трябва да сложите край на това!", каза Греъм в предаване на телевизия "Фокс".
Тръмп проучва вариантите
Според "Уолстрийт джърнъл", днес, 13 януари, Тръмп ще получи подробен брифинг с вариантите за намеса, като сред тях има военни и невоенни такива. Това не означава, че президентът ще вземе решение веднага след това.
Тръмп обаче знае, че е породил очаквания. В неделя на борда на Air Force One той каза следното: "Изглежда, че има хора, които са били убити, въпреки че не е трябвало да бъдат убивани… Те управляват там с насилие… Разглеждаме внимателно ситуацията, обсъждаме някои много силни варианти и ще вземем решение", цитира думите му АРД.
Бързи операции, впечатляващи кадри
Сенаторът демократ Марк Уорнър посочва, че за по-малко от една година президентът Тръмп е изпратил американската армия да атакува в Сирия, Ирак , Иран, Йемен, Нигерия и Венецуела, а сега той заплашва Колумбия, Гренландия и други нации. "Не съм сигурен, че американците са избрали Доналд Тръмп за президент, за да играе ролята на световен полицай", подчертава сенаторът.
Тръмп изглежда е опиянен от успеха на американската военна операция във Венецуела , пише по-нататък АРД и припомня за проведените преди това няколко лесни военни операции, които не криеха особени рискове, но пък осигуряваха впечатляващи кадри. Очевидно на Тръмп му харесва образа на решителен и смел лидер, коментира АРД.
Опасност да бъде постигнат обратен ефект?
Иран обаче е различен, много различен, предупреждава съпартиецът на Тръмп, сенатор Ранд Пол. В интервю за телевизия ЕйБиСи той подчертава, че ако САЩ решат да бомбардират Иран, това може да има обратен ефект – хората да се обединят по национален признак, тъй като ще възприемат това като нападение от чужда сила, посочи Пол.
На същото мнение е и демократът Тим Кейн. По думите му една военна акция в Иран би била "огромна грешка". Пред телевизия СиБиЕс той казва, че това би върнало болезнените спомени от 1950-те години, когато САЩ свалиха от власт тогавашния ирански премиер Мохамед Мосадег. Освен това една американска военна операция в Иран би позволила на режима в Техеран да прехвърли собствения си провал върху Съединените щати, цитира АРД думите на сенатора демократ.
Ще чуе ли Тръмп предупрежденията?
В нощта срещу вторник, 13 януари, американският президент наложи наказателни мита - 25 процента за всяка страна, която все още търгува с Иран и в същото време внася стоки в САЩ. Сякаш е чул предупрежденията. Освен това Белият дом продължава да твърди, че залага на дипломацията. В крайна сметка иранците са дали сигнал, че искат да преговарят.
Възможно е Тръмп инстинктивно да усеща, че да се притече на помощ на протестиращите в Иран е по-лесно на думи, отколкото на практика: това би било сложно, може да се обърка и да има нежелани последствия.
Но същевременно е точно толкова възможно и президентът в крайна сметка да пренебрегне тези предупреждения.
1 Българи!
Коментиран от #5
22:45 13.01.2026
2 Ердоган
22:46 13.01.2026
3 Ахах
22:47 13.01.2026
4 Копейки, няма да се притеснявате
22:47 13.01.2026
5 Ердоган
До коментар #1 от "Българи!":Представете си Левски да ви гледа как сте се навели на Путлер
Коментиран от #20
22:47 13.01.2026
6 Истината
22:50 13.01.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #16, #17
22:50 13.01.2026
8 Спецназ
ама поне да послуша съветниците си ,
че иранския нефт нЕма доживее да го продава той,
както и венецуелския, де..., както и никакъв чужд и
в Гренландия нЕма си пие уискито и те така.
Мечти на един изперкал старчок!
22:51 13.01.2026
9 Криворазбрана демокрация
22:51 13.01.2026
10 ОТВОРИЛ Е ГОЛЯМА УСТА
22:52 13.01.2026
11 Дясно ухо
22:54 13.01.2026
12 Ъъъъъъъъъ
Абсолютно!
Предимно идиоти, насъсквани от Мосад и ЦРУ.
"В интервю за телевизия ЕйБиСи той подчертава, че ако САЩ решат да бомбардират Иран, това може да има обратен ефект – хората да се обединят по национален признак, тъй като ще възприемат това като нападение от чужда сила, посочи Пол."
Както във Венецуела. Чувам че там вече и опозицията осъзна, че САЩ ги прецакаха.
Коментиран от #13
22:55 13.01.2026
14 Все едни и същи
22:58 13.01.2026
15 А50
Коментиран от #27
22:59 13.01.2026
17 111
До коментар #7 от "Сатана Z":Еврейската държава ще си замине колкото и миналия път - израелски самолети фърчаха над Иран, като гарги над бостан, а ти пак ще си останеш само с фантазиите.
23:02 13.01.2026
18 койдазнай
Нека аятоласите сами си определят съдбата! Нали сме демокрация, правото на избор не може да им се откаже.
23:03 13.01.2026
19 В Иран
Коментиран от #26
23:03 13.01.2026
20 Така е
До коментар #5 от "Ердоган":Левски, Ботев, Раковски, Бенковски, Захари Стоянов, Вазов, както и всички останали велики българи са мразели Русия. Което е напълно очаквано и нормално, предвид факта, че Русия е най-вредната за България държава.
23:07 13.01.2026
21 Е кви да са плановете за иран
23:08 13.01.2026
23 Ами
Но за това си има "либерални" медии които да ни информират :)
23:12 13.01.2026
24 китайски балон
23:14 13.01.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА ПЛАНОВЕ ДА ПРЕВЪРНЕ В ПИСТИ ЗА СЪЗТЕЗАНИЯ С КАМИЛИ
ВСИЧКИ НЕФТЕНИ ИГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
НА КАТАР И КУВЕЙТ
И ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРИСТАНИЩА В ЕМИРСТВАТА
.....БУРЖ ХАЛИФА ЩЕ ГОРИ И ТОЙ :)
23:20 13.01.2026
26 Ами
До коментар #19 от "В Иран":Може да се каже, че САЩ се изнесоха от Персийския залив.
Да все още имат няколко бази, но те са с ограничен персонал.
САЩ вече нямат възможност за водене на реални военни действия.
Могат да разчитат само на театро като във Венецуела или на сплашване.
23:24 13.01.2026
27 Бъди рахат
До коментар #15 от "А50":Направиха го още вчера.
Коментиран от #29
23:33 13.01.2026
28 Горски
23:50 13.01.2026
29 А50
До коментар #27 от "Бъди рахат":Не са го затворили, погледни flightradar24
Коментиран от #30
23:53 13.01.2026
30 Тогава
До коментар #29 от "А50":Да допуснем, че вече са си разрешили проблемите.
00:16 14.01.2026
31 Имам усещане,
00:18 14.01.2026