Новини
Свят »
САЩ »
Какви са плановете на Тръмп за Иран?

Какви са плановете на Тръмп за Иран?

13 Януари, 2026 22:45 1 011 31

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • израел-
  • фордо-
  • масуд пезешкиан

Възможно е Доналд Тръмп инстинктивно да усеща, че да се притече на помощ на протестиращите в Иран е по-лесно на думи, отколкото на практика

Какви са плановете на Тръмп за Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

С обещанието си да помогне на протестиращите в Иран американският президент Доналд Тръмп сам се постави под натиск. Дори негови съпартийци го предупреждават да не предприема атака. Дали обаче той ще ги послуша?

В нощта срещу 2 януари 2026 американският президент Доналд Тръмп се постави в затруднено положение. Ако мирни демонстранти бъдат убити, САЩ ще се притекат на помощ на иранците, написа той в своята онлайн платформа Truth Social, припомня германската обществена медия АРД.

Сега, след като вече бяха убити няколкостотин демонстранти , сенаторът републиканец Линдзи Греъм посочва ясно какво иска. Греъм, който е близък съратник на президента Тръмп, е взел на прицел върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей. "Той е един съвременен Хитлер, религиозен нацист, ужасен човек." Според сенатора е време Хаменей да се оттегли, хората искат той да си тръгне . "Ако бях на ваше място, господин президент, бих ликвидирал този лидер, който убива хора. Трябва да сложите край на това!", каза Греъм в предаване на телевизия "Фокс".

Тръмп проучва вариантите

Според "Уолстрийт джърнъл", днес, 13 януари, Тръмп ще получи подробен брифинг с вариантите за намеса, като сред тях има военни и невоенни такива. Това не означава, че президентът ще вземе решение веднага след това.

Тръмп обаче знае, че е породил очаквания. В неделя на борда на Air Force One той каза следното: "Изглежда, че има хора, които са били убити, въпреки че не е трябвало да бъдат убивани… Те управляват там с насилие… Разглеждаме внимателно ситуацията, обсъждаме някои много силни варианти и ще вземем решение", цитира думите му АРД.

Бързи операции, впечатляващи кадри

Сенаторът демократ Марк Уорнър посочва, че за по-малко от една година президентът Тръмп е изпратил американската армия да атакува в Сирия, Ирак , Иран, Йемен, Нигерия и Венецуела, а сега той заплашва Колумбия, Гренландия и други нации. "Не съм сигурен, че американците са избрали Доналд Тръмп за президент, за да играе ролята на световен полицай", подчертава сенаторът.

Тръмп изглежда е опиянен от успеха на американската военна операция във Венецуела , пише по-нататък АРД и припомня за проведените преди това няколко лесни военни операции, които не криеха особени рискове, но пък осигуряваха впечатляващи кадри. Очевидно на Тръмп му харесва образа на решителен и смел лидер, коментира АРД.

Опасност да бъде постигнат обратен ефект?

Иран обаче е различен, много различен, предупреждава съпартиецът на Тръмп, сенатор Ранд Пол. В интервю за телевизия ЕйБиСи той подчертава, че ако САЩ решат да бомбардират Иран, това може да има обратен ефект – хората да се обединят по национален признак, тъй като ще възприемат това като нападение от чужда сила, посочи Пол.

На същото мнение е и демократът Тим Кейн. По думите му една военна акция в Иран би била "огромна грешка". Пред телевизия СиБиЕс той казва, че това би върнало болезнените спомени от 1950-те години, когато САЩ свалиха от власт тогавашния ирански премиер Мохамед Мосадег. Освен това една американска военна операция в Иран би позволила на режима в Техеран да прехвърли собствения си провал върху Съединените щати, цитира АРД думите на сенатора демократ.

Ще чуе ли Тръмп предупрежденията?

В нощта срещу вторник, 13 януари, американският президент наложи наказателни мита - 25 процента за всяка страна, която все още търгува с Иран и в същото време внася стоки в САЩ. Сякаш е чул предупрежденията. Освен това Белият дом продължава да твърди, че залага на дипломацията. В крайна сметка иранците са дали сигнал, че искат да преговарят.

Възможно е Тръмп инстинктивно да усеща, че да се притече на помощ на протестиращите в Иран е по-лесно на думи, отколкото на практика: това би било сложно, може да се обърка и да има нежелани последствия.

Но същевременно е точно толкова възможно и президентът в крайна сметка да пренебрегне тези предупреждения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българи!

    4 9 Отговор
    Представете си Левски, Раковски, Бенковски да се редят на опашка да обменят лева!

    Коментиран от #5

    22:45 13.01.2026

  • 2 Ердоган

    4 13 Отговор
    Тръм в момента слуша песента Бам бам Иран Бам бам Иран

    22:46 13.01.2026

  • 3 Ахах

    5 4 Отговор
    Никакви..

    22:47 13.01.2026

  • 4 Копейки, няма да се притеснявате

    6 15 Отговор
    Путин, задължително ще се притече на помощ и спаси приятелите си Мадуро и Аятолаха !

    22:47 13.01.2026

  • 5 Ердоган

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Българи!":

    Представете си Левски да ви гледа как сте се навели на Путлер

    Коментиран от #20

    22:47 13.01.2026

  • 6 Истината

    4 2 Отговор
    И Тръмпча не знае. Чака да му каже господаря му СaтанЯxууу.

    22:50 13.01.2026

  • 7 Сатана Z

    13 6 Отговор
    Плановете на бай Дончо са да играе голф през уикенда .От Иран са му обещали ,че Еврейска държава си заминава заедно с няколко Краварски бази в Катар,Кувейт и останалите камиларски резервати .

    Коментиран от #16, #17

    22:50 13.01.2026

  • 8 Спецназ

    10 3 Отговор
    ТрАмпи знаеме, че не го слуша главата,

    ама поне да послуша съветниците си ,
    че иранския нефт нЕма доживее да го продава той,

    както и венецуелския, де..., както и никакъв чужд и
    в Гренландия нЕма си пие уискито и те така.

    Мечти на един изперкал старчок!

    22:51 13.01.2026

  • 9 Криворазбрана демокрация

    8 2 Отговор
    Демокрация по американски...кражба на ресурси

    22:51 13.01.2026

  • 10 ОТВОРИЛ Е ГОЛЯМА УСТА

    9 2 Отговор
    АМА СКОРО ЩЕ ЗАХАПЕ ДЪРВОТО.

    22:52 13.01.2026

  • 11 Дясно ухо

    5 2 Отговор
    Ляво ухо.... Следва-между ушите

    22:54 13.01.2026

  • 12 Ъъъъъъъъъ

    5 3 Отговор
    "Изглежда, че има хора, които са били убити, въпреки че не е трябвало да бъдат убивани…"

    Абсолютно!
    Предимно идиоти, насъсквани от Мосад и ЦРУ.

    "В интервю за телевизия ЕйБиСи той подчертава, че ако САЩ решат да бомбардират Иран, това може да има обратен ефект – хората да се обединят по национален признак, тъй като ще възприемат това като нападение от чужда сила, посочи Пол."

    Както във Венецуела. Чувам че там вече и опозицията осъзна, че САЩ ги прецакаха.

    Коментиран от #13

    22:55 13.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Все едни и същи

    5 1 Отговор
    Марионетен режим, експлиатация на петрола, "удар" по Китай и Русия

    22:58 13.01.2026

  • 15 А50

    3 4 Отговор
    Иранците по-добре да затворят въздушното си пространство за няколко дена, защото рептилите, като нищо могат да използват пътнически самолети за прикритие. Така ще могат да си думкат спокойно по всичко дето лети

    Коментиран от #27

    22:59 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 111

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Еврейската държава ще си замине колкото и миналия път - израелски самолети фърчаха над Иран, като гарги над бостан, а ти пак ще си останеш само с фантазиите.

    23:02 13.01.2026

  • 18 койдазнай

    1 7 Отговор
    Планът е съвсем ясен и напълно очевиден. Пълно и безусловно подчинение на Персия в следващите 72 часа. В случай, че Тръмп остане недоволен от действията на иранските управляващи, следва тотален термоядрен удар по всички обекти с някакво значение в Иран.
    Нека аятоласите сами си определят съдбата! Нали сме демокрация, правото на избор не може да им се откаже.

    23:03 13.01.2026

  • 19 В Иран

    4 4 Отговор
    американците са длъжни да употребят сила.Ако не го направят,освен че ще изгубят позициите си на световен полицай в този регион,ще позволят на аятоласите да продадат поне 90% от петрола и природния си газ на Китай.Възможно е дори и руснаците да получат някакъв сиволичен пай.

    Коментиран от #26

    23:03 13.01.2026

  • 20 Така е

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ердоган":

    Левски, Ботев, Раковски, Бенковски, Захари Стоянов, Вазов, както и всички останали велики българи са мразели Русия. Което е напълно очаквано и нормално, предвид факта, че Русия е най-вредната за България държава.

    23:07 13.01.2026

  • 21 Е кви да са плановете за иран

    4 2 Отговор
    Порно дрога измами убииства алкохол разврат нравствено и морално падение изнасилвания кризи бедност грабежи издевателства битълс аце деце гмо храни казина ...общо взето саш това носи къде и да мине

    23:08 13.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    4 0 Отговор
    Вероятно дори и Тръмп не знае какви точно са му плановете.
    Но за това си има "либерални" медии които да ни информират :)

    23:12 13.01.2026

  • 24 китайски балон

    4 0 Отговор
    БайДончо е по шоу акциите и пърформансите не е ясно, защо очаквате от него реални бойни действия!? Вижте, че се чуди, къде по-напред да изнесе зрелищно "представление" и после.... нищо?

    23:14 13.01.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    А ИРАН
    ИМА ПЛАНОВЕ ДА ПРЕВЪРНЕ В ПИСТИ ЗА СЪЗТЕЗАНИЯ С КАМИЛИ
    ВСИЧКИ НЕФТЕНИ ИГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
    НА КАТАР И КУВЕЙТ
    И ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРИСТАНИЩА В ЕМИРСТВАТА
    .....БУРЖ ХАЛИФА ЩЕ ГОРИ И ТОЙ :)

    23:20 13.01.2026

  • 26 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "В Иран":

    Може да се каже, че САЩ се изнесоха от Персийския залив.
    Да все още имат няколко бази, но те са с ограничен персонал.
    САЩ вече нямат възможност за водене на реални военни действия.
    Могат да разчитат само на театро като във Венецуела или на сплашване.

    23:24 13.01.2026

  • 27 Бъди рахат

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "А50":

    Направиха го още вчера.

    Коментиран от #29

    23:33 13.01.2026

  • 28 Горски

    2 0 Отговор
    САЩ в момента действат на принципа на остарялата, отслабнала силно бивша мутра. Вече очевидно нямат излишни сили чрез които да Ограбват Рекетират държавите по света, затова разчитат,че като реват по мутренски,заплашват,показват пистолет и гръмват във въздуха понякога. Ще Принудят със страх държавите да им се подчиняват както преди,а те САЩ безскрупулно да ограбват.

    23:50 13.01.2026

  • 29 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бъди рахат":

    Не са го затворили, погледни flightradar24

    Коментиран от #30

    23:53 13.01.2026

  • 30 Тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "А50":

    Да допуснем, че вече са си разрешили проблемите.

    00:16 14.01.2026

  • 31 Имам усещане,

    1 0 Отговор
    че един жъмбo пуска нощем лъжите за покрайнината маскиран като "дойче веле".

    00:18 14.01.2026