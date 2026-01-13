Какви са плановете на Тръмп за Иран?

С обещанието си да помогне на протестиращите в Иран американският президент Доналд Тръмп сам се постави под натиск. Дори негови съпартийци го предупреждават да не предприема атака. Дали обаче той ще ги послуша?

В нощта срещу 2 януари 2026 американският президент Доналд Тръмп се постави в затруднено положение. Ако мирни демонстранти бъдат убити, САЩ ще се притекат на помощ на иранците, написа той в своята онлайн платформа Truth Social, припомня германската обществена медия АРД.

Сега, след като вече бяха убити няколкостотин демонстранти , сенаторът републиканец Линдзи Греъм посочва ясно какво иска. Греъм, който е близък съратник на президента Тръмп, е взел на прицел върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей. "Той е един съвременен Хитлер, религиозен нацист, ужасен човек." Според сенатора е време Хаменей да се оттегли, хората искат той да си тръгне . "Ако бях на ваше място, господин президент, бих ликвидирал този лидер, който убива хора. Трябва да сложите край на това!", каза Греъм в предаване на телевизия "Фокс".

Тръмп проучва вариантите

Според "Уолстрийт джърнъл", днес, 13 януари, Тръмп ще получи подробен брифинг с вариантите за намеса, като сред тях има военни и невоенни такива. Това не означава, че президентът ще вземе решение веднага след това.

Тръмп обаче знае, че е породил очаквания. В неделя на борда на Air Force One той каза следното: "Изглежда, че има хора, които са били убити, въпреки че не е трябвало да бъдат убивани… Те управляват там с насилие… Разглеждаме внимателно ситуацията, обсъждаме някои много силни варианти и ще вземем решение", цитира думите му АРД.

Бързи операции, впечатляващи кадри

Сенаторът демократ Марк Уорнър посочва, че за по-малко от една година президентът Тръмп е изпратил американската армия да атакува в Сирия, Ирак , Иран, Йемен, Нигерия и Венецуела, а сега той заплашва Колумбия, Гренландия и други нации. "Не съм сигурен, че американците са избрали Доналд Тръмп за президент, за да играе ролята на световен полицай", подчертава сенаторът.

Тръмп изглежда е опиянен от успеха на американската военна операция във Венецуела , пише по-нататък АРД и припомня за проведените преди това няколко лесни военни операции, които не криеха особени рискове, но пък осигуряваха впечатляващи кадри. Очевидно на Тръмп му харесва образа на решителен и смел лидер, коментира АРД.

Опасност да бъде постигнат обратен ефект?

Иран обаче е различен, много различен, предупреждава съпартиецът на Тръмп, сенатор Ранд Пол. В интервю за телевизия ЕйБиСи той подчертава, че ако САЩ решат да бомбардират Иран, това може да има обратен ефект – хората да се обединят по национален признак, тъй като ще възприемат това като нападение от чужда сила, посочи Пол.

На същото мнение е и демократът Тим Кейн. По думите му една военна акция в Иран би била "огромна грешка". Пред телевизия СиБиЕс той казва, че това би върнало болезнените спомени от 1950-те години, когато САЩ свалиха от власт тогавашния ирански премиер Мохамед Мосадег. Освен това една американска военна операция в Иран би позволила на режима в Техеран да прехвърли собствения си провал върху Съединените щати, цитира АРД думите на сенатора демократ.

Ще чуе ли Тръмп предупрежденията?

В нощта срещу вторник, 13 януари, американският президент наложи наказателни мита - 25 процента за всяка страна, която все още търгува с Иран и в същото време внася стоки в САЩ. Сякаш е чул предупрежденията. Освен това Белият дом продължава да твърди, че залага на дипломацията. В крайна сметка иранците са дали сигнал, че искат да преговарят.

Възможно е Тръмп инстинктивно да усеща, че да се притече на помощ на протестиращите в Иран е по-лесно на думи, отколкото на практика: това би било сложно, може да се обърка и да има нежелани последствия.

Но същевременно е точно толкова възможно и президентът в крайна сметка да пренебрегне тези предупреждения.