Скандалът Епстийн! Бил и Хилари Клинтън отказват да свидетелстват

Бившият американски президент Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън заявиха, че ще откажат да се съобразят с призовка от Конгреса на САЩ да свидетелстват в разследване, свързано с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Семейство Клинтън критикуват опитите на контролираната от републиканците комисия, определяйки като „лишени от законова сила“, докато законодателите от Републиканската партия готвят процедура срещу тях за неуважение към Конгреса.
В писмо, публикувано в социалните медии днес, Бил и Хилари Клинтън се обръщат към председателя на Комисията по надзор на Камарата на представителите, републиканеца Джеймс Комър, заявявайки, че той е на прага на процес, „който буквално цели да доведе до пращането им в затвора“.
Комър казва, че ще започне процедура за неуважение към Конгреса следващата седмица. Това потенциално започва сложен и политически объркан процес, към който Конгресът рядко прибягва.
16 не може да бъде
До коментар #4 от "Българин":Един от големите въпроси е защо /значителна !?/част от материалите не се публикуват /не се разрешават за публикуване/ и затова се изтъкват най-различни доводи!?И знаете ли какво подозрение има покрай всичко друго -Епщайн или Ъпстийн не знам кое е по-правилно -е бил отдавнашен агент на Мосад !?И сега Мосад разполага с много интересни оперативни данни !?И е напълно възможно сега Мосад да има думата/да определи за това кой трябва да бъде изкупителната жертва и други подобни хватки!?
18 Европеец
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Сигурно си прав..... Ама аз бих казал, че балдъзата на Моника, се сбабичкала и търси подобни женски.....А Бил си е незадоволен маняк и е ходил за млади и невръстни агънца при Епстийн... та толкова затова за "семейство"....
20:51 13.01.2026
21 Българин ..
До коментар #16 от "не може да бъде":Точно снимките ще ги използват срещу бай Дончо илюминатите и каквото му кажат трябва да го направи. Дори ако му кажат да нападне Русия. Ще я нападне. Компроментиране! Блек мейлинг!
