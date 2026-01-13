Новини
Скандалът Епстийн! Бил и Хилари Клинтън отказват да свидетелстват

Скандалът Епстийн! Бил и Хилари Клинтън отказват да свидетелстват

13 Януари, 2026 20:15

Семейство Клинтън критикуват опитите на контролираната от републиканците комисия, определяйки като лишени от законова сила, докато законодателите от Републиканската партия готвят процедура срещу тях за неуважение към Конгреса

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Бившият американски президент Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън заявиха, че ще откажат да се съобразят с призовка от Конгреса на САЩ да свидетелстват в разследване, свързано с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Семейство Клинтън критикуват опитите на контролираната от републиканците комисия, определяйки като „лишени от законова сила“, докато законодателите от Републиканската партия готвят процедура срещу тях за неуважение към Конгреса.

В писмо, публикувано в социалните медии днес, Бил и Хилари Клинтън се обръщат към председателя на Комисията по надзор на Камарата на представителите, републиканеца Джеймс Комър, заявявайки, че той е на прага на процес, „който буквално цели да доведе до пращането им в затвора“.

Комър казва, че ще започне процедура за неуважение към Конгреса следващата седмица. Това потенциално започва сложен и политически объркан процес, към който Конгресът рядко прибягва.


  • 1 Отец Дионисий

    18 1 Отговор
    Хазарите са поклонници на Луцифер.

    Коментиран от #18

    20:17 13.01.2026

  • 2 Бийк

    12 10 Отговор
    Путинката да се размърда и да изкарва всичкото компромат щото
    Аятоласите утекаха в канала

    Коментиран от #26

    20:19 13.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    21 2 Отговор
    Страх тресе Демократските либерали

    20:20 13.01.2026

  • 4 Българин

    21 1 Отговор
    Има доста видиоматериали и снимки на всички управляващи в Америка досега във файловете на епстайн. Добре че го самоубиха! Не може да изскочи от гроба в съдебната зала!

    Коментиран от #16

    20:21 13.01.2026

  • 5 шопо

    20 1 Отговор
    а моника пурински кво каза за извратеняците

    Коментиран от #8

    20:22 13.01.2026

  • 6 фоко

    20 1 Отговор
    а нещо за мата хари, барцелона....

    Коментиран от #20

    20:24 13.01.2026

  • 7 а бе тия още

    8 0 Отговор
    Живи ли са?

    20:27 13.01.2026

  • 9 ?????

    14 0 Отговор
    Не им се губят кинти явно.
    Щото за Бил е много ясно кво е и що е.
    Но щом и Хилари се е хвърлила да го защитава(въпреки Люинскигейт), явно защитава семейното благосъстояние.
    Ще ми е кеф все пак ако поне от половината мръсотия Епстийн излезе наяве.
    Но едва ли.
    Извратеняците са по-големи масони от масоните.

    20:30 13.01.2026

  • 10 осраински

    7 0 Отговор
    „Тръмп трябва да побърза. Според непотвърдени данни, след няколко дни може да се проведе изненадващ референдум, на който жителите на всички 55 000 жители на Гренландия биха могли да гласуват за присъединяване към Русия. И тогава край! Няма да има нова звездичка на американското знаме, а Русия ще има нов 90-ти поред федерален субект“, написа Медведев в месинджъра Max

    20:35 13.01.2026

  • 11 Баце

    2 0 Отговор
    Всичко е вярно, но на никой не му се плаща сметката или както се казва "да опере пешкира".

    20:39 13.01.2026

  • 12 Артилерист

    11 0 Отговор
    За Бил е сигурно, че се възползвал от услугата, но и Хилари вероятно не е пропуснала да се възползва на стари години от тръпката с някой млад надарен афроамериканец...

    Коментиран от #25

    20:40 13.01.2026

  • 13 Ами

    12 0 Отговор
    Елитът не може да се бара.
    Той, не е над закона ... Той, е закона.

    20:40 13.01.2026

  • 14 Дали

    8 0 Отговор
    Е имало ездачи за Хилъри? С бели смоци албиноси!

    20:42 13.01.2026

  • 15 гост

    5 0 Отговор
    Това са те!Някакви изненади?Това е морал по американски.

    20:45 13.01.2026

  • 16 не може да бъде

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Един от големите въпроси е защо /значителна !?/част от материалите не се публикуват /не се разрешават за публикуване/ и затова се изтъкват най-различни доводи!?И знаете ли какво подозрение има покрай всичко друго -Епщайн или Ъпстийн не знам кое е по-правилно -е бил отдавнашен агент на Мосад !?И сега Мосад разполага с много интересни оперативни данни !?И е напълно възможно сега Мосад да има думата/да определи за това кой трябва да бъде изкупителната жертва и други подобни хватки!?

    Коментиран от #21

    20:47 13.01.2026

  • 17 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Петата поправка! Никой не може да бъде задължен и има право да откаже да свидетелства срещу себе си!! Фактически, когато се позове някой на нея, косвено заявява, че ако свидетелства ще бъде виновен!

    20:49 13.01.2026

  • 18 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Сигурно си прав..... Ама аз бих казал, че балдъзата на Моника, се сбабичкала и търси подобни женски.....А Бил си е незадоволен маняк и е ходил за млади и невръстни агънца при Епстийн... та толкова затова за "семейство"....

    20:51 13.01.2026

  • 19 Иван

    7 1 Отговор
    Педофили мръсни ...бай Тошо беше Мария Тереза пред тия англосаксонски боклуци

    20:51 13.01.2026

  • 20 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "фоко":

    Интересен въпрос, ама всички, който знаят истината за това нещо си мълчат като изпуснати в гащи....

    20:53 13.01.2026

  • 21 Българин ..

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "не може да бъде":

    Точно снимките ще ги използват срещу бай Дончо илюминатите и каквото му кажат трябва да го направи. Дори ако му кажат да нападне Русия. Ще я нападне. Компроментиране! Блек мейлинг!

    Коментиран от #29

    20:55 13.01.2026

  • 22 Да Не

    2 0 Отговор
    Смятай колко чудо става по високите етажи!!!

    21:01 13.01.2026

  • 23 Херлок Шолмс

    2 0 Отговор
    Бил Саксофона Клинтннн е рррргллл непълнолтни п4еттта ,а Килъри е смммм калла млладди пшшшуетта на непълнолетници .

    21:01 13.01.2026

  • 24 Републиканците и демократите

    2 0 Отговор
    ще се избият, преди да ги избие врага отвън! Мед ми капи на сърцето със солидно уpиниране върху скапаната им демокрация, сиреч приватизация.

    21:04 13.01.2026

  • 25 Кубински ром

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Ами ако трябва да бъда откровен ,3 пъти се отчетох на трррткатта на Хилари .В интерес на истината беше щедра ,още харча от заработеното .

    21:05 13.01.2026

  • 27 оня с х.я

    1 0 Отговор
    Сокkай бибека бийк ,Утре Пак явно не знаеш ,че на английски бийк е Човка ,сокkай бибека сега с Човката оттворренгяссс .

    21:09 13.01.2026

  • 28 и тези педофили

    2 0 Отговор
    един ден ще им дойде времето

    21:10 13.01.2026

  • 29 по голям педофил от теб дали

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин ..":

    има плюеш по америка после по русия доказан трол

    21:12 13.01.2026