Тръмп към иранците: "Помощта е на път"

Тръмп към иранците: "Помощта е на път"

13 Януари, 2026 23:23 913 67

На фона на масовите протести в Иран американският президент Доналд Тръмп отмени на първо време всички преговори с ръководството в Техеран и обеща подкрепа на демонстрантите

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Помощта е на път", написа американският президент Доналд Тръмп в Truth Social и обяви, че е отменил всички преговори с ръководството на Иран.

На фона на масовите протести в Иран американският президент Доналд Тръмп отмени на първо време всички преговори с ръководството в Техеран и обеща подкрепа на демонстрантите.

"Те ще платят висока цена"

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Превземете вашите институции!", написа той в Truth Social и обяви, че е отменил всички срещи с ирански правителствени представители, докато "не спре безсмисленото убиване на демонстранти".

"Те ще платят висока цена", пише още Тръмп и добавя с главни букви: "Помощта е на път". Засега не е ясно какво точно има предвид с това.

Германия привика иранския посланик

Външното министерство в Берлин също реагира на събитията в Иран и привика иранския посланик.

"Бруталните действия на иранския режим срещу собственото му население са шокиращи", гласи позицията на министерството, публикувана в X. "Призоваваме Иран да прекрати насилието срещу собствените си граждани и да зачита техните права", се казва още в съобщението.

Франция и Дания също привикаха посланиците на Иран в двете страни.

Стотици убити демонстранти

Вече повече от две седмици иранците протестират срещу авторитарния режим в Ислямската република. Силите за сигурност реагират с брутална жестокост. Според сведенията на активисти убити са вече стотици демонстранти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Превод:

    13 2 Отговор
    Тръмп - заробването е на път!

    23:25 13.01.2026

  • 2 Защо

    3 6 Отговор
    Путлер защо не може да спре еврейската пропаганда на еврейските режими на запад???

    Коментиран от #4, #12

    23:25 13.01.2026

  • 3 Пак ли„ бре?

    7 1 Отговор
    Поне за втори път само днес.

    Коментиран от #17

    23:26 13.01.2026

  • 4 Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Децата ни са там в еврейските "демократипни" режими на запад. Ахахахха

    23:26 13.01.2026

  • 5 Сорос

    4 5 Отговор
    Иран кога ще спре да убива еврейските активисти?

    23:28 13.01.2026

  • 6 китайски балон

    5 1 Отговор
    Под формата на колко тонни бомби?

    23:28 13.01.2026

  • 7 Копейките

    2 9 Отговор
    нещо да кажат! Все пак чалмите са съюзници на кремълския бракуван милиционер!

    Коментиран от #9, #22, #42

    23:29 13.01.2026

  • 8 Тупан Орбан

    3 7 Отговор
    Аятолаха е пътник.

    23:30 13.01.2026

  • 9 Копейка

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Копейките":

    Тръмп наш!

    23:31 13.01.2026

  • 10 Валката

    2 7 Отговор
    Айде,аятоласите ще летят с Пан Ам при мадуро

    23:31 13.01.2026

  • 11 Ицо

    2 6 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #18, #31, #38

    23:35 13.01.2026

  • 12 Слава на великият Путин!!!

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Лидерът на свободният свят! Победителят на НАТО! Всички елгебетейки ще бъдете излекувани!

    Коментиран от #19

    23:36 13.01.2026

  • 13 Помощта е на път

    8 0 Отговор
    и пристига с реактивна скорост,качена на:Ф-35,Ф-22,В-1,В-2 и В-52.Ще стигне до всички,които имате петрол,газ и още нещо. ОК.

    23:36 13.01.2026

  • 14 Жан Клод

    3 7 Отговор
    Аятолаха има часове живот

    23:38 13.01.2026

  • 15 Тя и иранската чака

    6 1 Отговор
    да ви я пратят!

    23:38 13.01.2026

  • 16 ЦарИкона

    2 6 Отговор
    миризливия аятолах няма да доживее изгрева

    23:39 13.01.2026

  • 17 Нищо ще издържим!

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пак ли„ бре?":

    Няма да издържат обаче протестите в Иран! Яко ще ги бомбардират и привърженици и противници на режима!

    23:39 13.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шопо

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Слава на великият Путин!!!":

    СЛАВА БУНКЕРО!

    23:42 13.01.2026

  • 20 Ицо

    2 3 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #21

    23:43 13.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копейките":

    Ти се готви за посрещането на руската армия Освободителка! Знаеш за "цветът на нацията", къде завършва!😂😂😂

    Коментиран от #36, #37

    23:44 13.01.2026

  • 23 Механик

    8 0 Отговор
    Абе, на път, на път, ама вече няма да е като "онзи път".
    Шаренките революцийки вече не минават. Не мина в Грузия, не мина в Беларус, а в Иран хептен няма да мине. Само дето ще се създаде работа на фадромистите, дето дърпат въжето на обесените.

    Коментиран от #27

    23:44 13.01.2026

  • 24 Бгг

    9 1 Отговор
    Бай Дончо ще помогне на иранците да се отърват от нефта си и да си съсипят държавата, като Ирак, Либия, Сирия. Врагове не ти трябват с такива " доброжелатели". Има ли в света наивни хора дето още вярват на запада ???

    23:45 13.01.2026

  • 25 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Има глупак":

    Много ли си опростачена?

    Коментиран от #34, #46, #54, #62

    23:46 13.01.2026

  • 26 Горски

    8 0 Отговор
    САЩ в момента действат на принципа на остарялата, отслабнала силно бивша мутра. Вече очевидно нямат излишни сили чрез които да Ограбват Рекетират държавите по света, затова разчитат,че като реват по мутренски,заплашват,показват пистолет и гръмват във въздуха понякога. Ще Принудят със страх държавите да им се подчиняват както преди,а те САЩ безскрупулно да ограбват.

    23:46 13.01.2026

  • 27 Кога ще бесят

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Аятолаха?

    23:47 13.01.2026

  • 28 А50

    6 1 Отговор
    Иран да си затвори въздушното пространство за няколко дена защото рептилите могат да се прикрият зад цивилния трафик, правили са го вече. Така ще могат да пуцат по всичко което лети

    Коментиран от #44

    23:47 13.01.2026

  • 29 Смешник

    6 2 Отговор
    Болшинството не са демонстранти а терористи с оръжие в ръце насъскани и платени от САЩ за да съборят власта в Иран също като Майдана в Киев довела на власт нациски режим И там бяха избити много хора

    23:48 13.01.2026

  • 30 ...

    7 0 Отговор
    "Тръмп каза" - звучи забавно...
    сещам се "за мир в украйна за 24 часа"

    23:48 13.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 никой не вярва на Тръмп

    9 0 Отговор
    Него го интересувасамо алъш-вериша.

    23:48 13.01.2026

  • 33 Жалка работа

    5 0 Отговор
    Дочезеле тренира плонжове.

    23:48 13.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 😂😂😂😂😂😂

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Копейка":

    Таваришч Кабзонич посреща руската армия в насипно състояние 🤣🤣🤣

    23:50 13.01.2026

  • 37 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Копейка":

    Вервай ми, ама такива като тоя ще са първите дето ще посрещнат руската армия-Освободителка. Бощушите им ще лиже това джуденце!
    Ще дава и отзадзе и отпредзе. А Белене ще е обетована земя за такива като тоя.

    Коментиран от #45, #53

    23:50 13.01.2026

  • 38 Чекай, чекай малко

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    За сега само центаджии, авно дедо шорош е дал аванс.

    23:51 13.01.2026

  • 39 Ицо

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пак ли нкрадеш бе глупак":

    Утре рано да минеш да обереш краставиците!

    Коментиран от #43, #47, #56, #61, #64

    23:51 13.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Тръмп ако не удара запада пропуска златен шанс да се справи с тези религиозни терористи и да измъкне иран от оста на злото!

    23:53 13.01.2026

  • 42 Гласът на бункера

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейките":

    Оставете ме на мира!Не познавам никакъв Мадуро и никакви аятоласи!

    23:54 13.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ъъъъ не!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "А50":

    Не вярвам втори път да настъпят мотиката! Ако този път решат да се бият, авионосните групи барабар с "непотопяемият самолетоносач" сериозно ще пострадат! През юни се показаха като страхливци!

    23:55 13.01.2026

  • 45 Руската пропаганда обича да се цели

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    В глупака.

    Коментиран от #51, #65

    23:55 13.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Баце

    2 0 Отговор
    То един остров "с два кучешки впряга" отказа на Дони, та Иран ли ще се съобразява с прищевките му?

    23:57 13.01.2026

  • 49 Асад

    0 0 Отговор
    Хомейни да хваща самолета!

    23:58 13.01.2026

  • 50 ?????

    0 0 Отговор
    Ха ха.
    Между другото днес Украйна е атакувала два гръцки танкера пътуващи към Новорусийск да товарят казахстански петрол от терминала на КТК. Единият от тях е фрахт на Шеврон.
    Радвам се за украинските шении.

    Коментиран от #52

    23:58 13.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "?????":

    Естествено не шении, а гении.

    23:59 13.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Каракас за три часа

    4 0 Отговор
    Дамаск за 10 дни.Половин Донбас за 4 години.
    Да видим Техеран за колко.

    00:01 14.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ицо

    4 0 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    00:02 14.01.2026

  • 58 Пази Боже

    0 2 Отговор
    Американците помогнаха на народа на Ирак , помогнаха на народа Либия , помогнаха на народа на Авганистан , на Сърбия ,.... Венецуела . предстои да видим помощта за Куба , Канада , Гренландия.... .Пази Боже от американска помощ!

    00:05 14.01.2026

  • 59 Поги

    2 0 Отговор
    Ще летят чалми.

    00:06 14.01.2026

  • 60 Шахин Шаха

    3 0 Отговор
    Е на път от САЩ.Скоро Иран ще се върне към свободния свят.
    Империята на злото се разпада

    Коментиран от #67

    00:07 14.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Пак ли крадеш бе глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Цигани да бе, щеше да изглеждаш по малко тъпо да показваш упадъка на запада. После защо Русия е велика, С глупаци, крадци и лъжи, направихте запада циганското гето на света!

    00:09 14.01.2026

  • 63 Ицо

    1 1 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    00:09 14.01.2026

  • 64 Ами мерака на глупака

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ицо":

    си е твой бе глупав. Да не бе глупак, нямаше ни краставици да береш, ни да ти ги завират, нито да се дразниш, че си глупак. Нали бе глупак?

    00:10 14.01.2026

  • 65 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Руската пропаганда обича да се цели":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    00:11 14.01.2026

  • 66 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    2 0 Отговор
    😂😂🤣😂🤣😂🤣😂. ☝️

    00:12 14.01.2026

  • 67 Чакай ся?

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Шахин Шаха":

    Ботокса няма ли да помогне поне с един 👍вдигнат палец
    🤣🤣🤣

    00:14 14.01.2026

