Тръмп към иранците: "Помощта е на път"

"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Помощта е на път", написа американският президент Доналд Тръмп в Truth Social и обяви, че е отменил всички преговори с ръководството на Иран.
На фона на масовите протести в Иран американският президент Доналд Тръмп отмени на първо време всички преговори с ръководството в Техеран и обеща подкрепа на демонстрантите.
"Те ще платят висока цена"
"Ирански патриоти, продължавайте да протестирате! Превземете вашите институции!", написа той в Truth Social и обяви, че е отменил всички срещи с ирански правителствени представители, докато "не спре безсмисленото убиване на демонстранти".
"Те ще платят висока цена", пише още Тръмп и добавя с главни букви: "Помощта е на път". Засега не е ясно какво точно има предвид с това.
Германия привика иранския посланик
Външното министерство в Берлин също реагира на събитията в Иран и привика иранския посланик.
"Бруталните действия на иранския режим срещу собственото му население са шокиращи", гласи позицията на министерството, публикувана в X. "Призоваваме Иран да прекрати насилието срещу собствените си граждани и да зачита техните права", се казва още в съобщението.
Франция и Дания също привикаха посланиците на Иран в двете страни.
Стотици убити демонстранти
Вече повече от две седмици иранците протестират срещу авторитарния режим в Ислямската република. Силите за сигурност реагират с брутална жестокост. Според сведенията на активисти убити са вече стотици демонстранти.
