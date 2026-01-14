Манчестър Сити е много близо до финала в Купата на лигата

Манчестър Сити е много близо до класиране на финала в Купата на лигата. "Гражданите" спечелиха с 2:0 гостуването си на победителя в турнира от миналия сезон Нюкасъл в първи мач от полуфиналите. Антоан Семеньо се разписа и във втория мач, в който игра за новия си клуб. Той откри резултата в 53-ата минута. Бившият играч на Борнемут се разписа и десет минути по-късно, но попадението спорно бе отменено. Дълбоко в добавеното време резервата Раян Шерки отбеляза втори гол за отбора на Гуардиола.

Срещата можеше да започне отлично за Нюкасъл, но тимът на Еди Хау пропиля отлична възможност да поведе в петата минута.Мърфи отлично изведе Уиса, който бе на прекрасна позиция, но стреля над вратата. Гостите отговориха с опасна ситуация пред вратата на Поуп. Намеса на вратаря предотврати топката да стигне до Холанд след подаване на Бернардо Силва.

Атаките на "свраките" носеха опасност, докато тимът на Гуардиола не успяваше да стигне до вратата на съперника. До реални голови ситуации не се стигаше, въпреки че битката на терена бе сериозна. Антъни Гордън създаваше проблеми на защитата на Ман Сити, но това нямаше голям ефект освен един жълт картон на Матеус Нунеш. Гостите завършиха първото полувреме с три поредни ъглови удари и удар на Аке, отклонен над вратата.

"Гражданите" започнаха агресивно втората част и с известна доза късмет можеха да стигнат до гол. След центриране на Аке Гордън отклони топката и тя се насочи към вратата, но Поуп реагира отлично. Отговорът на Нюкасъл бе бърза атака, която завърши с много хубав удар с глава на Уиса. Трафърд обаче се намеси великолепно и отклони топката в горната греда. Защитата на гостите не успя да изчисти и кълбото стигна до Бруно Гимараеш. Този път вратарят нямаше шанс, но топката отново срещна гредата. Малко по-късно отличен пробив на Доку отляво доведе до остро подаване и Семеньо заби топката в мрежата с удар отблизо, давайки преднина на Ман Сити.

Нюкасъл реагира и стигна до нова възможност. Този път ударът на Гимараеш отиде право във вратаря. Бранителите на Сити имаха проблеми при един ъглов удар, но топката не се озова в мрежата. Гуардиола направи тройна смяна и секунди по-късно неговият отбор стигна до втори гол. След ъглов удар Семеньо отклони топката по акробатичен начин с пета. Ситуацията дълго бе разглеждана с ВАР и лично от главния съдия Крис Кавана. В крайна сметка решението бе, че Холанд е в засада и пречи на Тиау, но попадението много спорно бе отменено.

Това развитие върна надеждите на домакините, а Еди Хау направи тройна смяна, като пусна в игра Еланга, Волтемаде и Тонали. Веднага след влизането си италианецът бе близо до гол. Той отправи хубав удар, но топката мина покрай вратата. В последната част на двубоя атиките на "свраките" не бяха успешни, а гостите можеха да увеличат преднината си. Удар на влезлия като резерва Шерки от малък ъгъл бе отразен от Поуп. В друга ситуаци вратарят излезе отлично, за да попречи на Холанд да стигне до топката.