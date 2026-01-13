Новини
Свят »
Чехия »
Новият министър-председател: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия

Новият министър-председател: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия

13 Януари, 2026 22:15 1 620 45

  • чехия-
  • нато-
  • украйна-
  • оръжие-
  • андрей бабиш-
  • петър фиала-
  • петър павел

В чешкия бюджет тайно бяха заложени 17,1 млрд. за въоръжение, всичко това беше скрито, всичко беше строго секретно, твърди Андрей Бабиш

Новият министър-председател: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Предишното правителство на Чехия, начело с Петър Фиала, тайно отпуснало на Украйна 17,1 млрд. крони (705,8 млн. евро), заяви настоящият министър-председател на Андрей Бабиш, цитиран от ЧTK.

"Ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите, те постоянно го криеха и го скриваха в бюджета. Това е непрозрачно", каза Бабиш след заседанието на кабинета на министрите. "В чешкия бюджет тайно бяха заложени 17,1 млрд. за въоръжение, всичко това беше скрито, всичко беше строго секретно", твърди той.

Вицепремиерът Карел Хавличек съобщи, че чешките компании са предоставили на Киев оръжие на обща стойност 274 млрд. крони (11,3 млрд. евро). По негови думи, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси са били отпуснати 114 млрд. крони (4,7 млрд. евро), а още 160 млрд. (6,6 млрд. евро) са били използвани "по аналогичен принцип".

"Има и донор. Просто казано, може да се каже, че става дума за около 280 млрд крони, които са били предадени на отделни донори в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси и тази система, а продуктите в крайна сметка са се озовали в Украйна", отбеляза Хавличек.

Бившият премиер Петер Фиала заяви, че Бабиш "не разбира какво прави", тъй като според него публичното обсъждане на инициативата "застрашава безопасността на хората и компаниите, които участват в нея, да не говорим за икономическите щети".

"Не може ли премиерът наистина да не разбира, че става въпрос за доставки на оръжие за военно време с всички произтичащи от това рискове?", отбеляза бившият премиер.

Както отбелязва ЧТК, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси Чехия си сътрудничи основно с Нидерландия и Дания, координира доставките и води преговори за международно финансиране.

Боеприпасите се заплащат основно от други страни, като Германия, Канада и Нидерландия. Миналата година Украйна получи 1,8 млн. единици снаряди, а за целия период на действие на програмата - над 4 млн.

Според бившия министър на външните работи Ян Липавски, страните донори са отпуснали 100 млрд. крони (4,1 млрд. евро) за боеприпаси за Украйна, а самата Чехия - от 2 млрд. до 3 млрд. крони.

Бабиш остро критикува инициативата преди парламентарните избори, проведени през есента на миналата година и обеща да я отмени.

Миналата седмица, след срещата на "коалицията на желаещите" в Париж, премиерът обяви, че Чехия ще продължи програмата само при условие, че други страни я финансират, а самата тя ще действа като координатор. "В инициативата за боеприпаси няма да бъдат инвестирани средства на чешки граждани", увери Бабиш.

През декември ЕС одобри финансиране на Украйна в размер на 90 млрд. евро от общия бюджет за 2026-2027 г. Въпреки това, според Politico, между страните от Европейския съюз възникнаха разногласия по повод закупуването на оръжие за Киев в рамките на пакета за помощ.

Германия и Нидерландия подкрепят възможността украинците да закупят американско оръжие за сметка на кредит от блока, докато Франция настоява за приоритет на европейските производители.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Счетоводителя

    35 3 Отговор
    С всеки изминал ден, ще излизат нови данни за корупционни схеми,далавери,кражби и т.н.

    22:17 13.01.2026

  • 3 Слава Украйна Героем Слава

    5 34 Отговор
    Попиляха Русите
    Бункера бълнува денонощно

    22:18 13.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    24 3 Отговор
    А НАШИЯТ ДОМАТ КОЛКО ДАВА?

    Коментиран от #11

    22:18 13.01.2026

  • 5 Една Украйна

    7 28 Отговор
    Загроби цяла Русия

    Коментиран от #9, #13, #41

    22:18 13.01.2026

  • 6 А нашето хаяши

    33 3 Отговор
    колко отпусна тайно, а?

    22:19 13.01.2026

  • 7 Гост

    23 3 Отговор
    Плъхове има навсякъде в ЕС! Кой знае нашите какви са ги надробили!

    22:19 13.01.2026

  • 8 Ами, какво да каже човек

    26 5 Отговор
    Не е луд Зеления еврей със златните тоалетни и бидета. Още ще го храмин до пълното заличаване на ЕС!

    22:19 13.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 4 Отговор

    До коментар #5 от "Една Украйна":

    И целия ЕсеС ❗

    22:20 13.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 9 Отговор
    е ..то че ние ще печатаме евраци колкото си искаме е вярно/ интересното е , че РФ няма толкова пари , да напечата толкоз пари ...)))

    Коментиран от #22, #30, #33

    22:21 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Колко да е тайно?

    18 5 Отговор
    Щом тука го пише? Ама тия още НЕ са в еврозоната? А икономически са на светлинни години преди БГ...
    Кво става? Защо БГ го набутаха насила в тоя Казан на умиращи задлъжняли западнали? Болен здрав да носи?

    22:22 13.01.2026

  • 13 Да бе

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Една Украйна":

    Една украйна загроби цяла Европа.

    Коментиран от #18, #24, #39

    22:22 13.01.2026

  • 14 тома

    16 2 Отговор
    Май не са само чехите а

    22:23 13.01.2026

  • 15 Спецназ

    4 12 Отговор
    КАК ще скриеш 700 милиона евро, ВЕ?

    ТОЯ се прави на луд!

    Партиите си знаят един на друг игрите,

    като У НАС, де! НАЛИ? :))

    Коментиран от #19

    22:24 13.01.2026

  • 16 Не,че нещо,ама...

    23 1 Отговор
    "Подкрепата" за Украйна, се оказва нищо повече от Лично облагодетелстване на Евро елитът плюс няколко клоуни артисти извън ЕС.

    22:24 13.01.2026

  • 17 Тайно

    18 0 Отговор
    се правят тези работи, защото народите им не са съгласни. На практика крадат парите на хората.

    22:25 13.01.2026

  • 18 Еми давещия

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    Се върти, рита къчове, хваща се за всичко .... и като резултат дърпа на дъното и опитващите се да го спасят. Това е много стара истина, която европейците още не са разбрали. Еми заедно ще потънат.

    Коментиран от #20

    22:26 13.01.2026

  • 19 Брачед

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Спецназ":

    Тук милиарди скриха и присвоиха,ти задаваш въпроси за някакви си 700млн.

    22:27 13.01.2026

  • 20 Лошото е

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "Еми давещия":

    че насила ни закачиха към опитващите. И ние отидохме на дъното.

    22:29 13.01.2026

  • 21 Спецназ

    12 0 Отговор
    Положителното на такива СКАНДАЛИ е че всички

    ще покажат на украинските бандити числото 0 (НУЛА)!

    Плюс нашия телефон не работи вече, не звънете. ЧАО!

    22:29 13.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мдаа

    2 9 Отговор
    Човекът се вайка, че не ги е усвоил чрез негови приближени. Нищо, този мандат ще навакса с чехмеджетата.

    22:31 13.01.2026

  • 24 Руски колхозник

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    На никой не му пука ни за укри, ни за орки.Не разбра ли, че се крадат пари?

    22:31 13.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Възраждане

    12 0 Отговор
    А колко пари са дали нашите продажници ГЕРБ, ПП-ДБ, ИТН, БСП и ДПС?

    22:32 13.01.2026

  • 27 Гориил

    9 0 Отговор
    Бабиш преувеличава пропагандния мит за своето невежество. По същество Чехия е наказана за обидното събаряне на паметника на маршал Конев в Прага и опита за конфискация на руска дипломатическа собственост.Нека ви напомня, че чешкият посланик се разхожда сам из коридорите на луксозна сграда в Москва (подарък от Сталин), тъй като руското Министерство на външните работи е забранило наемането на местен технически и обслужващ персонал за чешкото посолство.Осем 12-етажни жилищни сгради стоят празни в самия център на Москва. По съветско време те са приютявали стотици семейства на чешки дипломати и служители на вносно-износни агенции. Всички чешки стоки са премахнати от рафтовете на супермаркетите и менютата на ресторантите. Загубата на руския пазар нанесе тежък удар на чешкия износ.Жалко е, че българското посолство е блокирано и неактивно. Руският пазар исторически е бил естествено продължение на българската икономика и търговия.

    Коментиран от #37

    22:33 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Зеленият фюрер - еврей купува патрони и предимно чували( body bags).Схемата е отиграна по Европейски.

    22:35 13.01.2026

  • 32 нннн

    8 0 Отговор
    За Чехия, Словакия, Румъния ..даже за Нова Зеландия знаем какво дава на Украйна, за България не знаем... Информирайте ни, де! Да знаем как да гласуваме.

    22:35 13.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българи мислете

    5 0 Отговор
    Представете си Левски, Раковски, Бенковски да се редят на опашка да продадат лева!

    22:40 13.01.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    А при нас даже няма кой да каже колко пари сме налели в тая тоалетна! Колко български пенсионери са ограбени и колко болни деца!!! Със сигурност не е по-малко!

    22:40 13.01.2026

  • 36 Честна

    0 2 Отговор
    чехкиня, предложила се на колективния запад.

    "Миналата седмица, след срещата на "коалицията на желаещите" в Париж, премиерът обяви, че Чехия ще продължи програмата само при условие, че други страни я финансират, а самата тя ще действа като координатор."

    Така правиха и по времето на нацистка Германия - не се биеха на фронта, а произвеждаха оръжия за вермахта, който им плащаше заплатите. Боклуци, които са много далече от политиката на Орбан за нефинансиране и неподпомагане на укро-нацисткия режим в Киев, ръководен от юдео-ционистката мафия в Украйна и Израел.

    22:41 13.01.2026

  • 37 Да, така е

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    " Руският пазар исторически е бил естествено продължение на българската икономика и търговия..."! По време на соца 95% от нашия експорт отиваше в огромния СССР. Ама кво ли не им продавахме: пасти за зъби - Поморин, компоти, паприкаш, сокове, престилки за работа, ръкавици, играчки за децата, електронни устройства, токозахранващи системи, имахме такова огромно производство на храна, че цели влакови композиции им изнасяхме. Тогава ние се смеехме: "Никои по света нямаше да купи нашите скапани стоки, освен руснаците"! А днес кои са ни пазари? На западналите нищо не можем да им продадем наше... Освен нашите деца да отидат и да им слугуват..

    22:42 13.01.2026

  • 38 Предвид

    2 1 Отговор
    споменатите суми, как да повярвам, че западните страни не се бият с Русия?
    Кой дава тези суми за оръжие срещу Русия? Марсианците ли?

    22:44 13.01.2026

  • 39 Точно обратното е

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    Докато европейците и американците са пием коктейлите, обикаляме по разходки и екскурзии, 2 000 000 руски войника са вече под земята. И не са виновни украйнците, защото са ги убили, а виновен този, който ги е изпратил в Украйна - глупавия и дементен Пусин.

    22:44 13.01.2026

  • 40 Мишел

    1 3 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #43

    22:45 13.01.2026

  • 41 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Една Украйна":

    АЛООУ...КЬОРЧО...А ЦЯЛА ЕВРОПА

    22:47 13.01.2026

  • 42 Страпонясания

    1 3 Отговор
    Гинат путле---расти кеф на бучки ей, има ли евраци хубоо се живей. Европросперитет мега мега. От баницата ми съ падна еврака. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    22:47 13.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Щом твърдят

    0 0 Отговор
    че Русия в слаба, защо наливат пари за оръжия срещу нея?
    Нещо не ми излиза уравнението…

    22:52 13.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания