Новият министър-председател: Тайно отпуснахме на Украйна 706 млн. евро за оръжия

Предишното правителство на Чехия, начело с Петър Фиала, тайно отпуснало на Украйна 17,1 млрд. крони (705,8 млн. евро), заяви настоящият министър-председател на Андрей Бабиш, цитиран от ЧTK.
"Ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите, те постоянно го криеха и го скриваха в бюджета. Това е непрозрачно", каза Бабиш след заседанието на кабинета на министрите. "В чешкия бюджет тайно бяха заложени 17,1 млрд. за въоръжение, всичко това беше скрито, всичко беше строго секретно", твърди той.
Вицепремиерът Карел Хавличек съобщи, че чешките компании са предоставили на Киев оръжие на обща стойност 274 млрд. крони (11,3 млрд. евро). По негови думи, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси са били отпуснати 114 млрд. крони (4,7 млрд. евро), а още 160 млрд. (6,6 млрд. евро) са били използвани "по аналогичен принцип".
"Има и донор. Просто казано, може да се каже, че става дума за около 280 млрд крони, които са били предадени на отделни донори в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси и тази система, а продуктите в крайна сметка са се озовали в Украйна", отбеляза Хавличек.
Бившият премиер Петер Фиала заяви, че Бабиш "не разбира какво прави", тъй като според него публичното обсъждане на инициативата "застрашава безопасността на хората и компаниите, които участват в нея, да не говорим за икономическите щети".
"Не може ли премиерът наистина да не разбира, че става въпрос за доставки на оръжие за военно време с всички произтичащи от това рискове?", отбеляза бившият премиер.
Както отбелязва ЧТК, в рамките на инициативата за доставка на боеприпаси Чехия си сътрудничи основно с Нидерландия и Дания, координира доставките и води преговори за международно финансиране.
Боеприпасите се заплащат основно от други страни, като Германия, Канада и Нидерландия. Миналата година Украйна получи 1,8 млн. единици снаряди, а за целия период на действие на програмата - над 4 млн.
Според бившия министър на външните работи Ян Липавски, страните донори са отпуснали 100 млрд. крони (4,1 млрд. евро) за боеприпаси за Украйна, а самата Чехия - от 2 млрд. до 3 млрд. крони.
Бабиш остро критикува инициативата преди парламентарните избори, проведени през есента на миналата година и обеща да я отмени.
Миналата седмица, след срещата на "коалицията на желаещите" в Париж, премиерът обяви, че Чехия ще продължи програмата само при условие, че други страни я финансират, а самата тя ще действа като координатор. "В инициативата за боеприпаси няма да бъдат инвестирани средства на чешки граждани", увери Бабиш.
През декември ЕС одобри финансиране на Украйна в размер на 90 млрд. евро от общия бюджет за 2026-2027 г. Въпреки това, според Politico, между страните от Европейския съюз възникнаха разногласия по повод закупуването на оръжие за Киев в рамките на пакета за помощ.
Германия и Нидерландия подкрепят възможността украинците да закупят американско оръжие за сметка на кредит от блока, докато Франция настоява за приоритет на европейските производители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Счетоводителя
22:17 13.01.2026
3 Слава Украйна Героем Слава
Бункера бълнува денонощно
22:18 13.01.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #11
22:18 13.01.2026
5 Една Украйна
Коментиран от #9, #13, #41
22:18 13.01.2026
6 А нашето хаяши
22:19 13.01.2026
7 Гост
22:19 13.01.2026
8 Ами, какво да каже човек
22:19 13.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Една Украйна":И целия ЕсеС ❗
22:20 13.01.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #22, #30, #33
22:21 13.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Колко да е тайно?
Кво става? Защо БГ го набутаха насила в тоя Казан на умиращи задлъжняли западнали? Болен здрав да носи?
22:22 13.01.2026
13 Да бе
До коментар #5 от "Една Украйна":Една украйна загроби цяла Европа.
Коментиран от #18, #24, #39
22:22 13.01.2026
14 тома
22:23 13.01.2026
15 Спецназ
ТОЯ се прави на луд!
Партиите си знаят един на друг игрите,
като У НАС, де! НАЛИ? :))
Коментиран от #19
22:24 13.01.2026
16 Не,че нещо,ама...
22:24 13.01.2026
17 Тайно
22:25 13.01.2026
18 Еми давещия
До коментар #13 от "Да бе":Се върти, рита къчове, хваща се за всичко .... и като резултат дърпа на дъното и опитващите се да го спасят. Това е много стара истина, която европейците още не са разбрали. Еми заедно ще потънат.
Коментиран от #20
22:26 13.01.2026
19 Брачед
До коментар #15 от "Спецназ":Тук милиарди скриха и присвоиха,ти задаваш въпроси за някакви си 700млн.
22:27 13.01.2026
20 Лошото е
До коментар #18 от "Еми давещия":че насила ни закачиха към опитващите. И ние отидохме на дъното.
22:29 13.01.2026
21 Спецназ
ще покажат на украинските бандити числото 0 (НУЛА)!
Плюс нашия телефон не работи вече, не звънете. ЧАО!
22:29 13.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мдаа
22:31 13.01.2026
24 Руски колхозник
До коментар #13 от "Да бе":На никой не му пука ни за укри, ни за орки.Не разбра ли, че се крадат пари?
22:31 13.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Възраждане
22:32 13.01.2026
27 Гориил
Коментиран от #37
22:33 13.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сатана Z
22:35 13.01.2026
32 нннн
22:35 13.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българи мислете
22:40 13.01.2026
35 ДрайвингПлежър
22:40 13.01.2026
36 Честна
"Миналата седмица, след срещата на "коалицията на желаещите" в Париж, премиерът обяви, че Чехия ще продължи програмата само при условие, че други страни я финансират, а самата тя ще действа като координатор."
Така правиха и по времето на нацистка Германия - не се биеха на фронта, а произвеждаха оръжия за вермахта, който им плащаше заплатите. Боклуци, които са много далече от политиката на Орбан за нефинансиране и неподпомагане на укро-нацисткия режим в Киев, ръководен от юдео-ционистката мафия в Украйна и Израел.
22:41 13.01.2026
37 Да, така е
До коментар #27 от "Гориил":" Руският пазар исторически е бил естествено продължение на българската икономика и търговия..."! По време на соца 95% от нашия експорт отиваше в огромния СССР. Ама кво ли не им продавахме: пасти за зъби - Поморин, компоти, паприкаш, сокове, престилки за работа, ръкавици, играчки за децата, електронни устройства, токозахранващи системи, имахме такова огромно производство на храна, че цели влакови композиции им изнасяхме. Тогава ние се смеехме: "Никои по света нямаше да купи нашите скапани стоки, освен руснаците"! А днес кои са ни пазари? На западналите нищо не можем да им продадем наше... Освен нашите деца да отидат и да им слугуват..
22:42 13.01.2026
38 Предвид
Кой дава тези суми за оръжие срещу Русия? Марсианците ли?
22:44 13.01.2026
39 Точно обратното е
До коментар #13 от "Да бе":Докато европейците и американците са пием коктейлите, обикаляме по разходки и екскурзии, 2 000 000 руски войника са вече под земята. И не са виновни украйнците, защото са ги убили, а виновен този, който ги е изпратил в Украйна - глупавия и дементен Пусин.
22:44 13.01.2026
40 Мишел
Коментиран от #43
22:45 13.01.2026
41 ганев
До коментар #5 от "Една Украйна":АЛООУ...КЬОРЧО...А ЦЯЛА ЕВРОПА
22:47 13.01.2026
42 Страпонясания
Коментиран от #45
22:47 13.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Щом твърдят
Нещо не ми излиза уравнението…
22:52 13.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.