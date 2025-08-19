Стармър: Надявам се срещата във Вашингтон да се окаже историческа стъпка

Британският премиер Киър Стармър изрази надежда, че срещата във Вашингтон ще доведе до „историческа стъпка“ към осигуряване на сигурността на Украйна и Европа като цяло, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Той направи това изявление в началото на среща в Белия дом, в която участваха президентите на Съединените щати и Украйна, както и европейски лидери.

„Смятам, че това е изключително важна среща. Като група вече сме обсъждали въпроса по телефона многократно, господин президент, и сега имаме възможност да седнем около масата, за да продължим напред. Убеден съм, че с правилния подход този следобед можем да постигнем реален напредък, особено по въпроса за гаранциите за сигурност“, каза той.

Стармър посочи възможността за постигане на реален напредък към „справедливо и трайно решение“.

„Очевидно това трябва да включва Украйна, а тристранната среща изглежда логичната следваща стъпка. Благодаря ви, че сте готови да минете на следващия етап, защото ако успеем да гарантираме, че от тази среща ще излезем с резултат – както по отношение на гаранциите за сигурност, така и по отношение на някакъв напредък към тристранна среща, която да постави на масата някои от трудните въпроси, тогава мисля, че днешният ден ще бъде възприет като много важен в последните години, свързани с конфликт, който продължава вече три и малко години,“ заяви британският премиер.

В Белия дом снощи се проведе среща, в която взеха участие президентите на Съединените щати и Украйна, заедно с водещи европейски лидери, сред които председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александер Стуб и британският премиер Киър Стармър.