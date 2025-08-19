Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща с Зеленски

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на огъня като условие за планираната двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде ДПА, цитирана от БТА.
По време на посещение в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио, Вадефул заяви, че след конструктивната среща в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери „някой трябва да направи ход. И този човек е президентът Путин.“
Германският външен министър подчерта, че мирното споразумение ще изисква солидни гаранции за сигурността на Украйна.
„Ние и американците сме готови да ги предоставим“, каза Вадефул и добави: „Едно е ясно: оръжията трябва най-накрая да замлъкнат.“
На въпроса какви биха могли да бъдат тези гаранции, той отговори: „Заедно със САЩ, ние като европейски партньори сме готови да предоставим тези гаранции за сигурност и да гарантираме тяхната ефективност.“
Вадефул обаче уточни, че първо Путин трябва да е готов „да преговаря по наистина сериозен начин и, преди всичко, да се съгласи на прекратяване на огъня.“
Според него гаранциите за сигурност трябва да са достатъчно солидни, „за да може Украйна да разчита, че е в безопасност и няма да бъде атакувана отново“.
„Тогава Украйна ще трябва внимателно да обмисли какви преговори ще води и какъв резултат може да приеме“, допълни министърът.
Вадефул описа като решаваща стъпка постигнатото споразумение с Тръмп за участието на САЩ в предоставянето на тези гаранции за сигурност, наричайки участието на Вашингтон основна предпоставка за тяхната ефикасност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Но не можете. Неможачи.
Коментиран от #9, #43
11:31 19.08.2025
2 Зевс
11:31 19.08.2025
3 Пич
Коментиран от #17, #51
11:31 19.08.2025
4 Ха ХаХа
11:31 19.08.2025
5 Трол
Коментиран от #12
11:32 19.08.2025
6 ЖЕКО
11:32 19.08.2025
7 Перо
11:33 19.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Старец
Коментиран от #13, #24
11:34 19.08.2025
11 Е нема другаре
11:35 19.08.2025
12 Перо
До коментар #5 от "Трол":Не! Те са назначени от наркоса да му пазят страх при посещението при Тръмп! Не се полага кафе, а да стоят в поза “мирно”!
11:36 19.08.2025
13 Дядо...
До коментар #10 от "Старец":Най-великата държава в Европа.Що?
Коментиран от #19
11:36 19.08.2025
14 Я пък тоя
Да върви на...
11:36 19.08.2025
15 Ти кой беше
Коментиран от #22
11:36 19.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Геро
До коментар #3 от "Пич":Какво предлага утайка като теб няма никакво значение.
11:37 19.08.2025
18 Да да
Настоявали били.
Коментиран от #28, #31
11:38 19.08.2025
19 Перо
До коментар #13 от "Дядо...":Била е време оно! Сега е джендърски коптор!
Коментиран от #26
11:38 19.08.2025
20 Анонимен
11:38 19.08.2025
21 До автора на статията
Коментиран от #34, #56
11:38 19.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 За да имат време
Това ми прилича на истанбулското споразумение Русия да се оттегли за да имат време да се прегрупират и тръгнат в настъпление.
Неолибералите са големи смешници и си мисля че не ги познаваме.
11:38 19.08.2025
24 КОЙчо
До коментар #10 от "Старец":Германия е държава в Западнала Европа, окупирана от САЩ,след 1944 година!
Коментиран от #27, #30
11:39 19.08.2025
25 Призиви през медиите
11:39 19.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 наблюдател
До коментар #18 от "Да да":до 18 взехте ли домбас че до германско ще стигате упако
Коментиран от #32
11:41 19.08.2025
29 777
Коментиран от #33
11:42 19.08.2025
30 И защо ми триете коментарите
До коментар #24 от "КОЙчо":24 КОЙчо
01ОТГОВОР
До коментар 10 от "Старец":
Германия е държава в Западнала Европа, окупирана от САЩ,след 1944 година!
Коментиран от 27
11:42 19.08.2025
31 Я пак
До коментар #18 от "Да да":Кое е руското знаме тогава?
Откъде ви копат бе?
11:42 19.08.2025
32 В Донбас се прочиства
До коментар #28 от "наблюдател":Във война се превзема.
Коментиран от #35
11:43 19.08.2025
33 Да де
До коментар #29 от "777":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
11:43 19.08.2025
34 Ко каза , ко
До коментар #21 от "До автора на статията":Ама нИдей така, шъ гъ убидиш!
Това е едно от остриетата на сорос, заедно с марчето!
И да не забравим , незабравимият джамбаз.
11:44 19.08.2025
35 Дддд
До коментар #32 от "В Донбас се прочиства":Азов чистят.
Коментиран от #38
11:44 19.08.2025
36 Дългият
11:44 19.08.2025
37 Телеграф Лондон
Къде изчезна победата но Украйна над Русия която ще подпомагате до край
Къде изчезна мирът чрез сила върху Русия.
Срамно е да наблюдават тези глупаци
11:45 19.08.2025
38 Виждам
До коментар #35 от "Дддд":С пълна сила на запад.
11:45 19.08.2025
39 атлантически делириум
11:46 19.08.2025
40 Данко Харсъзина
Среща може и да няма. Ще поживеем, ще видим.
Коментиран от #48
11:46 19.08.2025
41 Мдааа....
11:47 19.08.2025
42 Магла
11:47 19.08.2025
43 мда.....
До коментар #1 от "Някой":ти пък сега... все пак те са от "коалициата на желаещите", не от можещите
11:48 19.08.2025
44 Али Реза
11:49 19.08.2025
45 456
11:51 19.08.2025
46 Ти да видиш
Коментиран от #57
11:51 19.08.2025
47 Учуден
11:52 19.08.2025
48 В. В. Путин
До коментар #40 от "Данко Харсъзина":Ква среща, кви пет рубли, бе?
Аз да не съм фурнаджийска лопата?
Казах: С нелигитимници не говоря по работа!
Виж за кино и театър може!
11:53 19.08.2025
49 Възмутен
Тези вампири нямат връзка с реалността - Путин заяви че няма да се среща със зеления наркоман а този сега трябвало да се съгласи на прекратяване на огъня преди да се срещнат. Ами спокойно може да се съгласи да прекрати огъня преди срещата защото такава няма да има.
11:54 19.08.2025
50 Я пък тоя
Е няма как да стане, незначителни сте.
Свивайте знамената и се съгласявате с Тръмп и Путин.
Това ви е края, от тук нататък ще сте в позиция: - Тия пък кои бяха.
Жалко за Германия, толкова харесвах тая държава, искаше ми се България да стане като нея, вече не искам.
11:55 19.08.2025
51 нпо агент
До коментар #3 от "Пич":Хитлер и той настоявал.. Накрая ял олово..
Коментиран от #54
11:55 19.08.2025
52 604
11:55 19.08.2025
53 Германия
Коментиран от #58
11:59 19.08.2025
54 Млъкни
До коментар #51 от "нпо агент":проста копейки.
11:59 19.08.2025
55 Европа
Коментиран от #61
11:59 19.08.2025
56 Ами
До коментар #21 от "До автора на статията":Ели и Мара не ги пишат тези "статии" , просто от дедо Сорос ООД им ги пращат ...
12:00 19.08.2025
57 Фрост,.по-фрост
До коментар #46 от "Ти да видиш":по, по-фрост, по, по, още по-фрост, по, по най Фрост, най-фрост, най, най-фрост, най, най, най-фрост, обикновена едногънкова форумна копейка.
12:02 19.08.2025
58 Запознат
До коментар #53 от "Германия":"Европа разчита на нея"
Ако Европа разчита на окупирана Германия за оръжейно производство съвсем сме зян - даже и папуасите могат да ни превземат.
Пък и едни оръжейни специалисти има в Германия - Хасан, Ибрям и Мехмед са най големите.
12:04 19.08.2025
59 Копейка килър 😉
Коментиран от #60, #62, #63
12:04 19.08.2025
60 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Копейка килър 😉":СБУ е джудже пред ФСБ
12:06 19.08.2025
61 Учуден
До коментар #55 от "Европа":"за да стане отново способна да гарантира мира на континента и по света!"
Ха ха ха тя Европа когато е била способна да знаеш само мир е бил в Европа и по целия свят. От къде ви копат такива - кога Европа е гарантирала мир някъде.
12:06 19.08.2025
62 Типично е за терористи и фашисти
До коментар #59 от "Копейка килър 😉":да убиват и правят терористични актове. Не, че сме имали съмнения за режима в Киев.
12:08 19.08.2025
63 Запознат
До коментар #59 от "Копейка килър 😉":"СБУ трябва да направи всичко възможно и да убие Путлер"
Това ли ви е мечтата - Медведев няма да се церемони с вас толкова колкото Путин - ще играе атома.
12:08 19.08.2025
64 Гост
В крайна сметка познайте кой ще получи исканото? Аз си мисля, че и Америка и Русия ще получат това което искат. Щом има кой да плаща, а и земя има за взимане. Защо им е да се карат? Те ще спечелят и без да се карат. Интереса клати феса. Интересно от къде Европа събира толкова пари да плаща за тези оръжия.
12:11 19.08.2025
65 БгТопИдиот🇧🇬
Мецан :Местя го двустранно за загубилите 2 СВ.
12:13 19.08.2025
66 Някои хора
12:18 19.08.2025
67 Желаещите да обеднеят
12:20 19.08.2025