Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща с Зеленски
  Тема: Украйна

Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща с Зеленски

19 Август, 2025 11:27, обновена 19 Август, 2025 11:28 1 179 67

Йохан Вадефул подчерта необходимостта от силни гаранции за сигурността на Украйна и участието на САЩ за успешни преговори

Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща с Зеленски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на огъня като условие за планираната двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на посещение в японската военноморска база в Йокосука, южно от Токио, Вадефул заяви, че след конструктивната среща в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери „някой трябва да направи ход. И този човек е президентът Путин.“

Германският външен министър подчерта, че мирното споразумение ще изисква солидни гаранции за сигурността на Украйна.

„Ние и американците сме готови да ги предоставим“, каза Вадефул и добави: „Едно е ясно: оръжията трябва най-накрая да замлъкнат.“

На въпроса какви биха могли да бъдат тези гаранции, той отговори: „Заедно със САЩ, ние като европейски партньори сме готови да предоставим тези гаранции за сигурност и да гарантираме тяхната ефективност.“

Вадефул обаче уточни, че първо Путин трябва да е готов „да преговаря по наистина сериозен начин и, преди всичко, да се съгласи на прекратяване на огъня.“

Според него гаранциите за сигурност трябва да са достатъчно солидни, „за да може Украйна да разчита, че е в безопасност и няма да бъде атакувана отново“.

„Тогава Украйна ще трябва внимателно да обмисли какви преговори ще води и какъв резултат може да приеме“, допълни министърът.

Вадефул описа като решаваща стъпка постигнатото споразумение с Тръмп за участието на САЩ в предоставянето на тези гаранции за сигурност, наричайки участието на Вашингтон основна предпоставка за тяхната ефикасност.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    73 4 Отговор
    Ами, хайде! Накарайте го!
    Но не можете. Неможачи.

    Коментиран от #9, #43

    11:31 19.08.2025

  • 2 Зевс

    66 3 Отговор
    Путин няма да се хване на тази лъжа за 4ти път (Минск 1, 2, Истанбул)

    11:31 19.08.2025

  • 3 Пич

    64 5 Отговор
    Предлагам Германия да настоява още по строго и да тропа с крак в......... чакалнята !!!

    Коментиран от #17, #51

    11:31 19.08.2025

  • 4 Ха ХаХа

    63 2 Отговор
    Кой ви бръсне вас за слива?

    11:31 19.08.2025

  • 5 Трол

    40 3 Отговор
    Няма да е лошо и по едно кафенце да им сервира на европейските лидери.

    Коментиран от #12

    11:32 19.08.2025

  • 6 ЖЕКО

    41 1 Отговор
    ШАИЗЕ, ТОЯ ЗА КАКЪВ СЕ МИСЛИ

    11:32 19.08.2025

  • 7 Перо

    50 1 Отговор
    Кой пита Германия за какво настоява?

    11:33 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Старец

    25 3 Отговор
    Какво беше това Германия ?

    Коментиран от #13, #24

    11:34 19.08.2025

  • 11 Е нема другаре

    5 35 Отговор
    След 3,7 години блицкриг по Пирински позорът на русия е чутовен.Киев,Берлин, Лисабон,,,пада Покровск.

    11:35 19.08.2025

  • 12 Перо

    29 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Не! Те са назначени от наркоса да му пазят страх при посещението при Тръмп! Не се полага кафе, а да стоят в поза “мирно”!

    11:36 19.08.2025

  • 13 Дядо...

    2 22 Отговор

    До коментар #10 от "Старец":

    Най-великата държава в Европа.Що?

    Коментиран от #19

    11:36 19.08.2025

  • 14 Я пък тоя

    33 3 Отговор
    Германия не е в позиция да настоява.
    Да върви на...

    11:36 19.08.2025

  • 15 Ти кой беше

    35 4 Отговор
    Унищожихте Европа. С Путин бяхте добре.

    Коментиран от #22

    11:36 19.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Геро

    17 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Какво предлага утайка като теб няма никакво значение.

    11:37 19.08.2025

  • 18 Да да

    33 3 Отговор
    Върху бранденбургската порта да не се развее Руското знаме пак ?
    Настоявали били.

    Коментиран от #28, #31

    11:38 19.08.2025

  • 19 Перо

    27 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дядо...":

    Била е време оно! Сега е джендърски коптор!

    Коментиран от #26

    11:38 19.08.2025

  • 20 Анонимен

    16 3 Отговор
    Това не беше ли вече отхвърлено във Вашингтон?

    11:38 19.08.2025

  • 21 До автора на статията

    26 0 Отговор
    Г-жо Стоянова, недопустимо е в статия (при това в заглавието) публикувана в електронна медия да се допускат правописни грешки. В писмената реч на българския език предлогът "със" се употребява, когато следващата дума започва със звука "с" или "з". Правилото важи и в случаите, в които думата след предлога е изписана с цифри. Предлогът "със" се употребява и когато върху него пада логическото ударение. Единствено в поезията е допустимо (за благозвучие) да се употребява предлогът "със" и без да са спазени горните условия.

    Коментиран от #34, #56

    11:38 19.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 За да имат време

    19 2 Отговор
    да ги въоръжат до зъби.
    Това ми прилича на истанбулското споразумение Русия да се оттегли за да имат време да се прегрупират и тръгнат в настъпление.
    Неолибералите са големи смешници и си мисля че не ги познаваме.

    11:38 19.08.2025

  • 24 КОЙчо

    20 3 Отговор

    До коментар #10 от "Старец":

    Германия е държава в Западнала Европа, окупирана от САЩ,след 1944 година!

    Коментиран от #27, #30

    11:39 19.08.2025

  • 25 Призиви през медиите

    13 3 Отговор
    са като врата в полето.Дипломацията в ЕС напълно отсъства.

    11:39 19.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 наблюдател

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Да да":

    до 18 взехте ли домбас че до германско ще стигате упако

    Коментиран от #32

    11:41 19.08.2025

  • 29 777

    14 2 Отговор
    Коя е Германия,че да настоява каквото и да било.Ще стане каквото Путин реши.

    Коментиран от #33

    11:42 19.08.2025

  • 30 И защо ми триете коментарите

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "КОЙчо":

    24 КОЙчо
    01ОТГОВОР
    До коментар 10 от "Старец":

    Германия е държава в Западнала Европа, окупирана от САЩ,след 1944 година!
    Коментиран от 27

    11:42 19.08.2025

  • 31 Я пак

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Да да":

    Кое е руското знаме тогава?
    Откъде ви копат бе?

    11:42 19.08.2025

  • 32 В Донбас се прочиства

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "наблюдател":

    Във война се превзема.

    Коментиран от #35

    11:43 19.08.2025

  • 33 Да де

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "777":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    11:43 19.08.2025

  • 34 Ко каза , ко

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "До автора на статията":

    Ама нИдей така, шъ гъ убидиш!
    Това е едно от остриетата на сорос, заедно с марчето!
    И да не забравим , незабравимият джамбаз.

    11:44 19.08.2025

  • 35 Дддд

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "В Донбас се прочиства":

    Азов чистят.

    Коментиран от #38

    11:44 19.08.2025

  • 36 Дългият

    8 0 Отговор
    Журналисте....имаш журналистическо висше но 6ти клас ти липсва...Не среща с Зеленски,а среща със Зеленски...не се стърпявам защото ми вадят очите...

    11:44 19.08.2025

  • 37 Телеграф Лондон

    14 1 Отговор
    Европейските зайци така и не осъзнава своята незначителност в конфликта Украйна. Русия.
    Къде изчезна победата но Украйна над Русия която ще подпомагате до край
    Къде изчезна мирът чрез сила върху Русия.
    Срамно е да наблюдават тези глупаци

    11:45 19.08.2025

  • 38 Виждам

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дддд":

    С пълна сила на запад.

    11:45 19.08.2025

  • 39 атлантически делириум

    11 0 Отговор
    Нацягите продължават да не вдяват, че не Путин, а те трябва да се съобразяват с него! Явно пак имат нужда от кол с флаг в задния двор?

    11:46 19.08.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    "Кремъл още не е потвърдил официално готовност за среща със Зеленски."

    Среща може и да няма. Ще поживеем, ще видим.

    Коментиран от #48

    11:46 19.08.2025

  • 41 Мдааа....

    11 0 Отговор
    И Путин,ще си го премести от единия в другия крачол

    11:47 19.08.2025

  • 42 Магла

    13 0 Отговор
    Абе некой разбра ли какви са "грандиозните резултати" от срещата на сателитите при Тръмп? Няма ли некоя свободна медия да разсея демократичната мъгла по тоя въпрос или всичко си е било само поредната екскурзия и приказки?

    11:47 19.08.2025

  • 43 мда.....

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    ти пък сега... все пак те са от "коалициата на желаещите", не от можещите

    11:48 19.08.2025

  • 44 Али Реза

    9 0 Отговор
    А господин Вадефул допита ли се до съвета на имамите на Германистан, преди да се обажда и да става смешен?

    11:49 19.08.2025

  • 45 456

    3 0 Отговор
    СЪС Зеленски. Още една която граматика й куца.

    11:51 19.08.2025

  • 46 Ти да видиш

    13 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣щели да казват на Русия какво трябва и какво не трябва да прави???? Джендърляка.........!!!!!🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    11:51 19.08.2025

  • 47 Учуден

    8 3 Отговор
    Германия настоява........ууухахахаха!!!

    11:52 19.08.2025

  • 48 В. В. Путин

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Данко Харсъзина":

    Ква среща, кви пет рубли, бе?
    Аз да не съм фурнаджийска лопата?
    Казах: С нелигитимници не говоря по работа!
    Виж за кино и театър може!

    11:53 19.08.2025

  • 49 Възмутен

    8 1 Отговор
    "руския президент Владимир Путин да се съгласи на прекратяване на огъня като условие за планираната двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски"

    Тези вампири нямат връзка с реалността - Путин заяви че няма да се среща със зеления наркоман а този сега трябвало да се съгласи на прекратяване на огъня преди да се срещнат. Ами спокойно може да се съгласи да прекрати огъня преди срещата защото такава няма да има.

    11:54 19.08.2025

  • 50 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Европа буксува, Путин и Тръмп не я забелязват, лидерите на ЕС, повтарят едно и също, с надежда да ѝ обърнат внимание.
    Е няма как да стане, незначителни сте.
    Свивайте знамената и се съгласявате с Тръмп и Путин.
    Това ви е края, от тук нататък ще сте в позиция: - Тия пък кои бяха.
    Жалко за Германия, толкова харесвах тая държава, искаше ми се България да стане като нея, вече не искам.

    11:55 19.08.2025

  • 51 нпо агент

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Хитлер и той настоявал.. Накрая ял олово..

    Коментиран от #54

    11:55 19.08.2025

  • 52 604

    4 1 Отговор
    Дони ще ви остави на Пудинг вее...па спирайте кот искате...и неволята че викате....тия от ЕС то пълни минди ли. Ришава тоя дето може и има...другите само лопат...ам тя меца че захапе и някой пудел...дет още не съзнава че голямото куче се отегля..шот му надуха камбаната...

    11:55 19.08.2025

  • 53 Германия

    1 3 Отговор
    да засилва оръжейното производство и да стяга редиците. Европа разчита на нея.

    Коментиран от #58

    11:59 19.08.2025

  • 54 Млъкни

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "нпо агент":

    проста копейки.

    11:59 19.08.2025

  • 55 Европа

    2 4 Отговор
    трябва да свърши огромна работа, за да стане отново способна да гарантира мира на континента и по света! Трябва да навакса изоставането , наследено от Меркел, която напълни Европа с мигранти и напълни гушата на Путин с милиарди , с които той сега води войната. Меркел засили Русия и ослаби Европа. За това й викат Булката на Кремъл.

    Коментиран от #61

    11:59 19.08.2025

  • 56 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "До автора на статията":

    Ели и Мара не ги пишат тези "статии" , просто от дедо Сорос ООД им ги пращат ...

    12:00 19.08.2025

  • 57 Фрост,.по-фрост

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ти да видиш":

    по, по-фрост, по, по, още по-фрост, по, по най Фрост, най-фрост, най, най-фрост, най, най, най-фрост, обикновена едногънкова форумна копейка.

    12:02 19.08.2025

  • 58 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Германия":

    "Европа разчита на нея"

    Ако Европа разчита на окупирана Германия за оръжейно производство съвсем сме зян - даже и папуасите могат да ни превземат.

    Пък и едни оръжейни специалисти има в Германия - Хасан, Ибрям и Мехмед са най големите.

    12:04 19.08.2025

  • 59 Копейка килър 😉

    2 3 Отговор
    СБУ трябва да направи всичко възможно и да убие Путлер, ако случайно има среща между него и Зеленски.

    Коментиран от #60, #62, #63

    12:04 19.08.2025

  • 60 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Копейка килър 😉":

    СБУ е джудже пред ФСБ

    12:06 19.08.2025

  • 61 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Европа":

    "за да стане отново способна да гарантира мира на континента и по света!"

    Ха ха ха тя Европа когато е била способна да знаеш само мир е бил в Европа и по целия свят. От къде ви копат такива - кога Европа е гарантирала мир някъде.

    12:06 19.08.2025

  • 62 Типично е за терористи и фашисти

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Копейка килър 😉":

    да убиват и правят терористични актове. Не, че сме имали съмнения за режима в Киев.

    12:08 19.08.2025

  • 63 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Копейка килър 😉":

    "СБУ трябва да направи всичко възможно и да убие Путлер"

    Това ли ви е мечтата - Медведев няма да се церемони с вас толкова колкото Путин - ще играе атома.

    12:08 19.08.2025

  • 64 Гост

    4 1 Отговор
    Кой какво иска? Русия имперска история, земя и ресурси, и за сега получава, това виждам. Америка пари, от къде ,от оръжие и тя засега получава от Европа, Тръмп го каза ясно. Еврото като оставим настрана сърцераздирателните неща и то иска от ресурсите на тази земя и плаща за това на Америка за оръжието , а на Украйна за живата сила, ама сметката май щеше да е по добра ако просто бяха платили на Русия за това което им е нужно и да получават каквото поискат. Украйна покрай подготовката пропагандата за "защита" намрази Русия от която дълги години се възползва като повече от братска държава и сега иска да оцелее в какъвто и да е формат,вид, няма значение, просто да оцелее.
    В крайна сметка познайте кой ще получи исканото? Аз си мисля, че и Америка и Русия ще получат това което искат. Щом има кой да плаща, а и земя има за взимане. Защо им е да се карат? Те ще спечелят и без да се карат. Интереса клати феса. Интересно от къде Европа събира толкова пари да плаща за тези оръжия.

    12:11 19.08.2025

  • 65 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    Германия настоява: Путин трябва да се съгласи на прекратяване на огъня преди среща с Зеленски

    Мецан :Местя го двустранно за загубилите 2 СВ.

    12:13 19.08.2025

  • 66 Някои хора

    1 0 Отговор
    било то и министри, освен че са в миналото 20-30 години, но са и в страни от пътя.

    12:18 19.08.2025

  • 67 Желаещите да обеднеят

    0 0 Отговор
    От съвместните решителни стъпки зависи единствено фалирването на ЕС и обедняваното на цяла Европа.Единствено не зависи сигурността на Европа.

    12:20 19.08.2025

