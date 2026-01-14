Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Обичам да печеля, но високите ми морални стандарти ме възпират в международен план

Тръмп: Обичам да печеля, но високите ми морални стандарти ме възпират в международен план

14 Януари, 2026 03:34, обновена 14 Януари, 2026 05:28 1 447 21

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • президент

Американският президент заяви, че крайната цел на действията му в Иран е „победа“, но не уточни какво има предвид

Тръмп: Обичам да печеля, но високите ми морални стандарти ме възпират в международен план - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта в интервю за CBS, че основното му ограничение в международните политика е собственият му морал.

„Говоря за морал. Аз съм високо морален човек. Не обичам да виждам смъртта, не обичам да виждам как нашите хора страдат. Също така не обичам да виждам как страдат и хората от другата страна“, каза той, отговаряйки на въпрос какво ограничава вземането на решения на международната сцена.

„Когато влязохме във Венецуела, не понесехме жертви, но много хора загинаха от другата страна. Не ми харесва това“, продължи Тръмп. „Така че, да, вземането на решения е ограничено от морала, а аз имам много високи морални стандарти, така че от те ме ограничават“, подчерта държавният глава на САЩ и потвърди, че правомощията му като главнокомандващ са ограничени от Конституцията на САЩ и съдилищата.

Тръмп заяви, че крайната цел на действията му в Иран е „победа“, но не уточни какво има предвид.

„Крайната цел е победата. Обичам да печеля“, каза американският президент.

Когато репортер го попита какво означава „победа“, действащият президент на Белия дом изброи военните операции, които е провел по време на първия и втория си мандат, включително неотдавнашното залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро. Той посочи убийството на лидера на ИДИЛ Абу Бакр ал Багдади през 2019 г. по време на военна операция на САЩ в Идлиб, Сирия, като пример за своите победи.

Според републиканеца „нищо добро няма да излезе от ситуацията в Иран“. Той заплаши да „предприеме много строги мерки“, ако иранските власти започнат да бесят антиправителствени протестиращи тази седмица.

„Ще предприемем много решителни действия. Ако го направят, ще предприемем много решителни действия“, каза той. И препоръча на американските граждани и техните съюзници да напуснат Иран.

„Бих казал, че би било добра идея да си тръгнем“, каза той в отговор на въпрос по темата.

Масовите протести в Иран продължават от 28 декември. Демонстрациите започнаха на фона на криза. До края на годината инфлацията достигна 42,2%, а националната валута, иранският риал, отслабна до рекордно ниско ниво от 1,42 милиона за долар.

Протестиращи поискаха и свалянето на режима и върховния лидер Али Хаменей. Митингите се разпространиха в десетки градове. Поради спирането на интернет в цялата страна данните за жертвите са разпръснати, но е известно, че сред загиналите са както протестиращи, така и сили за сигурност.

Според Ройтерс, приблизително 2 000 души са загинали по време на безредиците, докато организацията за човешки права Iran Human Rights съобщава за 648 загинали протестиращи. Източници на CBS News съобщават, че предварителните оценки показват броя на пострадалите между 12 000 и 20 000.

Президентът на САЩ призовава иранците да продължат протестите си.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 краварско тролче нодоносче

    8 7 Отговор
    едноухия СТЪРЧОК МОЖЕ ДА НАПРАВИ единМИНЯГА на император путин

    03:44 14.01.2026

  • 2 да осмучетеСИРЕНЯСАЛИЯгрездей на путин

    5 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!КатоГръмнe AEЦ-а и унищожи тояКофти ГЕH !

    03:45 14.01.2026

  • 3 оня с коня

    6 3 Отговор
    ядох много чесън и ряпа сега пърддя като кон , търся някой соросоид да му се изпъърдя фосттата

    03:47 14.01.2026

  • 4 От Иран

    8 5 Отговор
    най-много да вземеш косматия.

    03:47 14.01.2026

  • 5 само питам

    8 0 Отговор
    онова мекереТРИЕЩОТО къде е ? кога ще става даТРИЕ? спи ли неговатаМАМАпроста?

    03:48 14.01.2026

  • 6 ви гоНАТЪПЧА до гърлото суполиф

    8 2 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва,да става и да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    03:50 14.01.2026

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 Доналд Тръмп, Президентът

    9 9 Отговор
    Крайната цел е да отрежа и изолирам Русия от всякакви съюзници и допълнително унижа моя много, много добър френд Владимир !!! Мисля че ми се получава.

    03:56 14.01.2026

  • 9 Притчата

    7 3 Отговор
    „Веднъж – стомна за вода. Втори път – стомна за вода. Трети път – стомната се счупи“

    04:02 14.01.2026

  • 10 Много

    2 14 Отговор
    Много дълбоки разочарования им се събра на копейките у нас и по света. Скръб им са Асад, Мадуро. А сега и аятолаха в Иран вече започва да бега към путинова рамзанкадирия. Асвабаждения едно след друго. Колумбия и Куба са първи в листа на чакащи. Готвят се по реда си на подкараните от Тръмп.

    04:03 14.01.2026

  • 11 Готов за бой

    1 9 Отговор
    Аз пък чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #12

    04:24 14.01.2026

  • 12 Виждал ли си

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Готов за бой":

    картечница?

    04:36 14.01.2026

  • 13 Тръмпи

    9 1 Отговор
    Много си зле. Ти поне трябва да знаеш, че бизнес и морал не са съвместими ! Кого се. опитваш да будалкаш, стар пръч ?

    04:50 14.01.2026

  • 14 Тръмп

    7 1 Отговор
    И високи морални стандарти??? Две взаимоизкключващи се неща!!!!

    04:57 14.01.2026

  • 15 времето дойде

    0 6 Отговор
    Времето дойде, тъкмо чичо Дон е загрял с Мадуро, започна да навлиза във форма.Ако не е САЩ, ко друг ще свърши работата? Те си знаят как.....

    04:59 14.01.2026

  • 16 Титл

    4 0 Отговор
    Да се смееш ли,да плачеш ли?

    05:17 14.01.2026

  • 17 Мишел

    1 0 Отговор
    Високите морални стандарти на Тръмп международен план са Китай, Русия, Северна Корея.

    05:38 14.01.2026

  • 18 Има зло

    2 0 Отговор
    Епщайн е заложил много високи стандарти в нюйоркската мутра... Толкова високи, се счита над американската конституция и международните закони. Този бандит се превърна в диктатор с всичките си действия.

    05:48 14.01.2026

  • 19 улииииииии

    2 0 Отговор
    тръмпета е умен красив скромен миролюб.опрай ми настроението....улииииииии....

    06:04 14.01.2026

  • 20 Ицо

    0 0 Отговор
    Сън тайм уин,сън тайм люн....

    06:08 14.01.2026

  • 21 Митриев

    0 0 Отговор
    Тръмп беше готин наш човек,до отвличането на Мадуро !

    06:09 14.01.2026