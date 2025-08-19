Новини
Макрон и Стармър съпредседателстват среща на коалицията за Украйна
  Тема: Украйна

19 Август, 2025 13:53 1 354 66

Дискусията ще се фокусира върху гаранции за сигурността на страната

Макрон и Стармър съпредседателстват среща на коалицията за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър ще съпредседателстват по-късно днес среща на коалицията на желаещите подкрепа за Украйна, след проведените вчера разговори във Вашингтон, съобщиха от канцеларията на френския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От Елисейския дворец уточниха, че страните ще работят по въпроси, свързани с гаранциите за сигурността на Украйна.

 


Украйна
  • 1 Абе,

    50 1 Отговор
    на тия кой им плаща да се возят из света всеки ден?

    Коментиран от #15

    13:55 19.08.2025

  • 2 руснаците ще ви клатят едновременно

    53 4 Отговор
    и англия и франция и германия и италия и испания......

    Коментиран от #21, #24, #29, #35

    13:55 19.08.2025

  • 3 На някои

    35 1 Отговор
    хора ги сърби, а и знаят кой чеше най-яко.

    13:55 19.08.2025

  • 4 Европа увеличи 7 пъти

    7 32 Отговор
    производството на оръжие!

    Коментиран от #6, #23, #32

    13:56 19.08.2025

  • 5 хахаха

    43 3 Отговор
    къде потъна дипломат номер 1 на европа - кая калас

    Коментиран от #25

    13:57 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп-Путин!

    41 4 Отговор
    Колко са наивни, кой ги пита, всичко е решенено! ЕС само ще плаща!

    13:58 19.08.2025

  • 8 Тия какви са смешници 😄

    42 3 Отговор
    Като някакви джинки джафкат лъжи и пропаганда и се правят на важни, докато стоят в коридора на Белият дом като в чакалня на автогара. 😄 С такива Европа си заминава.

    13:58 19.08.2025

  • 9 Русия няма да бомби Англия и Франция

    6 32 Отговор
    Там бъхтят много наташки по бардаците.

    Коментиран от #12

    13:59 19.08.2025

  • 10 Втората цигулка

    18 2 Отговор
    Дадоха ми и на мен да посвиря. Желанията не винаги се сбъдват.

    13:59 19.08.2025

  • 11 Тия

    27 1 Отговор
    Шмоковци не разбраха ли че никжй не ги брой

    14:01 19.08.2025

  • 12 Атола Бикини

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русия няма да бомби Англия и Франция":

    Ако съберат природни богатства да се откупят, няма да бомбят по еврогейове те...

    14:03 19.08.2025

  • 13 604

    13 1 Отговор
    Че се въйкът и ще съ умърморът..после зеля, че начертай по една и пак че страшилят пудинг...амъ тооо път без...чичи им Дони ....пхахахапахя....туй сам дъ съ напраиш за резил..и дъ гу знайш и да продължаваш...си е мазохизъм и шизофр..

    14:04 19.08.2025

  • 14 Независим

    4 24 Отговор
    За сведение на всички сатанинско - путинофилски жалкари - всеки от тях ще гори в ада заедно с изродите които оправдават.

    14:04 19.08.2025

  • 15 Абее

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе,":

    Къде е третия наркос от влака с. Белото. Смъркането продължава....🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    14:05 19.08.2025

  • 16 Артилерист

    17 0 Отговор
    Ама що тъй са пропуснали Мерц, бе? Таман щяха да се донадят до три в едно, тука тъй, начи ( това изречение го написах в стила на един мой бивш началник, който ни правеше забележки и за неправилен изказ)...

    14:07 19.08.2025

  • 17 Каквото и да се публикува в медиите

    19 1 Отговор
    като намерения да знаете, че става дума за пари. Нали точно UK сключи договор с Украйна за 100 години?

    14:07 19.08.2025

  • 18 Зеля

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абее":

    Ми мътрялъ малко ве....., и ми писнъ от хиени...само аз черпя...е дават по некой снаряд...амъ пак малкуту

    14:07 19.08.2025

  • 19 иван костов

    27 2 Отговор
    Тия не разбраха, че са аутсайдери! Победителят, Владимир Владимирович, ясно каза че ще преговаря единствено с господаря им! Макар, че се чудя, защо го прави?🤥

    14:08 19.08.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    14:08 19.08.2025

  • 21 4-та година "Киев за 3 дня"

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "руснаците ще ви клатят едновременно":

    Само да се справят с непобедимите украинци, до 2, най-много 3 дена . 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #26, #28

    14:09 19.08.2025

  • 22 пешо

    18 3 Отговор
    тия боклуци не разбраха ли че без путин нищо не могат да решат

    14:10 19.08.2025

  • 23 пешо

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европа увеличи 7 пъти":

    да си го набута отз

    14:11 19.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 пешо

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "хахаха":

    с урсула си бият шпакли

    14:12 19.08.2025

  • 26 Четвърта година ли

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    А защо така малко са се притеснили и ходят при големия батко и го питат сладко сладко Какво стана с Украйна защото 25% от нея замина.
    Ако печелиш и Украйна войната дали така щяхте да натискате батко Тръмп и да чакате като матрьошки наредени в коридора на белия дом.
    Имаше ли за вас червено килимче.

    Коментиран от #31, #36, #39, #41

    14:12 19.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Задръж още малко във форума...

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "руснаците ще ви клатят едновременно":

    докато изклатя женати.

    14:14 19.08.2025

  • 30 питам си

    11 3 Отговор
    Макрон не разбра ли, че вече е аут. Пълно недоверие от страна франсетата. Този гном още си мисли, че е висок, но да чете какво е станало с прадядо му НАПАЛЕОНЧО!!!

    14:14 19.08.2025

  • 31 Копейка

    0 7 Отговор

    До коментар #26 от "Четвърта година ли":

    С нас каква може далаверата от тези 25 процента?

    14:14 19.08.2025

  • 32 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европа увеличи 7 пъти":

    Лапландия също увеличи!

    14:16 19.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Едмон Дантес

    13 3 Отговор
    Заради тия пишман евролидери, Стария Континент е на това дередже.

    14:17 19.08.2025

  • 35 Атлантически кьорфишеци

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "руснаците ще ви клатят едновременно":

    А БРЕ ЩО ТАКА МИСИРКИТЕ И АТЛАНТИЦИТЕ ОГЛУШИТЕЛНО МЪЛЧАТ ЗА СРЕЩАТА? ЗАЩО НЕМА ФАНФАРИ ТЪПИ УПРАВЛЯВАЩИ АТЛАНТИЦИ?

    Коментиран от #38, #46

    14:17 19.08.2025

  • 36 Превъртял си .

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Четвърта година ли":

    Пий си копейските хапчета.Ха ха.

    14:17 19.08.2025

  • 37 За да се

    7 4 Отговор
    Тоя зеления пор, адски противен.

    14:18 19.08.2025

  • 38 Е нали👇

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "Атлантически кьорфишеци":

    Киев за два дня и всьо?Нещо по въпроса?С?

    Коментиран от #52

    14:18 19.08.2025

  • 39 Вие разпространявате руска пропаганда!

    5 12 Отговор

    До коментар #26 от "Четвърта година ли":

    Колко гънки трябва да имаш, за да разпространяваш лъжите на кремълските слyги, генерирани с американски AI ?! Осъзнавате ли колко сте npocта ?

    Коментиран от #50, #55

    14:19 19.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гост

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Четвърта година ли":

    Едни пудели по една телевизия сабаалем повтаряха ,че Русия губи войната.Кучешка му работа!

    14:20 19.08.2025

  • 42 Едмон Дантес

    9 3 Отговор
    Тия са срам и позор за цялата Европа. Докато средностатистическия гражданин се чуди как да свързва двата края, тия пътуват насам натам, със средства от данъкоплатците.

    14:20 19.08.2025

  • 43 zaхарова

    1 8 Отговор
    В отговор на тази среща в Москва ще се проведе среща с талибаните, Хизбула и Хамз.

    Коментиран от #54

    14:21 19.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин 🇧🇬

    7 3 Отговор
    Натовски келемета - кръволоци ! Заради номерата им и общия им цирк с еврейското наркоманче ще умрат още хиляди украинци и руснаци !

    14:23 19.08.2025

  • 48 Общото

    9 2 Отговор
    Между тия два лалугера е че и двамата са яли бой от неудушевени предмети единият не отдавна беше пребит от боксова круша а другия редовно яде пердах от мумия
    Това са анти мъже заради такива жените обръщат резбата и те си мислят че ръководят велики държави смях и ужас хахаха

    14:23 19.08.2025

  • 49 Всяко зло за добро

    3 6 Отговор
    Когато всякога проклета Русия нападна Украйна, тя я превърна в истинска нация и извади най-хубавите качества на украинците.
    Те, които бяха всяка коза за свой крак, се сплотиха.
    А когато САЩ избраха за втори път Тръмп, тази наистина нелепа личност за президент, това сплоти Европа, която също беше всяка коза за свой крак.
    Зеленски от своя страна показа какво означава истински лидер и вдъхнови и европейските политици да се превърнат в лидери, а не да са жалки политикани.
    Истина е, че трудните времена раждат велики хора, а спокойните - дребни политикани.
    И още един бонус.
    Благодарение на Тръмп и Канада стана държава с единна нация.
    Ами това е.
    Жалко само, че можеше да не се стига до тежката цена, която днес плаща Украйна, а преди нея: Чечения и Грузия.

    Коментиран от #65

    14:24 19.08.2025

  • 50 А бе то ,,лъжи"...

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Вие разпространявате руска пропаганда!":

    ...,ама си е самата- Истина...!

    14:24 19.08.2025

  • 51 Копей,

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Среща на ,,коалицията за Украйна"...?!":

    За сметка на това желаещи да умират руснаци се намират.Понамсляха чувствително но се намират.

    Коментиран от #56, #57

    14:25 19.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хе,хе...!

    9 1 Отговор

    До коментар #43 от "zaхарова":

    Разбирам безсилието ти и болката ти...!
    Важното е че Мощен Китай и Велика Русия са заедно и този съюз е непобедим от НАТО,Урсулишката Европа,Англо-саксите и САЩ...!

    14:28 19.08.2025

  • 55 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #39 от "Вие разпространявате руска пропаганда!":

    И какви кремълски лъжи разпространява той?
    Ти не гледа ли как евролидерите (да не си изброявам поименно) седят на пейката пред белия дом и чакат Тръмп? Това кремълски лъжи ли са?
    Не гледа ли директно как по време на срещата на Тръмп със същите евролидери,Тръмп каза:- "Чакайте тук да отида да се обадя на Путин да се посъветвам" и ги остави да чакат ?

    14:32 19.08.2025

  • 56 НАЛИ?!

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Копей,":

    Разликата е Огромна!
    В Русия отиват на фронта Доброволци!
    А в Украйна ги ,,Бусовизират" насила и като добичета ги пращат директно на фронта...!
    То затова и бойният им дух е под нулата,а дезертьорството във ВСУ-масово заболяване...!

    14:32 19.08.2025

  • 57 Центей,

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Копей,":

    Та Ко стана с ,,Коалицията на желаещите" нещо не разбрах...?!
    Има ли желаещи на практика -за фронта да помогнат на Украйна,или остана само ти- единственият ,,смелчага и мераклия"...?!

    14:35 19.08.2025

  • 58 Я пък тоя

    7 1 Отговор
    Голяма новина, нямаше да заспя, ако не знаех кои ще председателстват коалицията на незнаещите!

    14:38 19.08.2025

  • 59 Васил

    5 1 Отговор
    “Коалиция ГийоВете”, пълни смешници, оставиха ги да чакат във коридора наведени господаря Тръмп да приключи със Миризливия Слуга Наркомански.

    14:50 19.08.2025

  • 60 Павел пенев

    5 0 Отговор
    Вижте ги,това са изродите на ЕС и НАТО. Те опустошиха Европа.

    14:52 19.08.2025

  • 61 дончичо

    2 0 Отговор
    предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
    КЪДЕ И КОЛКО ЖУРНАЛИСТИ ИМА БТА,
    КОЛКО ИМ Е БЮДЖЕТА

    14:54 19.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пешо z

    0 0 Отговор
    Надайсе уййоооо...

    15:10 19.08.2025

