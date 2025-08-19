Макрон и Стармър съпредседателстват среща на коалицията за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър ще съпредседателстват по-късно днес среща на коалицията на желаещите подкрепа за Украйна, след проведените вчера разговори във Вашингтон, съобщиха от канцеларията на френския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От Елисейския дворец уточниха, че страните ще работят по въпроси, свързани с гаранциите за сигурността на Украйна.