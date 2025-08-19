Макрон и Стармър съпредседателстват среща на коалицията за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър ще съпредседателстват по-късно днес среща на коалицията на желаещите подкрепа за Украйна, след проведените вчера разговори във Вашингтон, съобщиха от канцеларията на френския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От Елисейския дворец уточниха, че страните ще работят по въпроси, свързани с гаранциите за сигурността на Украйна.
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 24 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе,
Коментиран от #15
13:55 19.08.2025
2 руснаците ще ви клатят едновременно
Коментиран от #21, #24, #29, #35
13:55 19.08.2025
3 На някои
13:55 19.08.2025
4 Европа увеличи 7 пъти
Коментиран от #6, #23, #32
13:56 19.08.2025
5 хахаха
Коментиран от #25
13:57 19.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тръмп-Путин!
13:58 19.08.2025
8 Тия какви са смешници 😄
13:58 19.08.2025
9 Русия няма да бомби Англия и Франция
Коментиран от #12
13:59 19.08.2025
10 Втората цигулка
13:59 19.08.2025
11 Тия
14:01 19.08.2025
12 Атола Бикини
До коментар #9 от "Русия няма да бомби Англия и Франция":Ако съберат природни богатства да се откупят, няма да бомбят по еврогейове те...
14:03 19.08.2025
13 604
14:04 19.08.2025
14 Независим
14:04 19.08.2025
15 Абее
До коментар #1 от "Абе,":Къде е третия наркос от влака с. Белото. Смъркането продължава....🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #18
14:05 19.08.2025
16 Артилерист
14:07 19.08.2025
17 Каквото и да се публикува в медиите
14:07 19.08.2025
18 Зеля
До коментар #15 от "Абее":Ми мътрялъ малко ве....., и ми писнъ от хиени...само аз черпя...е дават по некой снаряд...амъ пак малкуту
14:07 19.08.2025
19 иван костов
14:08 19.08.2025
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:08 19.08.2025
21 4-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #2 от "руснаците ще ви клатят едновременно":Само да се справят с непобедимите украинци, до 2, най-много 3 дена . 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #26, #28
14:09 19.08.2025
22 пешо
14:10 19.08.2025
23 пешо
До коментар #4 от "Европа увеличи 7 пъти":да си го набута отз
14:11 19.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 пешо
До коментар #5 от "хахаха":с урсула си бият шпакли
14:12 19.08.2025
26 Четвърта година ли
До коментар #21 от "4-та година "Киев за 3 дня"":А защо така малко са се притеснили и ходят при големия батко и го питат сладко сладко Какво стана с Украйна защото 25% от нея замина.
Ако печелиш и Украйна войната дали така щяхте да натискате батко Тръмп и да чакате като матрьошки наредени в коридора на белия дом.
Имаше ли за вас червено килимче.
Коментиран от #31, #36, #39, #41
14:12 19.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Задръж още малко във форума...
До коментар #2 от "руснаците ще ви клатят едновременно":докато изклатя женати.
14:14 19.08.2025
30 питам си
14:14 19.08.2025
31 Копейка
До коментар #26 от "Четвърта година ли":С нас каква може далаверата от тези 25 процента?
14:14 19.08.2025
32 гост
До коментар #4 от "Европа увеличи 7 пъти":Лапландия също увеличи!
14:16 19.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Едмон Дантес
14:17 19.08.2025
35 Атлантически кьорфишеци
До коментар #2 от "руснаците ще ви клатят едновременно":А БРЕ ЩО ТАКА МИСИРКИТЕ И АТЛАНТИЦИТЕ ОГЛУШИТЕЛНО МЪЛЧАТ ЗА СРЕЩАТА? ЗАЩО НЕМА ФАНФАРИ ТЪПИ УПРАВЛЯВАЩИ АТЛАНТИЦИ?
Коментиран от #38, #46
14:17 19.08.2025
36 Превъртял си .
До коментар #26 от "Четвърта година ли":Пий си копейските хапчета.Ха ха.
14:17 19.08.2025
37 За да се
14:18 19.08.2025
38 Е нали👇
До коментар #35 от "Атлантически кьорфишеци":Киев за два дня и всьо?Нещо по въпроса?С?
Коментиран от #52
14:18 19.08.2025
39 Вие разпространявате руска пропаганда!
До коментар #26 от "Четвърта година ли":Колко гънки трябва да имаш, за да разпространяваш лъжите на кремълските слyги, генерирани с американски AI ?! Осъзнавате ли колко сте npocта ?
Коментиран от #50, #55
14:19 19.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 гост
До коментар #26 от "Четвърта година ли":Едни пудели по една телевизия сабаалем повтаряха ,че Русия губи войната.Кучешка му работа!
14:20 19.08.2025
42 Едмон Дантес
14:20 19.08.2025
43 zaхарова
Коментиран от #54
14:21 19.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Българин 🇧🇬
14:23 19.08.2025
48 Общото
Това са анти мъже заради такива жените обръщат резбата и те си мислят че ръководят велики държави смях и ужас хахаха
14:23 19.08.2025
49 Всяко зло за добро
Те, които бяха всяка коза за свой крак, се сплотиха.
А когато САЩ избраха за втори път Тръмп, тази наистина нелепа личност за президент, това сплоти Европа, която също беше всяка коза за свой крак.
Зеленски от своя страна показа какво означава истински лидер и вдъхнови и европейските политици да се превърнат в лидери, а не да са жалки политикани.
Истина е, че трудните времена раждат велики хора, а спокойните - дребни политикани.
И още един бонус.
Благодарение на Тръмп и Канада стана държава с единна нация.
Ами това е.
Жалко само, че можеше да не се стига до тежката цена, която днес плаща Украйна, а преди нея: Чечения и Грузия.
Коментиран от #65
14:24 19.08.2025
50 А бе то ,,лъжи"...
До коментар #39 от "Вие разпространявате руска пропаганда!":...,ама си е самата- Истина...!
14:24 19.08.2025
51 Копей,
До коментар #45 от "Среща на ,,коалицията за Украйна"...?!":За сметка на това желаещи да умират руснаци се намират.Понамсляха чувствително но се намират.
Коментиран от #56, #57
14:25 19.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хе,хе...!
До коментар #43 от "zaхарова":Разбирам безсилието ти и болката ти...!
Важното е че Мощен Китай и Велика Русия са заедно и този съюз е непобедим от НАТО,Урсулишката Европа,Англо-саксите и САЩ...!
14:28 19.08.2025
55 Атина Палада
До коментар #39 от "Вие разпространявате руска пропаганда!":И какви кремълски лъжи разпространява той?
Ти не гледа ли как евролидерите (да не си изброявам поименно) седят на пейката пред белия дом и чакат Тръмп? Това кремълски лъжи ли са?
Не гледа ли директно как по време на срещата на Тръмп със същите евролидери,Тръмп каза:- "Чакайте тук да отида да се обадя на Путин да се посъветвам" и ги остави да чакат ?
14:32 19.08.2025
56 НАЛИ?!
До коментар #51 от "Копей,":Разликата е Огромна!
В Русия отиват на фронта Доброволци!
А в Украйна ги ,,Бусовизират" насила и като добичета ги пращат директно на фронта...!
То затова и бойният им дух е под нулата,а дезертьорството във ВСУ-масово заболяване...!
14:32 19.08.2025
57 Центей,
До коментар #51 от "Копей,":Та Ко стана с ,,Коалицията на желаещите" нещо не разбрах...?!
Има ли желаещи на практика -за фронта да помогнат на Украйна,или остана само ти- единственият ,,смелчага и мераклия"...?!
14:35 19.08.2025
58 Я пък тоя
14:38 19.08.2025
59 Васил
14:50 19.08.2025
60 Павел пенев
14:52 19.08.2025
61 дончичо
КЪДЕ И КОЛКО ЖУРНАЛИСТИ ИМА БТА,
КОЛКО ИМ Е БЮДЖЕТА
14:54 19.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Пешо z
15:10 19.08.2025