Зеленски: Украйна обсъжда гаранции за сигурност със съюзниците

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев работи по формулирането на гаранциите за сигурност, които страната очаква от своите съюзници. Той уточни, че разговорите по въпроса между европейските лидери ще продължат и днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Съветниците по националната сигурност също са в постоянен контакт. Ще има гаранции за сигурността на Украйна“, посочи Зеленски.

Думите му бяха изказани преди предстоящата по-късно днес среща на коалицията в подкрепа на Киев.