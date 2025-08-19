Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Украйна обсъжда гаранции за сигурност със съюзниците
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна обсъжда гаранции за сигурност със съюзниците

19 Август, 2025 14:25 1 055 83

  • украйна-
  • зеленски-
  • сигурност-
  • съюзници-
  • гаранции

Разговорите между европейските лидери по въпроса ще продължат днес

Зеленски: Украйна обсъжда гаранции за сигурност със съюзниците - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев работи по формулирането на гаранциите за сигурност, които страната очаква от своите съюзници. Той уточни, че разговорите по въпроса между европейските лидери ще продължат и днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Съветниците по националната сигурност също са в постоянен контакт. Ще има гаранции за сигурността на Украйна“, посочи Зеленски.

Думите му бяха изказани преди предстоящата по-късно днес среща на коалицията в подкрепа на Киев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дядото

    42 8 Отговор
    обсъждай,като че от теб и евро пуделите завиди нещо

    14:27 19.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пепи Волгата

    11 22 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    14:28 19.08.2025

  • 6 Едмон Дантес

    37 8 Отговор
    Тия пишман европейски лидери са позор и срам за цяла Европа. Докато средностатистическия гражданин се чуди как да свързва двата края, тия пътуват наляво надясно със средства от данъкоплатците.

    14:28 19.08.2025

  • 7 дончичо

    30 6 Отговор
    Войски кога!Мечката чака мЕсо

    14:28 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Плашило

    36 1 Отговор
    Затвор за тая акушерка Фон дер Лайен.

    Коментиран от #75

    14:30 19.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фен

    31 2 Отговор
    Докато помиярите вият, керванът си върви... Скоро няма да остане територия, за която да се гарантира сигурност.

    Коментиран от #19

    14:32 19.08.2025

  • 14 мошЕто

    21 2 Отговор
    Народът е казал - голям , ама мек .....И зеля така ....

    14:32 19.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дончичо

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    И като мигне,да не й е за последно

    14:32 19.08.2025

  • 17 Путин няма полезен ход!

    4 29 Отговор
    Ако спечели войната, следват 200 години санкции!
    Ако загуби войната, следва разпад ма РФ!

    Коментиран от #23, #28, #36

    14:32 19.08.2025

  • 18 Не бързайте !

    28 1 Отговор
    Първо Киев трябва да отговаря за изстъпленията на Десен сектор и Азов след Майданския преврат , срещу цивилни , жени и деца . ❗ Ако на украинската хунта ѝ се размине , значи брюкселските чиновници са съучастници !

    14:33 19.08.2025

  • 19 Да де

    2 17 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    14:33 19.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хи хи

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА !!!!":

    Всички боклуци заминаха на Запад, а на Изток боклуци не вземат !

    14:36 19.08.2025

  • 23 Рейгън им каза:

    2 21 Отговор

    До коментар #17 от "Путин няма полезен ход!":

    "Руснаците ще ядат своите ракети"!
    Така и стана!
    Историята се повтаря.

    14:36 19.08.2025

  • 24 пешо

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    хасане пак си на лепило

    14:37 19.08.2025

  • 25 Леле - леле ! 😄

    19 2 Отговор
    Да не би България да стана " южна Корея или западна Германия на време " ? Или "Швейцария на Балканите" , както ни лъга Западът , докато унищожава и промишлеността и селското ни стопанство ?!

    Коментиран от #50

    14:37 19.08.2025

  • 26 Атина Палада

    18 2 Отговор
    Ша умра:)))) Украйна обсъждала нам си кво:))))

    14:37 19.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не е така!

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путин няма полезен ход!":

    Ако спечели войната, Окрайнина ще подпише капитулацията и ще се изпълнят точките на СВО. Ако Путин е натиснат да загуби войната, пътищата са три: или вкарва наличната войска и не позволява, или е сменен със Сталин 2 или започва ТСВ.

    Коментиран от #38

    14:38 19.08.2025

  • 29 Атина Палада

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    МатЮ мига,мига и накрая по колесниците избега от ония с джапанките:)))

    14:39 19.08.2025

  • 30 Само за

    20 0 Отговор
    сведение:1. Украйна няма съюзници а алчни и ненаситни използвачи!
    2. Гаранции за сигурност Украйна ще получи тогава когато подпише това което ще Му поднесе Путин!
    3. Зеленски и фашистката клика с която избива украинският народ бъде ликвидирсна!

    14:39 19.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахаха

    13 1 Отговор
    Ти ли бе джендарче!Това да не ти приятелят ти ,да се правиш пред него на мъж!

    14:39 19.08.2025

  • 33 дончичо

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА !!!!":

    ЕЕЕЕ,доста забягнахте !ЗАБЯГНАХТЕ!на уест

    14:39 19.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Така е.

    3 13 Отговор
    Първопричината е патравата руска армия.

    Коментиран от #41

    14:42 19.08.2025

  • 38 Така е

    2 11 Отговор

    До коментар #28 от "Не е така!":

    Има и всриант Трета световна!
    Като се има предвид колко са гламави руснаците, Трета световна е реална!
    Путин публично заяви, че всички руснаци ще отидат в Рая!
    Вероятно подсъзнателно много ги мрази!

    Коментиран от #47, #49

    14:43 19.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пак ли

    9 1 Отговор
    нали подписваха преди всякакъв вид гаранции за сигурност Великите сили със зеления потник? А можеше да мине само с един бял чаршаф!

    14:44 19.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ццц

    10 2 Отговор
    Защо дрогираният говори от името на Украйна за своите щуротии? Като какъв го играе?

    Коментиран от #62

    14:44 19.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Това е поредна среща,

    9 2 Отговор
    на която се обсъждат гаранции за сигурността на Украйна.Досега взети ли са някакви решения?

    Коментиран от #52

    14:45 19.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    Ти в първи клас ли си?Защото показваш умствен капацитет на първокласник.

    14:46 19.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тц, тц

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    Като най-великите съвременен лидер на Европа.

    14:46 19.08.2025

  • 50 дончичо

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Леле - леле ! 😄":

    Идва ред на язовирите
    Градина ли!? Пустиня ще направим тука
    Градини им се приискало на цървулите

    14:46 19.08.2025

  • 51 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Реалност":

    добър виц, разсмя ме.😂🤣😂

    14:46 19.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Има

    4 4 Отговор
    само една сигурна гаранция, разпад на пулерската джамахирия. То, че се разпне е сигурно, но ще е мъка за много хора.

    14:48 19.08.2025

  • 58 Павел пенев

    9 1 Отговор
    Зеленски и бандата негодници,които бяха при Тръмп,трябва да отидат при Путин,да се извинят за водената от тях война против Русия и да подпишат колективно капитулацията на Украйна. Мирът ще дойде веднага.

    Коментиран от #66

    14:49 19.08.2025

  • 59 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Здрасти ма,":

    Наспах се,даже бях и на плаж...В отпуска съм:))

    Коментиран от #77

    14:49 19.08.2025

  • 60 Tётя Мyтpaфановна

    2 8 Отговор
    Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на РФ, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....
    Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ? Защо не идвате ? Защо не изпратите поне синовете си, за да ги спасите от Запада ?

    Коментиран от #67

    14:49 19.08.2025

  • 61 Този наркоман

    6 3 Отговор
    Не мога да го гледам.
    Толкова е мръсен...

    14:49 19.08.2025

  • 62 Пръдльо

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Ццц":

    А ти кой беше?

    14:49 19.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 БА баванга

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Реалност":

    Няма да стане точно така. Или по-скоро съвсем няма да стане така. Украйна ще стане нещо като Югославия и малко по-малко ще се присъедини обратно към федерацията. Не ги разбираш тези работи.

    Коментиран от #71

    14:50 19.08.2025

  • 65 Зеленски на срещата

    0 7 Отговор
    с диктатора го пита 😁

    14:51 19.08.2025

  • 66 Ще,ще,ще

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Павел пенев":

    Ще,ще, ще...
    Муха.

    14:51 19.08.2025

  • 67 Защото

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Русия ще дойде тук, а ти в Сибир да задоволява тунгусите тлъстяко

    14:51 19.08.2025

  • 68 Гаранция

    2 5 Отговор
    е Путин гушнал букет !

    14:51 19.08.2025

  • 69 Бихлюл

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Реалност":

    Бате , а тез пари де викаш ще ги дава Европата на Украйна да става като Южна Корея те от къде ще идват бе бате? Аз немам парици за лебец вече бе бате.

    Коментиран от #73

    14:51 19.08.2025

  • 70 Я пък тоя

    6 2 Отговор
    Обсъждайте, ще мине Путин и ще ви развали седянката.

    14:52 19.08.2025

  • 71 М-да

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "БА баванга":

    Така шъ станИ.

    14:52 19.08.2025

  • 72 Елементарно Уотсън!

    19 4 Отговор
    Единствената гаранция за сигурност на Украйна е да пребие фашисткия окупатор.
    Всичко друго е илюзия.

    14:52 19.08.2025

  • 73 Намери си

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Бихлюл":

    Работа.

    14:52 19.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 @@@

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Плашило":

    Затвор за акушерката и за Урсулиците.

    14:54 19.08.2025

  • 76 Няма пари за нов

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Мдааа....":

    план Маршал.Освен това днешните войни не се водят под идеологически лозунги, за да е нужно да се гради икономически антипод на противника. Двата вида капитал воюват,а на фронта умира плебса, отново за пари.

    14:59 19.08.2025

  • 77 😉........

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Сега се връщам от плажа, пия бира и се питам?, каква е тази русоробска истерия днес?, всички копейки са на амбразурата с пяна на уста🤣, нещо е станало снощи на срещата, нелицеприятно за кремълските ви господари🤣, подготвили си някакъв трактат с който да сломиш аудиторията🤣, ш.орошите тръпнат в очакване на новите гръцки /руски/ митове и легенди🤣😉.

    Коментиран от #78

    15:00 19.08.2025

  • 78 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "😉........":

    Не те разбирам за снощната среща...Аз я гледах .Най напред Тръмп със Зеленски ..Дадоха и евролидерите от вън как чакат на пейката..
    После гледах и срещата на Тръмп с евролидерите ,където по едно време Тръмп сатана и каза :-Чакайте тук да отида да звънна на Путин да се посъветвам" и ги остави да чакат...
    Нищо за което да се хванеш,освен разбира се срама за нас Европейците с такива вождове,където чакат по пейките някои да се съветват и после да им снесат резултатите. :)
    А иначе и аз съм в отпуска ,но тази година няма Санторини:)В покрайнините на Атина по плажовете ...после в къщи ..И така ми е почивка на мен ..Доволна съм..

    Коментиран от #82

    15:09 19.08.2025

  • 79 Тошо

    0 0 Отговор
    Молете се където трябва, може и да стане.

    15:09 19.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 😉........

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    Договорили са 100 милиарда долара да закупят оръжие от САЩ, уточнили са схемата на плащане чрез НАТО, само не питай ЕС от къде ще намерят парите намерени са, 😉, 🍻, наздраве! почиваме в ЕС и харчим евро нали?, 🤣, не е лошо, на мен ми харесва😉.

    15:21 19.08.2025

  • 83 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Бих искал да предложа всички да погледнат внимателно тази снимка -впрочем има доста подобни на нея на различни места!Това официален костюм ли е или погребално облекло!?!Не прилича ли Зеленски в този костюм на представител на погребална агенция!?Тая неволна символика още един път ни показва неадекватността му както и тази на колективния Запад -нищо не виждат нищо не чуват ...и нищо не разбират !?Джендъри какво да ги правиш!?....Апропо може пък и наистина вече да се готвят за погребение....остава да видим кое първо ще погребат !?

    15:21 19.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания