Зеленски: Украйна обсъжда гаранции за сигурност със съюзниците

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев работи по формулирането на гаранциите за сигурност, които страната очаква от своите съюзници. Той уточни, че разговорите по въпроса между европейските лидери ще продължат и днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Съветниците по националната сигурност също са в постоянен контакт. Ще има гаранции за сигурността на Украйна“, посочи Зеленски.
Думите му бяха изказани преди предстоящата по-късно днес среща на коалицията в подкрепа на Киев.
2 дядото
14:27 19.08.2025
5 Пепи Волгата
14:28 19.08.2025
6 Едмон Дантес
14:28 19.08.2025
7 дончичо
14:28 19.08.2025
9 Плашило
Коментиран от #75
14:30 19.08.2025
13 Фен
Коментиран от #19
14:32 19.08.2025
14 мошЕто
14:32 19.08.2025
16 дончичо
До коментар #3 от "Българин":И като мигне,да не й е за последно
14:32 19.08.2025
17 Путин няма полезен ход!
Ако загуби войната, следва разпад ма РФ!
Коментиран от #23, #28, #36
14:32 19.08.2025
18 Не бързайте !
14:33 19.08.2025
19 Да де
До коментар #13 от "Фен":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
14:33 19.08.2025
22 Хи хи
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА !!!!":Всички боклуци заминаха на Запад, а на Изток боклуци не вземат !
14:36 19.08.2025
23 Рейгън им каза:
До коментар #17 от "Путин няма полезен ход!":"Руснаците ще ядат своите ракети"!
Така и стана!
Историята се повтаря.
14:36 19.08.2025
24 пешо
До коментар #3 от "Българин":хасане пак си на лепило
14:37 19.08.2025
25 Леле - леле ! 😄
Коментиран от #50
14:37 19.08.2025
26 Атина Палада
14:37 19.08.2025
28 Не е така!
До коментар #17 от "Путин няма полезен ход!":Ако спечели войната, Окрайнина ще подпише капитулацията и ще се изпълнят точките на СВО. Ако Путин е натиснат да загуби войната, пътищата са три: или вкарва наличната войска и не позволява, или е сменен със Сталин 2 или започва ТСВ.
Коментиран от #38
14:38 19.08.2025
29 Атина Палада
До коментар #3 от "Българин":МатЮ мига,мига и накрая по колесниците избега от ония с джапанките:)))
14:39 19.08.2025
30 Само за
2. Гаранции за сигурност Украйна ще получи тогава когато подпише това което ще Му поднесе Путин!
3. Зеленски и фашистката клика с която избива украинският народ бъде ликвидирсна!
14:39 19.08.2025
32 Хахаха
14:39 19.08.2025
33 дончичо
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА !!!!":ЕЕЕЕ,доста забягнахте !ЗАБЯГНАХТЕ!на уест
14:39 19.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Така е.
Коментиран от #41
14:42 19.08.2025
38 Така е
До коментар #28 от "Не е така!":Има и всриант Трета световна!
Като се има предвид колко са гламави руснаците, Трета световна е реална!
Путин публично заяви, че всички руснаци ще отидат в Рая!
Вероятно подсъзнателно много ги мрази!
Коментиран от #47, #49
14:43 19.08.2025
40 Пак ли
14:44 19.08.2025
42 Ццц
Коментиран от #62
14:44 19.08.2025
44 Това е поредна среща,
Коментиран от #52
14:45 19.08.2025
47 Атина Палада
До коментар #38 от "Така е":Ти в първи клас ли си?Защото показваш умствен капацитет на първокласник.
14:46 19.08.2025
49 Тц, тц
До коментар #38 от "Така е":Като най-великите съвременен лидер на Европа.
14:46 19.08.2025
50 дончичо
До коментар #25 от "Леле - леле ! 😄":Идва ред на язовирите
Градина ли!? Пустиня ще направим тука
Градини им се приискало на цървулите
14:46 19.08.2025
51 Хахаха
До коментар #12 от "Реалност":добър виц, разсмя ме.😂🤣😂
14:46 19.08.2025
57 Има
14:48 19.08.2025
58 Павел пенев
Коментиран от #66
14:49 19.08.2025
59 Атина Палада
До коментар #48 от "Здрасти ма,":Наспах се,даже бях и на плаж...В отпуска съм:))
Коментиран от #77
14:49 19.08.2025
60 Tётя Мyтpaфановна
Истинска мистика ....
Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ? Защо не идвате ? Защо не изпратите поне синовете си, за да ги спасите от Запада ?
Коментиран от #67
14:49 19.08.2025
61 Този наркоман
Толкова е мръсен...
14:49 19.08.2025
62 Пръдльо
До коментар #42 от "Ццц":А ти кой беше?
14:49 19.08.2025
64 БА баванга
До коментар #12 от "Реалност":Няма да стане точно така. Или по-скоро съвсем няма да стане така. Украйна ще стане нещо като Югославия и малко по-малко ще се присъедини обратно към федерацията. Не ги разбираш тези работи.
Коментиран от #71
14:50 19.08.2025
65 Зеленски на срещата
14:51 19.08.2025
66 Ще,ще,ще
До коментар #58 от "Павел пенев":Ще,ще, ще...
Муха.
14:51 19.08.2025
67 Защото
До коментар #60 от "Tётя Мyтpaфановна":Русия ще дойде тук, а ти в Сибир да задоволява тунгусите тлъстяко
14:51 19.08.2025
68 Гаранция
14:51 19.08.2025
69 Бихлюл
До коментар #12 от "Реалност":Бате , а тез пари де викаш ще ги дава Европата на Украйна да става като Южна Корея те от къде ще идват бе бате? Аз немам парици за лебец вече бе бате.
Коментиран от #73
14:51 19.08.2025
70 Я пък тоя
14:52 19.08.2025
71 М-да
До коментар #64 от "БА баванга":Така шъ станИ.
14:52 19.08.2025
72 Елементарно Уотсън!
Всичко друго е илюзия.
14:52 19.08.2025
73 Намери си
До коментар #69 от "Бихлюл":Работа.
14:52 19.08.2025
75 @@@
До коментар #9 от "Плашило":Затвор за акушерката и за Урсулиците.
14:54 19.08.2025
76 Няма пари за нов
До коментар #63 от "Мдааа....":план Маршал.Освен това днешните войни не се водят под идеологически лозунги, за да е нужно да се гради икономически антипод на противника. Двата вида капитал воюват,а на фронта умира плебса, отново за пари.
14:59 19.08.2025
77 😉........
До коментар #59 от "Атина Палада":Сега се връщам от плажа, пия бира и се питам?, каква е тази русоробска истерия днес?, всички копейки са на амбразурата с пяна на уста🤣, нещо е станало снощи на срещата, нелицеприятно за кремълските ви господари🤣, подготвили си някакъв трактат с който да сломиш аудиторията🤣, ш.орошите тръпнат в очакване на новите гръцки /руски/ митове и легенди🤣😉.
Коментиран от #78
15:00 19.08.2025
78 Атина Палада
До коментар #77 от "😉........":Не те разбирам за снощната среща...Аз я гледах .Най напред Тръмп със Зеленски ..Дадоха и евролидерите от вън как чакат на пейката..
После гледах и срещата на Тръмп с евролидерите ,където по едно време Тръмп сатана и каза :-Чакайте тук да отида да звънна на Путин да се посъветвам" и ги остави да чакат...
Нищо за което да се хванеш,освен разбира се срама за нас Европейците с такива вождове,където чакат по пейките някои да се съветват и после да им снесат резултатите. :)
А иначе и аз съм в отпуска ,но тази година няма Санторини:)В покрайнините на Атина по плажовете ...после в къщи ..И така ми е почивка на мен ..Доволна съм..
Коментиран от #82
15:09 19.08.2025
79 Тошо
15:09 19.08.2025
82 😉........
До коментар #78 от "Атина Палада":Договорили са 100 милиарда долара да закупят оръжие от САЩ, уточнили са схемата на плащане чрез НАТО, само не питай ЕС от къде ще намерят парите намерени са, 😉, 🍻, наздраве! почиваме в ЕС и харчим евро нали?, 🤣, не е лошо, на мен ми харесва😉.
15:21 19.08.2025
83 не може да бъде
15:21 19.08.2025