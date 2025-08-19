Полският президент подчерта недоверието към Путин пред американски и европейски лидери

Полският президент Карол Навроцки заяви, че наскоро е представил пред американските и европейските лидери твърдата позиция на Варшава относно липсата на доверие във Владимир Путин, предаде полската агенция ПАП, предава БТА.

На церемония по назначаването на свои съветници Навроцки уточни, че е разговарял два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп, както и с европейски лидери, за да изложи ясната позиция на Полша за недоверието към Путин и Руската федерация като цяло.

Президентът Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери във Вашингтон, но полските представители не получиха покана за срещата.

Навроцки добави, че ще обсъди въпросите на мира и сигурността в Украйна по време на срещата си с Тръмп, насрочена за 3 септември. Той уточни, че Зеленски е поканил европейските лидери на разговорите във Вашингтон.

„Президентът Зеленски покани тези европейски лидери, които са днес във Вашингтон. Президентът на Полша е единственият европейски държавен глава, който вече има насрочена среща с президента Тръмп в близко бъдеще“, каза Навроцки.

Той добави, че поддържа контакт с премиера на Полша Доналд Туск и с правителството. „По въпросите на сигурността на Полша и международната ситуация няма място за политически емоции, а само за интересите на държавата. Правителството представлява Полша в т.нар. Коалиция на желаещите“, подчерта полският президент.