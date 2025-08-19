Новини
Свят »
Полша »
Полският президент подчерта недоверието към Путин пред американски и европейски лидери

Полският президент подчерта недоверието към Путин пред американски и европейски лидери

19 Август, 2025 14:55 755 30

  • полша-
  • недоверие-
  • владимир путин

Навроцки ще обсъди мир и сигурност в Украйна на среща с Тръмп на 3 септември

Полският президент подчерта недоверието към Путин пред американски и европейски лидери - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки заяви, че наскоро е представил пред американските и европейските лидери твърдата позиция на Варшава относно липсата на доверие във Владимир Путин, предаде полската агенция ПАП, предава БТА.

На церемония по назначаването на свои съветници Навроцки уточни, че е разговарял два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп, както и с европейски лидери, за да изложи ясната позиция на Полша за недоверието към Путин и Руската федерация като цяло.

Президентът Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери във Вашингтон, но полските представители не получиха покана за срещата.

Навроцки добави, че ще обсъди въпросите на мира и сигурността в Украйна по време на срещата си с Тръмп, насрочена за 3 септември. Той уточни, че Зеленски е поканил европейските лидери на разговорите във Вашингтон.

„Президентът Зеленски покани тези европейски лидери, които са днес във Вашингтон. Президентът на Полша е единственият европейски държавен глава, който вече има насрочена среща с президента Тръмп в близко бъдеще“, каза Навроцки.

Той добави, че поддържа контакт с премиера на Полша Доналд Туск и с правителството. „По въпросите на сигурността на Полша и международната ситуация няма място за политически емоции, а само за интересите на държавата. Правителството представлява Полша в т.нар. Коалиция на желаещите“, подчерта полският президент.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Третата световна чука на вратата!

    3 20 Отговор
    Путин публично заяви, че всички руснаци ще отидат в РАЯ!
    Вероятно подсъзнателно много ги мрази!

    14:57 19.08.2025

  • 2 Атина Палада

    21 5 Отговор
    На Полша мечтата им за Лвов отлетя !
    Тръмп го взима..

    14:58 19.08.2025

  • 3 Трол

    1 13 Отговор
    Този с червената вратовръзка е руски агент.

    Коментиран от #7

    14:58 19.08.2025

  • 4 любопитен

    16 2 Отговор
    И квооо, сега трябва да се възпалим, че поляка бил недоверчив или да го местим?

    14:59 19.08.2025

  • 5 Хаха

    13 3 Отговор
    Полските мишки винаги са ги били в войните!Какви гаранции бе !Та войната още не е приключила!Минските споразумения ,кой ги наруши!Този път Руснаците не ви вярват!Първо ще си вземат свойте земи па тогава ще ревете

    14:59 19.08.2025

  • 6 Медвюедев пак заплаши България!

    4 14 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сумати питинофили!

    Коментиран от #12, #13, #16, #19

    14:59 19.08.2025

  • 7 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    И очакваше,че Путин ще им помогне да си вземат Лвов,а сега Путин и Тръмп се договориха за подялбата на Украйна и на Полша мечтата за Лвов умря...А той си е чисто полски град...Но САЩ им го взеха .

    15:01 19.08.2025

  • 8 Марко Тотев

    5 2 Отговор
    Путин е готин човек
    Не го закачайте
    Ще живее до век.
    Ще плаши гаргите още 30
    години, деца.
    Гответе се за нова война.
    ЕС политиците пищят,
    но тайно военни договори редят.
    Тръмп играе голф с кеф,
    вече ходи в златен к.неф.
    Пичовете дружно съсипват тази Земя,
    това въобще не е шега.

    15:01 19.08.2025

  • 9 Катърджиева

    2 6 Отговор
    Това е кремълска пропаганда !

    15:01 19.08.2025

  • 10 ЛОША РАБОТА

    12 3 Отговор
    ТЕ МУ НЯМАТ ДОВЕРИЕ , А ТОЙ НЕ ГИ БРОИ ЗА ХОРА.А НАВЛЕЦИТЕ НЕ ГИ ОБИЧА НИКОЙ , ДАЖЕ И ТРЪМП КОГАТО МУ СЕ ИЗТЪРСЯТ В БЕЛИЯ ДОМ

    15:01 19.08.2025

  • 11 Име

    11 3 Отговор
    А, на вас може ли да се има доверие бре хиените на Европа

    15:02 19.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Само питам

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Медвюедев пак заплаши България!":

    А на евроатлантическите к/рофили каква ще е съдбата след Сърмата ?

    15:04 19.08.2025

  • 14 Факт

    8 1 Отговор
    Има да досаждат групово и индивидуално!

    15:04 19.08.2025

  • 15 Путин ви размаза фашисти

    10 1 Отговор
    и як рев сега срещу него. 😄

    15:05 19.08.2025

  • 16 бря

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Медвюедев пак заплаши България!":

    много си стрхлив, бе. Мисирките с пропагандата те страхуват, а ти се скрий под леглото, че Путин идва. Хахаха

    15:05 19.08.2025

  • 17 Само наш Радню

    2 10 Отговор
    вЕрва на Путин Бащицата и на Решетников.

    15:05 19.08.2025

  • 18 Тиквонии Велики

    5 3 Отговор
    Аз като виден евроатлантик ще се откупя!
    След Камчия и 4 милиарда за сръбската тръба ще дам още нещо на Путин!

    Коментиран от #20

    15:06 19.08.2025

  • 19 оли ,

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Медвюедев пак заплаши България!":

    Зеленият ви вика спешно на фронта - сега е моментът да докажете , че сте мъже , а не драскачи по сайтовете !

    15:08 19.08.2025

  • 20 Козяк

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тиквонии Велики":

    Ти даде достатъчно - цял Южен поток , дето стана Турски

    15:09 19.08.2025

  • 21 Зеления

    2 0 Отговор
    Важно е взаимното доверие!

    15:09 19.08.2025

  • 22 пан бръмбар

    5 0 Отговор
    а за скептицизма и недоверието ви към тръмп и зелката
    що не казваш

    15:10 19.08.2025

  • 23 Гост

    6 1 Отговор
    Днес всички статии приличат на парад на мижитурките. Едииния непоканен и непотърсен от никого, се напъва да дава оценки на основните играчи. Други палячовци, които се натикаха непоканени в Белия дом, само да ги види Светът, че съществуват, започвали да правят конференция на желаещите. Какво точно желаят желаещите не е ясно обаче дори на самите желаещи... Трети германски палячо се напъва, да вкара Китай в пожелателните им схеми, ама не му стига пипето да го направи. Само Кая Калас се губи. Много липсва тази скрада! Без нея не е същото. Да вземат да се съберат някъде всичките, да не се пречкат, докато САЩ и Русия си изиграят партията!

    15:11 19.08.2025

  • 24 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    2 5 Отговор
    Демонизираме жертвата, после я нападаме. Нищо ново в методите на КГБ. Полша, Финландия, Литва, Латвия, Естония, Чечня, Грузия, Украйна. Всички те бяха вероломно нападнати под предлога "защита на рускоговорящите". На тая гола кукичка кълват само малoyмни путинофили.

    15:13 19.08.2025

  • 25 Московия -Тюрьма народов

    2 2 Отговор
    През август 1920 година Полската армия разгромява пълчищата на болшевишка Московия пред Варшава. "Чудото при Висла" спасява Европа от лапите на Кремъл, прикрити този път зад балалайката за социализъм, комунизъм и други тинтири-минтири.
    Реално към този момент болшевиките вече са привлекли на своя страна големи части от бюрократичния апарат на Царска Московия. Това важи с още по-голяма сила за Червената армия, която е реформирана по царски образец и се ръководи от царски офицери, вкл върховното командване.

    Малко известен факт от тази война, е че по това време Украинската Народна Република е съюзник на Полша и също се сражава стотици километри на юг с/у болшевиките под командването на атаман Семьон Петлюра.
    В навечерието на битката Ленин и неговото обкръжение се чувстват победители. Те се виждат вече на границата с Германия, от където се надяват да получат силен тласък за световно господство.
    Плановете им обаче са тотално опропастен от разгромът, който им нанася Полша, която реално спасява Европа.
    Днес Украйна се сражава за Европа, а Полша й оказва неоценима и огромна помощ в тази война на живот и смърт срещу мракобесната Московия. Да оставим настрана значителната военна помощ, която оказва Варшава. Далеч по-впечатляващ факт, за мен е това, че поляците са приели в своя дом милиони бежанци от Украйна.

    Коментиран от #28

    15:15 19.08.2025

  • 26 Замислен

    2 1 Отговор
    Кажете кой от тези лидери Тръмп,Путин и Си Дзинпин ще стои в коридора или някаква стаичка и чинно ще чака да го извика лидер на друга страна?Кой от тях ще остане ако домакина им отиде да си приказва по телефона 40 мин с друг лидер?Толкова за стойността на полския и всички ,,наши" лидери.

    15:18 19.08.2025

  • 27 На руснак доверие

    2 1 Отговор
    НИКОГА. Те са подли и озлобени. Вижте страната им, кочина. Вижте смъртността, вижте употребата на наркотици, вижте убийствата и катастрофите и ще ви стане ясно

    15:21 19.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Няма да нападам

    0 0 Отговор
    Путин никога не лъже !

    15:24 19.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания