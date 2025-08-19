Полският президент подчерта недоверието към Путин пред американски и европейски лидери

Полският президент Карол Навроцки заяви, че наскоро е представил пред американските и европейските лидери твърдата позиция на Варшава относно липсата на доверие във Владимир Путин, предаде полската агенция ПАП, предава БТА.
На церемония по назначаването на свои съветници Навроцки уточни, че е разговарял два пъти с президента на САЩ Доналд Тръмп, както и с европейски лидери, за да изложи ясната позиция на Полша за недоверието към Путин и Руската федерация като цяло.
Президентът Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери във Вашингтон, но полските представители не получиха покана за срещата.
Навроцки добави, че ще обсъди въпросите на мира и сигурността в Украйна по време на срещата си с Тръмп, насрочена за 3 септември. Той уточни, че Зеленски е поканил европейските лидери на разговорите във Вашингтон.
„Президентът Зеленски покани тези европейски лидери, които са днес във Вашингтон. Президентът на Полша е единственият европейски държавен глава, който вече има насрочена среща с президента Тръмп в близко бъдеще“, каза Навроцки.
Той добави, че поддържа контакт с премиера на Полша Доналд Туск и с правителството. „По въпросите на сигурността на Полша и международната ситуация няма място за политически емоции, а само за интересите на държавата. Правителството представлява Полша в т.нар. Коалиция на желаещите“, подчерта полският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Третата световна чука на вратата!
Вероятно подсъзнателно много ги мрази!
14:57 19.08.2025
2 Атина Палада
Тръмп го взима..
14:58 19.08.2025
3 Трол
Коментиран от #7
14:58 19.08.2025
4 любопитен
14:59 19.08.2025
5 Хаха
14:59 19.08.2025
6 Медвюедев пак заплаши България!
Коментиран от #12, #13, #16, #19
14:59 19.08.2025
7 Атина Палада
До коментар #3 от "Трол":И очакваше,че Путин ще им помогне да си вземат Лвов,а сега Путин и Тръмп се договориха за подялбата на Украйна и на Полша мечтата за Лвов умря...А той си е чисто полски град...Но САЩ им го взеха .
15:01 19.08.2025
8 Марко Тотев
Не го закачайте
Ще живее до век.
Ще плаши гаргите още 30
години, деца.
Гответе се за нова война.
ЕС политиците пищят,
но тайно военни договори редят.
Тръмп играе голф с кеф,
вече ходи в златен к.неф.
Пичовете дружно съсипват тази Земя,
това въобще не е шега.
15:01 19.08.2025
9 Катърджиева
15:01 19.08.2025
10 ЛОША РАБОТА
15:01 19.08.2025
11 Име
15:02 19.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Само питам
До коментар #6 от "Медвюедев пак заплаши България!":А на евроатлантическите к/рофили каква ще е съдбата след Сърмата ?
15:04 19.08.2025
14 Факт
15:04 19.08.2025
15 Путин ви размаза фашисти
15:05 19.08.2025
16 бря
До коментар #6 от "Медвюедев пак заплаши България!":много си стрхлив, бе. Мисирките с пропагандата те страхуват, а ти се скрий под леглото, че Путин идва. Хахаха
15:05 19.08.2025
17 Само наш Радню
15:05 19.08.2025
18 Тиквонии Велики
След Камчия и 4 милиарда за сръбската тръба ще дам още нещо на Путин!
Коментиран от #20
15:06 19.08.2025
19 оли ,
До коментар #6 от "Медвюедев пак заплаши България!":Зеленият ви вика спешно на фронта - сега е моментът да докажете , че сте мъже , а не драскачи по сайтовете !
15:08 19.08.2025
20 Козяк
До коментар #18 от "Тиквонии Велики":Ти даде достатъчно - цял Южен поток , дето стана Турски
15:09 19.08.2025
21 Зеления
15:09 19.08.2025
22 пан бръмбар
що не казваш
15:10 19.08.2025
23 Гост
15:11 19.08.2025
24 "Всякога проклета Русия" по Раковски
15:13 19.08.2025
25 Московия -Тюрьма народов
Реално към този момент болшевиките вече са привлекли на своя страна големи части от бюрократичния апарат на Царска Московия. Това важи с още по-голяма сила за Червената армия, която е реформирана по царски образец и се ръководи от царски офицери, вкл върховното командване.
Малко известен факт от тази война, е че по това време Украинската Народна Република е съюзник на Полша и също се сражава стотици километри на юг с/у болшевиките под командването на атаман Семьон Петлюра.
В навечерието на битката Ленин и неговото обкръжение се чувстват победители. Те се виждат вече на границата с Германия, от където се надяват да получат силен тласък за световно господство.
Плановете им обаче са тотално опропастен от разгромът, който им нанася Полша, която реално спасява Европа.
Днес Украйна се сражава за Европа, а Полша й оказва неоценима и огромна помощ в тази война на живот и смърт срещу мракобесната Московия. Да оставим настрана значителната военна помощ, която оказва Варшава. Далеч по-впечатляващ факт, за мен е това, че поляците са приели в своя дом милиони бежанци от Украйна.
Коментиран от #28
15:15 19.08.2025
26 Замислен
15:18 19.08.2025
27 На руснак доверие
15:21 19.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Няма да нападам
15:24 19.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.