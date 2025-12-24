Новини
Путин награди Захарова, която празнува 50-годишен юбилей, с орден за заслуги към отечеството
  Тема: Украйна

Путин награди Захарова, която празнува 50-годишен юбилей, с орден за заслуги към отечеството

24 Декември, 2025 18:47 963 59

  • мария захарова-
  • русия-
  • владимир путин

На церемонията по връчването на държавни награди в Кремъл Захарова благодари на родителите си за това, че са я възпитали на любов към Русия

Путин награди Захарова, която празнува 50-годишен юбилей, с орден за заслуги към отечеството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На тържествена церемония президентът на Русия Владимир Путин връчи орден "За заслуги пред Отечеството" IV степен на директорката на Дирекция "Информация и печат" на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, съобщи ТАСС, предаде БТА.

Указът на държавния глава е за награждаване с орден за "принос в реализацията на външнополитическия курс на Руската Федерация и дългогодишна добросъвестна дипломатическа служба".

На церемонията по връчването на държавни награди в Кремъл Захарова благодари на родителите си за това, че са я възпитали на любов към Русия.

"На баща ми, Владимир Юриевич Захаров, и на майка ми, Ирина Владиславовна Захарова, съм благодарна за много неща, но най-вече искам да им благодаря и да им се поклоня за това, че са открили в мен, възпитали са ме и са ме научили да обичам своята страна, своята Родина – Русия", отбеляза тя.

Според нея, родителите ѝ ѝ разказали за историята на Русия, за красотата на природата ѝ, за величието на културата и изкуството ѝ. "И още казаха, че няма страна без народ. И разкриха тайната на успеха. Споделям с вас това тайно знание: всички постижения, всички успехи, които се получават, трябва да се посвещаваме на страната си и да се отдаваме с многократно повече на хората", добави Захарова.

Официалният представител на дипломатическото ведомство на Русия също изрази благодарност на министерството за доверието и наставничеството.

Захарова празнува днес 50-годишен юбилей. Путин ѝ изпрати поздравителна телеграма.

След като завършва Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО) през 1998 г., започва работа в министерството на външните работи на Русия. Била е редактор на месечното издание "Дипломатически вестник". Изпълнявала е задълженията на началник на дирекция за оперативно наблюдение на СМИ в управлението за информация и печат. През 2005-2008 г. е ръководител на пресслужбата на постоянното представителство на Русия при ООН в Ню Йорк. През 2008-2011 г. заема различни длъжности в централния апарат на министерството. През 2011-2015 г. е заместник-директор на Дирекция "Информация и печат" на МВнР на Русия. През август 2015 г. е назначена за директор на тази дирекция.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сетих се

    17 9 Отговор
    Той Путин награди и пригожин.2 пъти.

    18:49 24.12.2025

  • 2 Ало сайта

    12 12 Отговор
    Колко рубли ви преведоха за тази информация?

    Коментиран от #6, #14

    18:50 24.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    12 8 Отговор
    Браво!

    18:50 24.12.2025

  • 4 Пепи Волгата

    11 12 Отговор
    Хаха малоумни тролове, аз избрах еврото.

    18:50 24.12.2025

  • 5 Един

    10 16 Отговор
    пар.цал

    Коментиран от #28

    18:51 24.12.2025

  • 6 То си личи

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ало сайта":

    На кого му плащат да виси тук

    18:52 24.12.2025

  • 7 Хохо Бохо

    12 11 Отговор
    Клинтановица на 50 виждали ли сте я? Уруд некъв. Малобританките на 50 са още по-грозни

    Коментиран от #16

    18:52 24.12.2025

  • 8 И това какво го интересува

    11 12 Отговор
    Целокупният български народ?

    Коментиран от #24

    18:52 24.12.2025

  • 9 n√Варна

    7 11 Отговор
    Догодина да я награди за 51-я ѝ юбилей!

    18:53 24.12.2025

  • 10 Слава на България

    11 11 Отговор
    Честито! Да е жива и здрава

    Коментиран от #18

    18:53 24.12.2025

  • 11 Варненец

    9 10 Отговор
    Трябва да я награди за унищожаването на огромни количества от вредната водка🤣

    18:53 24.12.2025

  • 12 Дудов

    3 9 Отговор
    Запазена е.А дали е девица?

    18:53 24.12.2025

  • 13 Хахахахаха

    7 9 Отговор
    На 23 декември украинскят депутат, секретар на отбранителната комисия на Радата Роман Костенко заяви, че украинските войници в Мирноград са в "оперативна обсада". Той твърди, че няма възможност да се влезе в града и да се доставят провизии.


    Да попитам кой още вярва, че Покровск и Мирноград не са руски хахаха

    Коментиран от #27, #29

    18:54 24.12.2025

  • 14 Ахаха

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ало сайта":

    Какъв е проблемът? Рублата се издигна до 5то място в света по покупателна способност

    Коментиран от #17, #34

    18:55 24.12.2025

  • 15 ТАСС

    7 8 Отговор
    На другарката Захарова ,ще и пожелаем ,да си чипка отдоле ,за да не припадват журналисти повече.

    18:55 24.12.2025

  • 16 БОЛШЕВИК

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Така е и със западните автомобили! Докато Жигули още се движат по пътищата.

    Коментиран от #21

    18:55 24.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нека да пиша

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Слава на България":

    Да е жива и здрава като колхозната крава.

    18:57 24.12.2025

  • 19 Евродебил

    10 9 Отговор
    Уважение към тази изключително еродирана жена.Тотален контраст между нея и урсулите в Брюксел.Много вероятно тя да е следващия външен министър на Русия.

    Коментиран от #22

    19:00 24.12.2025

  • 20 Копейкин Костя

    8 8 Отговор
    Рашибозука, юруш да поздравите Маша.
    Пасьол Митрофанова следи кой се е разписал!

    Коментиран от #26

    19:00 24.12.2025

  • 21 Кой кара Жигули бе бухал?

    7 10 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    Циганин ли си?

    19:01 24.12.2025

  • 22 Румен Решетников

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Евродебил":

    Като ти гледам правописа, май всеки е по Ерудиран от тебе...

    19:01 24.12.2025

  • 23 гръмовержецът

    9 8 Отговор
    Да е здрава и успешна Мария Захарова - напук на всички онези , които плюят по всичко и всеки !

    19:02 24.12.2025

  • 24 Калоян

    13 8 Отговор

    До коментар #8 от "И това какво го интересува":

    Всяка история си има поука.Поуката от тази е , че всеки , който си обича Отечеството , заслужава признателност.
    Тук уважение има само за псевдо-патриоти,откровени прод .жници и любители на шарените знамена.

    Коментиран от #31, #35

    19:02 24.12.2025

  • 25 Ахах

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Кухоглава копейка":

    Обърка валута с държава ли е? Мнооооого си умен.. Браво!

    19:02 24.12.2025

  • 26 Руменчо шадравана

    5 8 Отговор

    До коментар #20 от "Копейкин Костя":

    Аз бях на проверка ,дали другарката Митрофанова е суха като плевенска чешма,или е мокра като к.к Елените. Пяхме ,и след това в близкия шадраван го поливахме.

    Коментиран от #32

    19:03 24.12.2025

  • 27 Питам

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахахаха":

    Откриха ли генерала Асвабадил Купянск?

    Коментиран от #59

    19:04 24.12.2025

  • 28 Най иван

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Пълен б....к е Маша

    19:04 24.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Румен Решетников

    6 6 Отговор

    До коментар #24 от "Калоян":

    Вас петолъчниците ви знаем.
    Вие уважавате само Матушката си, червеното знаме и обратния евреин умрял от сифилис!!!

    19:06 24.12.2025

  • 32 Копейкин Костя

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Руменчо шадравана":

    Ти кажи колко от сините хапчета произведени от гадния Запад ти трябваха, за да се сдавиш с Пасьолката?

    19:09 24.12.2025

  • 33 ЧРД Захарова

    8 4 Отговор
    Велика жена. Мозък и образование колкото цялата ЕК на куп

    Коментиран от #38, #43

    19:09 24.12.2025

  • 34 ХА ХА

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ахаха":

    Е па бегай да купуваш рупли.

    Коментиран от #36

    19:10 24.12.2025

  • 35 Ти си

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Калоян":

    Объркал поуката с подлизурство и раболепие за пари и власт.Объркано момченце си.Признати руски артисти певци културтрегери са обявени за врагове само защото не подържат войната на ка Путин.От вчера и Му Нагиев знаеш ли кой е.Ей едногънковия ще ти направя втора гънка с брадвате.

    19:10 24.12.2025

  • 36 А продай ти рупли мозък

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "ХА ХА":

    Колко имаш?

    Коментиран от #41

    19:11 24.12.2025

  • 37 Гого Мадурев

    6 5 Отговор
    Потомка на комунист, живяла в Пекин, за сметка на бедните руснаци.
    Жалка, грозна и твърде зле изразяваща се за да е от дипломатическата кариера.
    Но това е Русия все пак.

    Коментиран от #49

    19:11 24.12.2025

  • 38 Пие като мъж

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "ЧРД Захарова":

    И се подмазва на Сибирското джудже за парички.Милата пиянка.

    Коментиран от #42

    19:11 24.12.2025

  • 39 Махнете това в синьо"Още новини от

    4 2 Отговор
    Украйна"какви Новини от Украйна???

    Коментиран от #40

    19:11 24.12.2025

  • 40 Активно

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Махнете това в синьо"Още новини от":

    Утича в канала

    19:13 24.12.2025

  • 41 Мойте ги

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "А продай ти рупли мозък":

    Ползвам за тапети ела си ги отлепи.Даох 20 лв и налепих една стая.Ти що питаш бре Лешоер.

    Коментиран от #45

    19:13 24.12.2025

  • 42 Ами браво и за това

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Пие като мъж":

    Че "Пие като мъж" ....

    Коментиран от #47

    19:13 24.12.2025

  • 43 ХА ХА

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "ЧРД Захарова":

    Имам две черешки за облизване.

    19:14 24.12.2025

  • 44 Комунистически ценности

    6 1 Отговор
    Някой знае ли, колко пъти Путин влиза и излиза в пещерата на Захарова, да провери растежа й на космърлака, дали става за свирене с тромпед по микрофона?

    19:15 24.12.2025

  • 45 Ареее, купувам

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мойте ги":

    Сваляй тапетите мурджо

    Коментиран от #46

    19:15 24.12.2025

  • 46 Първо ше

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ареее, купувам":

    Треба да го двалаш нали си руски тръбар

    19:17 24.12.2025

  • 47 Вземи си

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ами браво и за това":

    В в къщи бре Смех.

    19:19 24.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 гунчо ,

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Гого Мадурев":

    Като ти гледам ника и ти чета тъпнята , дето си сътворил - жив да те ожали човек ! И той тръгнал да коментира другите ...

    19:25 24.12.2025

  • 50 Булгаристануските атлянтички

    1 2 Отговор
    са се кууухар ама тотален и кардинален мииисир изтирясал убачи и на 50 мятат вафли къ унуй Нейнскуту

    19:26 24.12.2025

  • 51 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 52 "Пие като мъж"

    1 1 Отговор
    И бие като мъж

    19:28 24.12.2025

  • 53 ЧРД Захарова

    0 0 Отговор
    Пооори риби и мисири все така

    19:30 24.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Джуджето

    1 0 Отговор
    Кой ги иббббббе тези баби

    19:36 24.12.2025

  • 57 Русофил

    1 0 Отговор
    По- пошъл акт надали има! Убиецът Путин награждава глашатая си. Повръщам!

    19:41 24.12.2025

  • 58 Аз съм

    0 0 Отговор
    Супер важна новина за всички българи.

    19:45 24.12.2025

  • 59 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Питам":

    Маняк това нещо го повтаряш 2 месеца, само това ли може да питаш, Еми то друго от страна на Украйна няма ко да питаш, громят ви навсякъде,вече и в сумска област навлезнаха

    19:53 24.12.2025

