Мелони: Започва нова фаза в конфликта в Украйна

Три години след началото на руската инвазия в Украйна започва нов етап в конфликта, заяви италианският премиер Джорджа Мелони след срещите във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейски лидери, предаде АНСА. В американската столица бяха договорени гаранции за сигурността на Киев, както и предстояща среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин, предава БТА.
„Днес започва нова фаза след три години, благодарение на Тръмп и на патовата ситуация на място. Ще обсъдим гаранциите за сигурността, за да сме сигурни, че подобно нещо няма да се повтори“, заяви Мелони по време на разговорите в Белия дом.
Според италианския външен министър Антонио Таяни, най-подходящото място за срещата Зеленски-Путин е Женева.
„Италия подкрепя провеждането на разговорите там, защото Швейцария винаги е работила за изграждането на мира. Рим също би бил добър вариант, желан от американците, украинците и други, но проблемът с Международния наказателен съд (издадената заповед за ареста на Путин - бел. АНСА) прави това по-сложно. Смятам, че Женева е най-доброто място“, коментира Таяни.
АНСА отбелязва, че разговорите във Вашингтон показаха колко високо Тръмп цени Мелони, с която поддържа приятелски отношения. При представянето на европейските лидери, американският президент я определи като „велик лидер и вдъхновение за мнозина“.
„Въпреки че е млада, тя управлява сравнително дълго Италия. Страна, където премиерите обикновено не се задържат много. И ще управлява още дълго“, заяви Тръмп.
1 Зевс
15:09 19.08.2025
2 Започва нова фаза
15:10 19.08.2025
3 Баце ЕООД
15:12 19.08.2025
4 Няма да пуснат Путин при Зеленски
15:12 19.08.2025
5 ти да видиш
Готвят капан на Путин и г-жа Пъпеш си мисли, че е по-умна от него😉
15:12 19.08.2025
6 Колко сте смешни
15:12 19.08.2025
7 Не така
15:13 19.08.2025
8 Цък
Коментиран от #13
15:13 19.08.2025
9 Да,бе
15:17 19.08.2025
10 Атина Палада
Знае тя къде да се присламчи
15:17 19.08.2025
11 Възpожденец 🇧🇬
15:18 19.08.2025
12 Имам забрана
15:19 19.08.2025
13 Така е
До коментар #8 от "Цък":Глупавите решения на Путин ще спъват Русия десетилетия след като си е заминал.
15:19 19.08.2025
14 Гнилата европа
15:20 19.08.2025
15 Уса
15:21 19.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фърст Бългериан Емпайър
15:22 19.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
След
.... всички зад У...йна.....
.... борба до победа над Путин...
..
Коментиран от #20
15:23 19.08.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":.....война до последния у...ец.....
......Русия не може да победи....
.......Русия не трябва да победи....
.
15:24 19.08.2025