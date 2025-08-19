Мелони: Започва нова фаза в конфликта в Украйна

Три години след началото на руската инвазия в Украйна започва нов етап в конфликта, заяви италианският премиер Джорджа Мелони след срещите във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейски лидери, предаде АНСА. В американската столица бяха договорени гаранции за сигурността на Киев, както и предстояща среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин, предава БТА.

„Днес започва нова фаза след три години, благодарение на Тръмп и на патовата ситуация на място. Ще обсъдим гаранциите за сигурността, за да сме сигурни, че подобно нещо няма да се повтори“, заяви Мелони по време на разговорите в Белия дом.

Според италианския външен министър Антонио Таяни, най-подходящото място за срещата Зеленски-Путин е Женева.

„Италия подкрепя провеждането на разговорите там, защото Швейцария винаги е работила за изграждането на мира. Рим също би бил добър вариант, желан от американците, украинците и други, но проблемът с Международния наказателен съд (издадената заповед за ареста на Путин - бел. АНСА) прави това по-сложно. Смятам, че Женева е най-доброто място“, коментира Таяни.

АНСА отбелязва, че разговорите във Вашингтон показаха колко високо Тръмп цени Мелони, с която поддържа приятелски отношения. При представянето на европейските лидери, американският президент я определи като „велик лидер и вдъхновение за мнозина“.

„Въпреки че е млада, тя управлява сравнително дълго Италия. Страна, където премиерите обикновено не се задържат много. И ще управлява още дълго“, заяви Тръмп.