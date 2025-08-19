Новини
Мелони: Започва нова фаза в конфликта в Украйна
Мелони: Започва нова фаза в конфликта в Украйна

19 Август, 2025 15:08

След срещите във Вашингтон бе договорено провеждане на разговори между Зеленски и Путин, като Женева се очертава за най-подходящо място

Мелони: Започва нова фаза в конфликта в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Три години след началото на руската инвазия в Украйна започва нов етап в конфликта, заяви италианският премиер Джорджа Мелони след срещите във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейски лидери, предаде АНСА. В американската столица бяха договорени гаранции за сигурността на Киев, както и предстояща среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин, предава БТА.

„Днес започва нова фаза след три години, благодарение на Тръмп и на патовата ситуация на място. Ще обсъдим гаранциите за сигурността, за да сме сигурни, че подобно нещо няма да се повтори“, заяви Мелони по време на разговорите в Белия дом.

Според италианския външен министър Антонио Таяни, най-подходящото място за срещата Зеленски-Путин е Женева.
„Италия подкрепя провеждането на разговорите там, защото Швейцария винаги е работила за изграждането на мира. Рим също би бил добър вариант, желан от американците, украинците и други, но проблемът с Международния наказателен съд (издадената заповед за ареста на Путин - бел. АНСА) прави това по-сложно. Смятам, че Женева е най-доброто място“, коментира Таяни.

АНСА отбелязва, че разговорите във Вашингтон показаха колко високо Тръмп цени Мелони, с която поддържа приятелски отношения. При представянето на европейските лидери, американският президент я определи като „велик лидер и вдъхновение за мнозина“.

„Въпреки че е млада, тя управлява сравнително дълго Италия. Страна, където премиерите обикновено не се задържат много. И ще управлява още дълго“, заяви Тръмп.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    23 3 Отговор
    Почва етапа на преначертаване на границите, на ЕС се пада честта да платят сметката накрая.

    15:09 19.08.2025

  • 2 Започва нова фаза

    2 20 Отговор
    за трепане на рушляци!

    15:10 19.08.2025

  • 3 Баце ЕООД

    16 2 Отговор
    Какъв Рим, каква Женева?! Ще бъде тежко събуждане ми се струва, на този наивен, слаб политически елит

    15:12 19.08.2025

  • 4 Няма да пуснат Путин при Зеленски

    1 12 Отговор
    Така ще разбере, че повече от 1 200 000 руснака са Груз 200!

    15:12 19.08.2025

  • 5 ти да видиш

    13 4 Отговор
    Швейцария държава членка на МНС!
    Готвят капан на Путин и г-жа Пъпеш си мисли, че е по-умна от него😉

    15:12 19.08.2025

  • 6 Колко сте смешни

    12 4 Отговор
    Не питали Путин дали ще си плюе на достойнството да се среща с оня продажен нещастник зеленски, ама вече и място определили. Да се чуди човек наистина ли сте толкова мало умни или толкова продадени.

    15:12 19.08.2025

  • 7 Не така

    9 1 Отговор
    Те решават че срещата трябва да е в Женева и Путин трябва да клекне на тези дето към момента ги бие та ги цепи- освем нещастната Украйна и целия брюкселски измислен евроелит.От това по голяма наглост няма.

    15:13 19.08.2025

  • 8 Цък

    13 0 Отговор
    Женева, сериозно. Швейцария е вражеска държава за Русия- достави оръжия на Украйна. Глупави решения водят до последици за десетки години

    Коментиран от #13

    15:13 19.08.2025

  • 9 Да,бе

    4 1 Отговор
    Патова ситуация в Украйна....Тая е зле и за жена премиер.Ситуацията е пате в калчища,но изпозападналите войнолюбци.

    15:17 19.08.2025

  • 10 Атина Палада

    6 0 Отговор
    Тия само Бла Бла...Определят рандевутата на Русия:)))) а иначе Мелони се изметна и заряза коалицията на желаещите ..Сега в Тръмписка:)))
    Знае тя къде да се присламчи

    15:17 19.08.2025

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Путлер го е страх да се срещне с лидера Зеленски, и с право, ще изглежда изключително комично до него.

    15:18 19.08.2025

  • 12 Имам забрана

    3 1 Отговор
    Да коментирам. А кажете що бре!????. НИЩО АМА НИЩО ЛОШО НЕ ПИША. ААААА МОЖЕ БИ ЗА ПРОДАЖНИЦИТЕ ЗА ПАРИ ИСТИНАТА БОЛИ. А АЗ МНОГО МРАЗЯ ПОДЛИЗУКВАНЕТО И ЛЪЖАТА.

    15:19 19.08.2025

  • 13 Така е

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Цък":

    Глупавите решения на Путин ще спъват Русия десетилетия след като си е заминал.

    15:19 19.08.2025

  • 14 Гнилата европа

    3 0 Отговор
    Се разпада

    15:20 19.08.2025

  • 15 Уса

    4 0 Отговор
    Госпожица Мелони видя,къде ще зимуват ефроатлантиците и взе завоя с 200.Сега говори малко небивалици,но това е тактика да се тупа топката и руснаците да пробиват на фронта и променят картата в полза на САЩ и Русия

    15:21 19.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фърст Бългериан Емпайър

    1 0 Отговор
    Няма по-подходящо място от това, децата ми да се срещнат тук, но вече не съм емпайър, а болна старица, налазена от жълтакави бацили !

    15:22 19.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Пак НОВ етап❗
    След
    .... всички зад У...йна.....
    .... борба до победа над Путин...
    ..

    Коментиран от #20

    15:23 19.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    .....война до последния у...ец.....
    ......Русия не може да победи....
    .......Русия не трябва да победи....
    .

    15:24 19.08.2025

