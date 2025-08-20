Новини
Руските служби задържаха кола със 130 кг. експлозиви, предназначени за взривяване на Кримския мост
  Тема: Украйна

Руските служби задържаха кола със 130 кг. експлозиви, предназначени за взривяване на Кримския мост

20 Август, 2025 05:50, обновена 20 Август, 2025 05:57

Терористичният акт трябвало да извърши нищо неподозиращ шофьор

Руските служби задържаха кола със 130 кг. експлозиви, предназначени за взривяване на Кримския мост - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В село Старонижестеблиевска в Краснодарския край на Русия са задържани лица, превозващи автомобил със замаскирано взривно устройство за терористична атака на Кримския мост, за чийто провал съобщиха от ФСБ, предаде РИА Новости.

Съучастниците на украинските специални служби, които са превозвали автомобил, пълен с експлозиви, на автовоз, са били задържани край пътя. В близост има зърнопреработвателен цех, а на три минути път с кола има жп гара.

Според ФСБ колата е трябвало да бъде предадена на друг шофьор, който от своя страна е трябвало да я закара на Кримския мост „и да се превърне в неволен атентатор самоубиец“.

В понеделник Федералната служба за сигурност съобщи за неуспеха на пореден опит на украинските специални служби да взривят мощна бомба на Кримския мост, поставена в автомобил, който е трябвало да бъде управляван от нищо неподозиращ атентатор самоубиец.

Според ФСБ взривното устройство е било внимателно прикрито в Chevrolet Volt. Той е доставен в Русия от Украйна през редица държави и последно е в страната от Грузия през международния контролно-пропускателен пункт „Верхний Ларс“. Главата на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че колата, която е била планирана да бъде взривена на Кримския мост, е била пълна със 130 килограма взривни вещества.


Русия
  • 1 Концлагера НРБ

    1 18 Отговор
    130 кг няма дори да одраскат моста. ФСБ пак са наевали някой невинен, който сега ще го пратят в щурмови отряд да умре под Покровск, а някой генерял от ФСБ ще вземе награда.

    Добре че се оттървахме от тия руснаци. Тая мръсотия я търпяхме 45 години.

    Коментиран от #3, #4

    06:08 20.08.2025

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    Значи 130 кг експлозиви са минали нелегално Българска граница!

    06:21 20.08.2025

  • 3 Аква

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Концлагера НРБ":

    Простотиите, които пишеш, не ми харесват. Като искаш да се биеш с руснаците, върви на украинския фронт и ги бий.

    06:24 20.08.2025

  • 4 Руccкий

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Концлагера НРБ":

    В такива коментари същността на българина се разкрива в цялата му слава. 🌞🌞🌞👍


    Пишете, моля, още!

    06:26 20.08.2025

  • 5 Обаче

    0 0 Отговор
    Жеуезното правителство подкрепя зелената хунта от ваше име.

    06:27 20.08.2025

  • 6 Специалиста

    0 0 Отговор
    Ако искат да го взривят ще им хванете джапанките.

    06:29 20.08.2025

