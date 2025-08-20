Руските служби задържаха кола със 130 кг. експлозиви, предназначени за взривяване на Кримския мост

В село Старонижестеблиевска в Краснодарския край на Русия са задържани лица, превозващи автомобил със замаскирано взривно устройство за терористична атака на Кримския мост, за чийто провал съобщиха от ФСБ, предаде РИА Новости.

Съучастниците на украинските специални служби, които са превозвали автомобил, пълен с експлозиви, на автовоз, са били задържани край пътя. В близост има зърнопреработвателен цех, а на три минути път с кола има жп гара.

Според ФСБ колата е трябвало да бъде предадена на друг шофьор, който от своя страна е трябвало да я закара на Кримския мост „и да се превърне в неволен атентатор самоубиец“.

В понеделник Федералната служба за сигурност съобщи за неуспеха на пореден опит на украинските специални служби да взривят мощна бомба на Кримския мост, поставена в автомобил, който е трябвало да бъде управляван от нищо неподозиращ атентатор самоубиец.

Според ФСБ взривното устройство е било внимателно прикрито в Chevrolet Volt. Той е доставен в Русия от Украйна през редица държави и последно е в страната от Грузия през международния контролно-пропускателен пункт „Верхний Ларс“. Главата на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че колата, която е била планирана да бъде взривена на Кримския мост, е била пълна със 130 килограма взривни вещества.