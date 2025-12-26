Новини
Съветникът на Зеленски Михайло Подоляк: Нямаме пари за избори
  Тема: Украйна

Съветникът на Зеленски Михайло Подоляк: Нямаме пари за избори

26 Декември, 2025 05:15, обновена 26 Декември, 2025 05:20 478 6

  • украйна-
  • избори-
  • михайло подоляк

Приоритетите ни са насочени към въоръжаване и социални програми, заяви той

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна няма финансови ресурси за провеждане на избори, заяви в интервю за Novyny.LIVE Михайло Подоляк, съветник в офиса на президента.

„Обективно, няма да можем да се справим с това, защото имаме бюджетен дефицит“, каза той. На 10 декември украинският президент Володимир Зеленски подписа закона за бюджета за 2026 г., който предвижда приходи от 2,918 трилиона гривни и разходи от 4,781 трилиона гривни.

Бюджетният дефицит е приблизително 1,863 трилиона гривни (47,5 милиарда долара).

Според Подоляк, настоящите приоритети на бюджета са въоръжаване и социални програми, които компенсират икономическите загуби за домакинствата.

В разговор със съветника в офиса на Зеленски, журналистът обърна внимание на въпроса за участието в изборите на 6-8 милиона украинци, живеещи в чужбина.

Подоляк отбеляза, че специална работна група трябва да бъде натоварена със задачата да организира гласуването им.

Парламентарна работна комисия трябва да изчисли разходите за евентуалните избори, добави той.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 що така

    10 17 Отговор
    за избори нЕма мъни но за златни ке.ефи има.

    Коментиран от #2

    05:22 26.12.2025

  • 2 Ясно е отдавна

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "що така":

    Няма да има избори преди края на войната.

    05:26 26.12.2025

  • 3 Не лъжете

    8 16 Отговор
    Как да няма пари!? Хунтата краде по 10-15 милиарда годишно, лично главатарят им има 4 млрд.

    Коментиран от #5

    05:27 26.12.2025

  • 4 Лост

    2 10 Отговор
    Ако съ на Путин,че кажа ,че ще осигурят пари за изборите.Да видим тогава как ще реагира Зеленски и ЕС

    05:32 26.12.2025

  • 5 Смешко

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Не лъжете":

    Халюцинации ли имаш копейко мaлoyмна🤣?

    05:38 26.12.2025

  • 6 Българин

    0 2 Отговор
    Споко,кака ви Фарсула фон Дерлаинен ще ви даде от нашите данъци да си направите "изборченца",нещастници крадливи.

    05:42 26.12.2025

