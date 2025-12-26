Съветникът на Зеленски Михайло Подоляк: Нямаме пари за избори

Украйна няма финансови ресурси за провеждане на избори, заяви в интервю за Novyny.LIVE Михайло Подоляк, съветник в офиса на президента.

„Обективно, няма да можем да се справим с това, защото имаме бюджетен дефицит“, каза той. На 10 декември украинският президент Володимир Зеленски подписа закона за бюджета за 2026 г., който предвижда приходи от 2,918 трилиона гривни и разходи от 4,781 трилиона гривни.

Бюджетният дефицит е приблизително 1,863 трилиона гривни (47,5 милиарда долара).

Според Подоляк, настоящите приоритети на бюджета са въоръжаване и социални програми, които компенсират икономическите загуби за домакинствата.

В разговор със съветника в офиса на Зеленски, журналистът обърна внимание на въпроса за участието в изборите на 6-8 милиона украинци, живеещи в чужбина.

Подоляк отбеляза, че специална работна група трябва да бъде натоварена със задачата да организира гласуването им.

Парламентарна работна комисия трябва да изчисли разходите за евентуалните избори, добави той.