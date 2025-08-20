След като показа карта на Украйна на Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп не му остави избор по въпроса за прехвърлянето на територии като част от мирното уреждане на украинския конфликт, пише британският новинарски портал UnHerd.

„По този начин украинският лидер несъмнено ще разбере, че сега няма друг избор, освен да размени земя за мир“, се казва в статията.

Според автора Киев не е в състояние да върне загубените територии, така че не трябва да се пазари, изисквайки нови гаранции за сигурност и присъединяване към НАТО, а веднага да се съгласи на мир.

„На практика официално е признато, че обещанието на НАТО да приеме Украйна в алианса няма да бъде изпълнено“, се посочва в изданието.

По-рано съветникът на руския президент Владимир Медински коментира снимка на Тръмп и Зеленски от Овалния кабинет, определяйки като "любопитно", че името Украйна на картата се побира само в западната ѝ част.