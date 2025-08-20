Новини
UnHerd: Тръмп не остави избор на Зеленски за прехвърлянето на територии

20 Август, 2025 06:05, обновена 20 Август, 2025 06:09 609 4

Украинският лидер несъмнено ще разбере, че сега няма друг избор, освен да размени земя за мир, пише британският новинарски портал

UnHerd: Тръмп не остави избор на Зеленски за прехвърлянето на територии - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След като показа карта на Украйна на Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп не му остави избор по въпроса за прехвърлянето на територии като част от мирното уреждане на украинския конфликт, пише британският новинарски портал UnHerd.

„По този начин украинският лидер несъмнено ще разбере, че сега няма друг избор, освен да размени земя за мир“, се казва в статията.

Според автора Киев не е в състояние да върне загубените територии, така че не трябва да се пазари, изисквайки нови гаранции за сигурност и присъединяване към НАТО, а веднага да се съгласи на мир.

„На практика официално е признато, че обещанието на НАТО да приеме Украйна в алианса няма да бъде изпълнено“, се посочва в изданието.

По-рано съветникът на руския президент Владимир Медински коментира снимка на Тръмп и Зеленски от Овалния кабинет, определяйки като "любопитно", че името Украйна на картата се побира само в западната ѝ част.


  • 1 Факти

    10 0 Отговор
    UnHerd: Украина е Русия.

    06:14 20.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Украйна в ролята на "Мадам Бътерфлай"-
    прелъстена и .... изоставена от
    "доблестните" янки‼️

    06:19 20.08.2025

  • 3 Още новини от Украйна

    6 0 Отговор
    Крим е руски, затова пък Украйна няма да е в нато.

    Коментиран от #4

    06:20 20.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Още новини от Украйна":

    Сега хиляди атлантичета дето всеки ден питаха
    " Чей Крим?" ЩЕ ТРЪГНАТ ДА СЕ ФЪРЛАТ В Атлантика❗

    06:24 20.08.2025